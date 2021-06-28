Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.100,00-2,25-15,80
İş Bankası (C)5,220,00-23,15
İş Bankası (Kur.)404.404,004,506,42
İş Fin.Kir.3,020,00-21,76
İş Girişim9,330,65-50,77
İş GMYO1,94-3,00-23,62
İş Y. Men. Değ.13,89-2,05-16,31
İş Yat. Ort.2,890,35-14,07
İşbir Holding6.060,800,00121,39
Işık Plastik28,76-1,78

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,52-1,94-31,84
İz Hayvancılık Tarım20,304,0012,78
İzmir Demir Çelik2,25-2,17-32,02
İzmir Fırça5,70-2,062,52
Jantsa Jant Sanayi77,70-1,5287,46
Kafein Yazılım26,94-0,2226,24
Kalekim Kimyevi Maddeler11,69-0,93

Kaplamin19,01-0,05-43,76
Kardemir (A)6,12-1,772,86
Kardemir (B)6,12-1,9216,13
Kardemir (D)6,75-0,8816,78
Karel Elektronik32,44-1,2240,68
Karsan Otomotiv3,680,0013,23
Karsu Tekstil7,83-2,61-8,42
Kartonsan54,45-1,36-42,49
Katmerciler Ekipman3,610,8417,21
Kent Gıda247,002,40-30,54
Kerevitaş Gıda4,773,92-27,51
Kervan Gıda14,23-1,258,62
Kervansaray Yat. Holding0,680,00-46,03
Kiler GMYO1,79-2,72-28,69
Klimasan Klima20,34-2,2119,86
Koç Holding18,63-0,80-8,91
Konfrut Gıda16,51-0,30-2,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,152,41196,24
Konya Çimento806,10-3,15-28,66
Koray GMYO5,95-1,9833,71
Kordsa Teknik Tekstil19,97-0,5528,42
Koza Altın119,60-0,2523,68
Koza Madencilik14,67-1,15-5,29
Körfez GMYO5,44-0,73-6,21
Kristal Kola2,036,28-48,21
Kron Telekomünikasyon53,90-1,6446,31
Kuştur Kuşadası Turizm289,002,8583,73
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-0,45-3,91
Kütahya Porselen53,307,815,65
Lider Faktoring2,790,36-18,18
Link Bilgisayar30,16-2,71-4,55
Logo Yazılım34,40-3,1010,47
Lokman Hekim Sağlık9,190,3328,20
Lüks Kadife50,505,2175,27
Makina Takım2,780,00-18,48
Marka Yatırım Holding4,88-0,41-24,11
Marmaris Altınyunus192,80-2,4373,54
Marshall258,701,05-15,65
Martı GMYO1,060,95-58,49
Martı Otel2,05-0,97-3,76
Matriks Bilgi Dağıtım32,90-2,43

Mavi Giyim55,60-1,946,51
Mazhar Zorlu Holding39,94-0,3526,87
Mega Polietilen8,16-0,616,53
Menderes Tekstil2,10-0,47-32,04
Mercan Kimya9,51-0,63

Merit Turizm18,000,8473,76
Merko Gıda5,03-1,76-41,78
Metemtur Yatırım6,19-8,70-23,44
Metro Holding1,64-2,38-21,15
Metro Petrol ve Tesisleri2,21-2,21-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,12-20,60
Migros Ticaret32,54-1,15-23,97
Milpa4,03-1,71-12,39
Mistral GMYO4,690,21-0,42
MLP Sağlık22,34-0,6212,43
MMC San. ve Tic. Yat.6,60-4,3543,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,96-0,57-41,27
Mondi Tire Kutsan6,33-1,25-16,71
Naturel Enerji35,62-1,060,32
Naturelgaz7,91-0,47

Net Holding4,27-1,8424,49
Netaş Telekom.20,50-0,97-26,99
Niğbaş Niğde Beton12,56-4,27-75,85
Nuh Çimento42,420,81-11,68
Nurol GMYO13,141,2380,25
Odaş Elektrik1,87-1,58-52,05
Orge Enerji Elektrik5,65-2,2522,49
Orma Orman Mahsulleri30,000,00103,80
Osmanlı Menkul23,46-3,14-24,18
Ostim Endüstriyel Yat2,30-0,43-16,48
Otokar278,60-2,45-8,44
Oyak Çimento7,00-0,85-20,27
Oyak Yat. Ort.7,600,2610,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,16-0,58

Oylum Sınai Yatırımlar4,280,71-9,13
Özak GMYO3,96-1,25-22,35
Özbal Çelik Boru14,536,06121,83
Özderici GMYO1,661,84-25,23
Özerden Plastik10,441,4616,00
Pamukova Elektrik35,62-0,5067,07
Panora GMYO6,240,652,17
Papilon Savunma15,47-2,58-32,03
Park Elek.Madencilik4,80-1,03-10,61
Parsan29,02-2,2919,42
Pegasus74,80-3,170,27
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,110,32-38,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,18-0,06

Pera GMYO1,38-0,72-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,860,0924,72
Petkim5,29-1,866,22
Petrokent Turizm2.395,00-1,03164,23
Pınar Et ve Un18,49-0,91-15,51
Pınar Su7,24-0,28-2,56
Pınar Süt18,35-1,34-18,62
Plastikkart14,50-0,210,35
Polisan Holding2,750,36-28,47
Politeknik Metal353,700,17-12,82
Prizma Press Matbaacılık4,38-0,23-20,07
QNB Finans Fin. Kir.90,000,11-28,17
QNB Finansbank43,220,05-38,56
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,941,60

Ral Yatırım Holding3,310,00-25,45
Ray Sigorta9,72-3,76-37,09
Reysaş GMYO4,170,48-23,49
Reysaş Lojistik4,220,96-18,44
Rhea Girişim1,95-3,94-47,58
Rodrigo Tekstil17,03-0,8724,22
Royal Halı3,351,52-2,62
RTA Laboratuvarları20,420,39-32,56
Sabancı Holding9,14-0,98-17,10
Safkar Ege Soğutmacılık7,56-0,53-30,51
Sanel Mühendislik4,341,6426,90
Sanifoam Sünger16,04-0,5017,94
Sanko Pazarlama9,870,106,50
Saray Matbaacılık5,27-9,91-39,91
Sarkuysan12,71-1,6346,14
Sasa Polyester29,480,5596,74
Say Yenilenebilir Enerji24,40-4,54186,72
Sekuro Plastik21,10-0,5751,15
Selçuk Ecza Deposu8,75-1,69-34,86
Selçuk Gıda4,70-1,88-5,62
Selva Gıda Sanayi3,699,82

Senkron Güvenlik28,50-0,148,53
Serve Film Prodüksiyon13,51-7,02-15,56
Servet GMYO79,45-2,631,34
Seyitler Kimya13,37-2,62-0,69
Silverline Endüstri5,07-0,78-41,05
Sinpaş GMYO3,78-1,56-9,57
Smartiks Yazılım5,681,43-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii21,90-2,67-16,84
Söktaş4,57-0,87-10,22
Sönmez Filament38,72-0,46-44,84
Sönmez Pamuklu13,85-3,21-42,29
Sumaş Suni Tahta56,00-1,589,27
Şeker Fin. Kir.5,95-1,82-7,03
Şekerbank1,09-0,91-27,81
Şişe Cam7,81-0,389,09
Şok Marketler Ticaret11,57-0,26-8,32
T. Halk Bankası5,090,20-8,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,201,34-31,75
T.S.K.B.1,29-1,53-26,14
T.Tuborg17,30-0,35-4,26
Taç Tarım Ürünleri31,9010,00202,94
Tat Gıda8,16-0,85-29,42
TAV Havalimanları25,64-2,1420,38
Taze Kuru Gıda246,4010,0013,92
Tek-Art Turizm1,58-4,82-21,78
Tekfen Holding15,26-0,72-6,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,68-1,76-22,86
Temapol Polimer Plastik15,29-4,2032,96
TGS Dış Ticaret12,38-0,32-2,60
Tofaş Oto. Fab.29,82-1,39-3,53
Torunlar GMYO3,09-0,96-20,77
Trabzon Liman31,00-1,08-3,49
Trabzonspor Sportif2,69-1,8210,25
Trend GMYO7,896,62-37,23
TSKB GMYO2,96-1,00-48,52
Tuğçelik11,812,3446,16
Tukaş6,81-0,58-29,72
Turcas Petrol3,58-1,38-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,18-2,44

Turkcell17,050,068,64
Tümosan Motor ve Traktör17,842,2326,79
Tüpraş97,45-0,92-9,77
Türk Hava Yolları14,07-1,478,99
Türk İlaç Serum31,902,24

Türk Prysmian Kablo12,30-2,771,97
Türk Telekom6,93-1,00-16,66
Türk Traktör170,10-1,68-0,16
Türker Proje Gayrimenkul131,20-0,9116,21
Türkiye Sigorta4,82-1,23-21,98
Ufuk Yatırım12,51-1,96-6,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,170,24-1,65
Ulusoy Elektrik56,50-0,6210,03
Ulusoy Un Sanayi4,71-2,69-7,44
Umpaş Holding1,490,68-42,91
Uşak Seramik2,00-0,50-14,53
Utopya Turizm22,50-0,62-42,01
Uzertaş Boya39,98-0,05-29,36
Ülker Bisküvi21,36-0,28-4,29
Ünlü Yatırım Holding5,13-1,16

Vakıf Fin. Kir.11,752,09175,82
Vakıf GMYO1,600,63-33,30
Vakıf Yat. Ort.7,483,031,63
Vakıflar Bankası3,600,28-23,57
Vakko Tekstil12,33-3,6796,76
Vanet Gıda5,299,98-31,57
Verusa Holding47,12-3,054,48
Verusaturk Girisim20,90-2,9759,79
Vestel31,32-2,1248,72
Vestel Beyaz Eşya46,44-0,3416,83
Viking Kağıt5,22-1,51-42,00
Yapı ve Kredi Bank.2,20-0,45-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,489,98-1,97
Yataş12,65-2,69-12,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,91-1,26-11,14
Yeni Gimat GMYO13,63-0,6617,58
Yeşil GMYO1,11-1,77-19,57
Yeşil Yapı1,25-1,57-32,07
Yeşil Yatırım Holding2,37-1,66-44,58
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,000,00-13,46
Yonga Mobilya21,620,09-27,42
Yükselen Çelik4,990,00-4,62
Yünsa11,36-1,22-18,22
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji1,85-1,07-33,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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