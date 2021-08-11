Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.499,90

-19,75
İş Bankası (C)5,40-1,46-20,50
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.2,96-2,31-23,32
İş Girişim9,19-1,61-51,50
İş GMYO1,85-1,07-27,17
İş Y. Men. Değ.14,270,56-14,02
İş Yat. Ort.2,78-1,07-17,34
İşbir Holding4.655,00-3,1270,04
Işık Plastik37,74-0,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,47-2,00-34,08
İz Hayvancılık Tarım17,83-1,00-0,94
İzmir Demir Çelik2,79-2,45-15,70
İzmir Fırça5,77-1,203,78
Jantsa Jant Sanayi71,40-1,5272,26
Kafein Yazılım25,48-0,4719,40
Kalekim Kimyevi Maddeler13,475,32

Kaplamin26,66-4,17-21,12
Kardemir (A)7,575,2927,23
Kardemir (B)7,554,8643,26
Kardemir (D)8,131,5040,66
Karel Elektronik33,52-1,3545,36
Karsan Otomotiv3,970,0022,15
Karsu Tekstil8,23-0,84-3,74
Kartal Yenilenebilir Enerji13,069,93

Kartonsan52,70-1,95-44,34
Katmerciler Ekipman3,021,00-1,95
Kent Gıda206,000,49-42,07
Kerevitaş Gıda4,51-0,88-31,46
Kervan Gıda16,210,6823,73
Kervansaray Yat. Holding0,600,00-52,38
Kiler GMYO1,74-1,69-30,68
Klimasan Klima21,24-0,1925,16
Koç Holding20,74-1,331,41
Konfrut Gıda17,210,171,83
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,751,25156,55
Konya Çimento858,00-2,17-24,07
Koray GMYO8,06-1,9581,12
Kordsa Teknik Tekstil23,66-3,3552,15
Koza Altın104,00-1,617,55
Koza Madencilik13,38-1,62-13,62
Körfez GMYO5,170,00-10,86
Kristal Kola1,36-24,02-65,31
Kron Telekomünikasyon44,00-3,3819,44
Kuştur Kuşadası Turizm215,002,2336,68
Kuyumcukent Gayrimenkul3,00-0,3330,43
Kütahya Porselen54,702,058,42
Kütahya Şeker39,10-8,77

Lider Faktoring3,023,07-11,44
Link Bilgisayar30,58-0,84-3,22
Logo Yazılım36,96-0,6518,69
Lokman Hekim Sağlık9,49-2,1632,39
Lüks Kadife46,52-3,0861,46
Makina Takım3,04-3,80-10,85
Manas Enerji Yönetimi17,61-0,06

Marka Yatırım Holding5,0610,00-21,31
Marmaris Altınyunus163,80-2,6747,43
Marshall239,20-1,69-22,01
Martı GMYO1,05-0,94-58,88
Martı Otel1,66-2,92-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,66-3,00

Mavi Giyim55,45-1,257,44
Mazhar Zorlu Holding36,56-1,1416,14
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,32-1,94

Mega Polietilen6,013,62-21,54
Menderes Tekstil2,14-1,83-30,74
Mercan Kimya9,73-1,42

Merit Turizm16,50-0,0659,28
Merko Gıda5,06-0,59-41,44
Metemtur Yatırım4,041,25-50,03
Metro Holding1,550,65-25,48
Metro Petrol ve Tesisleri2,393,02-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-1,12-24,03
Migros Ticaret35,10-0,23-17,99
Milpa4,066,01-11,74
Mistral GMYO4,29-1,38-8,92
MLP Sağlık24,06-0,5821,09
MMC San. ve Tic. Yat.5,700,0023,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,471,49-36,96
Mondi Tire Kutsan8,17-3,317,50
Naturel Enerji37,74-1,206,29
Naturelgaz7,82-1,39

Net Holding3,84-0,7811,95
Netaş Telekom.18,78-7,21-33,12
Niğbaş Niğde Beton11,16-0,62-78,54
Nuh Çimento38,78-1,27-19,26
Nurol GMYO16,19-1,82122,09
Odaş Elektrik1,370,74-53,14
Orge Enerji Elektrik6,12-1,6132,68
Orma Orman Mahsulleri30,98-1,65110,46
Osmanlı Menkul22,50-0,18-27,04
Ostim Endüstriyel Yat2,311,32-16,12
Otokar339,70-1,2511,64
Oyak Çimento6,86-1,29-21,87
Oyak Yat. Ort.6,99-1,691,27
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,000,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,97-0,50-15,71
Özak GMYO4,08-0,97-20,00
Özbal Çelik Boru12,93-0,4697,40
Özderici GMYO1,49-1,32-32,88
Özerden Plastik8,05-0,74-10,56
Pamukova Elektrik33,00-0,9054,78
Panora GMYO6,43-0,626,84
Papilon Savunma14,69-2,30-35,39
Park Elek.Madencilik4,79-1,44-10,80
Parsan28,58-0,5617,61
Pegasus69,45-1,28-6,90
Peker GMYO0,95-1,04-59,39
Penguen Gıda3,12-4,29-38,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım55,40-6,10

Pera GMYO1,47-0,68-16,08
Pergamon Dış Ticaret23,14-0,8626,25
Petkim5,85-0,3417,47
Petrokent Turizm2.005,001,01121,20
Pınar Et ve Un16,80-1,18-23,23
Pınar Su7,53-1,951,35
Pınar Süt17,08-1,84-24,26
Plastikkart18,041,7524,84
Polisan Holding2,77-1,77-27,95
Politeknik Metal341,80-1,89-15,76
Prizma Press Matbaacılık4,92-1,01-10,22
QNB Finans Fin. Kir.78,300,00-37,51
QNB Finansbank41,26-0,05-41,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri13,41-50,33

Ral Yatırım Holding4,53-1,522,03
Ray Sigorta9,97-0,20-35,47
Reysaş GMYO4,99-0,60-8,44
Reysaş Lojistik4,23-1,63-18,25
Rhea Girişim1,900,00-48,92
Rodrigo Tekstil16,69-6,4521,74
Royal Halı3,320,61-3,49
RTA Laboratuvarları21,16-0,19-30,12
Sabancı Holding9,77-0,91-11,39
Safkar Ege Soğutmacılık9,132,35-16,08
Sanel Mühendislik4,640,2235,67
Sanifoam Sünger20,26-1,0748,97
Sanko Pazarlama10,58-1,7614,16
Saray Matbaacılık4,12-2,83-53,02
Sarkuysan12,27-0,6541,08
Sasa Polyester28,32-1,6789,00
Say Yenilenebilir Enerji23,72-1,25178,73
Sekuro Plastik21,88-1,2656,73
Selçuk Ecza Deposu8,39-1,76-37,54
Selçuk Gıda6,576,4831,93
Selva Gıda Sanayi7,15-4,41

Senkron Güvenlik29,003,5710,43
Serve Film Prodüksiyon14,840,00-7,25
Servet GMYO66,50-0,97-15,18
Seyitler Kimya16,160,3720,03
Silverline Endüstri5,908,66-31,40
Sinpaş GMYO4,17-2,80-0,24
Smartiks Yazılım5,69-1,04-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii22,00-1,35-16,46
Söktaş2,33-38,36-54,22
Sönmez Filament39,001,56-44,44
Sönmez Pamuklu13,72-5,38-42,83
Sumaş Suni Tahta72,55-0,6241,56
Şeker Fin. Kir.5,54-1,60-13,44
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,38-0,1217,05
Şok Marketler Ticaret12,04-0,91-3,53
T. Halk Bankası4,62-0,65-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,50-35,61
T.S.K.B.1,28-3,03-26,71
T.Tuborg17,00-0,18-5,92
Taç Tarım Ürünleri25,262,18139,89
Tat Gıda8,73-1,91-24,49
TAV Havalimanları22,36-1,414,98
Taze Kuru Gıda203,300,15-6,01
Tek-Art Turizm1,45-0,68-28,22
Tekfen Holding14,58-2,02-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,78-2,02-21,71
Temapol Polimer Plastik15,723,8336,70
TGS Dış Ticaret14,262,3012,20
Tofaş Oto. Fab.41,281,3833,54
Torunlar GMYO3,571,13-8,46
Trabzon Liman29,16-0,34-9,22
Trabzonspor Sportif3,450,2941,39
Trend GMYO6,780,15-46,06
TSKB GMYO3,294,44-42,78
Tuğçelik13,93-0,1472,40
Tukaş6,800,00-29,82
Turcas Petrol3,51-1,68-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,030,91

Turkcell15,22-1,30-0,50
Tümosan Motor ve Traktör17,25-1,1522,60
Tüpraş97,60-2,06-9,63
Türk Hava Yolları12,48-1,19-3,33
Türk İlaç Serum14,64-1,08

Türk Prysmian Kablo10,780,00-10,63
Türk Telekom6,67-2,20-17,57
Türk Traktör175,50-0,343,01
Türker Proje Gayrimenkul117,10-1,013,72
Türkiye Sigorta4,78-0,83-22,63
Ufuk Yatırım15,401,8514,93
Ulaşlar Turizm Yat.3,94-1,75-7,08
Ulusoy Elektrik53,300,093,80
Ulusoy Un Sanayi4,97-1,39-2,33
Umpaş Holding1,250,81-52,11
Uşak Seramik1,89-2,58-19,23
Utopya Turizm19,201,05-50,52
Uzertaş Boya33,30-0,60-41,17
Ülker Bisküvi20,08-0,40-10,03
Ünlü Yatırım Holding5,46-0,18

Vakıf Fin. Kir.8,32-2,23144,13
Vakıf GMYO1,45-1,36-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,27-1,42-14,81
Vakıflar Bankası3,50-0,85-25,69
Vakko Tekstil10,66-1,3070,11
Vanet Gıda5,32-1,48-31,18
VBT Yazılım23,503,34

Verusa Holding46,68-1,353,55
Verusaturk Girisim22,06-1,9669,06
Vestel29,14-1,0949,22
Vestel Beyaz Eşya46,30-0,3023,87
Viking Kağıt6,279,62-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,45-1,61-18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,58-0,13-15,50
Yataş13,38-1,62-7,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,94-2,23-10,45
Yeni Gimat GMYO13,780,0718,87
Yeşil GMYO0,98-2,00-28,99
Yeşil Yapı1,12-1,75-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,18-1,36-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme11.499,90-2,35-26,28
Yonga Mobilya21,400,00-28,16
Yükselen Çelik5,670,538,37
Yünsa11,08-2,55-20,24
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,64-7,34-40,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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