Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.555,00-6,09-22,09
İş Bankası (C)5,25-0,38-22,71
İş Bankası (Kur.)420.000,00

10,53
İş Fin.Kir.2,85-0,70-26,17
İş Girişim9,07-0,11-52,14
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.12,94-2,27-22,04
İş Yat. Ort.2,74-1,44-18,53
İşbir Holding5.000,00-5,6682,64
Işık Plastik32,32-1,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,37-1,44-38,57
İz Hayvancılık Tarım18,423,022,33
İzmir Demir Çelik2,32-0,85-29,90
İzmir Fırça4,88-3,37-12,23
Jantsa Jant Sanayi70,25-2,0269,49
Kafein Yazılım24,56-2,0015,09
Kalekim Kimyevi Maddeler11,69-2,26

Kaplamin19,36-2,22-42,72
Kardemir (A)6,491,889,08
Kardemir (B)6,461,2522,58
Kardemir (D)7,180,0024,22
Karel Elektronik33,88-0,8246,92
Karsan Otomotiv3,62-0,8211,38
Karsu Tekstil7,65-0,26-10,53
Kartonsan49,10-1,25-48,14
Katmerciler Ekipman2,72-2,16-11,69
Kent Gıda226,500,00-36,30
Kerevitaş Gıda4,250,00-35,41
Kervan Gıda16,60-1,2526,70
Kervansaray Yat. Holding0,61-1,61-51,59
Kiler GMYO1,63-1,21-35,06
Klimasan Klima19,74-0,8016,32
Koç Holding19,801,49-3,19
Konfrut Gıda15,95-2,09-5,62
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,40-2,98167,74
Konya Çimento1.042,104,36-7,78
Koray GMYO5,764,3529,44
Kordsa Teknik Tekstil19,50-1,5625,40
Koza Altın104,30-0,487,86
Koza Madencilik13,23-0,97-14,59
Körfez GMYO5,021,21-13,45
Kristal Kola1,82-1,09-53,57
Kron Telekomünikasyon52,25-1,3241,83
Kuştur Kuşadası Turizm250,00-3,0358,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,47-7,83
Kütahya Porselen54,102,857,23
Kütahya Şeker15,81-2,65

Lider Faktoring2,77-5,78-18,77
Link Bilgisayar29,94-0,80-5,24
Logo Yazılım36,22-0,8216,31
Lokman Hekim Sağlık9,27-1,1729,32
Lüks Kadife44,74-2,9155,28
Makina Takım2,72-1,81-20,23
Marka Yatırım Holding4,370,23-32,04
Marmaris Altınyunus178,60-4,4460,76
Marshall236,00-1,67-23,05
Martı GMYO1,082,86-57,71
Martı Otel1,90-6,40-10,80
Matriks Bilgi Dağıtım30,40-1,75

Mavi Giyim55,25-0,455,84
Mazhar Zorlu Holding33,48-2,736,35
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,12-1,89

Mega Polietilen8,21-1,207,18
Menderes Tekstil2,040,99-33,98
Mercan Kimya9,84-1,70

Merit Turizm13,90-4,7334,18
Merko Gıda4,77-2,85-44,79
Metemtur Yatırım5,08-1,17-37,17
Metro Holding1,60-0,62-23,08
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-0,42-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-1,11-23,61
Migros Ticaret33,401,71-21,96
Milpa3,840,26-16,52
Mistral GMYO4,17-2,80-11,46
MLP Sağlık22,860,0015,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,49-0,1541,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,38-1,20-37,72
Mondi Tire Kutsan7,531,07-0,92
Naturel Enerji35,86-0,720,99
Naturelgaz7,74-0,51

Net Holding3,81-2,8111,08
Netaş Telekom.18,88-1,62-32,76
Niğbaş Niğde Beton11,20-3,11-78,46
Nuh Çimento37,00-2,53-22,96
Nurol GMYO11,98-0,6664,33
Odaş Elektrik1,84-1,60-52,82
Orge Enerji Elektrik5,61-0,8821,63
Orma Orman Mahsulleri29,800,34102,45
Osmanlı Menkul22,68-1,90-26,70
Ostim Endüstriyel Yat2,18-1,36-20,84
Otokar265,40-0,93-12,78
Oyak Çimento6,47-0,15-26,31
Oyak Yat. Ort.6,99-1,551,27
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,600,16

Oylum Sınai Yatırımlar3,90-2,74-17,20
Özak GMYO4,031,00-20,98
Özbal Çelik Boru12,57-4,0591,91
Özderici GMYO1,38-2,82-37,84
Özerden Plastik8,80-0,68-2,22
Pamukova Elektrik35,00-2,4064,17
Panora GMYO6,29-0,474,52
Papilon Savunma14,191,72-37,65
Park Elek.Madencilik4,69-0,85-12,66
Parsan26,62-0,459,55
Pegasus72,000,49-3,49
Peker GMYO1,02-9,73-54,91
Penguen Gıda2,88-1,71-42,97
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,40-0,65

Pera GMYO1,22-1,61-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,185,5931,92
Petkim5,300,196,43
Petrokent Turizm2.335,00-0,64157,61
Pınar Et ve Un16,61-2,24-24,10
Pınar Su7,152,44-3,77
Pınar Süt16,74-1,36-25,76
Plastikkart16,11-1,4711,49
Polisan Holding2,640,38-31,33
Politeknik Metal354,50-0,14-12,62
Prizma Press Matbaacılık4,10-1,20-25,18
QNB Finans Fin. Kir.83,150,00-33,64
QNB Finansbank40,70-0,25-42,15
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,64-2,99

Ral Yatırım Holding3,70-2,37-16,67
Ray Sigorta9,83-2,67-36,38
Reysaş GMYO4,49-1,97-17,61
Reysaş Lojistik3,97-1,49-23,27
Rhea Girişim1,81-2,16-51,34
Rodrigo Tekstil15,52-2,3313,20
Royal Halı3,16-1,25-8,14
RTA Laboratuvarları20,64-2,64-31,84
Sabancı Holding8,960,22-18,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,10-1,39-34,74
Sanel Mühendislik4,801,4840,35
Sanifoam Sünger19,03-7,1739,93
Sanko Pazarlama9,27-0,860,02
Saray Matbaacılık4,053,05-53,82
Sarkuysan11,54-0,6932,68
Sasa Polyester26,40-0,2376,18
Say Yenilenebilir Enerji23,30-0,60173,80
Sekuro Plastik20,50-0,1046,85
Selçuk Ecza Deposu7,94-0,75-40,89
Selçuk Gıda4,33-3,78-13,05
Selva Gıda Sanayi6,22-3,57

Senkron Güvenlik26,00-1,89-0,99
Serve Film Prodüksiyon16,20-2,471,25
Servet GMYO76,40-2,05-2,55
Seyitler Kimya16,130,0019,81
Silverline Endüstri6,35-2,16-26,16
Sinpaş GMYO4,053,32-3,11
Smartiks Yazılım5,43-2,69-38,71
Sodaş Sodyum Sanayii21,803,61-17,22
Söktaş3,96-2,22-22,20
Sönmez Filament38,78-0,41-44,76
Sönmez Pamuklu13,00-4,41-45,83
Sumaş Suni Tahta59,50-0,5816,10
Şeker Fin. Kir.5,38-2,36-15,94
Şekerbank1,02-0,97-32,45
Şişe Cam7,630,396,57
Şok Marketler Ticaret11,240,72-9,94
T. Halk Bankası4,860,41-12,59
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,62-1,41-36,83
T.S.K.B.1,21-1,63-30,72
T.Tuborg16,700,00-7,58
Taç Tarım Ürünleri28,761,63173,12
Tat Gıda8,38-1,41-27,52
TAV Havalimanları24,68-0,7215,87
Taze Kuru Gıda210,006,33-2,91
Tek-Art Turizm1,45-2,03-28,22
Tekfen Holding14,41-0,55-12,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,64-1,78-23,32
Temapol Polimer Plastik13,960,7221,39
TGS Dış Ticaret12,354,66-2,83
Tofaş Oto. Fab.30,26-0,20-2,11
Torunlar GMYO3,211,26-17,69
Trabzon Liman29,00-1,23-9,71
Trabzonspor Sportif2,70-1,1010,66
Trend GMYO6,94-0,72-44,79
TSKB GMYO2,45-2,78-57,39
Tuğçelik11,89-2,3047,15
Tukaş6,69-0,15-30,96
Turcas Petrol3,37-1,46-30,52
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,95-1,09

Turkcell15,690,13-0,02
Tümosan Motor ve Traktör16,38-2,0316,42
Tüpraş94,500,00-12,50
Türk Hava Yolları13,21-0,232,32
Türk İlaç Serum28,66-2,52

Türk Prysmian Kablo12,34-1,522,30
Türk Telekom6,460,78-20,17
Türk Traktör163,50-1,68-4,03
Türker Proje Gayrimenkul118,60-1,505,05
Türkiye Sigorta4,62-1,07-25,22
Ufuk Yatırım12,95-1,07-3,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,92-2,24-7,55
Ulusoy Elektrik53,95-2,625,06
Ulusoy Un Sanayi4,800,63-5,67
Umpaş Holding1,220,00-53,26
Uşak Seramik1,74-2,79-25,64
Utopya Turizm19,50-0,51-49,74
Uzertaş Boya33,60-6,67-40,64
Ülker Bisküvi19,84-0,35-11,10
Ünlü Yatırım Holding4,55-1,94

Vakıf Fin. Kir.8,670,00154,40
Vakıf GMYO1,45-0,68-39,55
Vakıf Yat. Ort.7,002,79-4,89
Vakıflar Bankası3,510,86-25,48
Vakko Tekstil10,700,3870,75
Vanet Gıda4,91-1,80-36,48
VBT Yazılım13,13-4,30

Verusa Holding45,10-0,310,00
Verusaturk Girisim20,88-1,5159,63
Vestel30,340,0744,06
Vestel Beyaz Eşya45,780,1318,77
Viking Kağıt4,97-0,40-44,78
Yapı ve Kredi Bank.2,24-1,32-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,067,20-8,65
Yataş12,53-1,10-13,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,034,13-8,41
Yeni Gimat GMYO13,77-0,4318,79
Yeşil GMYO0,98-1,01-28,99
Yeşil Yapı1,08-2,70-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,07-2,82-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme11.750,10-0,47-24,68
Yonga Mobilya21,00-1,50-29,50
Yükselen Çelik4,93-1,00-5,77
Yünsa10,92-0,27-21,39
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,79-0,56-35,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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