Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.000,00 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,26 1,15 -22,56 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 10,53 İş Fin.Kir. 2,85 1,06 -26,17 İş Girişim 9,24 2,55 -51,24 İş GMYO 1,86 0,54 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,25 2,71 -20,17 İş Yat. Ort. 2,75 1,10 -18,23 İşbir Holding 5.000,10 0,50 82,65 Işık Plastik 34,30 5,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 2,35 -23,68 İttifak Holding 1,40 1,45 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 18,31 0,22 1,72 İzmir Demir Çelik 2,31 0,87 -30,20 İzmir Fırça 4,93 2,71 -11,33 Jantsa Jant Sanayi 73,50 3,96 77,33 Kafein Yazılım 24,86 1,55 16,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,72 0,43 Kaplamin 19,22 0,68 -43,14 Kardemir (A) 6,49 1,41 9,08 Kardemir (B) 6,46 1,25 22,58 Kardemir (D) 7,27 2,54 25,78 Karel Elektronik 33,40 1,46 44,84 Karsan Otomotiv 3,65 1,11 12,31 Karsu Tekstil 8,24 8,28 -3,63 Kartonsan 49,70 1,72 -47,50 Katmerciler Ekipman 2,68 0,00 -12,99 Kent Gıda 223,00 1,36 -37,29 Kerevitaş Gıda 4,30 1,18 -34,65 Kervan Gıda 16,55 -0,18 26,32 Kervansaray Yat. Holding 0,60 -1,64 -52,38 Kiler GMYO 1,65 1,23 -34,26 Klimasan Klima 19,72 1,13 16,21 Koç Holding 20,08 1,98 -1,82 Konfrut Gıda 16,18 0,87 -4,26 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,95 2,69 174,28 Konya Çimento 1.016,90 0,58 -10,01 Koray GMYO 6,50 7,08 46,07 Kordsa Teknik Tekstil 19,73 2,18 26,88 Koza Altın 106,70 0,66 10,34 Koza Madencilik 13,43 0,98 -13,30 Körfez GMYO 4,92 0,61 -15,17 Kristal Kola 1,80 0,56 -54,08 Kron Telekomünikasyon 53,30 1,52 44,68 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 0,00 58,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,00 -7,83 Kütahya Porselen 54,70 1,39 8,42 Kütahya Şeker 16,23 3,71 Lider Faktoring 2,82 1,44 -17,30 Link Bilgisayar 30,78 2,40 -2,58 Logo Yazılım 36,40 1,22 16,89 Lokman Hekim Sağlık 9,30 0,32 29,74 Lüks Kadife 46,68 2,23 62,01 Makina Takım 2,71 0,74 -20,53 Marka Yatırım Holding 4,37 0,00 -32,04 Marmaris Altınyunus 179,90 0,50 61,93 Marshall 241,50 0,63 -21,26 Martı GMYO 1,10 0,00 -56,92 Martı Otel 1,88 0,53 -11,74 Matriks Bilgi Dağıtım 30,66 1,93 Mavi Giyim 56,20 2,65 7,66 Mazhar Zorlu Holding 33,96 0,95 7,88 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 31,08 1,24 Mega Polietilen 8,17 -0,37 6,66 Menderes Tekstil 2,06 1,98 -33,33 Mercan Kimya 9,99 2,99 Merit Turizm 16,53 3,05 59,57 Merko Gıda 4,99 4,83 -42,25 Metemtur Yatırım 5,18 -0,38 -35,93 Metro Holding 1,58 0,64 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 1,31 -19,72 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 0,00 -24,03 Migros Ticaret 33,36 0,30 -22,06 Milpa 3,82 1,06 -16,96 Mistral GMYO 4,10 0,74 -12,95 MLP Sağlık 23,04 0,79 15,95 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 -2,82 34,78 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,51 0,81 -36,62 Mondi Tire Kutsan 7,64 -2,43 0,53 Naturel Enerji 35,76 0,96 0,71 Naturelgaz 7,80 1,96 Net Holding 3,83 1,86 11,66 Netaş Telekom. 18,97 1,12 -32,44 Niğbaş Niğde Beton 11,30 1,07 -78,27 Nuh Çimento 37,76 3,00 -21,38 Nurol GMYO 12,13 0,83 66,39 Odaş Elektrik 1,84 1,10 -52,82 Orge Enerji Elektrik 5,77 1,05 25,09 Orma Orman Mahsulleri 29,04 3,64 97,28 Osmanlı Menkul 22,50 0,63 -27,28 Ostim Endüstriyel Yat 2,20 2,33 -20,11 Otokar 273,00 3,61 -10,28 Oyak Çimento 6,48 0,78 -26,20 Oyak Yat. Ort. 7,00 0,86 1,42 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,52 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,93 1,55 -16,56 Özak GMYO 3,99 -0,50 -21,76 Özbal Çelik Boru 12,57 0,08 91,91 Özderici GMYO 1,38 1,47 -37,84 Özerden Plastik 8,75 0,57 -2,78 Pamukova Elektrik 34,50 0,12 61,82 Panora GMYO 6,65 4,72 10,50 Papilon Savunma 14,28 0,92 -37,26 Park Elek.Madencilik 4,67 1,30 -13,04 Parsan 27,32 1,11 12,43 Pegasus 72,15 0,42 -3,28 Peker GMYO 1,01 -0,98 -55,35 Penguen Gıda 2,94 1,73 -41,78 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,00 0,77 Pera GMYO 1,24 0,81 -29,21 Pergamon Dış Ticaret 23,70 1,54 29,30 Petkim 5,32 1,53 6,83 Petrokent Turizm 2.341,60 0,97 158,34 Pınar Et ve Un 16,70 1,21 -23,69 Pınar Su 7,03 1,01 -5,38 Pınar Süt 16,84 1,02 -25,32 Plastikkart 16,77 4,16 16,06 Polisan Holding 2,65 1,15 -31,07 Politeknik Metal 354,40 -0,70 -12,65 Prizma Press Matbaacılık 4,12 1,98 -24,82 QNB Finans Fin. Kir. 86,00 3,43 -31,36 QNB Finansbank 40,38 -0,05 -42,60 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,50 1,91 Ral Yatırım Holding 3,72 -0,80 -16,22 Ray Sigorta 10,00 0,70 -35,28 Reysaş GMYO 4,56 2,93 -16,33 Reysaş Lojistik 3,99 1,79 -22,88 Rhea Girişim 1,89 -0,53 -49,19 Rodrigo Tekstil 16,18 -1,10 18,02 Royal Halı 3,20 2,56 -6,98 RTA Laboratuvarları 19,97 -1,24 -34,05 Sabancı Holding 9,03 1,69 -18,10 Safkar Ege Soğutmacılık 7,19 1,55 -33,92 Sanel Mühendislik 4,77 0,00 39,47 Sanifoam Sünger 20,06 -1,28 47,50 Sanko Pazarlama 9,33 0,65 0,67 Saray Matbaacılık 4,20 1,69 -52,11 Sarkuysan 11,90 1,10 36,82 Sasa Polyester 29,98 5,79 100,07 Say Yenilenebilir Enerji 24,30 2,53 185,55 Sekuro Plastik 21,18 1,34 51,72 Selçuk Ecza Deposu 8,07 0,88 -39,92 Selçuk Gıda 4,32 -1,14 -13,25 Selva Gıda Sanayi 6,19 -0,16 Senkron Güvenlik 28,00 7,69 6,63 Serve Film Prodüksiyon 15,99 0,00 -0,06 Servet GMYO 76,25 1,40 -2,74 Seyitler Kimya 16,12 0,31 19,73 Silverline Endüstri 6,43 -2,43 -25,23 Sinpaş GMYO 4,31 4,11 3,11 Smartiks Yazılım 5,57 1,46 -37,13 Sodaş Sodyum Sanayii 21,98 0,00 -16,54 Söktaş 3,97 3,39 -22,00 Sönmez Filament 37,92 0,58 -45,98 Sönmez Pamuklu 13,30 0,00 -44,58 Sumaş Suni Tahta 58,80 0,00 14,73 Şeker Fin. Kir. 5,35 0,94 -16,41 Şekerbank 1,02 0,00 -32,45 Şişe Cam 7,61 0,79 6,29 Şok Marketler Ticaret 11,24 0,81 -9,94 T. Halk Bankası 4,81 0,84 -13,49 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,00 -0,63 -38,83 T.S.K.B. 1,23 1,65 -29,57 T.Tuborg 16,72 0,48 -7,47 Taç Tarım Ürünleri 29,50 2,57 180,15 Tat Gıda 8,42 0,84 -27,17 TAV Havalimanları 24,74 1,14 16,15 Taze Kuru Gıda 202,20 -5,95 -6,52 Tek-Art Turizm 1,44 0,00 -28,71 Tekfen Holding 14,41 1,05 -12,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,66 1,22 -23,09 Temapol Polimer Plastik 13,94 1,98 21,22 TGS Dış Ticaret 12,09 1,43 -4,88 Tofaş Oto. Fab. 30,30 0,66 -1,98 Torunlar GMYO 3,17 0,63 -18,72 Trabzon Liman 29,62 1,65 -7,78 Trabzonspor Sportif 2,87 1,77 17,62 Trend GMYO 6,90 0,29 -45,11 TSKB GMYO 2,54 4,96 -55,83 Tuğçelik 12,48 4,52 54,46 Tukaş 6,70 0,45 -30,86 Turcas Petrol 3,43 1,78 -29,28 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,96 0,30 Turkcell 15,79 0,51 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 16,41 1,36 16,63 Tüpraş 94,45 0,48 -12,55 Türk Hava Yolları 13,15 0,38 1,86 Türk İlaç Serum 28,84 0,00 Türk Prysmian Kablo 12,27 0,41 1,72 Türk Telekom 6,44 0,78 -20,42 Türk Traktör 166,60 2,71 -2,21 Türker Proje Gayrimenkul 120,50 2,21 6,73 Türkiye Sigorta 4,64 1,09 -24,90 Ufuk Yatırım 13,33 2,30 -0,52 Ulaşlar Turizm Yat. 4,02 4,42 -5,19 Ulusoy Elektrik 54,90 -0,27 6,91 Ulusoy Un Sanayi 4,84 2,11 -4,88 Umpaş Holding 1,26 1,61 -51,72 Uşak Seramik 1,74 1,16 -25,64 Utopya Turizm 20,00 6,72 -48,45 Uzertaş Boya 35,62 -2,94 -37,07 Ülker Bisküvi 19,71 0,97 -11,68 Ünlü Yatırım Holding 4,58 1,78 Vakıf Fin. Kir. 8,95 2,29 162,62 Vakıf GMYO 1,46 1,39 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,91 0,88 -6,11 Vakıflar Bankası 3,52 1,15 -25,27 Vakko Tekstil 10,87 0,83 73,46 Vanet Gıda 5,01 0,00 -35,19 VBT Yazılım 14,43 9,98 Verusa Holding 45,92 2,55 1,82 Verusaturk Girisim 21,38 0,94 63,46 Vestel 31,16 2,70 47,96 Vestel Beyaz Eşya 46,14 1,36 19,71 Viking Kağıt 5,03 1,82 -44,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 2,20 -22,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,24 0,94 -5,39 Yataş 12,73 1,27 -11,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,08 0,74 -7,27 Yeni Gimat GMYO 13,72 0,73 18,36 Yeşil GMYO 0,97 0,00 -29,71 Yeşil Yapı 1,06 0,95 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,13 2,40 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.750,10 -24,68 Yonga Mobilya 21,02 0,29 -29,44 Yükselen Çelik 4,90 0,82 -6,34 Yünsa 10,96 -1,26 -21,10 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,79 0,56 -35,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi