Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.468,10
|-0,33
|-24,77
|İş Bankası (C)
|5,43
|0,37
|-20,06
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,00
|-22,54
|İş Girişim
|8,31
|-1,07
|-56,15
|İş GMYO
|1,84
|0,00
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|14,26
|0,14
|-14,08
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,37
|-18,53
|İşbir Holding
|76,00
|-2,69
|41,58
|Işık Plastik
|9,88
|9,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,47
|0,00
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|17,99
|-0,28
|-0,06
|İzmir Demir Çelik
|2,54
|-0,78
|-23,25
|İzmir Fırça
|6,75
|-1,46
|21,40
|Jantsa Jant Sanayi
|66,75
|-0,45
|61,04
|Kafein Yazılım
|23,96
|0,50
|12,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,20
|-0,08
|Kaplamin
|23,70
|-1,17
|-29,88
|Kardemir (A)
|6,41
|-0,93
|7,73
|Kardemir (B)
|6,38
|-0,93
|21,06
|Kardemir (D)
|7,12
|-1,39
|23,18
|Karel Elektronik
|8,87
|-0,11
|31,91
|Karsan Otomotiv
|3,70
|0,27
|13,85
|Karsu Tekstil
|9,43
|3,06
|10,29
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,06
|0,40
|Kartonsan
|49,82
|-0,20
|-47,38
|Katmerciler Ekipman
|1,46
|0,00
|-15,72
|Kent Gıda
|199,00
|-0,45
|-44,04
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,00
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,08
|0,69
|22,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|0,00
|-57,14
|Kiler GMYO
|1,84
|0,00
|-26,69
|Kızılbük GYO
|24,14
|0,67
|Klimasan Klima
|10,58
|2,92
|25,39
|Koç Holding
|22,44
|0,09
|9,72
|Konfrut Gıda
|4,08
|-0,73
|-3,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,00
|2,87
|188,14
|Konya Çimento
|891,50
|-1,93
|-21,11
|Koray GMYO
|7,08
|-1,80
|59,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,88
|-0,48
|60,00
|Koza Altın
|101,00
|-0,69
|4,45
|Koza Madencilik
|15,94
|-1,67
|2,91
|Körfez GMYO
|5,15
|1,58
|-11,21
|Kristal Kola
|1,39
|-0,71
|-54,50
|Kron Telekomünikasyon
|35,90
|-0,77
|-2,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|186,00
|0,54
|18,25
|Kuyas Yatırım
|2,82
|-1,40
|22,61
|Kütahya Porselen
|57,95
|0,17
|14,87
|Kütahya Şeker Fabrikası
|77,85
|-9,95
|Lider Faktoring
|3,09
|-1,28
|-9,38
|Link Bilgisayar
|30,40
|2,01
|-3,79
|Logo Yazılım
|41,54
|-0,14
|33,40
|Lokman Hekim Sağlık
|10,60
|1,73
|47,88
|Lüks Kadife
|46,30
|0,22
|60,69
|Makina Takım
|3,07
|-0,97
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|17,62
|4,26
|Marka Yatırım Holding
|4,89
|0,41
|-23,95
|Marmaris Altınyunus
|172,90
|-0,63
|55,63
|Marshall
|252,80
|2,35
|-17,57
|Martı GMYO
|1,15
|5,50
|-54,97
|Martı Otel
|1,87
|-0,53
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,86
|-0,40
|Mavi Giyim
|58,10
|1,04
|12,58
|Mazhar Zorlu Holding
|35,12
|0,34
|11,56
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,22
|-0,20
|Mega Polietilen
|5,54
|-1,25
|-27,68
|Menderes Tekstil
|2,27
|-2,16
|-26,54
|Mercan Kimya
|11,11
|0,00
|Merit Turizm
|15,60
|-1,08
|50,59
|Merko Gıda
|5,15
|-1,90
|-40,39
|Metemtur Yatırım
|3,50
|-0,85
|-56,71
|Metro Holding
|1,44
|-1,37
|-30,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,68
|0,37
|-7,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,94
|-0,51
|-16,74
|Migros Ticaret
|33,30
|0,54
|-22,20
|Milpa
|3,97
|0,51
|-13,70
|Mistral GMYO
|5,12
|0,99
|8,70
|MLP Sağlık
|26,94
|-0,96
|35,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|1,74
|27,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,18
|-0,42
|-39,41
|Mondi Tire Kutsan
|8,49
|-2,75
|11,71
|Nasmed Egepol
|6,70
|-3,18
|Naturel Enerji
|37,16
|-0,91
|4,65
|Naturelgaz
|7,77
|-0,13
|Net Holding
|4,49
|-0,66
|30,90
|Netaş Telekom.
|17,17
|-0,52
|-38,85
|Niğbaş Niğde Beton
|12,00
|1,18
|-76,92
|Nuh Çimento
|34,76
|0,75
|-27,63
|Nurol GMYO
|17,70
|-1,17
|142,80
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,00
|-49,72
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,06
|9,98
|Orge Enerji Elektrik
|6,34
|-0,31
|37,45
|Orma Orman Mahsulleri
|28,20
|-1,05
|91,58
|Osmanlı Menkul
|26,90
|-2,61
|-12,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,43
|-16,12
|Otokar
|325,20
|-0,40
|6,87
|Oyak Çimento
|6,65
|-0,30
|-24,26
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|-0,43
|-0,03
|Oyak Yatırım Menkul
|23,98
|0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,65
|6,60
|19,96
|Özak GMYO
|4,83
|-0,41
|-5,29
|Özbal Çelik Boru
|15,31
|-1,67
|133,74
|Özderici GMYO
|1,62
|-1,82
|-27,03
|Özerden Plastik
|7,70
|0,00
|-14,44
|Pamel Elektrik
|46,94
|-2,61
|120,17
|Panora GMYO
|6,72
|-0,44
|14,04
|Papilon Savunma
|14,07
|-0,35
|-38,12
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|0,42
|-11,92
|Parsan
|27,18
|-0,73
|11,85
|Pegasus
|68,10
|0,22
|-8,71
|Peker GMYO
|1,01
|3,06
|-56,82
|Penguen Gıda
|3,13
|-0,32
|-38,02
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|129,80
|6,22
|Pera GMYO
|1,50
|0,00
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,14
|1,31
|26,25
|Petkim
|6,23
|1,30
|25,10
|Petrokent Turizm
|1.912,00
|-1,95
|110,94
|Pınar Et ve Un
|16,87
|0,18
|-22,91
|Pınar Su
|8,05
|-1,59
|8,34
|Pınar Süt
|16,93
|0,00
|-24,92
|Plastikkart
|19,36
|1,52
|33,98
|Polisan Holding
|2,85
|1,42
|-25,87
|Politeknik Metal
|352,60
|-1,51
|-13,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|-0,50
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|70,00
|-0,71
|-44,13
|QNB Finansbank
|38,98
|0,00
|-44,59
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,32
|-0,16
|Ral Yatırım Holding
|4,01
|1,01
|-9,68
|Ray Sigorta
|9,54
|-0,63
|-38,25
|Reysaş GMYO
|2,99
|-1,32
|-7,77
|Reysaş Lojistik
|4,50
|-1,53
|-13,03
|Rhea Girişim
|2,00
|0,00
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|14,83
|-1,92
|8,17
|Royal Halı
|3,40
|1,49
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|23,54
|-1,09
|-22,26
|Sabancı Holding
|9,79
|0,00
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,02
|0,00
|-26,29
|Sanel Mühendislik
|5,02
|-0,40
|46,78
|Sanifoam Sünger
|23,84
|-3,72
|75,29
|Sanko Pazarlama
|9,81
|-0,30
|5,85
|Saray Matbaacılık
|4,28
|-0,93
|-51,20
|Sarkuysan
|12,83
|-0,31
|47,52
|Sasa Polyester
|27,20
|-0,15
|81,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,42
|-1,84
|175,21
|Sekuro Plastik
|20,70
|-1,43
|48,28
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|0,78
|-32,25
|Selçuk Gıda
|6,19
|-6,64
|24,30
|Selva Gıda Sanayi
|9,18
|-10,00
|Senkron Güvenlik
|26,80
|-0,52
|2,06
|Serve Film Prodüksiyon
|13,45
|0,00
|-15,94
|Servet GMYO
|70,85
|-1,05
|-9,63
|Seyitler Kimya
|20,80
|3,17
|54,49
|Silverline Endüstri
|5,41
|-0,18
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-0,47
|0,48
|Smartiks Yazılım
|5,67
|-0,70
|-36,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|-0,09
|-10,77
|Söktaş
|2,86
|-1,38
|-12,02
|Sönmez Filament
|37,90
|0,00
|-46,01
|Sönmez Pamuklu
|13,88
|0,22
|-42,17
|Sumaş Suni Tahta
|92,70
|2,71
|81,73
|Şeker Fin. Kir.
|5,32
|-0,19
|-16,88
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-31,79
|Şişe Cam
|8,54
|-0,70
|19,28
|Şok Marketler Ticaret
|12,30
|0,41
|-1,44
|T. Halk Bankası
|4,70
|0,21
|-15,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,82
|0,39
|-32,97
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,05
|0,00
|-3,84
|Taç Tarım Ürünleri
|26,38
|0,00
|150,52
|Tat Gıda
|8,74
|-0,23
|-24,40
|TAV Havalimanları
|22,90
|0,17
|7,51
|Taze Kuru Gıda
|200,90
|-0,05
|-7,12
|Tek-Art Turizm
|1,37
|0,00
|-32,18
|Tekfen Holding
|14,34
|0,14
|-12,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|0,45
|-22,17
|Temapol Polimer Plastik
|15,11
|-2,01
|31,39
|TGS Dış Ticaret
|16,50
|4,76
|29,82
|Tofaş Oto. Fab.
|48,70
|3,88
|57,55
|Torunlar GMYO
|3,84
|-1,54
|-1,54
|Trabzon Liman
|27,46
|-0,51
|-14,51
|Trabzonspor Sportif
|3,31
|0,00
|35,66
|Trend GMYO
|6,52
|0,00
|-48,13
|TSKB GMYO
|3,31
|-1,19
|-31,42
|Tuğçelik
|13,24
|0,30
|63,86
|Tukaş
|6,73
|-0,74
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,63
|1,40
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,00
|1,85
|Turkcell
|16,01
|-0,37
|4,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,85
|-1,17
|19,76
|Tüpraş
|106,10
|2,41
|-1,76
|Türk Hava Yolları
|12,44
|0,08
|-3,64
|Türk İlaç Serum
|14,55
|-1,02
|Türk Prysmian Kablo
|14,66
|-0,95
|21,53
|Türk Telekom
|7,16
|-0,14
|-11,52
|Türk Traktör
|162,70
|-0,37
|-4,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,10
|-1,90
|32,95
|Türkiye Sigorta
|5,19
|-1,33
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|20,00
|2,62
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,21
|1,69
|-0,71
|Ulusoy Elektrik
|50,95
|-0,78
|-0,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,51
|2,42
|8,28
|Umpaş Holding
|1,24
|0,00
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,81
|0,56
|-22,65
|Utopya Turizm
|20,40
|-7,27
|-47,42
|Uzertaş Boya
|31,70
|0,00
|-43,99
|Ülker Bisküvi
|19,33
|0,16
|-13,39
|Ünlü Yatırım Holding
|5,12
|2,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,29
|-0,24
|143,25
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,00
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-0,31
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,49
|0,00
|-25,90
|Vakko Tekstil
|10,38
|0,97
|65,64
|Vanet Gıda
|6,09
|-0,65
|-21,22
|VBT Yazılım
|23,28
|3,37
|Verusa Holding
|53,30
|1,81
|18,23
|Verusaturk Girisim
|22,48
|-0,35
|72,28
|Vestel
|28,58
|-0,14
|46,36
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|1,87
|30,83
|Viking Kağıt
|6,65
|-0,75
|-26,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|0,81
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,26
|0,67
|-8,10
|Yataş
|13,95
|-1,76
|-3,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,59
|0,56
|-18,41
|Yeni Gimat GMYO
|16,18
|5,13
|39,58
|Yeo Teknoloji
|42,84
|9,96
|Yeşil GMYO
|1,02
|-2,86
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,23
|-1,60
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,34
|-3,31
|-45,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.778,00
|4,64
|-30,91
|Yonga Mobilya
|21,04
|-0,75
|-29,37
|Yükselen Çelik
|5,15
|-0,39
|-1,56
|Yünsa
|12,03
|9,96
|-13,40
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,66
|0,00
|-34,36
(Son)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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