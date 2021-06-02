Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.200,00 2,52 -13,09 İş Bankası (C) 5,13 -1,35 -24,48 İş Bankası (Kur.) 356.400,00 -6,21 İş Fin.Kir. 3,10 -0,96 -19,69 İş Girişim 9,79 -1,71 -48,34 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 16,08 -1,77 -3,12 İş Yat. Ort. 2,86 -1,38 -14,96 İşbir Holding 7.293,50 -0,59 166,42 Işık Plastik 31,32 -1,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 -20,18 İttifak Holding 1,61 0,00 -27,80 İz Hayvancılık Tarım 20,84 -2,07 15,78 İzmir Demir Çelik 2,24 0,45 -32,32 İzmir Fırça 6,80 -7,23 22,30 Jantsa Jant Sanayi 85,65 -2,28 106,64 Kafein Yazılım 24,24 -0,49 13,59 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,73 -1,39 Kaplamin 20,94 -1,78 -38,05 Kardemir (A) 7,13 -0,28 19,83 Kardemir (B) 7,01 -0,57 33,02 Kardemir (D) 7,87 -1,01 36,16 Karel Elektronik 31,68 -0,31 37,38 Karsan Otomotiv 4,64 -0,43 42,77 Karsu Tekstil 8,28 -1,08 -3,16 Kartonsan 57,10 -1,21 -39,69 Katmerciler Ekipman 3,29 -1,50 6,82 Kent Gıda 280,50 10,00 -21,12 Kerevitaş Gıda 4,59 -0,86 -30,24 Kervan Gıda 15,75 -0,82 19,14 Kervansaray Yat. Holding 0,77 0,00 -38,89 Kiler GMYO 1,83 -1,08 -27,09 Klimasan Klima 22,10 -1,07 30,23 Koç Holding 18,67 -1,16 -8,72 Konfrut Gıda 16,16 5,14 -4,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,90 4,55 220,52 Konya Çimento 857,40 -1,91 -24,12 Kordsa Teknik Tekstil 22,88 -0,95 47,14 Koza Altın 119,00 -0,67 23,06 Koza Madencilik 15,86 -0,31 2,39 Körfez GMYO 4,98 1,22 -14,14 Kristal Kola 2,04 0,00 -47,96 Kron Telekomünikasyon 48,32 -1,31 31,16 Kuştur Kuşadası Turizm 312,50 -0,16 98,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 0,83 5,22 Kütahya Porselen 33,52 1,39 -33,56 Lider Faktoring 2,71 -1,81 -20,53 Link Bilgisayar 33,40 0,54 4,78 Logo Yazılım 141,20 -1,19 13,36 Lokman Hekim Sağlık 16,00 -1,54 48,81 Lüks Kadife 55,45 -3,65 91,87 Makina Takım 2,89 0,35 -15,25 Marka Yatırım Holding 4,79 -2,64 -25,51 Marmaris Altınyunus 212,90 -2,79 91,63 Marshall 270,30 -2,42 -11,87 Martı GMYO 1,26 -10,00 -54,18 Martı Otel 2,16 -2,70 1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 35,84 -2,02 Mavi Giyim 50,35 -2,14 -3,54 Mazhar Zorlu Holding 37,98 8,27 20,65 Mega Polietilen 7,85 -1,63 2,48 Menderes Tekstil 2,17 -0,46 -29,77 Mercan Kimya 9,06 -1,09 Merit Turizm 230,00 0,00 174,79 Merko Gıda 5,72 -1,21 -33,80 Metemtur Yatırım 25,50 -7,61 15,38 Metro Holding 1,75 -0,57 -15,87 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 2,08 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -0,54 -21,03 Migros Ticaret 34,12 -1,44 -20,28 Milpa 4,14 1,47 -10,00 Mistral GMYO 4,71 -1,46 0,00 MLP Sağlık 22,88 -0,95 15,15 MMC San. ve Tic. Yat. 7,10 2,45 54,35 Mondi Tire Kutsan 7,26 0,41 -4,47 Naturel Enerji 40,44 3,96 13,89 Naturelgaz 9,58 5,86 Net Holding 5,24 0,77 52,77 Netaş Telekom. 21,48 -0,65 -23,50 Niğbaş Niğde Beton 12,78 8,03 -75,42 Nuh Çimento 45,20 -0,66 -5,89 Nurol GMYO 13,01 -3,63 78,46 Odaş Elektrik 2,01 -3,37 -48,46 Olmuksan-IP 7,60 0,00 -35,86 Orge Enerji Elektrik 9,74 2,85 31,98 Orma Orman Mahsulleri 30,50 -5,86 107,20 Osmanlı Menkul 25,38 -1,63 -17,97 Ostim Endüstriyel Yat 2,65 3,52 -3,77 Otokar 303,80 0,20 -0,16 Oyak Çimento 7,14 -1,24 -18,68 Oyak Yat. Ort. 8,34 -5,98 20,83 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -0,75 -15,50 Özak GMYO 4,12 -0,24 -19,22 Özbal Çelik Boru 7,69 3,78 17,40 Özderici GMYO 1,66 0,00 -25,23 Özerden Plastik 8,49 -0,12 -5,67 Pamukova Elektrik 29,50 -3,85 38,37 Panora GMYO 6,21 0,32 1,67 Papilon Savunma 15,93 -0,25 -30,01 Park Elek.Madencilik 5,23 1,16 -2,61 Parsan 30,06 1,55 23,70 Pegasus 82,80 -0,18 10,99 Peker GMYO 1,03 -0,96 -54,47 Penguen Gıda 3,14 -1,26 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,84 -0,31 Pera GMYO 1,33 0,76 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 23,98 -1,88 30,83 Petkim 6,34 1,77 27,31 Petrokent Turizm 2.700,00 5,06 197,88 Pınar Et ve Un 19,11 -0,73 -12,67 Pınar Su 7,63 -1,17 2,69 Pınar Süt 18,22 -0,11 -19,20 Plastikkart 13,70 -0,72 -5,19 Polisan Holding 2,85 0,00 -25,87 Politeknik Metal 308,50 0,16 -23,96 Prizma Press Matbaacılık 4,43 -1,77 -19,16 QNB Finans Fin. Kir. 93,00 -0,96 -25,78 QNB Finansbank 44,70 3,95 -36,46 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,10 0,67 Ral Yatırım Holding 3,34 -1,47 -24,77 Ray Sigorta 10,36 1,57 -32,94 Reysaş GMYO 3,76 -0,79 -31,01 Reysaş Lojistik 3,70 -2,12 -28,49 Rhea Girişim 2,18 -2,68 -41,40 Rodrigo Tekstil 14,52 1,54 5,91 Royal Halı 3,38 -0,59 -1,74 RTA Laboratuvarları 20,80 -1,52 -31,31 Sabancı Holding 9,06 0,11 -17,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,57 -2,32 -30,42 Sanel Mühendislik 3,70 -1,33 8,19 Sanifoam Sünger 15,50 -3,25 13,97 Sanko Pazarlama 10,36 -0,96 11,78 Saray Matbaacılık 5,07 2,22 -42,19 Sarkuysan 14,95 -0,99 71,89 Sasa Polyester 34,84 2,77 132,51 Say Yenilenebilir Enerji 27,52 -1,29 223,38 Sekuro Plastik 20,42 -3,59 46,28 Selçuk Ecza Deposu 8,92 -1,33 -33,59 Selçuk Gıda 4,07 -0,73 -18,27 Senkron Güvenlik 32,48 -1,69 23,69 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -2,60 -6,25 Servet GMYO 90,75 -2,37 15,75 Seyitler Kimya 23,60 -1,67 -5,94 Silverline Endüstri 5,36 -1,11 -37,67 Sinpaş GMYO 4,11 5,12 -1,67 Smartiks Yazılım 5,66 -0,53 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 1,66 2,52 Söktaş 4,93 0,00 -3,14 Sönmez Filament 40,30 0,00 -42,59 Sönmez Pamuklu 16,02 -2,32 -33,25 Sumaş Suni Tahta 62,40 -2,42 21,76 Şeker Fin. Kir. 6,49 -2,41 1,41 Şekerbank 1,11 -0,89 -26,49 Şişe Cam 7,76 -0,89 8,39 Şok Marketler Ticaret 10,97 -0,81 -13,07 T. Halk Bankası 4,52 -1,09 -18,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -0,94 -32,39 T.S.K.B. 1,35 -0,74 -22,70 T.Tuborg 18,36 -0,38 1,60 Taç Tarım Ürünleri 22,76 -1,04 116,14 Tat Gıda 8,87 -0,34 -23,28 TAV Havalimanları 24,14 0,33 13,33 Taze Kuru Gıda 219,50 -2,23 1,48 Tek-Art Turizm 1,77 -1,12 -12,38 Tekfen Holding 15,19 -1,11 -7,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 -1,66 -17,78 Temapol Polimer Plastik 14,35 -2,11 24,78 TGS Dış Ticaret 12,60 -1,18 -0,87 Tofaş Oto. Fab. 29,36 2,02 -5,02 Torunlar GMYO 3,36 0,00 -13,85 Trabzon Liman 36,20 0,89 12,70 Trabzonspor Sportif 2,61 0,38 6,97 Trend GMYO 7,24 -0,69 -42,40 TSKB GMYO 3,93 -1,50 -31,65 Tuğçelik 12,68 -2,91 56,93 Tukaş 6,84 0,29 -29,41 Turcas Petrol 4,29 8,61 -11,55 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,40 -1,26 Turkcell 15,93 -0,31 1,51 Tümosan Motor ve Traktör 18,29 0,27 29,99 Tüpraş 99,90 1,32 -7,50 Türk Hava Yolları 13,69 1,48 6,04 Türk İlaç Serum 38,78 -2,86 Türk Prysmian Kablo 12,39 -2,36 2,72 Türk Telekom 7,01 0,29 -15,70 Türk Traktör 181,10 -1,15 6,30 Türker Proje Gayrimenkul 139,70 -0,07 23,74 Türkiye Sigorta 5,27 -0,94 -14,70 Ufuk Yatırım 12,20 -2,24 -8,96 Ulaşlar Turizm Yat. 4,51 -1,96 6,37 Ulusoy Elektrik 56,65 -0,96 10,32 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -1,33 1,80 Umpaş Holding 1,37 -3,52 -47,51 Uşak Seramik 2,06 -1,90 -11,97 Utopya Turizm 27,02 -6,83 -30,36 Uzertaş Boya 41,86 -0,33 -26,04 Ülker Bisküvi 21,48 -0,28 -3,75 Vakıf Fin. Kir. 9,99 -1,87 134,51 Vakıf GMYO 2,24 0,45 -32,74 Vakıf Yat. Ort. 5,75 -1,71 -21,88 Vakıflar Bankası 3,55 -1,11 -24,63 Vakko Tekstil 12,37 4,65 97,40 Vanet Gıda 5,39 -1,10 -30,27 Verusa Holding 54,80 0,46 21,51 Verusaturk Girisim 24,94 -0,48 90,67 Vestel 31,00 0,00 47,20 Vestel Beyaz Eşya 49,72 -0,56 25,08 Viking Kağıt 5,90 -1,99 -34,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,09 0,16 36,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -0,90 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 72,60 -3,84 0,30 Yataş 15,47 -0,51 7,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,74 5,35 -15,00 Yeni Gimat GMYO 13,70 -0,36 18,18 Yeşil GMYO 1,12 0,90 -18,84 Yeşil Yapı 1,34 0,00 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 75,80 -2,82 -20,50 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 -6,74 Yonga Mobilya 23,70 -1,25 -20,44 Yükselen Çelik 5,28 -0,56 0,92 Yünsa 13,77 0,88 -0,87 Ziraat Gayrimenkul 1,63 1,24 Zorlu Enerji 2,07 5,08 -25,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Spikerliği bıraktı, 3 yıl önce besi çiftliği kurup süt üretimine başladı TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi