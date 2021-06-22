Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)35.400,100,57-12,59
İş Bankası (C)5,17-0,19-23,89
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,030,66-21,50
İş Girişim10,299,94-45,70
İş GMYO2,000,50-21,26
İş Y. Men. Değ.14,230,07-14,26
İş Yat. Ort.2,942,44-12,58
İşbir Holding6.315,000,08130,68
Işık Plastik27,480,44

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,860,00-24,56
İttifak Holding1,51-1,31-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,21-2,881,17
İzmir Demir Çelik2,200,00-33,53
İzmir Fırça5,52-0,36-0,72
Jantsa Jant Sanayi76,00-1,9483,36
Kafein Yazılım25,941,7321,56
Kalekim Kimyevi Maddeler11,860,00

Kaplamin19,173,06-43,28
Kardemir (A)6,22-0,804,54
Kardemir (B)6,120,0016,13
Kardemir (D)6,860,7318,69
Karel Elektronik30,641,4632,87
Karsan Otomotiv3,611,4011,08
Karsu Tekstil8,030,75-6,08
Kartonsan52,95-0,38-44,07
Katmerciler Ekipman3,400,8910,39
Kent Gıda212,100,00-40,35
Kerevitaş Gıda4,300,94-34,65
Kervan Gıda14,73-0,7411,42
Kervansaray Yat. Holding0,701,45-44,44
Kiler GMYO1,850,54-26,29
Klimasan Klima20,08-0,6918,33
Koç Holding18,670,43-8,72
Konfrut Gıda16,846,45-0,36
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,850,44186,53
Konya Çimento771,600,86-31,72
Koray GMYO5,94-1,4933,48
Kordsa Teknik Tekstil20,24-0,2030,16
Koza Altın121,300,4125,44
Koza Madencilik14,390,70-7,10
Körfez GMYO5,521,47-4,83
Kristal Kola1,890,00-51,79
Kron Telekomünikasyon56,453,7753,23
Kuştur Kuşadası Turizm295,00-1,3487,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,19-0,90-4,78
Kütahya Porselen42,021,99-16,71
Lider Faktoring2,721,49-20,23
Link Bilgisayar30,46-0,33-3,60
Logo Yazılım35,70-2,0814,64
Lokman Hekim Sağlık8,54-1,5019,14
Lüks Kadife48,12-0,1766,51
Makina Takım2,77-0,36-18,77
Marka Yatırım Holding5,10-2,67-20,68
Marmaris Altınyunus207,00-3,0486,32
Marshall260,200,08-15,16
Martı GMYO1,030,98-59,66
Martı Otel2,12-3,64-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım33,481,52

Mavi Giyim55,05-0,995,46
Mazhar Zorlu Holding41,60-2,8932,15
Mega Polietilen7,930,383,52
Menderes Tekstil2,070,98-33,01
Mercan Kimya9,47-0,42

Merit Turizm17,50-6,9168,93
Merko Gıda5,170,39-40,16
Metemtur Yatırım6,13-4,07-24,18
Metro Holding1,710,00-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,271,79-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,841,10-21,03
Migros Ticaret32,640,43-23,74
Milpa4,130,24-10,22
Mistral GMYO4,710,640,00
MLP Sağlık22,00-0,2710,72
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,06-0,84-40,42
Mondi Tire Kutsan6,35-0,31-16,45
Naturel Enerji36,041,521,50
Naturelgaz8,23-0,60

Net Holding4,52-0,8831,78
Netaş Telekom.19,940,71-28,99
Niğbaş Niğde Beton10,530,29-79,75
Nuh Çimento41,74-1,18-13,09
Nurol GMYO12,200,0867,35
Odaş Elektrik1,911,60-51,03
Orge Enerji Elektrik5,64-0,7022,28
Orma Orman Mahsulleri30,20-4,13105,16
Osmanlı Menkul24,40-1,61-21,14
Ostim Endüstriyel Yat2,290,44-16,84
Otokar282,70-0,32-7,09
Oyak Çimento7,08-0,14-19,36
Oyak Yat. Ort.7,58-0,269,82
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,46-1,05

Oylum Sınai Yatırımlar3,940,51-16,35
Özak GMYO3,99-0,25-21,76
Özbal Çelik Boru11,139,9869,92
Özderici GMYO1,571,29-29,28
Özerden Plastik9,400,004,44
Pamukova Elektrik33,400,4256,66
Panora GMYO6,130,490,36
Papilon Savunma14,241,93-37,43
Park Elek.Madencilik4,820,21-10,24
Parsan29,440,2021,15
Pegasus80,000,957,24
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,090,98-38,81
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,120,12

Pera GMYO1,401,45-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,16-0,4520,90
Petkim5,57-0,1811,85
Petrokent Turizm2.400,00-0,83164,78
Pınar Et ve Un17,720,74-19,03
Pınar Su7,180,00-3,36
Pınar Süt18,320,71-18,76
Plastikkart14,17-0,84-1,94
Polisan Holding2,680,75-30,29
Politeknik Metal363,50-2,52-10,41
Prizma Press Matbaacılık4,37-1,13-20,26
QNB Finans Fin. Kir.86,75-0,86-30,77
QNB Finansbank40,443,22-42,52
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,244,21

Ral Yatırım Holding3,31-1,19-25,45
Ray Sigorta8,950,22-42,07
Reysaş GMYO3,740,00-31,38
Reysaş Lojistik3,78-1,56-26,94
Rhea Girişim2,060,98-44,62
Rodrigo Tekstil17,160,9425,16
Royal Halı3,360,60-2,33
RTA Laboratuvarları18,16-1,25-40,03
Sabancı Holding9,22-0,54-16,38
Safkar Ege Soğutmacılık7,34-1,48-32,54
Sanel Mühendislik4,33-1,1426,61
Sanifoam Sünger14,271,064,93
Sanko Pazarlama9,69-0,624,56
Saray Matbaacılık5,860,17-33,18
Sarkuysan12,990,7049,35
Sasa Polyester32,340,94115,82
Say Yenilenebilir Enerji25,42-1,55198,71
Sekuro Plastik21,762,8455,87
Selçuk Ecza Deposu8,570,82-36,20
Selçuk Gıda4,753,71-4,62
Senkron Güvenlik29,007,0910,43
Serve Film Prodüksiyon14,20-0,35-11,25
Servet GMYO80,35-1,412,49
Seyitler Kimya13,57-0,070,79
Silverline Endüstri5,05-0,79-41,28
Sinpaş GMYO3,830,52-8,37
Smartiks Yazılım5,310,95-40,07
Sodaş Sodyum Sanayii22,681,89-13,88
Söktaş4,62-1,28-9,23
Sönmez Filament37,403,89-46,72
Sönmez Pamuklu14,69-2,00-38,79
Sumaş Suni Tahta57,00-1,3811,22
Şeker Fin. Kir.6,477,481,09
Şekerbank1,110,91-26,49
Şişe Cam7,90-0,6310,34
Şok Marketler Ticaret11,36-0,61-9,98
T. Halk Bankası5,010,80-9,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,000,38-32,39
T.S.K.B.1,300,00-25,56
T.Tuborg16,902,42-6,47
Taç Tarım Ürünleri26,569,93152,23
Tat Gıda8,12-0,98-29,77
TAV Havalimanları27,940,2231,17
Taze Kuru Gıda168,409,99-22,15
Tek-Art Turizm1,78-1,11-11,88
Tekfen Holding15,110,00-7,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,710,15-22,52
Temapol Polimer Plastik16,180,3740,70
TGS Dış Ticaret11,530,70-9,28
Tofaş Oto. Fab.29,680,47-3,98
Torunlar GMYO3,200,63-17,95
Trabzon Liman31,483,76-1,99
Trabzonspor Sportif2,81-0,7115,16
Trend GMYO7,00-0,85-44,31
TSKB GMYO3,291,54-42,78
Tuğçelik10,30-2,1827,48
Tukaş6,80-0,15-29,82
Turcas Petrol3,551,14-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,53-0,63

Turkcell16,760,366,80
Tümosan Motor ve Traktör18,052,3228,29
Tüpraş100,000,40-7,41
Türk Hava Yolları14,801,4414,64
Türk İlaç Serum31,582,60

Türk Prysmian Kablo13,440,7511,42
Türk Telekom6,99-0,43-15,94
Türk Traktör168,70-1,58-0,98
Türker Proje Gayrimenkul132,80-0,3017,63
Türkiye Sigorta4,970,81-19,55
Ufuk Yatırım12,80-1,54-4,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,30-2,931,42
Ulusoy Elektrik56,75-0,8710,52
Ulusoy Un Sanayi4,95-2,56-2,72
Umpaş Holding1,524,11-41,76
Uşak Seramik2,050,49-12,39
Utopya Turizm24,503,03-36,86
Uzertaş Boya40,00-1,86-29,33
Ülker Bisküvi21,580,19-3,31
Ünlü Yatırım Holding5,34-1,11

Vakıf Fin. Kir.10,357,70142,96
Vakıf GMYO1,543,36-35,80
Vakıf Yat. Ort.6,496,92-11,82
Vakıflar Bankası3,590,84-23,78
Vakko Tekstil13,730,96119,10
Vanet Gıda4,88-0,81-36,87
Verusa Holding49,163,639,00
Verusaturk Girisim22,501,5372,02
Vestel30,441,5344,54
Vestel Beyaz Eşya46,502,1516,98
Viking Kağıt5,33-0,37-40,78
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.27,40-5,84-24,29
Yataş12,730,24-11,90
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,24-1,17-3,64
Yeni Gimat GMYO13,91-0,4320,00
Yeşil GMYO1,08-0,92-21,74
Yeşil Yapı1,22-0,81-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,01-2,90-53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme13.999,900,00-10,26
Yonga Mobilya21,280,09-28,56
Yükselen Çelik5,051,61-3,48
Yünsa11,25-1,57-19,02
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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