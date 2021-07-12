Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.599,90 0,00 -17,04 İş Bankası (C) 5,32 0,95 -21,68 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,91 -0,34 -24,61 İş Girişim 9,25 0,54 -51,19 İş GMYO 1,87 -0,53 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,50 -1,46 -18,66 İş Yat. Ort. 2,80 -0,71 -16,74 İşbir Holding 5.476,80 -0,42 100,06 Işık Plastik 33,30 -3,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -2,22 -22,81 İttifak Holding 1,46 0,00 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,28 -2,66 1,56 İzmir Demir Çelik 2,37 -2,07 -28,39 İzmir Fırça 5,15 -2,65 -7,37 Jantsa Jant Sanayi 73,65 -1,93 77,69 Kafein Yazılım 25,94 -1,74 21,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,03 -2,83 Kaplamin 19,78 -1,88 -41,48 Kardemir (A) 6,51 0,46 9,41 Kardemir (B) 6,48 0,47 22,96 Kardemir (D) 7,30 1,11 26,30 Karel Elektronik 35,00 -1,13 51,78 Karsan Otomotiv 3,80 -1,04 16,92 Karsu Tekstil 7,76 -0,89 -9,24 Kartonsan 50,60 -1,08 -46,55 Katmerciler Ekipman 2,73 -5,86 -11,36 Kent Gıda 237,20 0,68 -33,30 Kerevitaş Gıda 4,39 -0,90 -33,28 Kervan Gıda 16,29 1,05 24,34 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,69 -0,59 -32,67 Klimasan Klima 20,18 -1,08 18,92 Koç Holding 19,80 -0,50 -3,19 Konfrut Gıda 16,75 -2,28 -0,89 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,70 -2,20 181,67 Konya Çimento 957,90 -1,04 -15,23 Koray GMYO 5,54 -6,89 24,49 Kordsa Teknik Tekstil 20,14 -0,69 29,52 Koza Altın 106,50 -1,75 10,13 Koza Madencilik 13,52 -0,95 -12,72 Körfez GMYO 5,07 -0,59 -12,59 Kristal Kola 1,88 -1,05 -52,04 Kron Telekomünikasyon 55,00 -0,27 49,29 Kuştur Kuşadası Turizm 272,90 4,96 73,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -1,38 -6,52 Kütahya Porselen 52,85 1,73 4,76 Kütahya Şeker 16,44 -4,64 Lider Faktoring 3,00 1,69 -12,02 Link Bilgisayar 30,80 -1,03 -2,52 Logo Yazılım 37,90 0,53 21,71 Lokman Hekim Sağlık 9,44 2,05 31,69 Lüks Kadife 47,08 -1,26 63,40 Makina Takım 2,85 -2,06 -16,42 Marka Yatırım Holding 4,51 -3,63 -29,86 Marmaris Altınyunus 191,90 3,45 72,73 Marshall 246,80 0,82 -19,53 Martı GMYO 1,06 0,00 -58,49 Martı Otel 2,03 9,73 -4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 31,00 -0,13 Mavi Giyim 55,50 -1,77 6,32 Mazhar Zorlu Holding 34,58 -4,10 9,85 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 32,32 -1,76 Mega Polietilen 8,31 -0,60 8,49 Menderes Tekstil 2,07 -1,43 -33,01 Mercan Kimya 9,98 -1,96 Merit Turizm 15,98 2,37 54,26 Merko Gıda 4,92 -0,61 -43,06 Metemtur Yatırım 5,16 0,00 -36,18 Metro Holding 1,63 0,00 -21,63 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 4,24 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 0,00 -21,89 Migros Ticaret 33,44 -1,12 -21,87 Milpa 3,92 -1,26 -14,78 Mistral GMYO 4,19 -2,56 -11,04 MLP Sağlık 22,78 -0,35 14,65 MMC San. ve Tic. Yat. 6,50 0,93 41,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,46 -1,32 -37,05 Mondi Tire Kutsan 7,69 -1,03 1,18 Naturel Enerji 36,82 -0,49 3,69 Naturelgaz 8,08 -4,15 Net Holding 4,06 3,05 18,37 Netaş Telekom. 19,59 -1,21 -30,24 Niğbaş Niğde Beton 11,91 -0,33 -77,10 Nuh Çimento 38,60 -2,48 -19,63 Nurol GMYO 12,08 0,00 65,71 Odaş Elektrik 1,87 -0,53 -52,05 Orge Enerji Elektrik 5,73 -1,55 24,23 Orma Orman Mahsulleri 28,02 -3,38 90,35 Osmanlı Menkul 23,26 0,09 -24,82 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 0,00 -18,29 Otokar 273,30 -1,37 -10,18 Oyak Çimento 6,55 -1,50 -25,40 Oyak Yat. Ort. 7,16 -1,24 3,74 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,72 0,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,12 1,73 -12,53 Özak GMYO 4,09 0,74 -19,80 Özbal Çelik Boru 13,40 -0,37 104,58 Özderici GMYO 1,44 -0,69 -35,14 Özerden Plastik 9,25 -1,60 2,78 Pamukova Elektrik 36,30 -0,22 70,26 Panora GMYO 6,39 -0,16 6,18 Papilon Savunma 14,29 -1,58 -37,21 Park Elek.Madencilik 4,85 -0,61 -9,68 Parsan 27,28 -3,06 12,26 Pegasus 72,30 -1,43 -3,08 Peker GMYO 1,08 -1,82 -52,25 Penguen Gıda 3,04 -0,98 -39,80 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,12 -0,52 Pera GMYO 1,28 0,00 -26,93 Pergamon Dış Ticaret 23,84 -2,30 30,07 Petkim 5,46 0,37 9,64 Petrokent Turizm 2.440,00 5,98 169,20 Pınar Et ve Un 17,11 -0,35 -21,81 Pınar Su 7,11 -2,34 -4,31 Pınar Süt 17,25 -0,29 -23,50 Plastikkart 15,72 3,63 8,79 Polisan Holding 2,71 -0,73 -29,51 Politeknik Metal 353,20 -2,30 -12,95 Prizma Press Matbaacılık 4,23 -0,47 -22,81 QNB Finans Fin. Kir. 83,75 -2,62 -33,16 QNB Finansbank 41,80 0,72 -40,58 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,92 -1,07 Ral Yatırım Holding 3,88 -1,77 -12,61 Ray Sigorta 10,39 0,87 -32,75 Reysaş GMYO 4,64 1,98 -14,86 Reysaş Lojistik 4,12 1,48 -20,37 Rhea Girişim 1,87 -2,60 -49,73 Rodrigo Tekstil 16,14 -2,00 17,72 Royal Halı 3,25 -0,61 -5,52 RTA Laboratuvarları 21,30 7,09 -29,66 Sabancı Holding 9,09 0,00 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,24 -0,82 -33,46 Sanel Mühendislik 4,76 0,85 39,18 Sanifoam Sünger 20,66 -0,10 51,91 Sanko Pazarlama 9,69 -0,62 4,56 Saray Matbaacılık 4,05 -2,41 -53,82 Sarkuysan 11,93 -1,89 37,17 Sasa Polyester 27,22 -1,66 81,65 Say Yenilenebilir Enerji 23,82 -1,98 179,91 Sekuro Plastik 20,96 -2,06 50,14 Selçuk Ecza Deposu 8,19 -0,61 -39,03 Selçuk Gıda 4,68 -0,21 -6,02 Selva Gıda Sanayi 6,65 0,15 Senkron Güvenlik 28,00 -1,75 6,63 Serve Film Prodüksiyon 16,72 -1,65 4,50 Servet GMYO 77,40 0,52 -1,28 Seyitler Kimya 16,00 -0,62 18,84 Silverline Endüstri 6,21 5,08 -27,79 Sinpaş GMYO 3,95 3,67 -5,50 Smartiks Yazılım 5,79 -1,53 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 21,30 0,47 -19,12 Söktaş 4,07 -2,86 -20,04 Sönmez Filament 39,54 -0,35 -43,68 Sönmez Pamuklu 13,79 2,22 -42,54 Sumaş Suni Tahta 61,00 0,66 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,67 -2,58 -11,41 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,63 -1,17 6,57 Şok Marketler Ticaret 11,22 -1,41 -10,10 T. Halk Bankası 4,95 0,20 -10,97 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,00 0,05 -35,61 T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43 T.Tuborg 16,80 -0,59 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 29,02 -3,91 175,59 Tat Gıda 8,30 0,00 -28,21 TAV Havalimanları 25,06 -0,48 17,65 Taze Kuru Gıda 205,00 -5,92 -5,22 Tek-Art Turizm 1,51 2,03 -25,25 Tekfen Holding 14,82 -1,07 -9,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 0,74 -21,36 Temapol Polimer Plastik 14,09 -1,74 22,52 TGS Dış Ticaret 12,02 -0,66 -5,43 Tofaş Oto. Fab. 30,78 -0,06 -0,42 Torunlar GMYO 3,28 1,23 -15,90 Trabzon Liman 30,14 -1,18 -6,16 Trabzonspor Sportif 2,81 0,00 15,16 Trend GMYO 7,03 -0,57 -44,07 TSKB GMYO 2,63 6,91 -54,26 Tuğçelik 12,20 -1,21 50,99 Tukaş 6,84 -0,73 -29,41 Turcas Petrol 3,47 -0,86 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,69 0,85 Turkcell 15,79 -1,44 0,61 Tümosan Motor ve Traktör 17,60 3,23 25,09 Tüpraş 96,25 -0,36 -10,88 Türk Hava Yolları 13,48 -0,66 4,42 Türk İlaç Serum 29,86 0,40 Türk Prysmian Kablo 12,86 2,72 6,61 Türk Telekom 6,52 -1,06 -19,43 Türk Traktör 168,40 -1,23 -1,16 Türker Proje Gayrimenkul 124,40 -1,11 10,19 Türkiye Sigorta 4,73 -1,25 -23,44 Ufuk Yatırım 13,89 0,65 3,66 Ulaşlar Turizm Yat. 4,06 0,25 -4,25 Ulusoy Elektrik 55,90 -0,53 8,86 Ulusoy Un Sanayi 4,88 0,83 -4,10 Umpaş Holding 1,28 -1,54 -50,96 Uşak Seramik 1,84 -1,08 -21,37 Utopya Turizm 19,98 -0,10 -48,51 Uzertaş Boya 37,50 0,00 -33,75 Ülker Bisküvi 20,20 -0,10 -9,49 Ünlü Yatırım Holding 4,79 -0,42 Vakıf Fin. Kir. 9,10 0,00 167,02 Vakıf GMYO 1,48 0,68 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 7,11 0,57 -3,40 Vakıflar Bankası 3,51 -0,28 -25,48 Vakko Tekstil 10,97 -1,61 75,06 Vanet Gıda 5,14 -0,77 -33,51 VBT Yazılım 13,72 Verusa Holding 45,94 -0,22 1,86 Verusaturk Girisim 21,36 -3,35 63,30 Vestel 30,76 -1,85 46,06 Vestel Beyaz Eşya 45,96 0,39 19,24 Viking Kağıt 5,04 -1,75 -44,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,29 0,44 -23,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,40 -3,11 -10,48 Yataş 12,66 -1,25 -12,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,92 -1,01 -10,91 Yeni Gimat GMYO 13,82 -0,29 19,22 Yeşil GMYO 1,02 -0,97 -26,09 Yeşil Yapı 1,13 -2,59 -38,59 Yeşil Yatırım Holding 2,23 -1,76 -47,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.850,70 -0,37 -24,03 Yonga Mobilya 21,76 -1,09 -26,95 Yükselen Çelik 5,04 0,60 -3,67 Yünsa 10,93 -1,80 -21,32 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,83 -2,14 -33,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara