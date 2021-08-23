Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.997,30 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,64 1,26 -16,97 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 3,02 1,68 -21,76 İş Girişim 9,09 0,55 -52,03 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,02 0,50 -15,53 İş Yat. Ort. 2,76 0,36 -17,93 İşbir Holding 4.305,00 0,23 57,25 Işık Plastik 40,52 1,10 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 -18,42 İttifak Holding 1,51 1,34 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,17 0,17 0,94 İzmir Demir Çelik 2,71 -0,73 -18,12 İzmir Fırça 7,13 0,14 28,24 Jantsa Jant Sanayi 70,10 0,14 69,13 Kafein Yazılım 25,18 1,94 18,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,87 0,86 Kaplamin 27,08 6,20 -19,88 Kardemir (A) 6,81 -1,30 14,45 Kardemir (B) 6,78 -0,59 28,65 Kardemir (D) 7,58 -0,39 31,14 Karel Elektronik 32,04 -0,93 38,94 Karsan Otomotiv 3,80 0,53 16,92 Karsu Tekstil 8,57 -0,35 0,23 Kartal Yenilenebilir Enerji 16,11 -1,10 Kartonsan 50,90 0,59 -46,24 Katmerciler Ekipman 2,91 -0,34 -5,52 Kent Gıda 189,00 -0,53 -46,85 Kerevitaş Gıda 4,42 0,68 -32,83 Kervan Gıda 16,42 0,06 25,33 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -1,72 -54,76 Kiler GMYO 1,77 1,72 -29,48 Kızılbük GYO 21,40 0,47 Klimasan Klima 22,26 -0,80 31,17 Koç Holding 23,42 1,04 14,51 Konfrut Gıda 17,58 0,63 4,02 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,90 -1,03 144,51 Konya Çimento 863,00 2,01 -23,63 Koray GMYO 6,87 0,44 54,38 Kordsa Teknik Tekstil 23,88 1,19 53,57 Koza Altın 107,50 1,13 11,17 Koza Madencilik 15,48 -0,26 -0,06 Körfez GMYO 5,00 0,00 -13,79 Kristal Kola 1,41 6,02 -53,85 Kron Telekomünikasyon 36,52 -2,92 -0,87 Kuştur Kuşadası Turizm 191,80 -3,62 21,93 Kuyas Yatırım 2,62 -1,50 13,91 Kütahya Porselen 58,05 1,49 15,06 Kütahya Şeker Fabrikası 51,20 -1,44 Lider Faktoring 2,94 -0,68 -13,78 Link Bilgisayar 29,90 0,47 -5,37 Logo Yazılım 38,56 -0,31 23,83 Lokman Hekim Sağlık 10,24 1,69 42,85 Lüks Kadife 46,18 -0,43 60,28 Makina Takım 3,12 1,63 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 18,10 -0,82 Marka Yatırım Holding 5,07 7,42 -21,15 Marmaris Altınyunus 179,00 9,95 61,12 Marshall 228,00 -1,64 -25,66 Martı GMYO 1,08 1,89 -57,71 Martı Otel 1,73 2,98 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 36,84 6,60 Mavi Giyim 56,40 0,89 9,28 Mazhar Zorlu Holding 37,40 -0,37 18,81 Meditera Tıbbi Malzeme 45,08 9,58 Mega Polietilen 5,66 -0,18 -26,11 Menderes Tekstil 2,11 0,96 -31,72 Mercan Kimya 9,57 1,06 Merit Turizm 17,50 3,86 68,93 Merko Gıda 4,88 0,41 -43,52 Metemtur Yatırım 3,89 1,57 -51,89 Metro Holding 1,51 -0,66 -27,40 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 2,06 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 0,56 -23,61 Migros Ticaret 36,34 0,28 -15,09 Milpa 4,09 -0,24 -11,09 Mistral GMYO 4,10 0,99 -12,95 MLP Sağlık 24,74 -0,16 24,51 MMC San. ve Tic. Yat. 5,36 -5,13 16,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,35 -0,14 -37,97 Mondi Tire Kutsan 8,35 0,85 9,87 Naturel Enerji 37,04 2,38 4,31 Naturelgaz 8,07 2,41 Net Holding 4,02 2,03 17,20 Netaş Telekom. 17,24 1,06 -38,60 Niğbaş Niğde Beton 11,17 1,45 -78,52 Nuh Çimento 36,68 0,60 -23,63 Nurol GMYO 16,60 0,18 127,71 Odaş Elektrik 1,44 1,41 -50,74 Orge Enerji Elektrik 6,72 2,91 45,69 Orma Orman Mahsulleri 29,58 2,00 100,95 Osmanlı Menkul 23,10 -1,45 -25,10 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 5,00 -16,12 Otokar 336,50 0,45 10,59 Oyak Çimento 6,84 0,74 -22,10 Oyak Yat. Ort. 6,96 0,87 0,84 Oyak Yatırım Menkul 23,68 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,76 -15,50 Özak GMYO 4,48 0,90 -12,16 Özbal Çelik Boru 13,16 -1,13 100,92 Özderici GMYO 1,62 5,19 -27,03 Özerden Plastik 7,81 1,43 -13,22 Pamel Elektrik 41,36 0,78 94,00 Panora GMYO 6,78 1,95 13,71 Papilon Savunma 14,71 1,38 -35,31 Park Elek.Madencilik 4,81 0,84 -10,43 Parsan 27,52 0,51 13,25 Pegasus 70,30 1,30 -5,76 Peker GMYO 0,93 1,09 -60,24 Penguen Gıda 3,00 0,33 -40,59 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 86,40 -9,95 Pera GMYO 1,51 1,34 -13,80 Pergamon Dış Ticaret 23,04 0,61 25,70 Petkim 6,08 2,18 22,09 Petrokent Turizm 2.025,50 -1,21 123,47 Pınar Et ve Un 17,05 -0,41 -22,09 Pınar Su 7,38 0,14 -0,67 Pınar Süt 17,12 0,35 -24,08 Plastikkart 18,95 1,34 31,14 Polisan Holding 2,74 1,11 -28,73 Politeknik Metal 352,70 -1,48 -13,07 Prizma Press Matbaacılık 4,09 -1,45 -25,36 QNB Finans Fin. Kir. 75,95 0,00 -39,39 QNB Finansbank 39,36 0,00 -44,05 QUA Granite Hayal Yapı 12,72 0,87 Ral Yatırım Holding 4,20 -0,94 -5,41 Ray Sigorta 9,62 1,16 -37,73 Reysaş GMYO 4,56 -0,65 -16,33 Reysaş Lojistik 3,97 1,28 -23,27 Rhea Girişim 2,22 5,71 -40,32 Rodrigo Tekstil 15,27 -0,20 11,38 Royal Halı 3,10 0,32 -9,88 RTA Laboratuvarları 21,42 -2,10 -29,26 Sabancı Holding 10,26 2,50 -6,95 Safkar Ege Soğutmacılık 9,03 -0,77 -17,00 Sanel Mühendislik 5,11 0,00 49,42 Sanifoam Sünger 22,50 -1,32 65,44 Sanko Pazarlama 10,20 0,49 10,06 Saray Matbaacılık 4,53 0,67 -48,35 Sarkuysan 12,77 0,63 46,83 Sasa Polyester 28,30 1,43 88,86 Say Yenilenebilir Enerji 23,72 -1,08 178,73 Sekuro Plastik 22,46 0,63 60,89 Selçuk Ecza Deposu 9,13 0,33 -32,03 Selçuk Gıda 7,75 -1,90 55,62 Selva Gıda Sanayi 8,00 0,88 Senkron Güvenlik 28,00 0,14 6,63 Serve Film Prodüksiyon 15,35 0,00 -4,06 Servet GMYO 77,75 0,45 -0,83 Seyitler Kimya 18,60 1,81 38,15 Silverline Endüstri 5,54 0,91 -35,58 Sinpaş GMYO 4,64 2,88 11,00 Smartiks Yazılım 5,59 -0,53 -36,91 Sodaş Sodyum Sanayii 21,00 0,48 -20,26 Söktaş 2,55 7,14 -21,56 Sönmez Filament 38,18 -0,78 -45,61 Sönmez Pamuklu 13,67 0,22 -43,04 Sumaş Suni Tahta 83,55 1,58 63,02 Şeker Fin. Kir. 5,35 0,56 -16,41 Şekerbank 1,06 0,95 -29,80 Şişe Cam 8,89 2,18 24,17 Şok Marketler Ticaret 12,49 0,48 0,08 T. Halk Bankası 4,90 1,03 -11,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,60 -1,51 -36,90 T.S.K.B. 1,33 1,53 -23,85 T.Tuborg 17,06 0,18 -5,59 Taç Tarım Ürünleri 24,92 1,63 136,66 Tat Gıda 8,88 0,79 -23,19 TAV Havalimanları 23,40 2,63 9,86 Taze Kuru Gıda 192,60 -0,77 -10,96 Tek-Art Turizm 1,39 1,46 -31,19 Tekfen Holding 14,40 0,49 -12,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,77 3,83 -21,82 Temapol Polimer Plastik 14,68 -0,74 27,65 TGS Dış Ticaret 13,10 0,00 3,07 Tofaş Oto. Fab. 39,90 -1,09 29,08 Torunlar GMYO 3,87 1,31 -0,77 Trabzon Liman 28,70 1,27 -10,65 Trabzonspor Sportif 3,69 2,79 51,23 Trend GMYO 6,61 0,46 -47,41 TSKB GMYO 3,72 1,92 -35,30 Tuğçelik 13,11 -3,53 62,25 Tukaş 6,78 0,30 -30,03 Turcas Petrol 3,40 0,59 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık 10,52 -0,19 Turkcell 16,07 0,50 5,05 Tümosan Motor ve Traktör 18,58 -0,59 32,05 Tüpraş 99,85 0,71 -7,55 Türk Hava Yolları 12,45 1,55 -3,56 Türk İlaç Serum 15,39 0,13 Türk Prysmian Kablo 12,41 4,20 2,88 Türk Telekom 7,26 0,69 -10,28 Türk Traktör 172,40 0,29 1,19 Türker Proje Gayrimenkul 123,40 1,23 9,30 Türkiye Sigorta 4,89 0,62 -20,85 Ufuk Yatırım 20,90 -6,28 55,97 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 2,75 -12,03 Ulusoy Elektrik 53,90 -0,19 4,97 Ulusoy Un Sanayi 5,55 1,09 9,07 Umpaş Holding 1,11 -8,26 -57,47 Uşak Seramik 1,85 1,65 -20,94 Utopya Turizm 24,30 0,41 -37,37 Uzertaş Boya 32,52 -4,24 -42,54 Ülker Bisküvi 19,67 1,08 -11,86 Ünlü Yatırım Holding 5,23 -1,32 Vakıf Fin. Kir. 8,70 1,28 155,28 Vakıf GMYO 1,51 0,67 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,76 0,30 -8,15 Vakıflar Bankası 3,60 1,41 -23,57 Vakko Tekstil 10,59 -0,09 69,00 Vanet Gıda 6,19 9,95 -19,92 VBT Yazılım 24,66 -3,22 Verusa Holding 45,84 1,42 1,68 Verusaturk Girisim 22,62 1,71 73,36 Vestel 29,92 2,05 53,22 Vestel Beyaz Eşya 51,70 9,95 38,32 Viking Kağıt 6,60 -6,12 -26,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 1,18 -14,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,00 -0,27 -17,11 Yataş 14,02 1,01 -2,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,63 0,28 -17,50 Yeni Gimat GMYO 13,75 -0,22 18,62 Yeşil GMYO 0,95 2,15 -31,16 Yeşil Yapı 1,06 0,00 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,14 0,94 -49,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.100,00 0,00 -28,85 Yonga Mobilya 21,92 1,86 -26,42 Yükselen Çelik 5,36 0,56 2,45 Yünsa 10,85 0,84 -21,89 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,61 0,63 -36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara