Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.700,00

-9,38
İş Bankası (C)5,302,12-21,97
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,060,99-20,73
İş Girişim9,580,21-49,45
İş GMYO2,00-0,50-21,26
İş Y. Men. Değ.14,24-0,07-14,20
İş Yat. Ort.2,930,00-12,88
İşbir Holding6.240,002,30127,94
Işık Plastik30,22-0,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,872,35-23,68
İttifak Holding1,541,32-30,94
İz Hayvancılık Tarım18,300,661,67
İzmir Demir Çelik2,24-0,88-32,32
İzmir Fırça5,730,533,06
Jantsa Jant Sanayi79,60-1,6792,05
Kafein Yazılım27,860,2230,55
Kalekim Kimyevi Maddeler11,860,51

Kaplamin19,803,66-41,42
Kardemir (A)6,292,785,71
Kardemir (B)6,211,6417,84
Kardemir (D)6,761,6516,96
Karel Elektronik32,342,6740,24
Karsan Otomotiv3,720,0014,46
Karsu Tekstil8,343,99-2,46
Kartonsan54,85-1,88-42,06
Katmerciler Ekipman3,461,4712,34
Kent Gıda267,009,79-24,92
Kerevitaş Gıda4,52-1,31-31,31
Kervan Gıda14,860,7512,41
Kervansaray Yat. Holding0,701,45-44,44
Kiler GMYO1,860,54-25,90
Klimasan Klima21,182,9224,81
Koç Holding19,161,64-6,32
Konfrut Gıda16,73-1,01-1,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,75-0,15190,33
Konya Çimento814,90-2,41-27,88
Koray GMYO6,15-0,3238,20
Kordsa Teknik Tekstil20,540,2032,09
Koza Altın122,800,4926,99
Koza Madencilik14,990,47-3,23
Körfez GMYO5,73-3,21-1,21
Kristal Kola1,971,55-49,74
Kron Telekomünikasyon56,806,3754,18
Kuştur Kuşadası Turizm280,100,7278,07
Kuyumcukent Gayrimenkul2,210,00-3,91
Kütahya Porselen45,601,20-9,61
Lider Faktoring2,79-1,06-18,18
Link Bilgisayar32,243,932,04
Logo Yazılım36,780,3818,11
Lokman Hekim Sağlık8,89-1,5524,02
Lüks Kadife49,140,2970,55
Makina Takım2,851,79-16,42
Marka Yatırım Holding4,930,61-23,33
Marmaris Altınyunus202,700,3582,45
Marshall258,000,43-15,88
Martı GMYO1,051,94-58,88
Martı Otel2,110,96-0,94
Matriks Bilgi Dağıtım34,300,12

Mavi Giyim56,001,367,28
Mazhar Zorlu Holding41,543,5931,96
Mega Polietilen8,04-0,624,96
Menderes Tekstil2,141,42-30,74
Mercan Kimya9,55-0,31

Merit Turizm18,356,0777,13
Merko Gıda5,200,39-39,81
Metemtur Yatırım6,130,82-24,18
Metro Holding1,68-1,75-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,290,88-20,76
Metro Yatırım Ortaklığı1,831,10-21,46
Migros Ticaret33,10-0,30-22,66
Milpa4,100,49-10,87
Mistral GMYO4,660,65-1,06
MLP Sağlık21,920,6410,32
MMC San. ve Tic. Yat.6,31-7,2137,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,961,02-41,27
Mondi Tire Kutsan6,511,24-14,34
Naturel Enerji37,160,434,65
Naturelgaz8,290,61

Net Holding4,531,5732,07
Netaş Telekom.21,040,67-25,07
Niğbaş Niğde Beton11,939,95-77,06
Nuh Çimento41,54-0,38-13,51
Nurol GMYO12,411,0670,23
Odaş Elektrik1,92-2,04-50,77
Orge Enerji Elektrik5,90-0,5127,91
Orma Orman Mahsulleri30,001,69103,80
Osmanlı Menkul24,863,24-19,65
Ostim Endüstriyel Yat2,310,87-16,12
Otokar289,90-0,24-4,73
Oyak Çimento7,090,57-19,25
Oyak Yat. Ort.7,904,2214,46
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,30-0,16

Oylum Sınai Yatırımlar4,03-0,49-14,44
Özak GMYO4,080,49-20,00
Özbal Çelik Boru13,187,68101,22
Özderici GMYO1,631,87-26,58
Özerden Plastik9,955,6310,56
Pamukova Elektrik34,361,1261,16
Panora GMYO6,200,491,51
Papilon Savunma15,00-0,27-34,09
Park Elek.Madencilik4,910,41-8,57
Parsan29,96-0,2723,29
Pegasus79,200,706,17
Peker GMYO1,00-0,99-55,79
Penguen Gıda3,21-0,62-36,44
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,220,62

Pera GMYO1,440,70-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,941,0625,16
Petkim5,490,0010,24
Petrokent Turizm2.300,00-2,02153,75
Pınar Et ve Un18,480,33-15,55
Pınar Su7,281,11-2,02
Pınar Süt18,740,86-16,89
Plastikkart14,621,671,18
Polisan Holding2,814,07-26,91
Politeknik Metal350,800,80-13,54
Prizma Press Matbaacılık4,40-0,90-19,71
QNB Finans Fin. Kir.94,953,26-24,22
QNB Finansbank46,784,05-33,50
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,501,63

Ral Yatırım Holding3,30-0,30-25,68
Ray Sigorta10,698,53-30,81
Reysaş GMYO3,900,78-28,44
Reysaş Lojistik3,800,00-26,56
Rhea Girişim2,04-0,49-45,16
Rodrigo Tekstil17,650,2828,74
Royal Halı3,403,03-1,16
RTA Laboratuvarları22,029,99-27,28
Sabancı Holding9,330,54-15,38
Safkar Ege Soğutmacılık7,672,54-29,50
Sanel Mühendislik4,30-0,6925,73
Sanifoam Sünger15,290,3312,43
Sanko Pazarlama10,08-1,668,76
Saray Matbaacılık6,225,42-29,08
Sarkuysan13,36-0,3053,61
Sasa Polyester30,94-0,96106,48
Say Yenilenebilir Enerji26,02-0,08205,76
Sekuro Plastik21,44-0,3753,58
Selçuk Ecza Deposu8,78-1,35-34,63
Selçuk Gıda4,511,58-9,44
Senkron Güvenlik29,10-5,8310,81
Serve Film Prodüksiyon14,582,68-8,88
Servet GMYO82,25-0,724,91
Seyitler Kimya13,28-2,92-1,36
Silverline Endüstri5,23-0,19-39,19
Sinpaş GMYO3,990,25-4,55
Smartiks Yazılım5,61-1,23-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii23,460,43-10,92
Söktaş4,660,22-8,45
Sönmez Filament38,000,05-45,87
Sönmez Pamuklu14,505,92-39,58
Sumaş Suni Tahta58,050,0913,27
Şeker Fin. Kir.6,33-4,24-1,09
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam7,97-0,5011,32
Şok Marketler Ticaret11,48-0,35-9,03
T. Halk Bankası5,280,96-5,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,201,44-31,75
T.S.K.B.1,351,50-22,70
T.Tuborg17,150,29-5,09
Taç Tarım Ürünleri25,901,49145,96
Tat Gıda8,32-0,24-28,04
TAV Havalimanları26,88-1,3926,20
Taze Kuru Gıda203,709,99-5,83
Tek-Art Turizm1,74-0,57-13,86
Tekfen Holding15,45-0,26-5,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,840,15-21,01
Temapol Polimer Plastik16,510,3643,57
TGS Dış Ticaret12,05-0,82-5,19
Tofaş Oto. Fab.30,460,33-1,46
Torunlar GMYO3,230,31-17,18
Trabzon Liman31,82-0,44-0,93
Trabzonspor Sportif2,64-0,758,20
Trend GMYO7,27-0,95-42,16
TSKB GMYO3,27-3,25-43,13
Tuğçelik12,389,2753,22
Tukaş6,90-0,43-28,79
Turcas Petrol3,650,55-24,74
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,520,42

Turkcell16,990,778,26
Tümosan Motor ve Traktör18,05-0,8828,29
Tüpraş100,500,30-6,94
Türk Hava Yolları14,55-0,0712,70
Türk İlaç Serum32,264,27

Türk Prysmian Kablo12,35-0,802,38
Türk Telekom7,020,72-15,58
Türk Traktör172,80-0,061,43
Türker Proje Gayrimenkul134,00-0,8918,69
Türkiye Sigorta4,950,81-19,88
Ufuk Yatırım13,020,15-2,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,210,00-0,71
Ulusoy Elektrik57,150,7011,30
Ulusoy Un Sanayi4,80-0,21-5,67
Umpaş Holding1,403,70-46,36
Uşak Seramik2,050,99-12,39
Utopya Turizm21,940,64-43,45
Uzertaş Boya39,30-1,75-30,57
Ülker Bisküvi21,900,37-1,87
Ünlü Yatırım Holding5,310,76

Vakıf Fin. Kir.12,789,98200,00
Vakıf GMYO1,62-2,99-32,47
Vakıf Yat. Ort.8,069,969,51
Vakıflar Bankası3,681,10-21,87
Vakko Tekstil13,27-0,97111,76
Vanet Gıda4,81-1,43-37,77
Verusa Holding49,421,199,58
Verusaturk Girisim22,400,0971,25
Vestel30,88-1,0346,63
Vestel Beyaz Eşya47,24-0,1318,84
Viking Kağıt5,35-0,56-40,56
Yapı ve Kredi Bank.2,253,21-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,962,04-17,22
Yataş13,13-1,20-9,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-2,26-11,36
Yeni Gimat GMYO13,88-0,9319,74
Yeşil GMYO1,150,88-16,67
Yeşil Yapı1,300,78-29,35
Yeşil Yatırım Holding2,399,63-44,11
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,000,00-13,46
Yonga Mobilya22,12-3,66-25,74
Yükselen Çelik5,091,19-2,71
Yünsa11,53-0,09-17,00
Ziraat Gayrimenkul1,60-0,62

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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