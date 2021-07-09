Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.600,00-0,30-17,04
İş Bankası (C)5,26-0,75-22,56
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,92-0,68-24,35
İş Girişim9,26-0,11-51,13
İş GMYO1,880,00-25,98
İş Y. Men. Değ.13,68-0,15-17,58
İş Yat. Ort.2,82-0,35-16,15
İşbir Holding5.500,00-1,76100,91
Işık Plastik34,862,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-4,35-22,81
İttifak Holding1,46-1,35-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,70-1,583,89
İzmir Demir Çelik2,44-3,17-26,27
İzmir Fırça5,381,13-3,24
Jantsa Jant Sanayi75,101,2881,19
Kafein Yazılım26,74-1,4725,31
Kalekim Kimyevi Maddeler12,320,24

Kaplamin20,36-2,49-39,76
Kardemir (A)6,471,898,74
Kardemir (B)6,421,4221,82
Kardemir (D)7,191,5524,39
Karel Elektronik35,221,7352,73
Karsan Otomotiv3,821,3317,54
Karsu Tekstil7,77-2,39-9,12
Kartonsan51,10-1,83-46,03
Katmerciler Ekipman2,91-6,43-5,52
Kent Gıda235,70-1,63-33,72
Kerevitaş Gıda4,45-0,67-32,37
Kervan Gıda15,990,1322,05
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,71-0,58-31,87
Klimasan Klima20,42-0,6820,33
Koç Holding19,840,46-2,99
Konfrut Gıda17,572,453,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,45-0,15184,84
Konya Çimento921,50-0,43-18,45
Koray GMYO6,000,3334,83
Kordsa Teknik Tekstil20,18-0,6929,77
Koza Altın109,201,5812,93
Koza Madencilik13,771,10-11,10
Körfez GMYO5,10-1,16-12,07
Kristal Kola1,89-1,56-51,79
Kron Telekomünikasyon56,00-2,4452,01
Kuştur Kuşadası Turizm255,901,9562,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,17-1,81-5,65
Kütahya Porselen48,601,93-3,67
Kütahya Şeker17,84-5,61

Lider Faktoring2,830,35-17,01
Link Bilgisayar31,34-1,20-0,81
Logo Yazılım38,84-0,2124,73
Lokman Hekim Sağlık9,27-0,8629,32
Lüks Kadife48,00-0,6266,59
Makina Takım2,82-3,75-17,30
Marka Yatırım Holding4,780,42-25,66
Marmaris Altınyunus185,00-0,7066,52
Marshall246,800,00-19,53
Martı GMYO1,08-2,70-57,71
Martı Otel1,86-0,53-12,68
Matriks Bilgi Dağıtım31,40-1,01

Mavi Giyim56,70-1,738,62
Mazhar Zorlu Holding36,60-0,0516,26
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,963,45

Mega Polietilen8,402,569,66
Menderes Tekstil2,10-2,33-32,04
Mercan Kimya9,911,33

Merit Turizm15,70-0,6351,55
Merko Gıda4,94-2,37-42,82
Metemtur Yatırım5,20-6,81-35,69
Metro Holding1,640,00-21,15
Metro Petrol ve Tesisleri2,26-1,31-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-0,55-21,89
Migros Ticaret33,700,72-21,26
Milpa3,97-0,25-13,70
Mistral GMYO4,32-0,46-8,28
MLP Sağlık22,940,1715,45
MMC San. ve Tic. Yat.6,48-0,1540,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,631,19-35,61
Mondi Tire Kutsan7,763,602,11
Naturel Enerji37,000,874,20
Naturelgaz7,680,13

Net Holding3,94-2,2314,87
Netaş Telekom.19,92-0,25-29,06
Niğbaş Niğde Beton11,93-1,24-77,06
Nuh Çimento39,46-0,70-17,84
Nurol GMYO12,04-1,4765,16
Odaş Elektrik1,90-1,55-51,28
Orge Enerji Elektrik5,80-1,6925,75
Orma Orman Mahsulleri29,501,72100,41
Osmanlı Menkul23,14-0,52-25,21
Ostim Endüstriyel Yat2,24-0,44-18,66
Otokar274,50-1,01-9,79
Oyak Çimento6,65-0,60-24,26
Oyak Yat. Ort.7,26-0,955,19
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,620,16

Oylum Sınai Yatırımlar4,050,25-14,01
Özak GMYO3,960,25-22,35
Özbal Çelik Boru13,261,45102,44
Özderici GMYO1,46-1,35-34,23
Özerden Plastik8,97-1,43-0,33
Pamukova Elektrik35,60-1,0066,98
Panora GMYO6,290,804,52
Papilon Savunma14,731,03-35,28
Park Elek.Madencilik4,89-1,01-8,94
Parsan28,36-0,4916,71
Pegasus73,600,34-1,34
Peker GMYO1,10-9,84-51,37
Penguen Gıda3,05-0,65-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,360,29

Pera GMYO1,270,00-27,50
Pergamon Dış Ticaret23,50-2,0028,21
Petkim5,431,699,04
Petrokent Turizm2.314,00-1,46155,30
Pınar Et ve Un17,12-0,29-21,77
Pınar Su7,601,472,29
Pınar Süt17,58-0,62-22,04
Plastikkart14,99-0,533,74
Polisan Holding2,71-1,09-29,51
Politeknik Metal360,00-0,58-11,27
Prizma Press Matbaacılık4,280,47-21,90
QNB Finans Fin. Kir.87,000,06-30,57
QNB Finansbank42,500,85-39,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,26-0,91

Ral Yatırım Holding3,92-0,51-11,71
Ray Sigorta10,372,98-32,88
Reysaş GMYO4,451,14-18,35
Reysaş Lojistik4,04-0,49-21,92
Rhea Girişim1,90-1,55-48,92
Rodrigo Tekstil16,52-1,4320,50
Royal Halı3,270,62-4,94
RTA Laboratuvarları19,98-0,30-34,02
Sabancı Holding9,08-0,77-17,65
Safkar Ege Soğutmacılık7,26-1,49-33,27
Sanel Mühendislik4,710,8637,72
Sanifoam Sünger20,565,1151,18
Sanko Pazarlama9,69-0,314,56
Saray Matbaacılık4,17-5,87-52,45
Sarkuysan12,200,2540,27
Sasa Polyester27,88-1,0686,06
Say Yenilenebilir Enerji24,62-1,99189,31
Sekuro Plastik21,38-1,2953,15
Selçuk Ecza Deposu8,26-1,43-38,50
Selçuk Gıda4,68-0,43-6,02
Selva Gıda Sanayi6,702,29

Senkron Güvenlik26,28-7,790,08
Serve Film Prodüksiyon17,00-3,956,25
Servet GMYO76,70-6,86-2,17
Seyitler Kimya16,062,2919,29
Silverline Endüstri5,975,85-30,58
Sinpaş GMYO3,81-9,93-8,85
Smartiks Yazılım5,84-1,35-34,09
Sodaş Sodyum Sanayii20,20-4,90-23,30
Söktaş4,190,48-17,68
Sönmez Filament39,40-1,99-43,87
Sönmez Pamuklu13,60-0,73-43,33
Sumaş Suni Tahta59,50-0,8316,10
Şeker Fin. Kir.5,56-2,80-13,13
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam7,680,007,27
Şok Marketler Ticaret11,450,35-8,25
T. Halk Bankası4,920,20-11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,000,00-35,61
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg16,850,00-6,75
Taç Tarım Ürünleri30,46-0,13189,27
Tat Gıda8,240,61-28,73
TAV Havalimanları25,400,3219,25
Taze Kuru Gıda233,90-0,048,14
Tek-Art Turizm1,50-0,66-25,74
Tekfen Holding14,84-0,34-9,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,780,59-21,71
Temapol Polimer Plastik14,47-0,9625,83
TGS Dış Ticaret12,20-0,41-4,01
Tofaş Oto. Fab.30,80-0,26-0,36
Torunlar GMYO3,472,36-11,03
Trabzon Liman30,56-0,46-4,86
Trabzonspor Sportif2,82-1,0515,57
Trend GMYO7,05-0,14-43,91
TSKB GMYO2,63-1,50-54,26
Tuğçelik12,921,0259,90
Tukaş6,78-1,17-30,03
Turcas Petrol3,49-0,57-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,90-5,79

Turkcell15,87-0,381,12
Tümosan Motor ve Traktör17,04-0,9321,11
Tüpraş95,700,47-11,39
Türk Hava Yolları13,64-0,155,65
Türk İlaç Serum29,70-0,93

Türk Prysmian Kablo12,13-2,730,56
Türk Telekom6,53-0,76-19,30
Türk Traktör167,80-0,65-1,51
Türker Proje Gayrimenkul125,20-1,8010,89
Türkiye Sigorta4,780,84-22,63
Ufuk Yatırım13,22-6,24-1,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,071,75-4,01
Ulusoy Elektrik56,950,0910,91
Ulusoy Un Sanayi4,84-0,62-4,88
Umpaş Holding1,27-3,05-51,34
Uşak Seramik1,88-1,05-19,66
Utopya Turizm19,95-5,45-48,58
Uzertaş Boya37,600,27-33,57
Ülker Bisküvi20,220,00-9,40
Ünlü Yatırım Holding4,84-0,21

Vakıf Fin. Kir.9,00-5,26164,08
Vakıf GMYO1,46-1,35-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,80-7,98-7,61
Vakıflar Bankası3,510,00-25,48
Vakko Tekstil11,09-1,8676,98
Vanet Gıda5,19-1,14-32,86
Verusa Holding45,44-1,000,75
Verusaturk Girisim22,361,9170,95
Vestel31,40-0,3249,10
Vestel Beyaz Eşya46,240,1319,97
Viking Kağıt5,130,00-43,00
Yapı ve Kredi Bank.2,270,89-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,96-1,79-6,16
Yataş12,95-1,37-10,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,980,51-9,55
Yeni Gimat GMYO13,820,2919,22
Yeşil GMYO1,050,00-23,91
Yeşil Yapı1,14-2,56-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,21-0,90-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme11.949,90-0,42-23,40
Yonga Mobilya21,76-0,64-26,95
Yükselen Çelik4,99-0,80-4,62
Yünsa11,250,72-19,02
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,88-1,57-32,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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