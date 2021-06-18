Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.900,001,37-8,89
İş Bankası (C)5,160,19-24,04
İş Bankası (Kur.)387.000,009,911,84
İş Fin.Kir.3,03-0,66-21,50
İş Girişim8,94-1,22-52,82
İş GMYO1,94-1,02-23,62
İş Y. Men. Değ.14,34-2,32-13,60
İş Yat. Ort.2,86-1,04-14,96
İşbir Holding6.399,90-3,84133,78
Işık Plastik28,70-1,03

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-1,12-22,81
İttifak Holding1,52-0,65-31,84
İz Hayvancılık Tarım19,07-1,505,94
İzmir Demir Çelik2,22-2,63-32,92
İzmir Fırça5,522,79-0,72
Jantsa Jant Sanayi82,00-2,3897,84
Kafein Yazılım25,24-1,4118,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,20-0,33

Kaplamin19,09-0,62-43,52
Kardemir (A)6,35-2,316,72
Kardemir (B)6,22-2,6618,03
Kardemir (D)7,00-2,3721,11
Karel Elektronik30,36-1,7531,66
Karsan Otomotiv3,60-1,1010,77
Karsu Tekstil7,94-1,98-7,13
Kartonsan53,801,70-43,17
Katmerciler Ekipman3,38-0,299,74
Kent Gıda202,00-8,18-43,19
Kerevitaş Gıda4,37-0,23-33,59
Kervan Gıda15,780,0619,36
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,810,00-27,89
Klimasan Klima21,28-1,8525,40
Koç Holding18,44-0,59-9,84
Konfrut Gıda15,79-1,44-6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,95-2,37195,40
Konya Çimento788,305,19-30,24
Koray GMYO5,910,0032,81
Kordsa Teknik Tekstil20,44-0,6831,45
Koza Altın121,80-1,3825,96
Koza Madencilik14,65-1,15-5,42
Körfez GMYO5,12-0,78-11,72
Kristal Kola1,93-0,52-50,77
Kron Telekomünikasyon54,100,1946,85
Kuştur Kuşadası Turizm318,006,00102,16
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-0,87-0,87
Kütahya Porselen37,282,42-26,11
Lider Faktoring2,740,00-19,65
Link Bilgisayar30,84-1,53-2,39
Logo Yazılım143,800,5615,45
Lokman Hekim Sağlık9,250,4329,04
Lüks Kadife50,90-1,1776,12
Makina Takım2,910,34-14,66
Marka Yatırım Holding5,43-1,99-15,55
Marmaris Altınyunus214,902,2493,43
Marshall271,201,92-11,57
Martı GMYO1,041,96-59,27
Martı Otel2,140,470,47
Matriks Bilgi Dağıtım33,88-0,59

Mavi Giyim56,65-0,618,52
Mazhar Zorlu Holding45,88-0,4345,74
Mega Polietilen7,82-0,132,09
Menderes Tekstil2,09-1,88-32,36
Mercan Kimya9,39-1,16

Merit Turizm19,00-5,6683,41
Merko Gıda5,240,00-39,35
Metemtur Yatırım7,045,39-12,93
Metro Holding1,69-0,59-18,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-0,44-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,860,54-20,17
Migros Ticaret33,16-0,90-22,52
Milpa4,300,23-6,52
Mistral GMYO4,763,031,06
MLP Sağlık21,92-0,5410,32
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,31-0,68-38,31
Mondi Tire Kutsan6,46-0,62-15,00
Naturel Enerji36,14-1,631,78
Naturelgaz8,48-0,93

Net Holding4,64-0,2235,28
Netaş Telekom.20,320,40-27,64
Niğbaş Niğde Beton11,195,47-78,48
Nuh Çimento42,980,33-10,51
Nurol GMYO12,082,4665,71
Odaş Elektrik1,95-0,51-50,00
Orge Enerji Elektrik5,710,0023,79
Orma Orman Mahsulleri31,94-0,19116,98
Osmanlı Menkul25,000,48-19,20
Ostim Endüstriyel Yat2,310,00-16,12
Otokar290,701,11-4,47
Oyak Çimento7,11-0,14-19,02
Oyak Yat. Ort.7,903,9514,46
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,660,24

Oylum Sınai Yatırımlar3,99-0,99-15,29
Özak GMYO4,02-0,50-21,18
Özbal Çelik Boru9,209,9240,46
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik9,23-0,752,56
Pamukova Elektrik34,44-0,1761,54
Panora GMYO6,170,491,02
Papilon Savunma14,490,00-36,34
Park Elek.Madencilik4,87-0,61-9,31
Parsan30,18-1,7624,20
Pegasus77,750,784,22
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,160,00-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,040,00

Pera GMYO1,421,43-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,02-1,7925,59
Petkim5,70-1,7214,46
Petrokent Turizm2.400,10-0,56164,79
Pınar Et ve Un18,25-0,87-16,60
Pınar Su7,35-0,68-1,08
Pınar Süt18,28-0,54-18,93
Plastikkart14,050,43-2,77
Polisan Holding2,71-0,37-29,51
Politeknik Metal337,00-0,88-16,94
Prizma Press Matbaacılık4,55-0,22-16,97
QNB Finans Fin. Kir.91,000,28-27,37
QNB Finansbank42,260,00-39,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,78-0,39

Ral Yatırım Holding3,44-1,15-22,52
Ray Sigorta9,30-1,59-39,81
Reysaş GMYO3,73-0,27-31,56
Reysaş Lojistik3,890,52-24,82
Rhea Girişim2,08-2,80-44,09
Rodrigo Tekstil18,26-2,3533,19
Royal Halı3,353,08-2,62
RTA Laboratuvarları19,00-0,99-37,25
Sabancı Holding9,090,33-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,31-0,54-32,81
Sanel Mühendislik4,162,9721,64
Sanifoam Sünger14,40-2,315,88
Sanko Pazarlama9,90-0,306,82
Saray Matbaacılık5,730,88-34,66
Sarkuysan12,47-2,5843,38
Sasa Polyester32,140,63114,49
Say Yenilenebilir Enerji26,92-1,10216,33
Sekuro Plastik21,921,2957,02
Selçuk Ecza Deposu8,860,11-34,04
Selçuk Gıda3,850,52-22,69
Senkron Güvenlik28,88-0,079,98
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO84,60-0,657,91
Seyitler Kimya14,06-3,704,43
Silverline Endüstri5,15-0,58-40,12
Sinpaş GMYO4,030,50-3,59
Smartiks Yazılım5,37-1,29-39,39
Sodaş Sodyum Sanayii22,62-0,35-14,11
Söktaş4,72-3,08-7,27
Sönmez Filament36,98-0,05-47,32
Sönmez Pamuklu14,61-2,60-39,13
Sumaş Suni Tahta59,500,8516,10
Şeker Fin. Kir.6,000,33-6,25
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam8,07-0,2512,72
Şok Marketler Ticaret11,41-1,64-9,59
T. Halk Bankası4,850,00-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,780,00-29,88
T.S.K.B.1,32-1,49-24,42
T.Tuborg16,96-0,76-6,14
Taç Tarım Ürünleri23,00-0,09118,42
Tat Gıda8,32-0,36-28,04
TAV Havalimanları27,60-0,9329,58
Taze Kuru Gıda139,209,95-35,64
Tek-Art Turizm1,750,57-13,37
Tekfen Holding15,170,53-7,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,74-0,59-22,17
Temapol Polimer Plastik15,96-0,8138,78
TGS Dış Ticaret11,710,95-7,87
Tofaş Oto. Fab.29,88-0,60-3,34
Torunlar GMYO3,20-0,93-17,95
Trabzon Liman30,90-0,83-3,80
Trabzonspor Sportif2,77-0,7213,52
Trend GMYO6,94-0,86-44,79
TSKB GMYO3,31-1,78-42,43
Tuğçelik10,80-2,7033,66
Tukaş6,890,58-28,90
Turcas Petrol3,56-0,56-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,42-1,87

Turkcell16,64-0,066,03
Tümosan Motor ve Traktör17,834,6426,72
Tüpraş102,90-0,96-4,72
Türk Hava Yolları14,53-0,8912,55
Türk İlaç Serum35,42-0,56

Türk Prysmian Kablo13,566,7712,42
Türk Telekom7,05-0,70-15,22
Türk Traktör171,80-0,920,84
Türker Proje Gayrimenkul134,10-1,0318,78
Türkiye Sigorta5,12-0,78-17,13
Ufuk Yatırım13,503,290,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,310,231,65
Ulusoy Elektrik56,751,3410,52
Ulusoy Un Sanayi5,050,40-0,76
Umpaş Holding1,492,76-42,91
Uşak Seramik2,05-1,91-12,39
Utopya Turizm23,000,44-40,72
Uzertaş Boya49,00-2,58-13,43
Ülker Bisküvi21,70-1,45-2,77
Ünlü Yatırım Holding5,925,15

Vakıf Fin. Kir.8,496,7999,30
Vakıf GMYO1,53-1,29-36,22
Vakıf Yat. Ort.5,529,96-25,00
Vakıflar Bankası3,570,00-24,20
Vakko Tekstil13,13-1,43109,53
Vanet Gıda4,971,22-35,71
Verusa Holding49,28-1,249,27
Verusaturk Girisim23,06-4,3276,30
Vestel29,401,4539,60
Vestel Beyaz Eşya45,420,2614,27
Viking Kağıt5,60-1,06-37,78
Yapı ve Kredi Bank.2,180,46-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,981,57-14,40
Yataş12,89-1,60-10,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,841,86-12,73
Yeni Gimat GMYO13,93-0,2120,17
Yeşil GMYO1,120,90-18,84
Yeşil Yapı1,290,00-29,89
Yeşil Yatırım Holding2,160,93-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme14.005,100,04-10,22
Yonga Mobilya22,100,91-25,81
Yükselen Çelik5,02-1,38-4,05
Yünsa11,57-1,70-16,71
Ziraat Gayrimenkul1,61-0,62

Zorlu Enerji1,970,00-28,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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