Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.500,00 2,67 -14,81 İş Bankası (C) 5,20 0,00 -23,45 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,86 -0,69 -25,91 İş Girişim 9,59 -0,42 -49,39 İş GMYO 1,87 -1,06 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,10 -0,91 -21,07 İş Yat. Ort. 2,82 0,00 -16,15 İşbir Holding 5.000,00 -5,82 82,64 Işık Plastik 34,60 -0,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 0,00 -23,68 İttifak Holding 1,46 0,00 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,30 1,44 1,67 İzmir Demir Çelik 2,65 -1,49 -19,93 İzmir Fırça 5,56 1,83 0,00 Jantsa Jant Sanayi 70,85 -1,05 70,94 Kafein Yazılım 28,50 -1,04 33,55 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 -0,47 Kaplamin 19,81 -1,54 -41,39 Kardemir (A) 7,09 -1,53 19,16 Kardemir (B) 7,02 -0,99 33,21 Kardemir (D) 7,75 -0,26 34,08 Karel Elektronik 34,06 -0,29 47,70 Karsan Otomotiv 4,33 3,10 33,23 Karsu Tekstil 7,76 -1,02 -9,24 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,96 -2,58 Kartonsan 51,65 -1,99 -45,44 Katmerciler Ekipman 3,00 -2,91 -2,60 Kent Gıda 205,00 -2,98 -42,35 Kerevitaş Gıda 4,47 0,22 -32,07 Kervan Gıda 16,28 0,00 24,26 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,70 -1,16 -32,27 Klimasan Klima 20,44 -1,26 20,45 Koç Holding 20,46 -0,68 0,04 Konfrut Gıda 16,34 0,06 -3,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,15 -1,19 162,46 Konya Çimento 897,00 -0,94 -20,62 Koray GMYO 8,85 5,73 98,88 Kordsa Teknik Tekstil 23,48 -0,17 51,00 Koza Altın 104,90 -1,78 8,48 Koza Madencilik 13,56 -1,45 -12,46 Körfez GMYO 5,14 0,00 -11,38 Kristal Kola 1,86 -1,06 -52,55 Kron Telekomünikasyon 50,10 -0,60 35,99 Kuştur Kuşadası Turizm 227,90 -3,51 44,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,86 2,14 24,35 Kütahya Porselen 47,56 -2,06 -5,73 Kütahya Şeker 22,02 9,99 Lider Faktoring 3,34 6,37 -2,05 Link Bilgisayar 31,80 -0,25 0,65 Logo Yazılım 36,22 -1,36 16,31 Lokman Hekim Sağlık 9,53 0,21 32,95 Lüks Kadife 44,96 -0,66 56,04 Makina Takım 2,86 0,35 -16,13 Manas Enerji Yönetimi 14,47 9,95 Marka Yatırım Holding 4,32 -1,59 -32,81 Marmaris Altınyunus 169,20 -0,70 52,30 Marshall 238,60 0,46 -22,20 Martı GMYO 1,07 -0,93 -58,10 Martı Otel 1,82 -1,09 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 31,48 -1,99 Mavi Giyim 53,75 0,68 4,15 Mazhar Zorlu Holding 38,78 1,36 23,19 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,48 -0,62 Mega Polietilen 6,86 -7,30 -10,44 Menderes Tekstil 2,17 0,46 -29,77 Mercan Kimya 10,36 1,97 Merit Turizm 16,50 -2,31 59,28 Merko Gıda 5,01 -0,60 -42,01 Metemtur Yatırım 6,82 -9,91 -15,65 Metro Holding 1,61 0,63 -22,60 Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,00 -22,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,08 -1,10 -20,37 Milpa 3,75 -2,09 -18,48 Mistral GMYO 3,90 -1,27 -17,20 MLP Sağlık 22,66 0,09 14,04 MMC San. ve Tic. Yat. 7,04 0,57 53,04 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,49 -0,13 -36,79 Mondi Tire Kutsan 7,84 1,95 3,16 Naturel Enerji 35,76 -0,78 0,71 Naturelgaz 8,00 -2,20 Net Holding 3,94 -1,25 14,87 Netaş Telekom. 19,34 -1,98 -31,13 Niğbaş Niğde Beton 11,64 -0,85 -77,62 Nuh Çimento 38,10 -1,24 -20,67 Nurol GMYO 14,95 2,19 105,08 Odaş Elektrik 1,80 -2,17 -53,85 Orge Enerji Elektrik 5,93 1,37 28,56 Orma Orman Mahsulleri 26,02 3,42 76,77 Osmanlı Menkul 22,68 0,98 -26,46 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -0,89 -19,02 Otokar 285,80 -1,48 -6,08 Oyak Çimento 6,45 -0,46 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,93 -1,00 0,40 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,84 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 -0,75 -15,92 Özak GMYO 4,12 0,98 -19,22 Özbal Çelik Boru 14,02 7,19 114,05 Özderici GMYO 1,45 -1,36 -34,68 Özerden Plastik 8,03 -0,99 -10,78 Pamukova Elektrik 32,10 -1,83 50,56 Panora GMYO 6,90 -1,15 14,65 Papilon Savunma 14,79 -0,67 -35,02 Park Elek.Madencilik 4,67 -1,27 -13,04 Parsan 28,06 0,00 15,47 Pegasus 71,05 -0,84 -4,76 Peker GMYO 0,99 1,02 -56,23 Penguen Gıda 3,08 -0,32 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 35,20 0,57 Pera GMYO 1,42 1,43 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,74 -1,04 24,07 Petkim 5,65 -0,53 13,45 Petrokent Turizm 2.139,00 1,62 135,99 Pınar Et ve Un 17,12 -0,23 -21,77 Pınar Su 7,10 0,00 -4,44 Pınar Süt 17,44 0,11 -22,66 Plastikkart 17,50 0,46 21,11 Polisan Holding 2,74 -0,36 -28,73 Politeknik Metal 345,50 -0,92 -14,84 Prizma Press Matbaacılık 4,26 -1,62 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 83,95 0,00 -33,00 QNB Finansbank 40,70 0,30 -42,15 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,30 -1,35 Ral Yatırım Holding 4,19 0,96 -5,63 Ray Sigorta 9,86 -0,30 -36,18 Reysaş GMYO 4,66 -0,64 -14,50 Reysaş Lojistik 4,10 0,24 -20,76 Rhea Girişim 2,00 0,50 -46,24 Rodrigo Tekstil 15,13 -1,56 10,36 Royal Halı 3,28 0,61 -4,65 RTA Laboratuvarları 22,02 -0,54 -27,28 Sabancı Holding 9,36 -1,06 -15,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,57 -0,26 -30,42 Sanel Mühendislik 4,89 -0,41 42,98 Sanifoam Sünger 22,98 2,77 68,97 Sanko Pazarlama 9,65 -1,83 4,12 Saray Matbaacılık 4,48 1,82 -48,92 Sarkuysan 12,24 -1,77 40,73 Sasa Polyester 28,92 -1,43 93,00 Say Yenilenebilir Enerji 24,16 0,83 183,90 Sekuro Plastik 22,32 0,54 59,89 Selçuk Ecza Deposu 8,24 -0,72 -38,65 Selçuk Gıda 4,44 -0,22 -10,84 Selva Gıda Sanayi 7,41 -0,27 Senkron Güvenlik 26,50 1,84 0,91 Serve Film Prodüksiyon 15,60 -1,27 -2,50 Servet GMYO 72,90 -0,27 -7,02 Seyitler Kimya 16,28 -0,06 20,92 Silverline Endüstri 5,46 0,74 -36,51 Sinpaş GMYO 4,57 0,44 9,33 Smartiks Yazılım 5,73 -0,69 -35,33 Sodaş Sodyum Sanayii 21,98 -4,27 -16,54 Söktaş 3,91 -0,76 -23,18 Sönmez Filament 39,58 0,46 -43,62 Sönmez Pamuklu 13,05 -0,38 -45,63 Sumaş Suni Tahta 57,95 -0,26 13,07 Şeker Fin. Kir. 5,44 -4,06 -15,00 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,57 -1,17 5,73 Şok Marketler Ticaret 11,44 -0,61 -8,34 T. Halk Bankası 4,59 -0,43 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,28 1,33 -31,49 T.S.K.B. 1,23 -0,81 -29,57 T.Tuborg 16,60 -1,19 -8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,36 -0,15 150,33 Tat Gıda 8,71 -0,91 -24,66 TAV Havalimanları 22,70 -1,05 6,57 Taze Kuru Gıda 239,10 0,46 10,54 Tek-Art Turizm 1,50 0,00 -25,74 Tekfen Holding 14,10 -1,54 -14,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 0,85 -17,78 Temapol Polimer Plastik 14,56 0,07 26,61 TGS Dış Ticaret 11,80 -1,17 -7,16 Tofaş Oto. Fab. 32,66 -0,49 5,66 Torunlar GMYO 3,39 1,19 -13,08 Trabzon Liman 29,94 -0,40 -6,79 Trabzonspor Sportif 3,58 5,29 46,72 Trend GMYO 6,87 0,44 -45,35 TSKB GMYO 2,78 9,45 -51,65 Tuğçelik 14,24 4,09 76,24 Tukaş 6,67 -0,15 -31,17 Turcas Petrol 3,44 -1,43 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,09 -2,42 Turkcell 15,13 0,08 -1,09 Tümosan Motor ve Traktör 17,62 -1,01 25,23 Tüpraş 94,35 0,27 -12,64 Türk Hava Yolları 12,75 -0,23 -1,24 Türk İlaç Serum 29,44 4,62 Türk Prysmian Kablo 11,66 0,52 -3,34 Türk Telekom 6,45 0,00 -20,29 Türk Traktör 169,10 -0,82 -0,75 Türker Proje Gayrimenkul 117,10 -1,26 3,72 Türkiye Sigorta 4,69 -0,64 -24,09 Ufuk Yatırım 13,50 -1,53 0,75 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 4,77 -1,65 Ulusoy Elektrik 54,00 -0,74 5,16 Ulusoy Un Sanayi 5,00 0,40 -1,74 Umpaş Holding 1,22 1,67 -53,26 Uşak Seramik 1,76 -0,56 -24,79 Utopya Turizm 20,00 2,04 -48,45 Uzertaş Boya 35,00 -1,91 -38,16 Ülker Bisküvi 19,91 -0,55 -10,79 Ünlü Yatırım Holding 4,94 -1,40 Vakıf Fin. Kir. 8,89 -0,67 160,86 Vakıf GMYO 1,47 -0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,62 -0,45 -10,05 Vakıflar Bankası 3,42 -0,87 -27,39 Vakko Tekstil 10,96 -0,90 74,90 Vanet Gıda 5,20 -1,14 -32,73 VBT Yazılım 17,99 -2,86 Verusa Holding 46,16 -0,13 2,39 Verusaturk Girisim 20,64 -1,34 58,18 Vestel 29,72 -0,58 52,19 Vestel Beyaz Eşya 45,30 0,81 21,20 Viking Kağıt 6,50 9,98 -27,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 0,87 -22,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,20 -1,02 -13,79 Yataş 13,01 -1,06 -9,97 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 -3,92 -5,23 Yeni Gimat GMYO 13,84 -1,00 19,39 Yeşil GMYO 0,99 -1,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,29 -1,72 -46,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.949,30 -29,81 Yonga Mobilya 21,28 0,00 -28,56 Yükselen Çelik 5,12 0,00 -2,14 Yünsa 10,80 -0,46 -22,25 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,79 1,13 -35,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Kavcıoğlu: "İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla...