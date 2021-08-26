Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.500,000,00-22,22
İş Bankası (C)5,630,72-17,12
İş Bankası (Kur.)370.000,00-5,13-2,63
İş Fin.Kir.2,980,68-22,80
İş Girişim8,33-2,57-56,04
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.13,730,37-17,28
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding4.100,002,5049,77
Işık Plastik39,76-1,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,481,37-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,41-2,802,28
İzmir Demir Çelik2,69-2,54-18,72
İzmir Fırça7,96-5,1343,17
Jantsa Jant Sanayi67,050,3761,77
Kafein Yazılım24,32-0,3313,97
Kalekim Kimyevi Maddeler12,640,00

Kaplamin24,36-0,65-27,93
Kardemir (A)6,69-1,0412,44
Kardemir (B)6,66-1,0426,38
Kardemir (D)7,650,2632,35
Karel Elektronik30,840,1333,74
Karsan Otomotiv3,73-0,2714,77
Karsu Tekstil8,750,572,34
Kartal Yenilenebilir Enerji15,05-0,53

Kartonsan49,900,00-47,29
Katmerciler Ekipman2,84-2,07-7,79
Kent Gıda175,300,00-50,70
Kerevitaş Gıda4,490,22-31,76
Kervan Gıda16,58-1,8426,55
Kervansaray Yat. Holding0,570,00-54,76
Kiler GMYO1,740,00-30,68
Kızılbük GYO21,841,49

Klimasan Klima10,66-1,3926,34
Koç Holding23,761,2816,17
Konfrut Gıda17,590,344,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji55,40-0,89133,95
Konya Çimento856,500,22-24,20
Koray GMYO7,16-1,9260,90
Kordsa Teknik Tekstil23,500,9551,13
Koza Altın105,100,678,69
Koza Madencilik15,520,260,19
Körfez GMYO4,970,20-14,31
Kristal Kola1,34-0,74-56,14
Kron Telekomünikasyon34,08-0,47-7,49
Kuştur Kuşadası Turizm198,40-0,3026,13
Kuyas Yatırım2,570,7811,74
Kütahya Porselen60,050,5019,03
Kütahya Şeker Fabrikası60,607,35

Lider Faktoring3,090,32-9,38
Link Bilgisayar29,20-1,02-7,58
Logo Yazılım39,902,7328,13
Lokman Hekim Sağlık10,000,1039,50
Lüks Kadife45,00-0,0456,18
Makina Takım3,031,34-11,14
Manas Enerji Yönetimi17,601,73

Marka Yatırım Holding5,06-3,44-21,31
Marmaris Altınyunus185,80-2,9367,24
Marshall225,20-0,79-26,57
Martı GMYO1,14-6,56-55,36
Martı Otel1,74-3,87-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım34,84-0,46

Mavi Giyim58,600,5113,55
Mazhar Zorlu Holding36,26-0,0615,18
Meditera Tıbbi Malzeme41,22-0,72

Mega Polietilen5,562,39-27,42
Menderes Tekstil2,160,93-30,10
Mercan Kimya9,540,00

Merit Turizm16,20-2,1156,38
Merko Gıda4,76-0,42-44,91
Metemtur Yatırım3,57-2,99-55,85
Metro Holding1,49-0,67-28,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,440,83-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,00-25,75
Migros Ticaret35,36-1,23-17,38
Milpa4,130,73-10,22
Mistral GMYO4,06-0,73-13,80
MLP Sağlık24,84-1,2725,01
MMC San. ve Tic. Yat.5,69-0,1823,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,230,56-38,99
Mondi Tire Kutsan8,35-0,609,87
Naturel Enerji37,140,604,60
Naturelgaz7,891,02

Net Holding4,28-2,0624,78
Netaş Telekom.17,300,41-38,39
Niğbaş Niğde Beton10,830,46-79,17
Nuh Çimento36,300,11-24,42
Nurol GMYO15,38-3,87110,97
Odaş Elektrik1,480,68-49,37
Orge Enerji Elektrik6,33-1,8637,24
Orma Orman Mahsulleri29,7010,00101,77
Osmanlı Menkul24,26-1,78-21,34
Ostim Endüstriyel Yat2,260,44-17,93
Otokar323,60-0,436,35
Oyak Çimento6,800,00-22,55
Oyak Yat. Ort.6,870,44-0,46
Oyak Yatırım Menkul23,86-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,94-0,25-16,35
Özak GMYO4,650,00-8,82
Özbal Çelik Boru13,07-0,6199,54
Özderici GMYO1,640,00-26,13
Özerden Plastik7,420,13-17,56
Pamel Elektrik43,400,46103,56
Panora GMYO7,001,7417,40
Papilon Savunma14,370,56-36,80
Park Elek.Madencilik4,770,63-11,17
Parsan26,841,1310,45
Pegasus72,551,04-2,75
Peker GMYO0,961,05-58,96
Penguen Gıda2,94-0,68-41,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım82,00-3,53

Pera GMYO1,550,65-11,52
Pergamon Dış Ticaret22,18-0,6321,01
Petkim6,201,3124,50
Petrokent Turizm1.955,00-1,26115,69
Pınar Et ve Un16,920,71-22,68
Pınar Su7,110,00-4,31
Pınar Süt16,870,24-25,19
Plastikkart19,422,2134,39
Polisan Holding2,710,00-29,51
Politeknik Metal347,000,14-14,47
Prizma Press Matbaacılık4,040,50-26,28
QNB Finans Fin. Kir.72,95-0,61-41,78
QNB Finansbank38,200,00-45,70
QUA Granite Hayal Yapı12,311,07

Ral Yatırım Holding4,150,00-6,53
Ray Sigorta9,740,41-36,96
Reysaş GMYO5,053,70-7,34
Reysaş Lojistik3,941,29-23,85
Rhea Girişim2,020,50-45,70
Rodrigo Tekstil15,41-2,1012,40
Royal Halı3,103,68-9,88
RTA Laboratuvarları21,780,09-28,07
Sabancı Holding10,311,38-6,49
Safkar Ege Soğutmacılık8,47-1,63-22,15
Sanel Mühendislik5,020,0046,78
Sanifoam Sünger20,020,1047,21
Sanko Pazarlama9,93-0,107,14
Saray Matbaacılık4,48-3,24-48,92
Sarkuysan12,800,3147,17
Sasa Polyester27,360,2982,59
Say Yenilenebilir Enerji23,200,52172,62
Sekuro Plastik21,480,1953,87
Selçuk Ecza Deposu8,83-0,11-34,26
Selçuk Gıda7,62-4,1553,01
Selva Gıda Sanayi8,270,85

Senkron Güvenlik26,540,001,07
Serve Film Prodüksiyon14,900,00-6,87
Servet GMYO74,20-4,50-5,36
Seyitler Kimya18,940,6940,68
Silverline Endüstri5,43-0,91-36,86
Sinpaş GMYO4,17-5,66-0,24
Smartiks Yazılım5,56-0,89-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii20,881,16-20,72
Söktaş2,68-1,11-17,56
Sönmez Filament37,920,11-45,98
Sönmez Pamuklu14,102,55-41,25
Sumaş Suni Tahta106,609,90108,98
Şeker Fin. Kir.5,27-0,57-17,66
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,940,1124,87
Şok Marketler Ticaret12,33-0,32-1,20
T. Halk Bankası4,850,62-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,52-2,29-33,93
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg16,81-0,06-5,19
Taç Tarım Ürünleri23,960,00127,54
Tat Gıda8,88-0,34-23,19
TAV Havalimanları24,240,8313,80
Taze Kuru Gıda206,00-4,28-4,76
Tek-Art Turizm1,40-1,41-30,69
Tekfen Holding14,510,48-11,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,48-1,07-25,17
Temapol Polimer Plastik14,310,4224,43
TGS Dış Ticaret12,24-0,57-3,70
Tofaş Oto. Fab.40,280,9030,31
Torunlar GMYO4,092,254,87
Trabzon Liman27,96-0,07-12,95
Trabzonspor Sportif3,60-0,2847,54
Trend GMYO6,752,58-46,30
TSKB GMYO3,65-0,82-36,52
Tuğçelik12,45-1,5054,08
Tukaş6,690,30-30,96
Turcas Petrol3,521,44-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık10,350,10

Turkcell16,170,685,71
Tümosan Motor ve Traktör18,47-0,4331,27
Tüpraş100,000,50-7,41
Türk Hava Yolları12,782,24-1,01
Türk İlaç Serum15,000,27

Türk Prysmian Kablo12,662,514,95
Türk Telekom7,400,54-8,55
Türk Traktör168,90-0,65-0,86
Türker Proje Gayrimenkul125,000,2410,72
Türkiye Sigorta4,86-0,41-21,34
Ufuk Yatırım23,485,2075,22
Ulaşlar Turizm Yat.3,59-1,64-15,33
Ulusoy Elektrik53,600,754,38
Ulusoy Un Sanayi5,24-1,132,98
Umpaş Holding1,18-0,84-54,79
Uşak Seramik1,780,00-23,93
Utopya Turizm22,000,00-43,30
Uzertaş Boya32,500,00-42,58
Ülker Bisküvi19,40-0,05-13,07
Ünlü Yatırım Holding5,03-0,79

Vakıf Fin. Kir.8,420,00147,07
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,450,31-12,36
Vakıflar Bankası3,580,00-23,99
Vakko Tekstil10,400,1065,96
Vanet Gıda5,98-2,76-22,64
VBT Yazılım22,100,45

Verusa Holding45,06-1,10-0,05
Verusaturk Girisim22,16-0,0969,83
Vestel28,800,0747,48
Vestel Beyaz Eşya48,66-0,4130,19
Viking Kağıt6,54-0,91-27,33
Yapı ve Kredi Bank.2,560,39-14,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,785,90-17,71
Yataş14,070,14-2,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,470,58-21,14
Yeni Gimat GMYO13,650,0717,75
Yeşil GMYO0,940,00-31,88
Yeşil Yapı1,060,00-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,080,00-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme10.765,00-0,78-30,99
Yonga Mobilya21,100,00-29,17
Yükselen Çelik5,210,39-0,42
Yünsa10,44-0,57-24,85
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,601,27-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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