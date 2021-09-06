Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.749,90 -0,81 -24,07 İş Bankası (C) 5,74 0,88 -15,50 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -2,63 İş Fin.Kir. 3,08 0,98 -20,21 İş Girişim 8,51 0,71 -55,09 İş GMYO 1,88 1,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 15,17 0,80 -8,60 İş Yat. Ort. 2,86 2,51 -14,96 İşbir Holding 88,80 -9,98 65,43 Işık Plastik 37,66 0,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,55 1,97 -30,49 İz Hayvancılık Tarım 18,74 -0,05 4,11 İzmir Demir Çelik 2,66 0,76 -19,63 İzmir Fırça 7,50 -0,92 34,89 Jantsa Jant Sanayi 68,05 1,26 64,18 Kafein Yazılım 24,58 0,74 15,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,64 0,16 Kaplamin 24,80 2,65 -26,63 Kardemir (A) 6,71 0,15 12,77 Kardemir (B) 6,68 0,45 26,76 Kardemir (D) 7,59 -0,13 31,31 Karel Elektronik 9,55 -69,41 42,02 Karsan Otomotiv 3,78 -0,26 16,31 Karsu Tekstil 9,92 -0,80 16,02 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,80 4,23 Kartonsan 52,10 2,36 -44,97 Katmerciler Ekipman 1,51 2,72 -12,83 Kent Gıda 214,50 1,37 -39,68 Kerevitaş Gıda 4,72 3,06 -28,27 Kervan Gıda 16,39 0,00 25,10 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -3,45 -55,56 Kiler GMYO 1,84 0,55 -26,69 Kızılbük GYO 23,20 0,87 Klimasan Klima 10,83 -0,28 28,35 Koç Holding 23,14 0,43 13,14 Konfrut Gıda 17,34 1,05 2,60 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,95 4,24 170,97 Konya Çimento 912,60 1,06 -19,24 Koray GMYO 6,78 0,59 52,36 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 4,22 58,71 Koza Altın 105,90 1,83 9,51 Koza Madencilik 16,35 1,30 5,55 Körfez GMYO 5,00 -0,60 -13,79 Kristal Kola 1,48 3,50 -51,55 Kron Telekomünikasyon 35,68 0,22 -3,15 Kuştur Kuşadası Turizm 198,00 -3,04 25,87 Kuyas Yatırım 2,41 -0,41 4,78 Kütahya Porselen 57,00 0,62 12,98 Kütahya Şeker Fabrikası 65,05 -9,97 Lider Faktoring 3,17 4,28 -7,04 Link Bilgisayar 31,50 5,56 -0,30 Logo Yazılım 40,54 -0,78 30,19 Lokman Hekim Sağlık 10,33 -0,10 44,11 Lüks Kadife 48,80 0,91 69,37 Makina Takım 3,13 1,29 -8,21 Manas Enerji Yönetimi 17,13 -0,58 Marka Yatırım Holding 5,09 0,59 -20,84 Marmaris Altınyunus 189,30 -0,16 70,39 Marshall 234,30 0,99 -23,61 Martı GMYO 1,11 0,00 -56,53 Martı Otel 2,18 5,31 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 36,90 2,90 Mavi Giyim 57,85 -0,34 12,09 Mazhar Zorlu Holding 36,12 0,33 14,74 Meditera Tıbbi Malzeme 39,00 0,93 Mega Polietilen 5,82 -0,85 -24,02 Menderes Tekstil 2,34 -0,85 -24,27 Mercan Kimya 10,08 5,66 Merit Turizm 16,24 0,00 56,77 Merko Gıda 5,05 0,40 -41,55 Metemtur Yatırım 3,81 -0,26 -52,88 Metro Holding 1,50 1,35 -27,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,87 0,35 -0,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 -0,53 -19,74 Migros Ticaret 35,06 -0,06 -18,08 Milpa 4,01 0,25 -12,83 Mistral GMYO 4,47 4,68 -5,10 MLP Sağlık 26,06 2,28 31,15 MMC San. ve Tic. Yat. 5,80 2,84 26,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,42 0,13 -37,38 Mondi Tire Kutsan 9,33 -0,43 22,76 Nasmed Egepol 7,31 9,92 Naturel Enerji 39,08 0,72 10,06 Naturelgaz 7,97 1,14 Net Holding 4,80 -0,21 39,94 Netaş Telekom. 18,26 1,56 -34,97 Niğbaş Niğde Beton 11,16 1,36 -78,54 Nuh Çimento 38,00 5,15 -20,88 Nurol GMYO 17,02 -0,18 133,47 Odaş Elektrik 1,56 -0,64 -46,64 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,16 9,94 Orge Enerji Elektrik 6,37 0,63 38,10 Orma Orman Mahsulleri 29,90 4,18 103,12 Osmanlı Menkul 25,64 -1,23 -16,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 0,43 -15,39 Otokar 320,40 -1,05 5,30 Oyak Çimento 6,89 0,73 -21,53 Oyak Yat. Ort. 7,21 2,27 4,46 Oyak Yatırım Menkul 23,64 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,84 10,00 2,76 Özak GMYO 4,83 -0,62 -5,29 Özbal Çelik Boru 15,40 8,83 135,11 Özderici GMYO 1,66 1,22 -25,23 Özerden Plastik 7,42 -1,46 -17,56 Pamel Elektrik 44,80 -1,37 110,13 Panora GMYO 7,03 0,00 17,90 Papilon Savunma 14,66 0,96 -35,53 Park Elek.Madencilik 4,97 1,02 -7,45 Parsan 27,32 0,74 12,43 Pegasus 71,20 0,42 -4,56 Peker GMYO 1,00 4,17 -57,25 Penguen Gıda 3,18 2,58 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 84,90 -2,41 Pera GMYO 1,54 1,32 -12,09 Pergamon Dış Ticaret 23,50 -0,34 28,21 Petkim 6,17 0,00 23,90 Petrokent Turizm 2.009,50 0,87 121,70 Pınar Et ve Un 17,46 0,87 -20,21 Pınar Su 7,70 1,99 3,63 Pınar Süt 17,54 0,52 -22,22 Plastikkart 19,63 0,56 35,85 Polisan Holding 2,81 1,81 -26,91 Politeknik Metal 354,20 -0,92 -12,70 Prizma Press Matbaacılık 4,36 5,83 -20,44 QNB Finans Fin. Kir. 72,00 0,00 -42,54 QNB Finansbank 42,00 2,09 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı 12,56 0,88 Ral Yatırım Holding 4,06 -0,73 -8,56 Ray Sigorta 9,92 1,74 -35,79 Reysaş GMYO 2,87 0,35 -11,47 Reysaş Lojistik 4,19 0,72 -19,02 Rhea Girişim 1,96 1,03 -47,31 Rodrigo Tekstil 15,65 0,58 14,15 Royal Halı 3,56 2,01 3,49 RTA Laboratuvarları 23,74 1,11 -21,60 Sabancı Holding 10,23 -0,39 -7,22 Safkar Ege Soğutmacılık 8,76 1,27 -19,49 Sanel Mühendislik 5,25 0,38 53,51 Sanifoam Sünger 21,16 -0,28 55,59 Sanko Pazarlama 9,97 1,01 7,58 Saray Matbaacılık 4,48 0,90 -48,92 Sarkuysan 13,90 -0,29 59,82 Sasa Polyester 28,40 0,00 89,53 Say Yenilenebilir Enerji 23,06 -0,95 170,98 Sekuro Plastik 21,40 0,19 53,30 Selçuk Ecza Deposu 9,42 0,64 -29,87 Selçuk Gıda 7,29 -1,75 46,39 Selva Gıda Sanayi 7,79 -0,13 Senkron Güvenlik 27,00 0,52 2,82 Serve Film Prodüksiyon 14,42 -3,09 -9,88 Servet GMYO 73,25 1,95 -6,57 Seyitler Kimya 20,84 1,17 54,79 Silverline Endüstri 5,73 1,78 -33,37 Sinpaş GMYO 4,36 -1,80 4,31 Smartiks Yazılım 5,65 -1,22 -36,23 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 7,44 -1,28 Söktaş 2,86 0,00 -12,02 Sönmez Filament 36,40 0,00 -48,15 Sönmez Pamuklu 14,50 4,09 -39,58 Sumaş Suni Tahta 102,50 -2,38 100,94 Şeker Fin. Kir. 5,42 0,74 -15,31 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,75 -0,11 22,21 Şok Marketler Ticaret 12,58 0,64 0,80 T. Halk Bankası 4,81 0,84 -13,49 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 0,00 -35,61 T.S.K.B. 1,34 0,75 -23,27 T.Tuborg 17,35 0,29 -2,15 Taç Tarım Ürünleri 23,08 -2,94 119,18 Tat Gıda 9,00 0,67 -22,15 TAV Havalimanları 23,74 0,00 11,46 Taze Kuru Gıda 212,50 -0,47 -1,76 Tek-Art Turizm 1,43 2,14 -29,21 Tekfen Holding 14,81 0,89 -9,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,63 2,79 -23,44 Temapol Polimer Plastik 14,55 0,62 26,52 TGS Dış Ticaret 16,59 2,47 30,53 Tofaş Oto. Fab. 42,24 0,05 36,65 Torunlar GMYO 4,18 0,48 7,18 Trabzon Liman 28,78 1,55 -10,40 Trabzonspor Sportif 3,44 -0,29 40,98 Trend GMYO 6,61 0,30 -47,41 TSKB GMYO 3,40 5,26 -29,55 Tuğçelik 12,27 0,49 51,86 Tukaş 6,92 1,32 -28,59 Turcas Petrol 3,72 0,00 -23,30 Tureks Turizm Taşımacılık 11,18 3,90 Turkcell 16,22 0,37 6,03 Tümosan Motor ve Traktör 17,11 0,12 21,61 Tüpraş 103,80 0,10 -3,89 Türk Hava Yolları 12,91 0,23 0,00 Türk İlaç Serum 15,25 -0,59 Türk Prysmian Kablo 13,35 0,00 10,67 Türk Telekom 7,35 0,00 -9,17 Türk Traktör 169,40 -0,41 -0,57 Türker Proje Gayrimenkul 145,40 8,67 28,79 Türkiye Sigorta 5,06 1,61 -18,10 Ufuk Yatırım 20,98 1,55 56,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,36 6,60 2,83 Ulusoy Elektrik 53,70 -0,09 4,58 Ulusoy Un Sanayi 5,34 0,56 4,94 Umpaş Holding 1,25 0,00 -52,11 Uşak Seramik 1,89 0,53 -19,23 Utopya Turizm 23,00 0,00 -40,72 Uzertaş Boya 32,50 0,81 -42,58 Ülker Bisküvi 19,74 0,87 -11,55 Ünlü Yatırım Holding 4,94 0,20 Vakıf Fin. Kir. 8,66 0,23 154,11 Vakıf GMYO 1,57 1,29 -34,55 Vakıf Yat. Ort. 6,64 0,61 -9,78 Vakıflar Bankası 3,60 0,28 -23,57 Vakko Tekstil 10,61 2,51 69,32 Vanet Gıda 5,90 -1,01 -23,67 VBT Yazılım 22,96 -2,55 Verusa Holding 50,30 4,18 11,58 Verusaturk Girisim 22,74 2,25 74,28 Vestel 29,46 -0,14 50,86 Vestel Beyaz Eşya 48,30 -0,17 29,22 Viking Kağıt 6,89 0,29 -23,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,67 2,30 -10,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,54 1,54 -1,80 Yataş 14,18 0,00 -1,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,76 2,45 -14,55 Yeni Gimat GMYO 13,88 -0,36 19,74 Yeo Teknoloji 24,20 10,00 Yeşil GMYO 1,12 6,67 -18,84 Yeşil Yapı 1,38 9,52 -25,00 Yeşil Yatırım Holding 2,39 6,22 -44,11 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.199,90 -0,36 -28,21 Yonga Mobilya 21,00 -1,41 -29,50 Yükselen Çelik 5,33 0,76 1,88 Yünsa 10,79 1,51 -22,33 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,73 0,58 -31,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara