Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.020,30 -2,69 -13,53 İş Bankası (C) 5,29 0,38 -22,12 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,16 -0,32 -18,13 İş Girişim 9,90 -1,10 -47,76 İş GMYO 1,95 0,52 -23,23 İş Y. Men. Değ. 15,53 -1,08 -6,43 İş Yat. Ort. 3,03 5,21 -9,90 İşbir Holding 6.550,60 0,62 139,28 Işık Plastik 30,00 -0,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,72 -1,15 -22,87 İz Hayvancılık Tarım 19,78 -1,59 9,89 İzmir Demir Çelik 2,24 0,90 -32,32 İzmir Fırça 6,10 -0,81 9,71 Jantsa Jant Sanayi 87,65 -2,83 111,47 Kafein Yazılım 25,26 -0,24 18,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,93 -0,08 Kaplamin 19,35 -0,67 -42,75 Kardemir (A) 6,91 -0,14 16,13 Kardemir (B) 6,90 -0,43 30,93 Kardemir (D) 7,71 -0,13 33,39 Karel Elektronik 31,44 -0,19 36,34 Karsan Otomotiv 3,65 -2,14 12,31 Karsu Tekstil 8,42 -2,21 -1,52 Kartonsan 56,50 -0,26 -40,32 Katmerciler Ekipman 3,45 -0,58 12,01 Kent Gıda 260,50 -0,61 -26,74 Kerevitaş Gıda 4,71 0,43 -28,42 Kervan Gıda 16,15 1,83 22,16 Kervansaray Yat. Holding 0,70 2,94 -44,44 Kiler GMYO 1,94 1,04 -22,71 Klimasan Klima 23,88 -0,91 40,72 Koç Holding 19,34 0,26 -5,44 Konfrut Gıda 16,17 -0,68 -4,32 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,25 -0,07 192,44 Konya Çimento 823,30 -0,16 -27,14 Kordsa Teknik Tekstil 22,74 0,00 46,24 Koza Altın 130,60 4,06 35,06 Koza Madencilik 16,58 1,72 7,04 Körfez GMYO 4,92 1,23 -15,17 Kristal Kola 2,06 -0,48 -47,45 Kron Telekomünikasyon 53,45 6,58 45,09 Kuştur Kuşadası Turizm 308,00 0,00 95,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,00 2,17 Kütahya Porselen 31,26 -1,20 -38,04 Lider Faktoring 2,94 1,38 -13,78 Link Bilgisayar 32,82 0,00 3,87 Logo Yazılım 145,80 0,14 17,05 Lokman Hekim Sağlık 10,31 -1,06 43,83 Lüks Kadife 50,50 -3,99 74,74 Makina Takım 2,94 -0,68 -13,78 Marka Yatırım Holding 5,09 -0,39 -20,84 Marmaris Altınyunus 208,50 -1,14 87,67 Marshall 267,40 0,72 -12,81 Martı GMYO 1,14 -2,56 -58,55 Martı Otel 2,14 -1,83 0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 35,24 -0,68 Mavi Giyim 51,70 6,91 -0,96 Mazhar Zorlu Holding 48,10 9,97 52,80 Mega Polietilen 7,77 0,00 1,44 Menderes Tekstil 2,22 0,00 -28,16 Mercan Kimya 9,71 -1,92 Merit Turizm 180,00 -6,01 115,05 Merko Gıda 5,63 -0,71 -34,84 Metemtur Yatırım 6,31 -9,99 -21,96 Metro Holding 1,77 0,00 -14,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -0,83 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,92 0,00 -17,60 Migros Ticaret 34,14 0,06 -20,23 Milpa 4,10 0,49 -10,87 Mistral GMYO 4,78 -1,24 1,49 MLP Sağlık 22,28 -0,09 12,13 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,00 52,17 Mondi Tire Kutsan 6,93 -1,42 -8,82 Naturel Enerji 38,90 -2,21 9,55 Naturelgaz 9,03 0,00 Net Holding 5,13 -1,72 49,56 Netaş Telekom. 21,60 0,19 -23,08 Niğbaş Niğde Beton 12,00 0,08 -76,92 Nuh Çimento 46,36 1,44 -3,47 Nurol GMYO 11,65 -4,12 59,81 Odaş Elektrik 2,10 -0,47 -46,15 Olmuksan-IP 7,50 -0,40 -36,71 Orge Enerji Elektrik 6,19 -1,75 34,20 Orma Orman Mahsulleri 32,00 0,25 117,39 Osmanlı Menkul 25,98 -1,59 -16,03 Ostim Endüstriyel Yat 2,41 -2,03 -12,48 Otokar 306,80 -1,98 0,83 Oyak Çimento 7,31 0,00 -16,74 Oyak Yat. Ort. 8,00 -0,37 15,91 Oyak Yatırım Menkul Değerler 20,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,20 2,19 -10,83 Özak GMYO 4,19 0,48 -17,84 Özbal Çelik Boru 7,48 1,08 14,20 Özderici GMYO 1,73 0,00 -22,07 Özerden Plastik 9,06 -1,63 0,67 Pamukova Elektrik 32,08 -1,35 50,47 Panora GMYO 6,38 -0,62 4,46 Papilon Savunma 15,54 -0,26 -31,72 Park Elek.Madencilik 5,14 -0,39 -4,28 Parsan 32,18 4,55 32,43 Pegasus 82,50 -0,84 10,59 Peker GMYO 1,03 0,00 -54,47 Penguen Gıda 3,30 0,00 -34,65 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,90 -0,06 Pera GMYO 1,37 -0,72 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 24,08 -0,99 31,38 Petkim 6,19 -0,16 24,30 Petrokent Turizm 2.421,00 -0,61 167,10 Pınar Et ve Un 19,30 -0,87 -11,81 Pınar Su 7,65 -0,13 2,96 Pınar Süt 18,64 -0,48 -17,34 Plastikkart 14,24 -1,93 -1,45 Polisan Holding 2,88 0,70 -25,09 Politeknik Metal 305,80 -0,94 -24,63 Prizma Press Matbaacılık 4,61 1,99 -15,88 QNB Finans Fin. Kir. 93,95 -0,05 -25,02 QNB Finansbank 44,80 -1,15 -36,32 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 28,60 1,35 Ral Yatırım Holding 3,33 -0,60 -25,00 Ray Sigorta 10,11 0,00 -34,56 Reysaş GMYO 3,90 3,17 -28,44 Reysaş Lojistik 4,32 -0,46 -16,51 Rhea Girişim 2,15 -0,46 -42,20 Rodrigo Tekstil 18,66 0,54 36,11 Royal Halı 3,45 0,88 0,29 RTA Laboratuvarları 20,94 -1,60 -30,85 Sabancı Holding 9,46 -0,11 -14,20 Safkar Ege Soğutmacılık 8,38 5,01 -22,98 Sanel Mühendislik 3,93 -1,01 14,91 Sanifoam Sünger 13,80 -2,68 1,47 Sanko Pazarlama 10,27 -0,87 10,81 Saray Matbaacılık 5,28 -0,38 -39,79 Sarkuysan 13,75 1,25 58,09 Sasa Polyester 33,92 -0,12 126,37 Say Yenilenebilir Enerji 30,94 3,48 263,57 Sekuro Plastik 23,42 -4,56 67,77 Selçuk Ecza Deposu 9,20 -0,54 -31,51 Selçuk Gıda 3,96 -1,00 -20,48 Senkron Güvenlik 32,98 -0,36 25,59 Serve Film Prodüksiyon 15,23 -1,74 -4,81 Servet GMYO 87,55 -2,94 11,67 Seyitler Kimya 14,00 -0,28 3,99 Silverline Endüstri 5,50 2,04 -36,05 Sinpaş GMYO 4,24 -4,29 1,44 Smartiks Yazılım 5,69 -0,35 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 25,50 -1,16 -3,17 Söktaş 4,79 -2,24 -5,89 Sönmez Filament 39,58 0,20 -43,62 Sönmez Pamuklu 16,16 0,25 -32,67 Sumaş Suni Tahta 60,85 1,42 18,73 Şeker Fin. Kir. 6,27 -1,57 -2,03 Şekerbank 1,14 0,88 -24,50 Şişe Cam 8,16 0,25 13,97 Şok Marketler Ticaret 10,96 0,55 -13,15 T. Halk Bankası 4,89 0,41 -12,05 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 0,00 -25,95 T.S.K.B. 1,41 0,00 -19,27 T.Tuborg 17,67 -0,11 -2,21 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -0,68 123,17 Tat Gıda 8,82 -0,56 -23,71 TAV Havalimanları 26,56 -0,90 24,69 Taze Kuru Gıda 181,80 -6,53 -15,95 Tek-Art Turizm 1,88 0,00 -6,93 Tekfen Holding 15,41 -0,32 -6,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 0,14 -16,40 Temapol Polimer Plastik 16,51 3,19 43,57 TGS Dış Ticaret 12,53 -2,57 -1,42 Tofaş Oto. Fab. 31,60 2,86 2,23 Torunlar GMYO 3,39 -1,17 -13,08 Trabzon Liman 33,44 -1,24 4,11 Trabzonspor Sportif 2,62 0,38 7,38 Trend GMYO 7,01 -0,43 -44,23 TSKB GMYO 4,02 -1,71 -30,09 Tuğçelik 11,72 -2,41 45,05 Tukaş 7,00 0,43 -27,76 Turcas Petrol 3,86 -1,53 -20,41 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,26 -0,75 Turkcell 16,47 0,73 4,95 Tümosan Motor ve Traktör 17,15 -1,66 21,89 Tüpraş 103,10 0,49 -4,54 Türk Hava Yolları 14,48 -0,55 12,16 Türk İlaç Serum 36,72 -2,13 Türk Prysmian Kablo 12,16 0,58 0,81 Türk Telekom 7,22 -0,14 -13,17 Türk Traktör 183,50 -0,38 7,71 Türker Proje Gayrimenkul 146,40 -1,01 29,67 Türkiye Sigorta 5,30 0,76 -14,21 Ufuk Yatırım 14,00 -3,51 4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,20 -2,33 -0,94 Ulusoy Elektrik 57,10 -1,55 11,20 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -1,14 2,39 Umpaş Holding 1,33 -0,75 -49,04 Uşak Seramik 2,08 -1,42 -11,11 Utopya Turizm 24,00 -2,04 -38,14 Uzertaş Boya 40,00 1,52 -29,33 Ülker Bisküvi 21,94 -0,27 -1,69 Ünlü Yatırım Holding 6,41 -3,32 Vakıf Fin. Kir. 9,85 -2,48 131,22 Vakıf GMYO 1,54 -3,14 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 5,58 -1,24 -24,18 Vakıflar Bankası 3,68 0,82 -21,87 Vakko Tekstil 13,37 -3,26 113,36 Vanet Gıda 5,38 -0,55 -30,40 Verusa Holding 52,45 -0,57 16,30 Verusaturk Girisim 25,02 -1,18 91,28 Vestel 31,28 -0,89 48,53 Vestel Beyaz Eşya 49,00 -0,16 23,27 Viking Kağıt 5,74 0,70 -36,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,35 -0,78 42,70 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 0,00 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,88 -3,66 1,90 Yataş 14,25 -2,06 -1,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,52 7,88 2,73 Yeni Gimat GMYO 13,57 -0,22 17,06 Yeşil GMYO 1,15 -1,71 -16,67 Yeşil Yapı 1,35 -0,74 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 3,51 -10,00 -17,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.151,20 0,01 -9,29 Yonga Mobilya 23,80 -0,42 -20,10 Yükselen Çelik 5,25 -1,50 0,35 Yünsa 14,58 2,39 4,96 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,00 -0,50 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Turizm sektörünün beklediği açıklama Rusya'dan geldi: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti