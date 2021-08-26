Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.500,00 0,00 -22,22 İş Bankası (C) 5,63 0,72 -17,12 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 -5,13 -2,63 İş Fin.Kir. 2,98 0,68 -22,80 İş Girişim 8,33 -2,57 -56,04 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,73 0,37 -17,28 İş Yat. Ort. 2,74 0,00 -18,53 İşbir Holding 4.100,00 2,50 49,77 Işık Plastik 39,76 -1,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,48 1,37 -33,63 İz Hayvancılık Tarım 18,41 -2,80 2,28 İzmir Demir Çelik 2,69 -2,54 -18,72 İzmir Fırça 7,96 -5,13 43,17 Jantsa Jant Sanayi 67,05 0,37 61,77 Kafein Yazılım 24,32 -0,33 13,97 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,64 0,00 Kaplamin 24,36 -0,65 -27,93 Kardemir (A) 6,69 -1,04 12,44 Kardemir (B) 6,66 -1,04 26,38 Kardemir (D) 7,65 0,26 32,35 Karel Elektronik 30,84 0,13 33,74 Karsan Otomotiv 3,73 -0,27 14,77 Karsu Tekstil 8,75 0,57 2,34 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,05 -0,53 Kartonsan 49,90 0,00 -47,29 Katmerciler Ekipman 2,84 -2,07 -7,79 Kent Gıda 175,30 0,00 -50,70 Kerevitaş Gıda 4,49 0,22 -31,76 Kervan Gıda 16,58 -1,84 26,55 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,74 0,00 -30,68 Kızılbük GYO 21,84 1,49 Klimasan Klima 10,66 -1,39 26,34 Koç Holding 23,76 1,28 16,17 Konfrut Gıda 17,59 0,34 4,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 55,40 -0,89 133,95 Konya Çimento 856,50 0,22 -24,20 Koray GMYO 7,16 -1,92 60,90 Kordsa Teknik Tekstil 23,50 0,95 51,13 Koza Altın 105,10 0,67 8,69 Koza Madencilik 15,52 0,26 0,19 Körfez GMYO 4,97 0,20 -14,31 Kristal Kola 1,34 -0,74 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,08 -0,47 -7,49 Kuştur Kuşadası Turizm 198,40 -0,30 26,13 Kuyas Yatırım 2,57 0,78 11,74 Kütahya Porselen 60,05 0,50 19,03 Kütahya Şeker Fabrikası 60,60 7,35 Lider Faktoring 3,09 0,32 -9,38 Link Bilgisayar 29,20 -1,02 -7,58 Logo Yazılım 39,90 2,73 28,13 Lokman Hekim Sağlık 10,00 0,10 39,50 Lüks Kadife 45,00 -0,04 56,18 Makina Takım 3,03 1,34 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 17,60 1,73 Marka Yatırım Holding 5,06 -3,44 -21,31 Marmaris Altınyunus 185,80 -2,93 67,24 Marshall 225,20 -0,79 -26,57 Martı GMYO 1,14 -6,56 -55,36 Martı Otel 1,74 -3,87 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 34,84 -0,46 Mavi Giyim 58,60 0,51 13,55 Mazhar Zorlu Holding 36,26 -0,06 15,18 Meditera Tıbbi Malzeme 41,22 -0,72 Mega Polietilen 5,56 2,39 -27,42 Menderes Tekstil 2,16 0,93 -30,10 Mercan Kimya 9,54 0,00 Merit Turizm 16,20 -2,11 56,38 Merko Gıda 4,76 -0,42 -44,91 Metemtur Yatırım 3,57 -2,99 -55,85 Metro Holding 1,49 -0,67 -28,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 0,83 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 0,00 -25,75 Migros Ticaret 35,36 -1,23 -17,38 Milpa 4,13 0,73 -10,22 Mistral GMYO 4,06 -0,73 -13,80 MLP Sağlık 24,84 -1,27 25,01 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 -0,18 23,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,23 0,56 -38,99 Mondi Tire Kutsan 8,35 -0,60 9,87 Naturel Enerji 37,14 0,60 4,60 Naturelgaz 7,89 1,02 Net Holding 4,28 -2,06 24,78 Netaş Telekom. 17,30 0,41 -38,39 Niğbaş Niğde Beton 10,83 0,46 -79,17 Nuh Çimento 36,30 0,11 -24,42 Nurol GMYO 15,38 -3,87 110,97 Odaş Elektrik 1,48 0,68 -49,37 Orge Enerji Elektrik 6,33 -1,86 37,24 Orma Orman Mahsulleri 29,70 10,00 101,77 Osmanlı Menkul 24,26 -1,78 -21,34 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,44 -17,93 Otokar 323,60 -0,43 6,35 Oyak Çimento 6,80 0,00 -22,55 Oyak Yat. Ort. 6,87 0,44 -0,46 Oyak Yatırım Menkul 23,86 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -0,25 -16,35 Özak GMYO 4,65 0,00 -8,82 Özbal Çelik Boru 13,07 -0,61 99,54 Özderici GMYO 1,64 0,00 -26,13 Özerden Plastik 7,42 0,13 -17,56 Pamel Elektrik 43,40 0,46 103,56 Panora GMYO 7,00 1,74 17,40 Papilon Savunma 14,37 0,56 -36,80 Park Elek.Madencilik 4,77 0,63 -11,17 Parsan 26,84 1,13 10,45 Pegasus 72,55 1,04 -2,75 Peker GMYO 0,96 1,05 -58,96 Penguen Gıda 2,94 -0,68 -41,78 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 82,00 -3,53 Pera GMYO 1,55 0,65 -11,52 Pergamon Dış Ticaret 22,18 -0,63 21,01 Petkim 6,20 1,31 24,50 Petrokent Turizm 1.955,00 -1,26 115,69 Pınar Et ve Un 16,92 0,71 -22,68 Pınar Su 7,11 0,00 -4,31 Pınar Süt 16,87 0,24 -25,19 Plastikkart 19,42 2,21 34,39 Polisan Holding 2,71 0,00 -29,51 Politeknik Metal 347,00 0,14 -14,47 Prizma Press Matbaacılık 4,04 0,50 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 72,95 -0,61 -41,78 QNB Finansbank 38,20 0,00 -45,70 QUA Granite Hayal Yapı 12,31 1,07 Ral Yatırım Holding 4,15 0,00 -6,53 Ray Sigorta 9,74 0,41 -36,96 Reysaş GMYO 5,05 3,70 -7,34 Reysaş Lojistik 3,94 1,29 -23,85 Rhea Girişim 2,02 0,50 -45,70 Rodrigo Tekstil 15,41 -2,10 12,40 Royal Halı 3,10 3,68 -9,88 RTA Laboratuvarları 21,78 0,09 -28,07 Sabancı Holding 10,31 1,38 -6,49 Safkar Ege Soğutmacılık 8,47 -1,63 -22,15 Sanel Mühendislik 5,02 0,00 46,78 Sanifoam Sünger 20,02 0,10 47,21 Sanko Pazarlama 9,93 -0,10 7,14 Saray Matbaacılık 4,48 -3,24 -48,92 Sarkuysan 12,80 0,31 47,17 Sasa Polyester 27,36 0,29 82,59 Say Yenilenebilir Enerji 23,20 0,52 172,62 Sekuro Plastik 21,48 0,19 53,87 Selçuk Ecza Deposu 8,83 -0,11 -34,26 Selçuk Gıda 7,62 -4,15 53,01 Selva Gıda Sanayi 8,27 0,85 Senkron Güvenlik 26,54 0,00 1,07 Serve Film Prodüksiyon 14,90 0,00 -6,87 Servet GMYO 74,20 -4,50 -5,36 Seyitler Kimya 18,94 0,69 40,68 Silverline Endüstri 5,43 -0,91 -36,86 Sinpaş GMYO 4,17 -5,66 -0,24 Smartiks Yazılım 5,56 -0,89 -37,25 Sodaş Sodyum Sanayii 20,88 1,16 -20,72 Söktaş 2,68 -1,11 -17,56 Sönmez Filament 37,92 0,11 -45,98 Sönmez Pamuklu 14,10 2,55 -41,25 Sumaş Suni Tahta 106,60 9,90 108,98 Şeker Fin. Kir. 5,27 -0,57 -17,66 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,94 0,11 24,87 Şok Marketler Ticaret 12,33 -0,32 -1,20 T. Halk Bankası 4,85 0,62 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,52 -2,29 -33,93 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 16,81 -0,06 -5,19 Taç Tarım Ürünleri 23,96 0,00 127,54 Tat Gıda 8,88 -0,34 -23,19 TAV Havalimanları 24,24 0,83 13,80 Taze Kuru Gıda 206,00 -4,28 -4,76 Tek-Art Turizm 1,40 -1,41 -30,69 Tekfen Holding 14,51 0,48 -11,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 -1,07 -25,17 Temapol Polimer Plastik 14,31 0,42 24,43 TGS Dış Ticaret 12,24 -0,57 -3,70 Tofaş Oto. Fab. 40,28 0,90 30,31 Torunlar GMYO 4,09 2,25 4,87 Trabzon Liman 27,96 -0,07 -12,95 Trabzonspor Sportif 3,60 -0,28 47,54 Trend GMYO 6,75 2,58 -46,30 TSKB GMYO 3,65 -0,82 -36,52 Tuğçelik 12,45 -1,50 54,08 Tukaş 6,69 0,30 -30,96 Turcas Petrol 3,52 1,44 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık 10,35 0,10 Turkcell 16,17 0,68 5,71 Tümosan Motor ve Traktör 18,47 -0,43 31,27 Tüpraş 100,00 0,50 -7,41 Türk Hava Yolları 12,78 2,24 -1,01 Türk İlaç Serum 15,00 0,27 Türk Prysmian Kablo 12,66 2,51 4,95 Türk Telekom 7,40 0,54 -8,55 Türk Traktör 168,90 -0,65 -0,86 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 0,24 10,72 Türkiye Sigorta 4,86 -0,41 -21,34 Ufuk Yatırım 23,48 5,20 75,22 Ulaşlar Turizm Yat. 3,59 -1,64 -15,33 Ulusoy Elektrik 53,60 0,75 4,38 Ulusoy Un Sanayi 5,24 -1,13 2,98 Umpaş Holding 1,18 -0,84 -54,79 Uşak Seramik 1,78 0,00 -23,93 Utopya Turizm 22,00 0,00 -43,30 Uzertaş Boya 32,50 0,00 -42,58 Ülker Bisküvi 19,40 -0,05 -13,07 Ünlü Yatırım Holding 5,03 -0,79 Vakıf Fin. Kir. 8,42 0,00 147,07 Vakıf GMYO 1,50 0,67 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,45 0,31 -12,36 Vakıflar Bankası 3,58 0,00 -23,99 Vakko Tekstil 10,40 0,10 65,96 Vanet Gıda 5,98 -2,76 -22,64 VBT Yazılım 22,10 0,45 Verusa Holding 45,06 -1,10 -0,05 Verusaturk Girisim 22,16 -0,09 69,83 Vestel 28,80 0,07 47,48 Vestel Beyaz Eşya 48,66 -0,41 30,19 Viking Kağıt 6,54 -0,91 -27,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,39 -14,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,78 5,90 -17,71 Yataş 14,07 0,14 -2,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,47 0,58 -21,14 Yeni Gimat GMYO 13,65 0,07 17,75 Yeşil GMYO 0,94 0,00 -31,88 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,00 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.765,00 -0,78 -30,99 Yonga Mobilya 21,10 0,00 -29,17 Yükselen Çelik 5,21 0,39 -0,42 Yünsa 10,44 -0,57 -24,85 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,60 1,27 -36,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi