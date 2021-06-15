Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.510,10 1,70 -9,85 İş Bankası (C) 5,27 -0,75 -22,42 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,13 -0,95 -18,91 İş Girişim 9,94 1,12 -47,55 İş GMYO 2,00 0,00 -21,26 İş Y. Men. Değ. 14,91 -1,58 -10,17 İş Yat. Ort. 3,00 0,00 -10,80 İşbir Holding 6.000,00 -4,67 119,17 Işık Plastik 30,00 -0,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 -1,10 -21,05 İttifak Holding 1,58 -1,86 -29,15 İz Hayvancılık Tarım 19,77 1,54 9,83 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -32,92 İzmir Fırça 5,79 -0,69 4,14 Jantsa Jant Sanayi 87,25 -0,40 110,50 Kafein Yazılım 25,26 0,00 18,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,46 -1,50 Kaplamin 19,62 -1,65 -41,95 Kardemir (A) 6,86 -0,15 15,29 Kardemir (B) 6,85 0,00 29,98 Kardemir (D) 7,67 0,39 32,70 Karel Elektronik 31,98 0,57 38,68 Karsan Otomotiv 3,76 0,27 15,69 Karsu Tekstil 8,47 -0,35 -0,94 Kartonsan 54,30 -1,63 -42,65 Katmerciler Ekipman 3,59 -0,28 16,56 Kent Gıda 249,00 0,00 -29,98 Kerevitaş Gıda 4,55 -1,52 -30,85 Kervan Gıda 15,87 -0,69 20,05 Kervansaray Yat. Holding 0,70 0,00 -44,44 Kiler GMYO 1,90 -0,52 -24,30 Klimasan Klima 22,04 -0,54 29,88 Koç Holding 18,91 -1,56 -7,54 Konfrut Gıda 16,20 0,62 -4,14 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,95 -0,51 186,95 Konya Çimento 788,60 -1,72 -30,21 Koray GMYO 6,34 -0,63 42,47 Kordsa Teknik Tekstil 21,78 -1,27 40,06 Koza Altın 122,90 -0,24 27,09 Koza Madencilik 15,61 -0,57 0,77 Körfez GMYO 5,55 1,83 -4,31 Kristal Kola 2,05 -0,49 -47,70 Kron Telekomünikasyon 54,30 -1,27 47,39 Kuştur Kuşadası Turizm 299,60 1,90 90,46 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,00 -0,87 Kütahya Porselen 36,74 3,84 -27,18 Lider Faktoring 2,85 -1,04 -16,42 Link Bilgisayar 33,00 -2,25 4,44 Logo Yazılım 148,40 -0,34 19,14 Lokman Hekim Sağlık 10,03 -0,69 39,92 Lüks Kadife 49,80 -3,95 72,32 Makina Takım 2,95 0,68 -13,49 Marka Yatırım Holding 5,46 -2,67 -15,09 Marmaris Altınyunus 206,50 -1,57 85,87 Marshall 277,20 10,00 -9,62 Martı GMYO 1,03 -0,96 -59,66 Martı Otel 2,12 -0,93 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 34,70 -0,52 Mavi Giyim 53,35 0,95 2,20 Mazhar Zorlu Holding 44,32 -3,65 40,79 Mega Polietilen 7,61 -0,39 -0,65 Menderes Tekstil 2,22 -0,89 -28,16 Mercan Kimya 10,22 0,29 Merit Turizm 20,34 -9,92 96,34 Merko Gıda 5,55 -0,89 -35,76 Metemtur Yatırım 6,68 0,45 -17,38 Metro Holding 1,79 -2,19 -13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -0,83 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 -1,05 -18,88 Migros Ticaret 33,20 -0,90 -22,43 Milpa 4,08 -1,21 -11,30 Mistral GMYO 4,69 -0,85 -0,42 MLP Sağlık 21,50 -0,65 8,20 MMC San. ve Tic. Yat. 6,80 -0,73 47,83 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,25 -2,68 -38,82 Mondi Tire Kutsan 6,60 0,15 -13,16 Naturel Enerji 36,98 -1,65 4,15 Naturelgaz 8,81 0,69 Net Holding 4,96 -1,39 44,61 Netaş Telekom. 21,70 -1,81 -22,72 Niğbaş Niğde Beton 11,42 -1,38 -78,04 Nuh Çimento 44,44 -1,46 -7,47 Nurol GMYO 11,39 -3,31 56,24 Odaş Elektrik 2,09 -0,95 -46,41 Orge Enerji Elektrik 5,81 -2,52 25,96 Orma Orman Mahsulleri 30,20 -4,19 105,16 Osmanlı Menkul 25,92 -0,23 -16,23 Ostim Endüstriyel Yat 2,34 0,00 -15,03 Otokar 299,10 -1,19 -1,70 Oyak Çimento 7,29 -0,55 -16,97 Oyak Yat. Ort. 7,77 1,83 12,58 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,32 -5,89 Oylum Sınai Yatırımlar 4,22 -1,86 -10,40 Özak GMYO 4,13 -0,48 -19,02 Özbal Çelik Boru 8,09 2,80 23,51 Özderici GMYO 1,71 0,00 -22,97 Özerden Plastik 8,75 2,70 -2,78 Pamukova Elektrik 31,46 2,48 47,56 Panora GMYO 6,23 0,00 2,00 Papilon Savunma 15,00 -1,32 -34,09 Park Elek.Madencilik 5,12 0,00 -4,66 Parsan 32,12 -3,19 32,18 Pegasus 80,00 -0,81 7,24 Peker GMYO 1,00 -0,99 -55,79 Penguen Gıda 3,22 -0,62 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,76 -0,44 Pera GMYO 1,43 -2,05 -18,37 Pergamon Dış Ticaret 23,94 -1,07 30,61 Petkim 5,95 -0,50 19,48 Petrokent Turizm 2.556,00 -1,77 181,99 Pınar Et ve Un 19,07 -0,52 -12,86 Pınar Su 7,45 -0,53 0,27 Pınar Süt 18,71 -0,90 -17,03 Plastikkart 14,24 0,99 -1,45 Polisan Holding 2,85 0,71 -25,87 Politeknik Metal 300,00 -0,53 -26,06 Prizma Press Matbaacılık 4,69 0,21 -14,42 QNB Finans Fin. Kir. 90,75 0,22 -27,57 QNB Finansbank 43,40 0,05 -38,31 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,28 0,44 Ral Yatırım Holding 3,20 -1,54 -27,93 Ray Sigorta 9,61 -1,54 -37,80 Reysaş GMYO 3,80 -0,26 -30,28 Reysaş Lojistik 3,97 -1,49 -23,27 Rhea Girişim 2,20 -1,35 -40,86 Rodrigo Tekstil 16,00 -2,91 16,70 Royal Halı 3,39 1,19 -1,45 RTA Laboratuvarları 20,58 2,59 -32,03 Sabancı Holding 9,28 -2,11 -15,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,93 -2,10 -27,11 Sanel Mühendislik 4,04 -0,74 18,13 Sanifoam Sünger 13,05 -4,74 -4,04 Sanko Pazarlama 10,02 0,50 8,12 Saray Matbaacılık 5,47 0,37 -37,63 Sarkuysan 13,21 -0,75 51,88 Sasa Polyester 33,00 -0,36 120,23 Say Yenilenebilir Enerji 28,20 0,71 231,37 Sekuro Plastik 22,38 -2,19 60,32 Selçuk Ecza Deposu 9,19 1,43 -31,58 Selçuk Gıda 3,88 -0,26 -22,09 Senkron Güvenlik 30,00 0,00 14,24 Serve Film Prodüksiyon 14,75 0,00 -7,81 Servet GMYO 90,15 -1,10 14,99 Seyitler Kimya 14,93 1,43 10,89 Silverline Endüstri 5,46 -3,19 -36,51 Sinpaş GMYO 4,05 2,02 -3,11 Smartiks Yazılım 5,67 -0,18 -36,00 Sodaş Sodyum Sanayii 24,60 -0,40 -6,59 Söktaş 4,51 0,67 -11,39 Sönmez Filament 39,96 -0,10 -43,08 Sönmez Pamuklu 15,45 -0,96 -35,63 Sumaş Suni Tahta 56,80 -1,82 10,83 Şeker Fin. Kir. 6,18 1,31 -3,44 Şekerbank 1,14 0,00 -24,50 Şişe Cam 8,11 0,00 13,28 Şok Marketler Ticaret 10,96 0,18 -13,15 T. Halk Bankası 4,87 -3,56 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,30 -0,27 -28,20 T.S.K.B. 1,38 0,00 -20,98 T.Tuborg 17,44 0,11 -3,49 Taç Tarım Ürünleri 23,40 -0,43 122,22 Tat Gıda 8,67 -1,37 -25,01 TAV Havalimanları 27,48 -0,07 29,01 Taze Kuru Gıda 127,80 -10,00 -40,92 Tek-Art Turizm 1,79 0,00 -11,39 Tekfen Holding 15,05 -0,66 -8,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,95 -1,14 -19,74 Temapol Polimer Plastik 15,77 1,55 37,13 TGS Dış Ticaret 12,37 -2,06 -2,68 Tofaş Oto. Fab. 30,78 -1,35 -0,42 Torunlar GMYO 3,34 -0,60 -14,36 Trabzon Liman 32,34 -1,94 0,68 Trabzonspor Sportif 2,69 0,37 10,25 Trend GMYO 6,97 -0,29 -44,55 TSKB GMYO 3,63 -1,89 -36,87 Tuğçelik 11,96 -1,16 48,02 Tukaş 7,10 -1,25 -26,73 Turcas Petrol 3,73 -1,58 -23,09 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,21 9,90 Turkcell 16,52 -0,18 5,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,67 -0,24 18,48 Tüpraş 103,70 -0,29 -3,98 Türk Hava Yolları 14,55 -0,48 12,70 Türk İlaç Serum 37,66 -3,24 Türk Prysmian Kablo 12,78 -0,78 5,95 Türk Telekom 7,20 -1,23 -13,41 Türk Traktör 174,00 -2,68 2,13 Türker Proje Gayrimenkul 136,00 -1,59 20,46 Türkiye Sigorta 5,14 -0,58 -16,80 Ufuk Yatırım 14,98 0,88 11,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 -5,05 1,89 Ulusoy Elektrik 57,90 -0,52 12,76 Ulusoy Un Sanayi 5,14 0,78 1,01 Umpaş Holding 1,26 3,28 -51,72 Uşak Seramik 2,03 0,00 -13,25 Utopya Turizm 22,90 -5,76 -40,98 Uzertaş Boya 41,80 10,00 -26,15 Ülker Bisküvi 21,54 -0,28 -3,48 Ünlü Yatırım Holding 6,23 0,48 Vakıf Fin. Kir. 8,84 -2,10 107,51 Vakıf GMYO 1,62 -0,61 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 5,40 -0,37 -26,63 Vakıflar Bankası 3,61 -1,63 -23,35 Vakko Tekstil 14,76 7,35 135,54 Vanet Gıda 5,12 -0,58 -33,76 Verusa Holding 51,35 -0,10 13,86 Verusaturk Girisim 24,90 0,00 90,37 Vestel 29,82 -0,20 41,60 Vestel Beyaz Eşya 46,86 -1,18 17,89 Viking Kağıt 5,84 0,00 -35,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,00 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,86 -0,88 -6,44 Yataş 13,60 -1,59 -5,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,08 2,77 -7,27 Yeni Gimat GMYO 13,68 0,96 18,01 Yeşil GMYO 1,12 -0,88 -18,84 Yeşil Yapı 1,29 -1,53 -29,89 Yeşil Yatırım Holding 2,57 -9,82 -39,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.289,00 1,26 -8,41 Yonga Mobilya 23,52 -0,17 -21,04 Yükselen Çelik 5,16 -0,19 -1,37 Yünsa 13,33 0,68 -4,04 Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62 Zorlu Enerji 2,00 0,00 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu