Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.500,00 -19,75 İş Bankası (C) 5,42 -0,55 -20,21 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,16 -2,47 -18,13 İş Girişim 10,81 -7,84 -42,96 İş GMYO 1,89 0,00 -25,59 İş Y. Men. Değ. 14,22 -0,14 -14,32 İş Yat. Ort. 2,84 -1,05 -15,55 İşbir Holding 5.099,90 0,00 86,29 Işık Plastik 38,00 -0,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,51 0,00 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,29 -0,33 1,61 İzmir Demir Çelik 2,84 -5,02 -14,19 İzmir Fırça 5,81 -1,19 4,50 Jantsa Jant Sanayi 72,35 -0,62 74,56 Kafein Yazılım 26,60 0,08 24,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,63 -0,94 Kaplamin 23,26 -1,27 -31,18 Kardemir (A) 7,28 -1,36 22,35 Kardemir (B) 7,25 -0,41 37,57 Kardemir (D) 7,97 0,00 37,89 Karel Elektronik 34,60 -0,97 50,04 Karsan Otomotiv 3,99 1,01 22,77 Karsu Tekstil 8,04 -1,71 -5,96 Kartal Yenilenebilir Enerji 11,04 -4,00 Kartonsan 53,15 0,95 -43,86 Katmerciler Ekipman 3,04 -5,59 -1,30 Kent Gıda 209,00 1,95 -41,23 Kerevitaş Gıda 4,62 1,32 -29,79 Kervan Gıda 16,39 -0,30 25,10 Kervansaray Yat. Holding 0,62 -1,59 -50,79 Kiler GMYO 1,77 -1,12 -29,48 Klimasan Klima 21,22 -0,66 25,04 Koç Holding 20,94 -0,76 2,38 Konfrut Gıda 17,23 1,29 1,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,50 -1,65 151,27 Konya Çimento 901,70 0,29 -20,20 Koray GMYO 8,06 -3,36 81,12 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 1,43 55,24 Koza Altın 108,10 -1,28 11,79 Koza Madencilik 14,08 -0,71 -9,10 Körfez GMYO 5,19 0,19 -10,52 Kristal Kola 1,87 -6,03 -52,30 Kron Telekomünikasyon 50,90 -7,71 38,17 Kuştur Kuşadası Turizm 226,80 -0,09 44,18 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,89 3,21 25,65 Kütahya Porselen 52,15 0,58 3,37 Kütahya Şeker 35,44 9,99 Lider Faktoring 3,10 -1,90 -9,09 Link Bilgisayar 32,36 -2,06 2,42 Logo Yazılım 37,78 -1,20 21,32 Lokman Hekim Sağlık 9,41 -1,98 31,27 Lüks Kadife 46,06 -0,26 59,86 Makina Takım 2,96 0,34 -13,20 Manas Enerji Yönetimi 19,07 5,07 Marka Yatırım Holding 4,27 0,00 -33,59 Marmaris Altınyunus 163,50 -0,91 47,16 Marshall 242,50 0,62 -20,93 Martı GMYO 1,08 0,00 -57,71 Martı Otel 1,73 -1,70 -18,78 Matriks Bilgi Dağıtım 32,28 -0,19 Mavi Giyim 54,70 0,18 5,99 Mazhar Zorlu Holding 38,00 0,58 20,71 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,80 0,85 Mega Polietilen 6,09 -1,62 -20,50 Menderes Tekstil 2,25 -1,75 -27,18 Mercan Kimya 9,83 1,55 Merit Turizm 17,20 8,11 66,03 Merko Gıda 5,28 2,92 -38,89 Metemtur Yatırım 4,28 -4,68 -47,06 Metro Holding 1,60 0,63 -23,08 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,00 -19,38 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -2,63 -20,60 Migros Ticaret 34,74 0,70 -18,83 Milpa 3,76 -0,53 -18,26 Mistral GMYO 4,11 -0,96 -12,74 MLP Sağlık 24,58 -1,36 23,70 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 0,00 30,22 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,50 0,13 -36,71 Mondi Tire Kutsan 7,99 2,04 5,13 Naturel Enerji 37,34 -1,06 5,16 Naturelgaz 8,11 -0,61 Net Holding 3,99 0,00 16,33 Netaş Telekom. 20,60 2,49 -26,64 Niğbaş Niğde Beton 11,44 1,06 -78,00 Nuh Çimento 38,08 -0,52 -20,71 Nurol GMYO 15,81 0,38 116,87 Odaş Elektrik 1,38 -0,72 -52,80 Orge Enerji Elektrik 6,15 -0,65 33,33 Orma Orman Mahsulleri 31,70 -1,18 115,35 Osmanlı Menkul 22,80 -2,98 -26,07 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,88 -16,48 Otokar 346,50 4,94 13,87 Oyak Çimento 7,05 -0,98 -19,70 Oyak Yat. Ort. 7,10 -0,70 2,87 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,32 -0,43 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -0,50 -15,50 Özak GMYO 4,18 -0,48 -18,04 Özbal Çelik Boru 13,24 -1,63 102,14 Özderici GMYO 1,56 -1,89 -29,73 Özerden Plastik 8,69 -5,95 -3,44 Pamukova Elektrik 33,00 -1,26 54,78 Panora GMYO 6,42 -0,77 6,68 Papilon Savunma 15,13 1,20 -33,52 Park Elek.Madencilik 4,85 -0,21 -9,68 Parsan 28,76 1,41 18,35 Pegasus 69,35 0,73 -7,04 Peker GMYO 0,97 -1,02 -58,53 Penguen Gıda 3,17 0,00 -37,23 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 48,78 9,96 Pera GMYO 1,61 0,00 -8,09 Pergamon Dış Ticaret 23,08 -0,43 25,92 Petkim 5,76 0,35 15,66 Petrokent Turizm 2.085,00 -0,71 130,03 Pınar Et ve Un 17,75 0,74 -18,89 Pınar Su 7,46 1,36 0,40 Pınar Süt 18,32 1,33 -18,76 Plastikkart 16,84 -1,52 16,54 Polisan Holding 2,79 -1,06 -27,43 Politeknik Metal 341,00 -0,81 -15,95 Prizma Press Matbaacılık 4,48 -0,44 -18,25 QNB Finans Fin. Kir. 82,00 0,06 -34,56 QNB Finansbank 41,12 0,29 -41,55 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,20 0,00 Ral Yatırım Holding 4,35 -1,14 -2,03 Ray Sigorta 10,07 0,00 -34,82 Reysaş GMYO 4,91 -1,80 -9,91 Reysaş Lojistik 4,31 0,23 -16,70 Rhea Girişim 1,97 -1,50 -47,04 Rodrigo Tekstil 14,75 -1,01 7,59 Royal Halı 3,35 0,90 -2,62 RTA Laboratuvarları 21,30 -0,93 -29,66 Sabancı Holding 9,62 -0,31 -12,75 Safkar Ege Soğutmacılık 9,24 8,71 -15,07 Sanel Mühendislik 4,76 0,00 39,18 Sanifoam Sünger 19,04 -2,36 40,00 Sanko Pazarlama 10,14 1,91 9,41 Saray Matbaacılık 4,53 -0,66 -48,35 Sarkuysan 12,51 -1,26 43,84 Sasa Polyester 30,18 1,75 101,41 Say Yenilenebilir Enerji 24,36 -2,17 186,25 Sekuro Plastik 24,86 -1,35 78,08 Selçuk Ecza Deposu 8,68 -0,91 -35,38 Selçuk Gıda 5,01 -0,79 0,60 Selva Gıda Sanayi 7,55 -6,09 Senkron Güvenlik 22,34 6,08 -14,93 Serve Film Prodüksiyon 15,01 -0,07 -6,19 Servet GMYO 69,75 -1,76 -11,03 Seyitler Kimya 15,57 -1,83 15,65 Silverline Endüstri 5,39 -0,19 -37,33 Sinpaş GMYO 4,55 0,89 8,85 Smartiks Yazılım 5,75 -0,69 -35,10 Sodaş Sodyum Sanayii 22,38 1,54 -15,02 Söktaş 3,91 1,03 -23,18 Sönmez Filament 38,20 -0,52 -45,58 Sönmez Pamuklu 13,54 -0,07 -43,58 Sumaş Suni Tahta 67,95 9,07 32,59 Şeker Fin. Kir. 5,56 -1,24 -13,13 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 8,00 1,65 11,74 Şok Marketler Ticaret 12,01 2,83 -3,77 T. Halk Bankası 4,67 -0,43 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,52 1,68 -33,93 T.S.K.B. 1,34 0,75 -23,27 T.Tuborg 17,10 0,59 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 27,22 4,69 158,50 Tat Gıda 9,11 5,07 -21,20 TAV Havalimanları 22,08 1,56 3,66 Taze Kuru Gıda 214,50 -3,94 -0,83 Tek-Art Turizm 1,49 -0,67 -26,24 Tekfen Holding 14,65 -0,20 -10,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 1,81 -15,36 Temapol Polimer Plastik 14,82 -0,80 28,87 TGS Dış Ticaret 12,24 -2,47 -3,70 Tofaş Oto. Fab. 39,00 3,78 26,17 Torunlar GMYO 3,54 -0,84 -9,23 Trabzon Liman 29,94 -1,96 -6,79 Trabzonspor Sportif 3,39 2,73 38,93 Trend GMYO 6,94 -2,53 -44,79 TSKB GMYO 3,00 -1,96 -47,83 Tuğçelik 14,43 0,70 78,59 Tukaş 6,78 0,89 -30,03 Turcas Petrol 3,59 0,84 -25,98 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,99 -0,20 Turkcell 15,39 0,92 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 17,59 2,03 25,02 Tüpraş 97,45 -0,31 -9,77 Türk Hava Yolları 12,84 0,63 -0,54 Türk İlaç Serum 13,58 -52,15 Türk Prysmian Kablo 11,35 0,62 -5,91 Türk Telekom 6,64 0,45 -17,94 Türk Traktör 180,70 -0,17 6,06 Türker Proje Gayrimenkul 120,20 0,00 6,47 Türkiye Sigorta 4,83 0,42 -21,82 Ufuk Yatırım 14,33 1,63 6,94 Ulaşlar Turizm Yat. 3,98 0,00 -6,13 Ulusoy Elektrik 53,50 -1,20 4,19 Ulusoy Un Sanayi 5,16 -0,96 1,41 Umpaş Holding 1,27 0,00 -51,34 Uşak Seramik 1,91 0,00 -18,38 Utopya Turizm 18,98 -0,11 -51,08 Uzertaş Boya 36,70 2,34 -35,16 Ülker Bisküvi 20,26 0,50 -9,22 Ünlü Yatırım Holding 5,42 0,74 Vakıf Fin. Kir. 8,81 -0,79 158,51 Vakıf GMYO 1,53 0,00 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 6,49 -1,07 -11,82 Vakıflar Bankası 3,55 -0,28 -24,63 Vakko Tekstil 10,72 -0,19 71,07 Vanet Gıda 5,28 1,15 -31,69 VBT Yazılım 22,62 8,23 Verusa Holding 46,90 -0,42 4,04 Verusaturk Girisim 20,66 -0,67 58,34 Vestel 29,04 -0,55 48,71 Vestel Beyaz Eşya 46,18 -0,90 23,55 Viking Kağıt 5,96 -2,30 -33,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 -0,40 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,18 -1,05 -16,61 Yataş 13,62 -0,95 -5,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,71 -1,85 -15,68 Yeni Gimat GMYO 13,76 -0,58 18,70 Yeşil GMYO 1,04 -0,95 -24,64 Yeşil Yapı 1,17 -0,85 -36,41 Yeşil Yatırım Holding 2,25 0,90 -47,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.100,10 -22,44 Yonga Mobilya 21,70 1,40 -27,15 Yükselen Çelik 5,59 3,71 6,85 Yünsa 11,04 -0,81 -20,53 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,80 -0,55 -35,02 (Bitti) (Bitti) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Yangınlara rağmen bu yılki turizm hedefinde değişiklik yok: 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir bekleniyor Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek