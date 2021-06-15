Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.510,101,70-9,85
İş Bankası (C)5,27-0,75-22,42
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,13-0,95-18,91
İş Girişim9,941,12-47,55
İş GMYO2,000,00-21,26
İş Y. Men. Değ.14,91-1,58-10,17
İş Yat. Ort.3,000,00-10,80
İşbir Holding6.000,00-4,67119,17
Işık Plastik30,00-0,27

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,58-1,86-29,15
İz Hayvancılık Tarım19,771,549,83
İzmir Demir Çelik2,22-0,45-32,92
İzmir Fırça5,79-0,694,14
Jantsa Jant Sanayi87,25-0,40110,50
Kafein Yazılım25,260,0018,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,46-1,50

Kaplamin19,62-1,65-41,95
Kardemir (A)6,86-0,1515,29
Kardemir (B)6,850,0029,98
Kardemir (D)7,670,3932,70
Karel Elektronik31,980,5738,68
Karsan Otomotiv3,760,2715,69
Karsu Tekstil8,47-0,35-0,94
Kartonsan54,30-1,63-42,65
Katmerciler Ekipman3,59-0,2816,56
Kent Gıda249,000,00-29,98
Kerevitaş Gıda4,55-1,52-30,85
Kervan Gıda15,87-0,6920,05
Kervansaray Yat. Holding0,700,00-44,44
Kiler GMYO1,90-0,52-24,30
Klimasan Klima22,04-0,5429,88
Koç Holding18,91-1,56-7,54
Konfrut Gıda16,200,62-4,14
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,95-0,51186,95
Konya Çimento788,60-1,72-30,21
Koray GMYO6,34-0,6342,47
Kordsa Teknik Tekstil21,78-1,2740,06
Koza Altın122,90-0,2427,09
Koza Madencilik15,61-0,570,77
Körfez GMYO5,551,83-4,31
Kristal Kola2,05-0,49-47,70
Kron Telekomünikasyon54,30-1,2747,39
Kuştur Kuşadası Turizm299,601,9090,46
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,00-0,87
Kütahya Porselen36,743,84-27,18
Lider Faktoring2,85-1,04-16,42
Link Bilgisayar33,00-2,254,44
Logo Yazılım148,40-0,3419,14
Lokman Hekim Sağlık10,03-0,6939,92
Lüks Kadife49,80-3,9572,32
Makina Takım2,950,68-13,49
Marka Yatırım Holding5,46-2,67-15,09
Marmaris Altınyunus206,50-1,5785,87
Marshall277,2010,00-9,62
Martı GMYO1,03-0,96-59,66
Martı Otel2,12-0,93-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,70-0,52

Mavi Giyim53,350,952,20
Mazhar Zorlu Holding44,32-3,6540,79
Mega Polietilen7,61-0,39-0,65
Menderes Tekstil2,22-0,89-28,16
Mercan Kimya10,220,29

Merit Turizm20,34-9,9296,34
Merko Gıda5,55-0,89-35,76
Metemtur Yatırım6,680,45-17,38
Metro Holding1,79-2,19-13,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-0,83-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-1,05-18,88
Migros Ticaret33,20-0,90-22,43
Milpa4,08-1,21-11,30
Mistral GMYO4,69-0,85-0,42
MLP Sağlık21,50-0,658,20
MMC San. ve Tic. Yat.6,80-0,7347,83
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,25-2,68-38,82
Mondi Tire Kutsan6,600,15-13,16
Naturel Enerji36,98-1,654,15
Naturelgaz8,810,69

Net Holding4,96-1,3944,61
Netaş Telekom.21,70-1,81-22,72
Niğbaş Niğde Beton11,42-1,38-78,04
Nuh Çimento44,44-1,46-7,47
Nurol GMYO11,39-3,3156,24
Odaş Elektrik2,09-0,95-46,41
Orge Enerji Elektrik5,81-2,5225,96
Orma Orman Mahsulleri30,20-4,19105,16
Osmanlı Menkul25,92-0,23-16,23
Ostim Endüstriyel Yat2,340,00-15,03
Otokar299,10-1,19-1,70
Oyak Çimento7,29-0,55-16,97
Oyak Yat. Ort.7,771,8312,58
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,32-5,89

Oylum Sınai Yatırımlar4,22-1,86-10,40
Özak GMYO4,13-0,48-19,02
Özbal Çelik Boru8,092,8023,51
Özderici GMYO1,710,00-22,97
Özerden Plastik8,752,70-2,78
Pamukova Elektrik31,462,4847,56
Panora GMYO6,230,002,00
Papilon Savunma15,00-1,32-34,09
Park Elek.Madencilik5,120,00-4,66
Parsan32,12-3,1932,18
Pegasus80,00-0,817,24
Peker GMYO1,00-0,99-55,79
Penguen Gıda3,22-0,62-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,76-0,44

Pera GMYO1,43-2,05-18,37
Pergamon Dış Ticaret23,94-1,0730,61
Petkim5,95-0,5019,48
Petrokent Turizm2.556,00-1,77181,99
Pınar Et ve Un19,07-0,52-12,86
Pınar Su7,45-0,530,27
Pınar Süt18,71-0,90-17,03
Plastikkart14,240,99-1,45
Polisan Holding2,850,71-25,87
Politeknik Metal300,00-0,53-26,06
Prizma Press Matbaacılık4,690,21-14,42
QNB Finans Fin. Kir.90,750,22-27,57
QNB Finansbank43,400,05-38,31
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,280,44

Ral Yatırım Holding3,20-1,54-27,93
Ray Sigorta9,61-1,54-37,80
Reysaş GMYO3,80-0,26-30,28
Reysaş Lojistik3,97-1,49-23,27
Rhea Girişim2,20-1,35-40,86
Rodrigo Tekstil16,00-2,9116,70
Royal Halı3,391,19-1,45
RTA Laboratuvarları20,582,59-32,03
Sabancı Holding9,28-2,11-15,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,93-2,10-27,11
Sanel Mühendislik4,04-0,7418,13
Sanifoam Sünger13,05-4,74-4,04
Sanko Pazarlama10,020,508,12
Saray Matbaacılık5,470,37-37,63
Sarkuysan13,21-0,7551,88
Sasa Polyester33,00-0,36120,23
Say Yenilenebilir Enerji28,200,71231,37
Sekuro Plastik22,38-2,1960,32
Selçuk Ecza Deposu9,191,43-31,58
Selçuk Gıda3,88-0,26-22,09
Senkron Güvenlik30,000,0014,24
Serve Film Prodüksiyon14,750,00-7,81
Servet GMYO90,15-1,1014,99
Seyitler Kimya14,931,4310,89
Silverline Endüstri5,46-3,19-36,51
Sinpaş GMYO4,052,02-3,11
Smartiks Yazılım5,67-0,18-36,00
Sodaş Sodyum Sanayii24,60-0,40-6,59
Söktaş4,510,67-11,39
Sönmez Filament39,96-0,10-43,08
Sönmez Pamuklu15,45-0,96-35,63
Sumaş Suni Tahta56,80-1,8210,83
Şeker Fin. Kir.6,181,31-3,44
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam8,110,0013,28
Şok Marketler Ticaret10,960,18-13,15
T. Halk Bankası4,87-3,56-12,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,30-0,27-28,20
T.S.K.B.1,380,00-20,98
T.Tuborg17,440,11-3,49
Taç Tarım Ürünleri23,40-0,43122,22
Tat Gıda8,67-1,37-25,01
TAV Havalimanları27,48-0,0729,01
Taze Kuru Gıda127,80-10,00-40,92
Tek-Art Turizm1,790,00-11,39
Tekfen Holding15,05-0,66-8,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,95-1,14-19,74
Temapol Polimer Plastik15,771,5537,13
TGS Dış Ticaret12,37-2,06-2,68
Tofaş Oto. Fab.30,78-1,35-0,42
Torunlar GMYO3,34-0,60-14,36
Trabzon Liman32,34-1,940,68
Trabzonspor Sportif2,690,3710,25
Trend GMYO6,97-0,29-44,55
TSKB GMYO3,63-1,89-36,87
Tuğçelik11,96-1,1648,02
Tukaş7,10-1,25-26,73
Turcas Petrol3,73-1,58-23,09
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,219,90

Turkcell16,52-0,185,27
Tümosan Motor ve Traktör16,67-0,2418,48
Tüpraş103,70-0,29-3,98
Türk Hava Yolları14,55-0,4812,70
Türk İlaç Serum37,66-3,24

Türk Prysmian Kablo12,78-0,785,95
Türk Telekom7,20-1,23-13,41
Türk Traktör174,00-2,682,13
Türker Proje Gayrimenkul136,00-1,5920,46
Türkiye Sigorta5,14-0,58-16,80
Ufuk Yatırım14,980,8811,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,32-5,051,89
Ulusoy Elektrik57,90-0,5212,76
Ulusoy Un Sanayi5,140,781,01
Umpaş Holding1,263,28-51,72
Uşak Seramik2,030,00-13,25
Utopya Turizm22,90-5,76-40,98
Uzertaş Boya41,8010,00-26,15
Ülker Bisküvi21,54-0,28-3,48
Ünlü Yatırım Holding6,230,48

Vakıf Fin. Kir.8,84-2,10107,51
Vakıf GMYO1,62-0,61-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,40-0,37-26,63
Vakıflar Bankası3,61-1,63-23,35
Vakko Tekstil14,767,35135,54
Vanet Gıda5,12-0,58-33,76
Verusa Holding51,35-0,1013,86
Verusaturk Girisim24,900,0090,37
Vestel29,82-0,2041,60
Vestel Beyaz Eşya46,86-1,1817,89
Viking Kağıt5,840,00-35,11
Yapı ve Kredi Bank.2,250,00-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,86-0,88-6,44
Yataş13,60-1,59-5,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,082,77-7,27
Yeni Gimat GMYO13,680,9618,01
Yeşil GMYO1,12-0,88-18,84
Yeşil Yapı1,29-1,53-29,89
Yeşil Yatırım Holding2,57-9,82-39,90
Yibitaş İnşaat Malzeme14.289,001,26-8,41
Yonga Mobilya23,52-0,17-21,04
Yükselen Çelik5,16-0,19-1,37
Yünsa13,330,68-4,04
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji2,000,00-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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