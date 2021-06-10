Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.020,30-2,69-13,53
İş Bankası (C)5,290,38-22,12
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,16-0,32-18,13
İş Girişim9,90-1,10-47,76
İş GMYO1,950,52-23,23
İş Y. Men. Değ.15,53-1,08-6,43
İş Yat. Ort.3,035,21-9,90
İşbir Holding6.550,600,62139,28
Işık Plastik30,00-0,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,72-1,15-22,87
İz Hayvancılık Tarım19,78-1,599,89
İzmir Demir Çelik2,240,90-32,32
İzmir Fırça6,10-0,819,71
Jantsa Jant Sanayi87,65-2,83111,47
Kafein Yazılım25,26-0,2418,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,93-0,08

Kaplamin19,35-0,67-42,75
Kardemir (A)6,91-0,1416,13
Kardemir (B)6,90-0,4330,93
Kardemir (D)7,71-0,1333,39
Karel Elektronik31,44-0,1936,34
Karsan Otomotiv3,65-2,1412,31
Karsu Tekstil8,42-2,21-1,52
Kartonsan56,50-0,26-40,32
Katmerciler Ekipman3,45-0,5812,01
Kent Gıda260,50-0,61-26,74
Kerevitaş Gıda4,710,43-28,42
Kervan Gıda16,151,8322,16
Kervansaray Yat. Holding0,702,94-44,44
Kiler GMYO1,941,04-22,71
Klimasan Klima23,88-0,9140,72
Koç Holding19,340,26-5,44
Konfrut Gıda16,17-0,68-4,32
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,25-0,07192,44
Konya Çimento823,30-0,16-27,14
Kordsa Teknik Tekstil22,740,0046,24
Koza Altın130,604,0635,06
Koza Madencilik16,581,727,04
Körfez GMYO4,921,23-15,17
Kristal Kola2,06-0,48-47,45
Kron Telekomünikasyon53,456,5845,09
Kuştur Kuşadası Turizm308,000,0095,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,002,17
Kütahya Porselen31,26-1,20-38,04
Lider Faktoring2,941,38-13,78
Link Bilgisayar32,820,003,87
Logo Yazılım145,800,1417,05
Lokman Hekim Sağlık10,31-1,0643,83
Lüks Kadife50,50-3,9974,74
Makina Takım2,94-0,68-13,78
Marka Yatırım Holding5,09-0,39-20,84
Marmaris Altınyunus208,50-1,1487,67
Marshall267,400,72-12,81
Martı GMYO1,14-2,56-58,55
Martı Otel2,14-1,830,47
Matriks Bilgi Dağıtım35,24-0,68

Mavi Giyim51,706,91-0,96
Mazhar Zorlu Holding48,109,9752,80
Mega Polietilen7,770,001,44
Menderes Tekstil2,220,00-28,16
Mercan Kimya9,71-1,92

Merit Turizm180,00-6,01115,05
Merko Gıda5,63-0,71-34,84
Metemtur Yatırım6,31-9,99-21,96
Metro Holding1,770,00-14,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-0,83-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,920,00-17,60
Migros Ticaret34,140,06-20,23
Milpa4,100,49-10,87
Mistral GMYO4,78-1,241,49
MLP Sağlık22,28-0,0912,13
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan6,93-1,42-8,82
Naturel Enerji38,90-2,219,55
Naturelgaz9,030,00

Net Holding5,13-1,7249,56
Netaş Telekom.21,600,19-23,08
Niğbaş Niğde Beton12,000,08-76,92
Nuh Çimento46,361,44-3,47
Nurol GMYO11,65-4,1259,81
Odaş Elektrik2,10-0,47-46,15
Olmuksan-IP7,50-0,40-36,71
Orge Enerji Elektrik6,19-1,7534,20
Orma Orman Mahsulleri32,000,25117,39
Osmanlı Menkul25,98-1,59-16,03
Ostim Endüstriyel Yat2,41-2,03-12,48
Otokar306,80-1,980,83
Oyak Çimento7,310,00-16,74
Oyak Yat. Ort.8,00-0,3715,91
Oyak Yatırım Menkul Değerler20,50

Oylum Sınai Yatırımlar4,202,19-10,83
Özak GMYO4,190,48-17,84
Özbal Çelik Boru7,481,0814,20
Özderici GMYO1,730,00-22,07
Özerden Plastik9,06-1,630,67
Pamukova Elektrik32,08-1,3550,47
Panora GMYO6,38-0,624,46
Papilon Savunma15,54-0,26-31,72
Park Elek.Madencilik5,14-0,39-4,28
Parsan32,184,5532,43
Pegasus82,50-0,8410,59
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,300,00-34,65
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,06

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret24,08-0,9931,38
Petkim6,19-0,1624,30
Petrokent Turizm2.421,00-0,61167,10
Pınar Et ve Un19,30-0,87-11,81
Pınar Su7,65-0,132,96
Pınar Süt18,64-0,48-17,34
Plastikkart14,24-1,93-1,45
Polisan Holding2,880,70-25,09
Politeknik Metal305,80-0,94-24,63
Prizma Press Matbaacılık4,611,99-15,88
QNB Finans Fin. Kir.93,95-0,05-25,02
QNB Finansbank44,80-1,15-36,32
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,601,35

Ral Yatırım Holding3,33-0,60-25,00
Ray Sigorta10,110,00-34,56
Reysaş GMYO3,903,17-28,44
Reysaş Lojistik4,32-0,46-16,51
Rhea Girişim2,15-0,46-42,20
Rodrigo Tekstil18,660,5436,11
Royal Halı3,450,880,29
RTA Laboratuvarları20,94-1,60-30,85
Sabancı Holding9,46-0,11-14,20
Safkar Ege Soğutmacılık8,385,01-22,98
Sanel Mühendislik3,93-1,0114,91
Sanifoam Sünger13,80-2,681,47
Sanko Pazarlama10,27-0,8710,81
Saray Matbaacılık5,28-0,38-39,79
Sarkuysan13,751,2558,09
Sasa Polyester33,92-0,12126,37
Say Yenilenebilir Enerji30,943,48263,57
Sekuro Plastik23,42-4,5667,77
Selçuk Ecza Deposu9,20-0,54-31,51
Selçuk Gıda3,96-1,00-20,48
Senkron Güvenlik32,98-0,3625,59
Serve Film Prodüksiyon15,23-1,74-4,81
Servet GMYO87,55-2,9411,67
Seyitler Kimya14,00-0,283,99
Silverline Endüstri5,502,04-36,05
Sinpaş GMYO4,24-4,291,44
Smartiks Yazılım5,69-0,35-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii25,50-1,16-3,17
Söktaş4,79-2,24-5,89
Sönmez Filament39,580,20-43,62
Sönmez Pamuklu16,160,25-32,67
Sumaş Suni Tahta60,851,4218,73
Şeker Fin. Kir.6,27-1,57-2,03
Şekerbank1,140,88-24,50
Şişe Cam8,160,2513,97
Şok Marketler Ticaret10,960,55-13,15
T. Halk Bankası4,890,41-12,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,000,00-25,95
T.S.K.B.1,410,00-19,27
T.Tuborg17,67-0,11-2,21
Taç Tarım Ürünleri23,50-0,68123,17
Tat Gıda8,82-0,56-23,71
TAV Havalimanları26,56-0,9024,69
Taze Kuru Gıda181,80-6,53-15,95
Tek-Art Turizm1,880,00-6,93
Tekfen Holding15,41-0,32-6,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,240,14-16,40
Temapol Polimer Plastik16,513,1943,57
TGS Dış Ticaret12,53-2,57-1,42
Tofaş Oto. Fab.31,602,862,23
Torunlar GMYO3,39-1,17-13,08
Trabzon Liman33,44-1,244,11
Trabzonspor Sportif2,620,387,38
Trend GMYO7,01-0,43-44,23
TSKB GMYO4,02-1,71-30,09
Tuğçelik11,72-2,4145,05
Tukaş7,000,43-27,76
Turcas Petrol3,86-1,53-20,41
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,26-0,75

Turkcell16,470,734,95
Tümosan Motor ve Traktör17,15-1,6621,89
Tüpraş103,100,49-4,54
Türk Hava Yolları14,48-0,5512,16
Türk İlaç Serum36,72-2,13

Türk Prysmian Kablo12,160,580,81
Türk Telekom7,22-0,14-13,17
Türk Traktör183,50-0,387,71
Türker Proje Gayrimenkul146,40-1,0129,67
Türkiye Sigorta5,300,76-14,21
Ufuk Yatırım14,00-3,514,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,20-2,33-0,94
Ulusoy Elektrik57,10-1,5511,20
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,142,39
Umpaş Holding1,33-0,75-49,04
Uşak Seramik2,08-1,42-11,11
Utopya Turizm24,00-2,04-38,14
Uzertaş Boya40,001,52-29,33
Ülker Bisküvi21,94-0,27-1,69
Ünlü Yatırım Holding6,41-3,32

Vakıf Fin. Kir.9,85-2,48131,22
Vakıf GMYO1,54-3,14-35,80
Vakıf Yat. Ort.5,58-1,24-24,18
Vakıflar Bankası3,680,82-21,87
Vakko Tekstil13,37-3,26113,36
Vanet Gıda5,38-0,55-30,40
Verusa Holding52,45-0,5716,30
Verusaturk Girisim25,02-1,1891,28
Vestel31,28-0,8948,53
Vestel Beyaz Eşya49,00-0,1623,27
Viking Kağıt5,740,70-36,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,35-0,7842,70
Yapı ve Kredi Bank.2,270,00-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,88-3,661,90
Yataş14,25-2,06-1,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,527,882,73
Yeni Gimat GMYO13,57-0,2217,06
Yeşil GMYO1,15-1,71-16,67
Yeşil Yapı1,35-0,74-26,63
Yeşil Yatırım Holding3,51-10,00-17,92
Yibitaş İnşaat Malzeme14.151,200,01-9,29
Yonga Mobilya23,80-0,42-20,10
Yükselen Çelik5,25-1,500,35
Yünsa14,582,394,96
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,00-0,50-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
Turizm sektörünün beklediği açıklama Rusya'dan geldi: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
Turizm sektörünün beklediği açıklama Rusya'dan geldi: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti
Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Hasibe Eren Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:06:45. #1.16#

title