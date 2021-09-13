Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.600,00 0,00 -21,97 İş Bankası (C) 5,43 0,18 -20,06 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,00 0,67 -22,28 İş Girişim 9,14 1,11 -51,77 İş GMYO 1,85 0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 14,44 -0,21 -13,00 İş Yat. Ort. 2,75 0,36 -18,23 İşbir Holding 79,00 -4,82 47,17 Işık Plastik 36,52 -2,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 -19,30 İttifak Holding 1,47 1,38 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,10 -0,93 0,56 İzmir Demir Çelik 2,56 -0,78 -22,65 İzmir Fırça 6,90 -3,77 24,10 Jantsa Jant Sanayi 67,75 0,22 63,46 Kafein Yazılım 24,06 -0,99 12,75 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,25 1,24 Kaplamin 24,08 1,35 -28,76 Kardemir (A) 6,54 1,08 9,92 Kardemir (B) 6,53 1,40 23,91 Kardemir (D) 7,31 0,27 26,47 Karel Elektronik 8,93 0,90 32,80 Karsan Otomotiv 3,75 0,27 15,38 Karsu Tekstil 9,12 -0,55 6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,24 1,74 Kartonsan 50,05 0,14 -47,13 Katmerciler Ekipman 1,46 0,69 -15,72 Kent Gıda 203,00 1,60 -42,91 Kerevitaş Gıda 4,49 0,22 -31,76 Kervan Gıda 16,13 -0,06 23,12 Kervansaray Yat. Holding 0,55 -1,79 -56,35 Kiler GMYO 1,86 0,00 -25,90 Kızılbük GYO 24,02 0,50 Klimasan Klima 10,35 0,29 22,66 Koç Holding 22,40 0,27 9,52 Konfrut Gıda 4,23 -0,94 0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,40 -0,90 181,36 Konya Çimento 933,00 2,53 -17,43 Koray GMYO 7,31 5,33 64,27 Kordsa Teknik Tekstil 25,06 1,54 61,16 Koza Altın 102,90 2,18 6,41 Koza Madencilik 16,32 4,95 5,36 Körfez GMYO 4,99 0,81 -13,97 Kristal Kola 1,41 -0,70 -53,85 Kron Telekomünikasyon 37,06 0,82 0,60 Kuştur Kuşadası Turizm 188,00 -1,21 19,52 Kuyas Yatırım 2,84 0,35 23,48 Kütahya Porselen 57,95 0,43 14,87 Kütahya Şeker Fabrikası 86,45 -9,99 Lider Faktoring 3,14 1,29 -7,92 Link Bilgisayar 29,78 1,15 -5,75 Logo Yazılım 41,84 -0,19 34,36 Lokman Hekim Sağlık 10,28 -0,10 43,41 Lüks Kadife 46,40 -0,56 61,04 Makina Takım 3,04 0,33 -10,85 Manas Enerji Yönetimi 16,96 0,89 Marka Yatırım Holding 4,89 0,41 -23,95 Marmaris Altınyunus 175,00 -1,07 57,52 Marshall 247,00 9,97 -19,47 Martı GMYO 1,11 0,91 -56,53 Martı Otel 1,90 -1,04 -10,80 Matriks Bilgi Dağıtım 35,24 -0,45 Mavi Giyim 57,90 1,14 12,19 Mazhar Zorlu Holding 35,00 -0,06 11,18 Meditera Tıbbi Malzeme 38,86 0,15 Mega Polietilen 5,58 1,45 -27,15 Menderes Tekstil 2,33 -1,27 -24,60 Mercan Kimya 11,18 -3,29 Merit Turizm 15,96 -0,56 54,06 Merko Gıda 5,13 -0,97 -40,63 Metemtur Yatırım 3,53 -0,28 -56,34 Metro Holding 1,48 1,37 -28,85 Metro Petrol ve Tesisleri 2,71 0,37 -6,23 Metro Yatırım Ortaklığı 1,92 3,78 -17,60 Migros Ticaret 33,44 -0,18 -21,87 Milpa 3,96 0,25 -13,91 Mistral GMYO 4,78 -2,85 1,49 MLP Sağlık 26,98 0,15 35,78 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 2,97 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,20 0,28 -39,24 Mondi Tire Kutsan 8,84 -0,67 16,32 Nasmed Egepol 6,98 1,16 Naturel Enerji 37,88 1,55 6,68 Naturelgaz 7,79 0,39 Net Holding 4,60 0,00 34,11 Netaş Telekom. 17,33 0,29 -38,28 Niğbaş Niğde Beton 11,86 9,92 -77,19 Nuh Çimento 34,98 0,11 -27,17 Nurol GMYO 17,97 -0,61 146,50 Odaş Elektrik 1,47 0,68 -49,72 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,33 9,96 Orge Enerji Elektrik 6,34 -0,16 37,45 Orma Orman Mahsulleri 28,60 -0,35 94,29 Osmanlı Menkul 27,02 4,00 -12,39 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 0,43 -15,03 Otokar 329,70 0,49 8,35 Oyak Çimento 6,71 0,30 -23,58 Oyak Yat. Ort. 6,93 -0,57 0,40 Oyak Yatırım Menkul 24,00 -1,48 Oylum Sınai Yatırımlar 5,31 0,38 12,74 Özak GMYO 4,75 0,42 -6,86 Özbal Çelik Boru 15,53 -0,77 137,10 Özderici GMYO 1,64 5,13 -26,13 Özerden Plastik 7,71 5,47 -14,33 Pamel Elektrik 46,14 1,45 116,42 Panora GMYO 6,87 2,23 16,59 Papilon Savunma 14,18 0,35 -37,64 Park Elek.Madencilik 4,72 0,43 -12,10 Parsan 27,12 0,07 11,60 Pegasus 68,65 0,73 -7,98 Peker GMYO 0,98 0,00 -58,11 Penguen Gıda 3,19 0,31 -36,83 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 122,20 9,99 Pera GMYO 1,50 1,35 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,18 0,00 26,47 Petkim 6,13 0,99 23,09 Petrokent Turizm 1.945,70 -0,23 114,66 Pınar Et ve Un 16,90 0,36 -22,77 Pınar Su 8,18 1,11 10,09 Pınar Süt 16,94 0,53 -24,88 Plastikkart 19,42 -1,67 34,39 Polisan Holding 2,82 -1,05 -26,65 Politeknik Metal 362,20 -0,58 -10,73 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -2,63 -25,73 QNB Finans Fin. Kir. 70,00 -1,27 -44,13 QNB Finansbank 39,98 2,46 -43,17 QUA Granite Hayal Yapı 12,47 1,14 Ral Yatırım Holding 4,04 0,00 -9,01 Ray Sigorta 9,68 -0,51 -37,35 Reysaş GMYO 2,99 1,70 -7,77 Reysaş Lojistik 4,37 3,31 -15,54 Rhea Girişim 2,01 -0,99 -45,97 Rodrigo Tekstil 15,10 -3,08 10,14 Royal Halı 3,50 4,17 1,74 RTA Laboratuvarları 23,84 -0,50 -21,27 Sabancı Holding 9,83 0,20 -10,85 Safkar Ege Soğutmacılık 8,15 0,99 -25,09 Sanel Mühendislik 4,99 -2,16 45,91 Sanifoam Sünger 24,86 3,58 82,79 Sanko Pazarlama 9,83 0,10 6,07 Saray Matbaacılık 4,33 -0,23 -50,63 Sarkuysan 13,00 0,62 49,47 Sasa Polyester 27,48 0,88 83,39 Say Yenilenebilir Enerji 23,08 0,70 171,21 Sekuro Plastik 21,06 2,03 50,86 Selçuk Ecza Deposu 9,07 -0,33 -32,47 Selçuk Gıda 6,90 -4,17 38,55 Selva Gıda Sanayi 9,39 -1,37 Senkron Güvenlik 27,54 0,00 4,87 Serve Film Prodüksiyon 14,00 1,45 -12,50 Servet GMYO 72,05 -0,48 -8,10 Seyitler Kimya 20,40 0,39 51,52 Silverline Endüstri 5,48 1,29 -36,28 Sinpaş GMYO 4,24 -0,47 1,44 Smartiks Yazılım 5,69 -3,40 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 24,86 0,00 -5,60 Söktaş 2,89 1,76 -11,10 Sönmez Filament 38,60 2,93 -45,01 Sönmez Pamuklu 13,90 -0,22 -42,08 Sumaş Suni Tahta 93,90 -2,19 84,08 Şeker Fin. Kir. 5,30 0,00 -17,19 Şekerbank 1,04 0,97 -31,13 Şişe Cam 8,59 0,59 19,98 Şok Marketler Ticaret 12,27 -0,16 -1,68 T. Halk Bankası 4,70 0,00 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 0,96 -32,39 T.S.K.B. 1,29 0,00 -26,14 T.Tuborg 17,07 0,00 -3,73 Taç Tarım Ürünleri 27,30 -1,73 159,26 Tat Gıda 8,78 0,23 -24,06 TAV Havalimanları 23,18 0,52 8,83 Taze Kuru Gıda 203,90 0,84 -5,73 Tek-Art Turizm 1,38 0,00 -31,68 Tekfen Holding 14,34 0,28 -12,56 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,69 1,52 -22,75 Temapol Polimer Plastik 16,07 9,54 39,74 TGS Dış Ticaret 15,75 -10,00 23,92 Tofaş Oto. Fab. 47,54 0,93 53,80 Torunlar GMYO 3,95 2,07 1,28 Trabzon Liman 27,64 0,07 -13,95 Trabzonspor Sportif 3,29 -2,66 34,84 Trend GMYO 6,53 -1,36 -48,05 TSKB GMYO 3,27 1,24 -32,25 Tuğçelik 13,24 6,60 63,86 Tukaş 6,68 0,30 -31,06 Turcas Petrol 3,62 1,69 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık 10,42 0,29 Turkcell 16,05 0,63 4,92 Tümosan Motor ve Traktör 17,14 1,24 21,82 Tüpraş 103,90 1,07 -3,80 Türk Hava Yolları 12,49 0,64 -3,25 Türk İlaç Serum 14,85 0,00 Türk Prysmian Kablo 14,52 3,12 20,37 Türk Telekom 7,16 0,00 -11,52 Türk Traktör 164,80 0,30 -3,27 Türker Proje Gayrimenkul 153,70 0,92 36,14 Türkiye Sigorta 5,18 0,97 -16,16 Ufuk Yatırım 20,22 -1,65 50,90 Ulaşlar Turizm Yat. 4,08 -6,85 -3,77 Ulusoy Elektrik 52,45 0,00 2,14 Ulusoy Un Sanayi 5,25 -0,38 3,17 Umpaş Holding 1,23 -1,60 -52,87 Uşak Seramik 1,81 0,00 -22,65 Utopya Turizm 22,00 -3,08 -43,30 Uzertaş Boya 31,80 1,60 -43,82 Ülker Bisküvi 19,42 -0,21 -12,98 Ünlü Yatırım Holding 4,99 2,89 Vakıf Fin. Kir. 8,38 0,12 145,89 Vakıf GMYO 1,50 1,35 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,42 0,47 -12,77 Vakıflar Bankası 3,48 0,00 -26,11 Vakko Tekstil 10,28 0,00 64,05 Vanet Gıda 5,95 1,71 -23,03 VBT Yazılım 22,90 3,15 Verusa Holding 50,00 1,34 10,91 Verusaturk Girisim 22,22 0,09 70,29 Vestel 28,62 0,28 46,56 Vestel Beyaz Eşya 48,12 0,75 28,74 Viking Kağıt 6,71 -0,89 -25,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,52 1,61 -15,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,24 -1,54 -8,15 Yataş 14,17 -0,07 -1,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,60 1,41 -18,18 Yeni Gimat GMYO 15,38 3,57 32,68 Yeo Teknoloji 38,96 9,99 Yeşil GMYO 1,00 -0,99 -27,54 Yeşil Yapı 1,19 -0,83 -35,33 Yeşil Yatırım Holding 2,19 -0,45 -48,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.491,70 0,99 -32,75 Yonga Mobilya 21,20 -1,58 -28,83 Yükselen Çelik 5,21 1,17 -0,42 Yünsa 11,01 1,57 -20,74 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,67 0,60 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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