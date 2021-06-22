Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 35.400,10 0,57 -12,59 İş Bankası (C) 5,17 -0,19 -23,89 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,03 0,66 -21,50 İş Girişim 10,29 9,94 -45,70 İş GMYO 2,00 0,50 -21,26 İş Y. Men. Değ. 14,23 0,07 -14,26 İş Yat. Ort. 2,94 2,44 -12,58 İşbir Holding 6.315,00 0,08 130,68 Işık Plastik 27,48 0,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 0,00 -24,56 İttifak Holding 1,51 -1,31 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,21 -2,88 1,17 İzmir Demir Çelik 2,20 0,00 -33,53 İzmir Fırça 5,52 -0,36 -0,72 Jantsa Jant Sanayi 76,00 -1,94 83,36 Kafein Yazılım 25,94 1,73 21,56 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,86 0,00 Kaplamin 19,17 3,06 -43,28 Kardemir (A) 6,22 -0,80 4,54 Kardemir (B) 6,12 0,00 16,13 Kardemir (D) 6,86 0,73 18,69 Karel Elektronik 30,64 1,46 32,87 Karsan Otomotiv 3,61 1,40 11,08 Karsu Tekstil 8,03 0,75 -6,08 Kartonsan 52,95 -0,38 -44,07 Katmerciler Ekipman 3,40 0,89 10,39 Kent Gıda 212,10 0,00 -40,35 Kerevitaş Gıda 4,30 0,94 -34,65 Kervan Gıda 14,73 -0,74 11,42 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,85 0,54 -26,29 Klimasan Klima 20,08 -0,69 18,33 Koç Holding 18,67 0,43 -8,72 Konfrut Gıda 16,84 6,45 -0,36 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,85 0,44 186,53 Konya Çimento 771,60 0,86 -31,72 Koray GMYO 5,94 -1,49 33,48 Kordsa Teknik Tekstil 20,24 -0,20 30,16 Koza Altın 121,30 0,41 25,44 Koza Madencilik 14,39 0,70 -7,10 Körfez GMYO 5,52 1,47 -4,83 Kristal Kola 1,89 0,00 -51,79 Kron Telekomünikasyon 56,45 3,77 53,23 Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 -1,34 87,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,19 -0,90 -4,78 Kütahya Porselen 42,02 1,99 -16,71 Lider Faktoring 2,72 1,49 -20,23 Link Bilgisayar 30,46 -0,33 -3,60 Logo Yazılım 35,70 -2,08 14,64 Lokman Hekim Sağlık 8,54 -1,50 19,14 Lüks Kadife 48,12 -0,17 66,51 Makina Takım 2,77 -0,36 -18,77 Marka Yatırım Holding 5,10 -2,67 -20,68 Marmaris Altınyunus 207,00 -3,04 86,32 Marshall 260,20 0,08 -15,16 Martı GMYO 1,03 0,98 -59,66 Martı Otel 2,12 -3,64 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 33,48 1,52 Mavi Giyim 55,05 -0,99 5,46 Mazhar Zorlu Holding 41,60 -2,89 32,15 Mega Polietilen 7,93 0,38 3,52 Menderes Tekstil 2,07 0,98 -33,01 Mercan Kimya 9,47 -0,42 Merit Turizm 17,50 -6,91 68,93 Merko Gıda 5,17 0,39 -40,16 Metemtur Yatırım 6,13 -4,07 -24,18 Metro Holding 1,71 0,00 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 1,79 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 1,10 -21,03 Migros Ticaret 32,64 0,43 -23,74 Milpa 4,13 0,24 -10,22 Mistral GMYO 4,71 0,64 0,00 MLP Sağlık 22,00 -0,27 10,72 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 1,53 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,06 -0,84 -40,42 Mondi Tire Kutsan 6,35 -0,31 -16,45 Naturel Enerji 36,04 1,52 1,50 Naturelgaz 8,23 -0,60 Net Holding 4,52 -0,88 31,78 Netaş Telekom. 19,94 0,71 -28,99 Niğbaş Niğde Beton 10,53 0,29 -79,75 Nuh Çimento 41,74 -1,18 -13,09 Nurol GMYO 12,20 0,08 67,35 Odaş Elektrik 1,91 1,60 -51,03 Orge Enerji Elektrik 5,64 -0,70 22,28 Orma Orman Mahsulleri 30,20 -4,13 105,16 Osmanlı Menkul 24,40 -1,61 -21,14 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 0,44 -16,84 Otokar 282,70 -0,32 -7,09 Oyak Çimento 7,08 -0,14 -19,36 Oyak Yat. Ort. 7,58 -0,26 9,82 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,46 -1,05 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 0,51 -16,35 Özak GMYO 3,99 -0,25 -21,76 Özbal Çelik Boru 11,13 9,98 69,92 Özderici GMYO 1,57 1,29 -29,28 Özerden Plastik 9,40 0,00 4,44 Pamukova Elektrik 33,40 0,42 56,66 Panora GMYO 6,13 0,49 0,36 Papilon Savunma 14,24 1,93 -37,43 Park Elek.Madencilik 4,82 0,21 -10,24 Parsan 29,44 0,20 21,15 Pegasus 80,00 0,95 7,24 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,09 0,98 -38,81 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,12 0,12 Pera GMYO 1,40 1,45 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,16 -0,45 20,90 Petkim 5,57 -0,18 11,85 Petrokent Turizm 2.400,00 -0,83 164,78 Pınar Et ve Un 17,72 0,74 -19,03 Pınar Su 7,18 0,00 -3,36 Pınar Süt 18,32 0,71 -18,76 Plastikkart 14,17 -0,84 -1,94 Polisan Holding 2,68 0,75 -30,29 Politeknik Metal 363,50 -2,52 -10,41 Prizma Press Matbaacılık 4,37 -1,13 -20,26 QNB Finans Fin. Kir. 86,75 -0,86 -30,77 QNB Finansbank 40,44 3,22 -42,52 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,24 4,21 Ral Yatırım Holding 3,31 -1,19 -25,45 Ray Sigorta 8,95 0,22 -42,07 Reysaş GMYO 3,74 0,00 -31,38 Reysaş Lojistik 3,78 -1,56 -26,94 Rhea Girişim 2,06 0,98 -44,62 Rodrigo Tekstil 17,16 0,94 25,16 Royal Halı 3,36 0,60 -2,33 RTA Laboratuvarları 18,16 -1,25 -40,03 Sabancı Holding 9,22 -0,54 -16,38 Safkar Ege Soğutmacılık 7,34 -1,48 -32,54 Sanel Mühendislik 4,33 -1,14 26,61 Sanifoam Sünger 14,27 1,06 4,93 Sanko Pazarlama 9,69 -0,62 4,56 Saray Matbaacılık 5,86 0,17 -33,18 Sarkuysan 12,99 0,70 49,35 Sasa Polyester 32,34 0,94 115,82 Say Yenilenebilir Enerji 25,42 -1,55 198,71 Sekuro Plastik 21,76 2,84 55,87 Selçuk Ecza Deposu 8,57 0,82 -36,20 Selçuk Gıda 4,75 3,71 -4,62 Senkron Güvenlik 29,00 7,09 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,20 -0,35 -11,25 Servet GMYO 80,35 -1,41 2,49 Seyitler Kimya 13,57 -0,07 0,79 Silverline Endüstri 5,05 -0,79 -41,28 Sinpaş GMYO 3,83 0,52 -8,37 Smartiks Yazılım 5,31 0,95 -40,07 Sodaş Sodyum Sanayii 22,68 1,89 -13,88 Söktaş 4,62 -1,28 -9,23 Sönmez Filament 37,40 3,89 -46,72 Sönmez Pamuklu 14,69 -2,00 -38,79 Sumaş Suni Tahta 57,00 -1,38 11,22 Şeker Fin. Kir. 6,47 7,48 1,09 Şekerbank 1,11 0,91 -26,49 Şişe Cam 7,90 -0,63 10,34 Şok Marketler Ticaret 11,36 -0,61 -9,98 T. Halk Bankası 5,01 0,80 -9,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 0,38 -32,39 T.S.K.B. 1,30 0,00 -25,56 T.Tuborg 16,90 2,42 -6,47 Taç Tarım Ürünleri 26,56 9,93 152,23 Tat Gıda 8,12 -0,98 -29,77 TAV Havalimanları 27,94 0,22 31,17 Taze Kuru Gıda 168,40 9,99 -22,15 Tek-Art Turizm 1,78 -1,11 -11,88 Tekfen Holding 15,11 0,00 -7,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 0,15 -22,52 Temapol Polimer Plastik 16,18 0,37 40,70 TGS Dış Ticaret 11,53 0,70 -9,28 Tofaş Oto. Fab. 29,68 0,47 -3,98 Torunlar GMYO 3,20 0,63 -17,95 Trabzon Liman 31,48 3,76 -1,99 Trabzonspor Sportif 2,81 -0,71 15,16 Trend GMYO 7,00 -0,85 -44,31 TSKB GMYO 3,29 1,54 -42,78 Tuğçelik 10,30 -2,18 27,48 Tukaş 6,80 -0,15 -29,82 Turcas Petrol 3,55 1,14 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,53 -0,63 Turkcell 16,76 0,36 6,80 Tümosan Motor ve Traktör 18,05 2,32 28,29 Tüpraş 100,00 0,40 -7,41 Türk Hava Yolları 14,80 1,44 14,64 Türk İlaç Serum 31,58 2,60 Türk Prysmian Kablo 13,44 0,75 11,42 Türk Telekom 6,99 -0,43 -15,94 Türk Traktör 168,70 -1,58 -0,98 Türker Proje Gayrimenkul 132,80 -0,30 17,63 Türkiye Sigorta 4,97 0,81 -19,55 Ufuk Yatırım 12,80 -1,54 -4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 -2,93 1,42 Ulusoy Elektrik 56,75 -0,87 10,52 Ulusoy Un Sanayi 4,95 -2,56 -2,72 Umpaş Holding 1,52 4,11 -41,76 Uşak Seramik 2,05 0,49 -12,39 Utopya Turizm 24,50 3,03 -36,86 Uzertaş Boya 40,00 -1,86 -29,33 Ülker Bisküvi 21,58 0,19 -3,31 Ünlü Yatırım Holding 5,34 -1,11 Vakıf Fin. Kir. 10,35 7,70 142,96 Vakıf GMYO 1,54 3,36 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 6,49 6,92 -11,82 Vakıflar Bankası 3,59 0,84 -23,78 Vakko Tekstil 13,73 0,96 119,10 Vanet Gıda 4,88 -0,81 -36,87 Verusa Holding 49,16 3,63 9,00 Verusaturk Girisim 22,50 1,53 72,02 Vestel 30,44 1,53 44,54 Vestel Beyaz Eşya 46,50 2,15 16,98 Viking Kağıt 5,33 -0,37 -40,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 27,40 -5,84 -24,29 Yataş 12,73 0,24 -11,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,24 -1,17 -3,64 Yeni Gimat GMYO 13,91 -0,43 20,00 Yeşil GMYO 1,08 -0,92 -21,74 Yeşil Yapı 1,22 -0,81 -33,70 Yeşil Yatırım Holding 2,01 -2,90 -53,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.999,90 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 21,28 0,09 -28,56 Yükselen Çelik 5,05 1,61 -3,48 Yünsa 11,25 -1,57 -19,02 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu