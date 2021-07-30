Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.500,002,67-14,81
İş Bankası (C)5,200,00-23,45
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,86-0,69-25,91
İş Girişim9,59-0,42-49,39
İş GMYO1,87-1,06-26,38
İş Y. Men. Değ.13,10-0,91-21,07
İş Yat. Ort.2,820,00-16,15
İşbir Holding5.000,00-5,8282,64
Işık Plastik34,60-0,29

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,460,00-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,301,441,67
İzmir Demir Çelik2,65-1,49-19,93
İzmir Fırça5,561,830,00
Jantsa Jant Sanayi70,85-1,0570,94
Kafein Yazılım28,50-1,0433,55
Kalekim Kimyevi Maddeler12,59-0,47

Kaplamin19,81-1,54-41,39
Kardemir (A)7,09-1,5319,16
Kardemir (B)7,02-0,9933,21
Kardemir (D)7,75-0,2634,08
Karel Elektronik34,06-0,2947,70
Karsan Otomotiv4,333,1033,23
Karsu Tekstil7,76-1,02-9,24
Kartal Yenilenebilir Enerji10,96-2,58

Kartonsan51,65-1,99-45,44
Katmerciler Ekipman3,00-2,91-2,60
Kent Gıda205,00-2,98-42,35
Kerevitaş Gıda4,470,22-32,07
Kervan Gıda16,280,0024,26
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,70-1,16-32,27
Klimasan Klima20,44-1,2620,45
Koç Holding20,46-0,680,04
Konfrut Gıda16,340,06-3,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,15-1,19162,46
Konya Çimento897,00-0,94-20,62
Koray GMYO8,855,7398,88
Kordsa Teknik Tekstil23,48-0,1751,00
Koza Altın104,90-1,788,48
Koza Madencilik13,56-1,45-12,46
Körfez GMYO5,140,00-11,38
Kristal Kola1,86-1,06-52,55
Kron Telekomünikasyon50,10-0,6035,99
Kuştur Kuşadası Turizm227,90-3,5144,88
Kuyumcukent Gayrimenkul2,862,1424,35
Kütahya Porselen47,56-2,06-5,73
Kütahya Şeker22,029,99

Lider Faktoring3,346,37-2,05
Link Bilgisayar31,80-0,250,65
Logo Yazılım36,22-1,3616,31
Lokman Hekim Sağlık9,530,2132,95
Lüks Kadife44,96-0,6656,04
Makina Takım2,860,35-16,13
Manas Enerji Yönetimi14,479,95

Marka Yatırım Holding4,32-1,59-32,81
Marmaris Altınyunus169,20-0,7052,30
Marshall238,600,46-22,20
Martı GMYO1,07-0,93-58,10
Martı Otel1,82-1,09-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım31,48-1,99

Mavi Giyim53,750,684,15
Mazhar Zorlu Holding38,781,3623,19
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,48-0,62

Mega Polietilen6,86-7,30-10,44
Menderes Tekstil2,170,46-29,77
Mercan Kimya10,361,97

Merit Turizm16,50-2,3159,28
Merko Gıda5,01-0,60-42,01
Metemtur Yatırım6,82-9,91-15,65
Metro Holding1,610,63-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,250,00-22,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,08-1,10-20,37
Milpa3,75-2,09-18,48
Mistral GMYO3,90-1,27-17,20
MLP Sağlık22,660,0914,04
MMC San. ve Tic. Yat.7,040,5753,04
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,49-0,13-36,79
Mondi Tire Kutsan7,841,953,16
Naturel Enerji35,76-0,780,71
Naturelgaz8,00-2,20

Net Holding3,94-1,2514,87
Netaş Telekom.19,34-1,98-31,13
Niğbaş Niğde Beton11,64-0,85-77,62
Nuh Çimento38,10-1,24-20,67
Nurol GMYO14,952,19105,08
Odaş Elektrik1,80-2,17-53,85
Orge Enerji Elektrik5,931,3728,56
Orma Orman Mahsulleri26,023,4276,77
Osmanlı Menkul22,680,98-26,46
Ostim Endüstriyel Yat2,23-0,89-19,02
Otokar285,80-1,48-6,08
Oyak Çimento6,45-0,46-26,54
Oyak Yat. Ort.6,93-1,000,40
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,840,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,96-0,75-15,92
Özak GMYO4,120,98-19,22
Özbal Çelik Boru14,027,19114,05
Özderici GMYO1,45-1,36-34,68
Özerden Plastik8,03-0,99-10,78
Pamukova Elektrik32,10-1,8350,56
Panora GMYO6,90-1,1514,65
Papilon Savunma14,79-0,67-35,02
Park Elek.Madencilik4,67-1,27-13,04
Parsan28,060,0015,47
Pegasus71,05-0,84-4,76
Peker GMYO0,991,02-56,23
Penguen Gıda3,08-0,32-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,200,57

Pera GMYO1,421,43-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,74-1,0424,07
Petkim5,65-0,5313,45
Petrokent Turizm2.139,001,62135,99
Pınar Et ve Un17,12-0,23-21,77
Pınar Su7,100,00-4,44
Pınar Süt17,440,11-22,66
Plastikkart17,500,4621,11
Polisan Holding2,74-0,36-28,73
Politeknik Metal345,50-0,92-14,84
Prizma Press Matbaacılık4,26-1,62-22,26
QNB Finans Fin. Kir.83,950,00-33,00
QNB Finansbank40,700,30-42,15
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,30-1,35

Ral Yatırım Holding4,190,96-5,63
Ray Sigorta9,86-0,30-36,18
Reysaş GMYO4,66-0,64-14,50
Reysaş Lojistik4,100,24-20,76
Rhea Girişim2,000,50-46,24
Rodrigo Tekstil15,13-1,5610,36
Royal Halı3,280,61-4,65
RTA Laboratuvarları22,02-0,54-27,28
Sabancı Holding9,36-1,06-15,11
Safkar Ege Soğutmacılık7,57-0,26-30,42
Sanel Mühendislik4,89-0,4142,98
Sanifoam Sünger22,982,7768,97
Sanko Pazarlama9,65-1,834,12
Saray Matbaacılık4,481,82-48,92
Sarkuysan12,24-1,7740,73
Sasa Polyester28,92-1,4393,00
Say Yenilenebilir Enerji24,160,83183,90
Sekuro Plastik22,320,5459,89
Selçuk Ecza Deposu8,24-0,72-38,65
Selçuk Gıda4,44-0,22-10,84
Selva Gıda Sanayi7,41-0,27

Senkron Güvenlik26,501,840,91
Serve Film Prodüksiyon15,60-1,27-2,50
Servet GMYO72,90-0,27-7,02
Seyitler Kimya16,28-0,0620,92
Silverline Endüstri5,460,74-36,51
Sinpaş GMYO4,570,449,33
Smartiks Yazılım5,73-0,69-35,33
Sodaş Sodyum Sanayii21,98-4,27-16,54
Söktaş3,91-0,76-23,18
Sönmez Filament39,580,46-43,62
Sönmez Pamuklu13,05-0,38-45,63
Sumaş Suni Tahta57,95-0,2613,07
Şeker Fin. Kir.5,44-4,06-15,00
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,57-1,175,73
Şok Marketler Ticaret11,44-0,61-8,34
T. Halk Bankası4,59-0,43-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,281,33-31,49
T.S.K.B.1,23-0,81-29,57
T.Tuborg16,60-1,19-8,14
Taç Tarım Ürünleri26,36-0,15150,33
Tat Gıda8,71-0,91-24,66
TAV Havalimanları22,70-1,056,57
Taze Kuru Gıda239,100,4610,54
Tek-Art Turizm1,500,00-25,74
Tekfen Holding14,10-1,54-14,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,120,85-17,78
Temapol Polimer Plastik14,560,0726,61
TGS Dış Ticaret11,80-1,17-7,16
Tofaş Oto. Fab.32,66-0,495,66
Torunlar GMYO3,391,19-13,08
Trabzon Liman29,94-0,40-6,79
Trabzonspor Sportif3,585,2946,72
Trend GMYO6,870,44-45,35
TSKB GMYO2,789,45-51,65
Tuğçelik14,244,0976,24
Tukaş6,67-0,15-31,17
Turcas Petrol3,44-1,43-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,09-2,42

Turkcell15,130,08-1,09
Tümosan Motor ve Traktör17,62-1,0125,23
Tüpraş94,350,27-12,64
Türk Hava Yolları12,75-0,23-1,24
Türk İlaç Serum29,444,62

Türk Prysmian Kablo11,660,52-3,34
Türk Telekom6,450,00-20,29
Türk Traktör169,10-0,82-0,75
Türker Proje Gayrimenkul117,10-1,263,72
Türkiye Sigorta4,69-0,64-24,09
Ufuk Yatırım13,50-1,530,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,174,77-1,65
Ulusoy Elektrik54,00-0,745,16
Ulusoy Un Sanayi5,000,40-1,74
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,76-0,56-24,79
Utopya Turizm20,002,04-48,45
Uzertaş Boya35,00-1,91-38,16
Ülker Bisküvi19,91-0,55-10,79
Ünlü Yatırım Holding4,94-1,40

Vakıf Fin. Kir.8,89-0,67160,86
Vakıf GMYO1,47-0,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,62-0,45-10,05
Vakıflar Bankası3,42-0,87-27,39
Vakko Tekstil10,96-0,9074,90
Vanet Gıda5,20-1,14-32,73
VBT Yazılım17,99-2,86

Verusa Holding46,16-0,132,39
Verusaturk Girisim20,64-1,3458,18
Vestel29,72-0,5852,19
Vestel Beyaz Eşya45,300,8121,20
Viking Kağıt6,509,98-27,78
Yapı ve Kredi Bank.2,330,87-22,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,20-1,02-13,79
Yataş13,01-1,06-9,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,17-3,92-5,23
Yeni Gimat GMYO13,84-1,0019,39
Yeşil GMYO0,99-1,00-28,26
Yeşil Yapı1,110,00-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,29-1,72-46,45
Yibitaş İnşaat Malzeme10.949,30

-29,81
Yonga Mobilya21,280,00-28,56
Yükselen Çelik5,120,00-2,14
Yünsa10,80-0,46-22,25
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,791,13-35,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

???????(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Kavcıoğlu: 'İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla...
Kavcıoğlu: "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:59:40. #1.15#

title