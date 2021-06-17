Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 35.900,00 -1,10 -11,36 İş Bankası (C) 5,25 0,00 -22,71 İş Bankası (Kur.) 320.100,00 -15,76 İş Fin.Kir. 3,09 -0,64 -19,95 İş Girişim 9,49 -1,35 -49,92 İş GMYO 1,92 -1,54 -24,41 İş Y. Men. Değ. 14,45 -0,34 -12,94 İş Yat. Ort. 2,92 -0,68 -13,18 İşbir Holding 6.655,20 10,00 143,10 Işık Plastik 28,82 -1,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -1,12 -22,81 İttifak Holding 1,54 -2,53 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 19,70 0,56 9,44 İzmir Demir Çelik 2,27 2,71 -31,41 İzmir Fırça 5,42 -3,21 -2,52 Jantsa Jant Sanayi 86,00 0,00 107,49 Kafein Yazılım 25,50 0,87 19,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,43 0,00 Kaplamin 19,13 -1,24 -43,40 Kardemir (A) 6,50 -1,81 9,24 Kardemir (B) 6,46 -2,12 22,58 Kardemir (D) 7,22 -1,10 24,91 Karel Elektronik 30,84 -1,91 33,74 Karsan Otomotiv 3,70 -0,27 13,85 Karsu Tekstil 8,18 -1,09 -4,33 Kartonsan 52,40 -1,13 -44,65 Katmerciler Ekipman 3,41 -1,16 10,71 Kent Gıda 230,10 -0,17 -35,29 Kerevitaş Gıda 4,41 -1,34 -32,98 Kervan Gıda 15,83 -0,75 19,74 Kervansaray Yat. Holding 0,70 2,94 -44,44 Kiler GMYO 1,84 -1,60 -26,69 Klimasan Klima 21,70 -1,72 27,87 Koç Holding 18,66 -0,48 -8,76 Konfrut Gıda 16,00 0,76 -5,33 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,40 8,06 197,30 Konya Çimento 752,70 -0,44 -33,39 Koray GMYO 5,98 0,84 34,38 Kordsa Teknik Tekstil 20,98 -0,29 34,92 Koza Altın 125,10 -1,18 29,37 Koza Madencilik 15,18 -1,75 -2,00 Körfez GMYO 5,04 -2,14 -13,10 Kristal Kola 1,94 -2,02 -50,51 Kron Telekomünikasyon 54,00 -0,64 46,58 Kuştur Kuşadası Turizm 301,80 9,75 91,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 -0,43 0,87 Kütahya Porselen 36,40 2,54 -27,85 Lider Faktoring 2,74 -0,72 -19,65 Link Bilgisayar 31,82 -1,24 0,71 Logo Yazılım 143,00 0,42 14,80 Lokman Hekim Sağlık 9,12 -2,56 27,23 Lüks Kadife 50,05 0,00 73,18 Makina Takım 2,93 0,69 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,60 0,00 -12,91 Marmaris Altınyunus 215,00 7,88 93,52 Marshall 272,50 4,37 -11,15 Martı GMYO 1,04 0,97 -59,27 Martı Otel 2,16 4,85 1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 33,54 -2,22 Mavi Giyim 57,85 6,54 10,82 Mazhar Zorlu Holding 48,00 -1,03 52,48 Mega Polietilen 7,83 -0,25 2,22 Menderes Tekstil 2,15 -1,38 -30,42 Mercan Kimya 9,70 -2,12 Merit Turizm 16,48 -9,99 59,08 Merko Gıda 5,29 -1,67 -38,77 Metemtur Yatırım 6,67 0,30 -17,51 Metro Holding 1,71 -1,72 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 0,00 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 -1,06 -19,74 Migros Ticaret 33,68 1,08 -21,31 Milpa 4,30 -1,38 -6,52 Mistral GMYO 4,63 -1,28 -1,70 MLP Sağlık 21,94 1,76 10,42 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 1,53 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,32 -0,95 -38,23 Mondi Tire Kutsan 6,44 -0,46 -15,26 Naturel Enerji 36,68 1,16 3,30 Naturelgaz 8,66 -0,35 Net Holding 4,65 1,53 35,57 Netaş Telekom. 20,30 -2,87 -27,71 Niğbaş Niğde Beton 10,81 -1,28 -79,21 Nuh Çimento 43,04 -1,06 -10,39 Nurol GMYO 11,74 0,86 61,04 Odaş Elektrik 2,01 -0,99 -48,46 Orge Enerji Elektrik 5,78 2,30 25,31 Orma Orman Mahsulleri 31,00 -3,13 110,60 Osmanlı Menkul 24,80 -1,90 -19,85 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 0,00 -15,75 Otokar 293,80 0,69 -3,45 Oyak Çimento 7,15 0,00 -18,56 Oyak Yat. Ort. 7,58 -0,26 9,82 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,70 -1,75 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 0,00 -14,65 Özak GMYO 4,08 -1,21 -20,00 Özbal Çelik Boru 8,52 4,16 30,08 Özderici GMYO 1,61 -1,23 -27,48 Özerden Plastik 9,60 2,89 6,67 Pamukova Elektrik 34,50 4,67 61,82 Panora GMYO 6,06 -0,49 -0,78 Papilon Savunma 14,61 -1,15 -35,81 Park Elek.Madencilik 5,07 -0,20 -5,59 Parsan 30,94 -1,21 27,33 Pegasus 77,90 1,70 4,42 Peker GMYO 1,00 2,04 -55,79 Penguen Gıda 3,17 -1,25 -37,23 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,12 -5,91 Pera GMYO 1,41 -1,40 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 23,58 -0,34 28,65 Petkim 5,84 -0,17 17,27 Petrokent Turizm 2.449,00 -1,36 170,19 Pınar Et ve Un 18,49 -1,39 -15,51 Pınar Su 7,35 -0,81 -1,08 Pınar Süt 18,44 -1,65 -18,23 Plastikkart 14,07 -0,21 -2,63 Polisan Holding 2,74 -0,72 -28,73 Politeknik Metal 339,00 5,28 -16,45 Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,00 -14,23 QNB Finans Fin. Kir. 90,60 0,55 -27,69 QNB Finansbank 43,00 0,00 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,18 -0,91 Ral Yatırım Holding 3,42 7,89 -22,97 Ray Sigorta 9,53 1,06 -38,32 Reysaş GMYO 3,80 0,00 -30,28 Reysaş Lojistik 3,88 -2,02 -25,01 Rhea Girişim 2,15 -1,83 -42,20 Rodrigo Tekstil 18,40 8,24 34,21 Royal Halı 3,30 0,30 -4,07 RTA Laboratuvarları 19,55 -0,96 -35,44 Sabancı Holding 9,22 -0,32 -16,38 Safkar Ege Soğutmacılık 7,56 -1,05 -30,51 Sanel Mühendislik 4,01 -1,23 17,25 Sanifoam Sünger 14,39 3,67 5,81 Sanko Pazarlama 9,99 -0,60 7,79 Saray Matbaacılık 5,66 0,35 -35,46 Sarkuysan 12,61 -1,33 44,99 Sasa Polyester 32,04 0,12 113,82 Say Yenilenebilir Enerji 27,04 -0,59 217,74 Sekuro Plastik 22,26 -2,02 59,46 Selçuk Ecza Deposu 8,88 -0,56 -33,89 Selçuk Gıda 3,84 2,40 -22,89 Senkron Güvenlik 29,04 -3,20 10,59 Serve Film Prodüksiyon 14,75 -1,67 -7,81 Servet GMYO 85,15 -2,85 8,61 Seyitler Kimya 14,10 2,84 4,73 Silverline Endüstri 5,26 0,38 -38,84 Sinpaş GMYO 3,88 -0,77 -7,18 Smartiks Yazılım 5,47 -1,26 -38,26 Sodaş Sodyum Sanayii 22,60 -1,74 -14,19 Söktaş 4,81 6,18 -5,50 Sönmez Filament 37,50 -1,32 -46,58 Sönmez Pamuklu 15,05 0,27 -37,29 Sumaş Suni Tahta 56,55 -0,79 10,34 Şeker Fin. Kir. 6,01 -1,48 -6,09 Şekerbank 1,13 0,00 -25,17 Şişe Cam 8,09 -0,37 13,00 Şok Marketler Ticaret 11,65 1,66 -7,69 T. Halk Bankası 4,98 -1,97 -10,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,76 -0,91 -29,94 T.S.K.B. 1,33 -0,75 -23,85 T.Tuborg 17,30 0,00 -4,26 Taç Tarım Ürünleri 23,30 0,00 121,27 Tat Gıda 8,53 -0,12 -26,22 TAV Havalimanları 27,56 1,10 29,39 Taze Kuru Gıda 126,60 9,99 -41,47 Tek-Art Turizm 1,78 0,56 -11,88 Tekfen Holding 15,18 1,81 -7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 -0,72 -20,44 Temapol Polimer Plastik 16,00 -0,68 39,13 TGS Dış Ticaret 11,91 -0,92 -6,29 Tofaş Oto. Fab. 30,52 1,06 -1,27 Torunlar GMYO 3,25 -0,61 -16,67 Trabzon Liman 31,18 -1,08 -2,93 Trabzonspor Sportif 2,79 -1,06 14,34 Trend GMYO 6,96 -0,57 -44,63 TSKB GMYO 3,44 -2,55 -40,17 Tuğçelik 11,17 2,48 38,24 Tukaş 6,86 -0,72 -29,21 Turcas Petrol 3,63 -1,09 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,64 -0,92 Turkcell 16,63 0,18 5,97 Tümosan Motor ve Traktör 16,91 -1,17 20,18 Tüpraş 103,10 0,10 -4,54 Türk Hava Yolları 14,57 1,75 12,86 Türk İlaç Serum 36,14 -0,61 Türk Prysmian Kablo 12,31 -1,12 2,05 Türk Telekom 7,11 0,57 -14,50 Türk Traktör 172,80 0,00 1,43 Türker Proje Gayrimenkul 132,80 -0,90 17,63 Türkiye Sigorta 5,17 -0,19 -16,32 Ufuk Yatırım 14,11 -2,49 5,30 Ulaşlar Turizm Yat. 4,44 3,74 4,72 Ulusoy Elektrik 56,20 -1,66 9,44 Ulusoy Un Sanayi 5,05 -1,17 -0,76 Umpaş Holding 1,45 9,85 -44,44 Uşak Seramik 2,02 0,00 -13,68 Utopya Turizm 23,00 -1,71 -40,72 Uzertaş Boya 50,55 9,94 -10,69 Ülker Bisküvi 22,38 0,27 0,28 Ünlü Yatırım Holding 5,72 -3,38 Vakıf Fin. Kir. 8,00 -2,91 87,79 Vakıf GMYO 1,61 2,55 -32,88 Vakıf Yat. Ort. 5,08 -2,50 -30,98 Vakıflar Bankası 3,64 -0,27 -22,72 Vakko Tekstil 13,53 2,50 115,91 Vanet Gıda 4,92 -1,40 -36,35 Verusa Holding 50,20 -0,89 11,31 Verusaturk Girisim 24,48 -0,89 87,16 Vestel 29,06 -0,34 37,99 Vestel Beyaz Eşya 45,86 -1,12 15,37 Viking Kağıt 5,75 0,00 -36,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 -0,90 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,26 -3,58 -13,63 Yataş 13,21 0,99 -8,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,86 3,21 -12,27 Yeni Gimat GMYO 13,83 -0,50 19,31 Yeşil GMYO 1,11 -2,63 -19,57 Yeşil Yapı 1,31 -1,50 -28,80 Yeşil Yatırım Holding 2,10 -9,48 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -10,26 Yonga Mobilya 22,44 1,17 -24,67 Yükselen Çelik 5,12 -0,39 -2,14 Yünsa 11,98 -4,01 -13,76 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 1,98 -0,50 -28,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor