Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.549,90 0,16 -22,10 İş Bankası (C) 5,65 0,36 -16,82 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 2,63 İş Fin.Kir. 3,03 0,66 -21,50 İş Girişim 9,59 4,13 -49,39 İş GMYO 1,88 0,00 -25,98 İş Y. Men. Değ. 13,88 -1,07 -16,37 İş Yat. Ort. 2,76 0,00 -17,93 İşbir Holding 4.215,00 -1,98 53,97 Işık Plastik 41,64 0,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,49 0,00 -33,18 İz Hayvancılık Tarım 18,29 1,33 1,61 İzmir Demir Çelik 2,83 4,04 -14,49 İzmir Fırça 7,83 9,97 40,83 Jantsa Jant Sanayi 69,15 -0,65 66,84 Kafein Yazılım 24,88 0,08 16,59 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,08 -1,36 Kaplamin 25,60 -2,44 -24,26 Kardemir (A) 6,88 0,00 15,63 Kardemir (B) 6,83 0,59 29,60 Kardemir (D) 7,77 1,30 34,43 Karel Elektronik 31,42 -1,44 36,25 Karsan Otomotiv 3,81 0,79 17,23 Karsu Tekstil 8,99 4,78 5,15 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,62 -2,86 Kartonsan 51,15 0,49 -45,97 Katmerciler Ekipman 2,87 -1,03 -6,82 Kent Gıda 184,00 -0,54 -48,26 Kerevitaş Gıda 4,51 1,81 -31,46 Kervan Gıda 16,52 0,98 26,09 Kervansaray Yat. Holding 0,57 0,00 -54,76 Kiler GMYO 1,79 1,70 -28,69 Kızılbük GYO 21,34 -1,11 Klimasan Klima 22,38 -2,70 31,88 Koç Holding 23,64 0,34 15,58 Konfrut Gıda 18,04 2,50 6,75 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 56,30 -1,49 137,75 Konya Çimento 882,00 2,55 -21,95 Koray GMYO 6,76 -0,73 51,91 Kordsa Teknik Tekstil 23,48 -0,68 51,00 Koza Altın 106,90 0,19 10,55 Koza Madencilik 15,68 0,19 1,23 Körfez GMYO 5,00 -0,40 -13,79 Kristal Kola 1,38 -1,43 -54,83 Kron Telekomünikasyon 34,52 -4,54 -6,30 Kuştur Kuşadası Turizm 200,00 -1,62 27,15 Kuyas Yatırım 2,60 -1,52 13,04 Kütahya Porselen 58,55 0,95 16,06 Kütahya Şeker Fabrikası 51,55 -0,58 Lider Faktoring 3,02 1,34 -11,44 Link Bilgisayar 30,00 0,27 -5,05 Logo Yazılım 39,12 1,98 25,63 Lokman Hekim Sağlık 10,00 -4,49 39,50 Lüks Kadife 46,00 -0,39 59,65 Makina Takım 3,10 -0,64 -9,09 Manas Enerji Yönetimi 17,25 -3,79 Marka Yatırım Holding 5,25 3,75 -18,35 Marmaris Altınyunus 194,80 8,83 75,34 Marshall 231,00 1,14 -24,68 Martı GMYO 1,08 0,93 -57,71 Martı Otel 1,74 1,16 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 36,98 -2,68 Mavi Giyim 57,80 2,30 12,00 Mazhar Zorlu Holding 36,94 -0,27 17,34 Meditera Tıbbi Malzeme 42,58 1,38 Mega Polietilen 5,65 0,18 -26,24 Menderes Tekstil 2,14 1,90 -30,74 Mercan Kimya 9,63 -1,03 Merit Turizm 17,30 1,76 67,00 Merko Gıda 4,91 -0,41 -43,17 Metemtur Yatırım 3,79 -2,32 -53,13 Metro Holding 1,53 0,00 -26,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 1,63 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -1,12 -24,46 Migros Ticaret 36,34 0,00 -15,09 Milpa 4,08 -0,49 -11,30 Mistral GMYO 4,25 2,16 -9,77 MLP Sağlık 25,16 0,64 26,62 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 2,39 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,25 2,40 -38,82 Mondi Tire Kutsan 8,52 3,15 12,11 Naturel Enerji 37,06 -1,01 4,37 Naturelgaz 7,98 -0,37 Net Holding 4,05 -0,25 18,08 Netaş Telekom. 17,38 -0,69 -38,11 Niğbaş Niğde Beton 11,06 0,09 -78,73 Nuh Çimento 36,36 -0,55 -24,29 Nurol GMYO 16,64 -0,30 128,26 Odaş Elektrik 1,44 -0,69 -50,74 Orge Enerji Elektrik 6,80 0,59 47,43 Orma Orman Mahsulleri 28,44 1,57 93,21 Osmanlı Menkul 22,90 -2,14 -25,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 2,20 -15,75 Otokar 327,60 -0,24 7,66 Oyak Çimento 6,93 1,17 -21,07 Oyak Yat. Ort. 6,94 -0,72 0,55 Oyak Yatırım Menkul 23,60 -0,42 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 -0,25 -15,92 Özak GMYO 4,59 0,88 -10,00 Özbal Çelik Boru 13,35 -0,96 103,82 Özderici GMYO 1,69 3,05 -23,87 Özerden Plastik 7,81 1,96 -13,22 Pamel Elektrik 43,00 2,38 101,69 Panora GMYO 6,87 1,78 15,22 Papilon Savunma 14,68 0,14 -35,44 Park Elek.Madencilik 4,81 0,63 -10,43 Parsan 27,36 0,00 12,59 Pegasus 72,50 2,62 -2,82 Peker GMYO 0,94 0,00 -59,82 Penguen Gıda 3,02 0,00 -40,20 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 77,80 -9,95 Pera GMYO 1,67 2,45 -4,66 Pergamon Dış Ticaret 23,16 1,14 26,36 Petkim 6,01 -0,50 20,68 Petrokent Turizm 2.000,00 0,16 120,65 Pınar Et ve Un 17,06 0,65 -22,04 Pınar Su 7,25 -0,55 -2,42 Pınar Süt 17,12 0,59 -24,08 Plastikkart 19,31 0,99 33,63 Polisan Holding 2,76 0,73 -28,21 Politeknik Metal 345,00 -2,82 -14,97 Prizma Press Matbaacılık 4,09 0,00 -25,36 QNB Finans Fin. Kir. 73,80 -1,60 -41,10 QNB Finansbank 39,28 -0,05 -44,16 QUA Granite Hayal Yapı 12,42 -1,04 Ral Yatırım Holding 4,25 0,95 -4,28 Ray Sigorta 9,57 -0,21 -38,06 Reysaş GMYO 4,75 -0,84 -12,84 Reysaş Lojistik 3,95 -0,25 -23,66 Rhea Girişim 2,19 0,00 -41,13 Rodrigo Tekstil 15,26 -1,04 11,31 Royal Halı 3,09 0,00 -10,17 RTA Laboratuvarları 21,50 -0,19 -29,00 Sabancı Holding 10,27 -0,10 -6,86 Safkar Ege Soğutmacılık 8,76 -1,79 -19,49 Sanel Mühendislik 5,05 -0,98 47,66 Sanifoam Sünger 21,10 -4,78 55,15 Sanko Pazarlama 10,15 -0,29 9,52 Saray Matbaacılık 4,51 0,00 -48,57 Sarkuysan 12,71 0,39 46,14 Sasa Polyester 28,04 0,21 87,13 Say Yenilenebilir Enerji 23,52 -0,68 176,38 Sekuro Plastik 21,96 -1,08 57,31 Selçuk Ecza Deposu 9,09 0,44 -32,33 Selçuk Gıda 7,38 -4,40 48,19 Selva Gıda Sanayi 7,87 -0,51 Senkron Güvenlik 27,10 -2,52 3,20 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,33 -6,25 Servet GMYO 79,75 1,92 1,72 Seyitler Kimya 18,33 -3,12 36,15 Silverline Endüstri 5,50 0,36 -36,05 Sinpaş GMYO 4,65 0,22 11,24 Smartiks Yazılım 5,60 -0,18 -36,79 Sodaş Sodyum Sanayii 20,80 -0,95 -21,02 Söktaş 2,65 1,53 -18,48 Sönmez Filament 37,88 1,28 -46,04 Sönmez Pamuklu 14,00 3,09 -41,67 Sumaş Suni Tahta 96,30 9,99 87,90 Şeker Fin. Kir. 5,40 -0,55 -15,63 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,95 -0,89 25,01 Şok Marketler Ticaret 12,45 0,08 -0,24 T. Halk Bankası 4,88 0,00 -12,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,60 0,26 -36,90 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 17,00 1,55 -4,12 Taç Tarım Ürünleri 24,00 1,52 127,92 Tat Gıda 8,92 0,22 -22,85 TAV Havalimanları 24,06 1,60 12,96 Taze Kuru Gıda 193,30 1,95 -10,63 Tek-Art Turizm 1,43 1,42 -29,21 Tekfen Holding 14,59 0,62 -11,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 0,30 -24,02 Temapol Polimer Plastik 14,49 -0,07 26,00 TGS Dış Ticaret 13,46 2,75 5,90 Tofaş Oto. Fab. 40,04 -0,10 29,53 Torunlar GMYO 3,93 1,03 0,77 Trabzon Liman 28,38 -1,18 -11,64 Trabzonspor Sportif 3,59 -2,97 47,13 Trend GMYO 6,67 0,76 -46,94 TSKB GMYO 3,71 -0,80 -35,48 Tuğçelik 12,46 -3,49 54,21 Tukaş 6,82 0,89 -29,62 Turcas Petrol 3,51 1,74 -27,63 Tureks Turizm Taşımacılık 10,60 1,15 Turkcell 16,07 0,75 5,05 Tümosan Motor ve Traktör 18,65 0,76 32,55 Tüpraş 101,00 1,00 -6,48 Türk Hava Yolları 12,68 1,52 -1,78 Türk İlaç Serum 15,54 0,32 Türk Prysmian Kablo 12,77 1,35 5,87 Türk Telekom 7,39 1,23 -8,68 Türk Traktör 170,80 -0,23 0,25 Türker Proje Gayrimenkul 124,60 0,73 10,36 Türkiye Sigorta 4,95 0,41 -19,88 Ufuk Yatırım 25,90 5,63 93,28 Ulaşlar Turizm Yat. 3,69 0,54 -12,97 Ulusoy Elektrik 52,55 -1,04 2,34 Ulusoy Un Sanayi 5,46 -0,73 7,30 Umpaş Holding 1,20 -4,76 -54,02 Uşak Seramik 1,83 0,00 -21,79 Utopya Turizm 25,00 1,21 -35,57 Uzertaş Boya 32,02 -1,17 -43,43 Ülker Bisküvi 19,64 0,00 -12,00 Ünlü Yatırım Holding 5,20 0,00 Vakıf Fin. Kir. 8,64 -0,80 153,52 Vakıf GMYO 1,52 0,66 -36,63 Vakıf Yat. Ort. 6,61 -1,64 -10,19 Vakıflar Bankası 3,59 0,00 -23,78 Vakko Tekstil 10,66 0,19 70,11 Vanet Gıda 6,28 1,45 -18,76 VBT Yazılım 23,94 -3,23 Verusa Holding 47,12 3,24 4,52 Verusaturk Girisim 22,64 0,98 73,51 Vestel 29,46 -1,14 50,86 Vestel Beyaz Eşya 52,05 0,68 39,26 Viking Kağıt 6,83 -2,29 -24,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 0,00 -13,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,70 -0,80 -17,94 Yataş 14,10 -0,14 -2,42 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,59 -0,55 -18,41 Yeni Gimat GMYO 13,70 0,00 18,18 Yeşil GMYO 0,94 -2,08 -31,88 Yeşil Yapı 1,08 -0,92 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,14 -0,47 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.850,00 -2,25 -30,45 Yonga Mobilya 21,00 -2,42 -29,50 Yükselen Çelik 5,32 0,00 1,68 Yünsa 10,73 -1,74 -22,76 Ziraat GMYO 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,61 0,63 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi