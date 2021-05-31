Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 34.099,10 0,02 -15,80 İş Bankası (C) 5,08 -0,39 -25,21 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 9,96 -9,95 -47,44 İş GMYO 1,86 1,09 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,79 -1,64 1,16 İş Yat. Ort. 2,89 -0,34 -14,07 İşbir Holding 7.350,00 -5,53 168,48 Işık Plastik 29,98 -0,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -1,04 -16,67 İttifak Holding 1,64 -2,96 -26,46 İz Hayvancılık Tarım 21,70 -3,38 20,56 İzmir Demir Çelik 2,27 0,44 -31,41 İzmir Fırça 7,21 -1,23 29,68 Jantsa Jant Sanayi 87,10 -1,25 110,14 Kafein Yazılım 24,38 -0,57 14,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,03 -1,81 Kaplamin 20,88 -0,57 -38,22 Kardemir (A) 7,26 1,40 22,02 Kardemir (B) 7,12 1,14 35,10 Kardemir (D) 7,98 1,14 38,06 Karel Elektronik 32,50 -1,52 40,94 Karsan Otomotiv 4,46 -4,50 37,23 Karsu Tekstil 8,35 -1,18 -2,34 Kartonsan 57,30 -0,69 -39,48 Katmerciler Ekipman 3,38 0,00 9,74 Kent Gıda 254,10 -6,92 -28,54 Kerevitaş Gıda 4,71 3,06 -28,42 Kervan Gıda 15,87 -0,50 20,05 Kervansaray Yat. Holding 0,71 4,41 -43,65 Kiler GMYO 1,89 2,16 -24,70 Klimasan Klima 22,84 0,35 34,59 Koç Holding 18,59 0,05 -9,11 Konfrut Gıda 15,27 -0,33 -9,64 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,70 -1,35 177,45 Konya Çimento 886,00 0,02 -21,59 Kordsa Teknik Tekstil 22,36 -0,53 43,79 Koza Altın 119,50 -0,17 23,58 Koza Madencilik 15,67 -0,25 1,16 Körfez GMYO 4,93 1,23 -15,00 Kristal Kola 2,02 -0,49 -48,47 Kron Telekomünikasyon 47,74 -2,17 29,59 Kuştur Kuşadası Turizm 324,90 -1,55 106,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,41 0,42 4,78 Kütahya Porselen 36,12 -9,97 -28,40 Lider Faktoring 2,74 1,48 -19,65 Link Bilgisayar 32,66 -1,92 2,46 Logo Yazılım 142,70 -2,13 14,56 Lokman Hekim Sağlık 16,11 0,50 49,83 Lüks Kadife 56,35 -2,59 94,98 Makina Takım 2,86 -2,39 -16,13 Marka Yatırım Holding 5,14 1,58 -20,06 Marmaris Altınyunus 222,40 3,93 100,18 Marshall 273,00 -2,50 -10,99 Martı GMYO 1,45 1,40 -47,27 Martı Otel 2,23 2,29 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 33,68 -0,06 Mavi Giyim 49,14 0,45 -5,86 Mazhar Zorlu Holding 31,90 10,00 1,33 Mega Polietilen 7,81 -0,51 1,96 Menderes Tekstil 2,14 -0,93 -30,74 Mercan Kimya 9,28 -2,52 Merit Turizm 242,00 2,54 189,13 Merko Gıda 5,76 -1,03 -33,33 Metemtur Yatırım 25,44 1,76 15,11 Metro Holding 1,76 0,00 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 1,26 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 0,00 -20,17 Migros Ticaret 34,64 -1,53 -19,07 Milpa 3,96 -0,25 -13,91 Mistral GMYO 4,85 -0,41 2,97 MLP Sağlık 22,74 -0,96 14,44 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,72 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,41 1,79 -2,50 Naturel Enerji 34,12 2,03 -3,91 Naturelgaz 9,07 -0,11 Net Holding 5,51 -2,48 60,64 Netaş Telekom. 21,20 -0,56 -24,50 Niğbaş Niğde Beton 12,06 -1,47 -76,81 Nuh Çimento 45,84 -3,82 -4,56 Nurol GMYO 13,96 3,18 91,50 Odaş Elektrik 2,33 0,43 -40,26 Olmuksan-IP 7,59 0,00 -35,95 Orge Enerji Elektrik 9,37 -1,58 26,96 Orma Orman Mahsulleri 33,00 -0,90 124,18 Osmanlı Menkul 26,46 -1,85 -14,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,44 -17,20 Otokar 295,40 -1,17 -2,92 Oyak Çimento 7,23 0,28 -17,65 Oyak Yat. Ort. 8,29 8,55 20,11 Oylum Sınai Yatırımlar 3,92 -0,51 -16,77 Özak GMYO 4,12 0,24 -19,22 Özbal Çelik Boru 7,61 1,20 16,18 Özderici GMYO 1,66 1,84 -25,23 Özerden Plastik 8,67 -3,02 -3,67 Pamukova Elektrik 29,28 4,50 37,34 Panora GMYO 6,12 0,33 0,20 Papilon Savunma 15,87 -0,19 -30,27 Park Elek.Madencilik 5,11 0,59 -4,84 Parsan 28,44 -1,11 17,04 Pegasus 82,05 0,86 9,99 Peker GMYO 1,23 3,36 -52,87 Penguen Gıda 3,21 -2,13 -36,44 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,82 -0,25 Pera GMYO 1,33 0,76 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 24,64 -1,04 34,43 Petkim 6,24 -0,32 25,30 Petrokent Turizm 2.350,40 0,23 159,31 Pınar Et ve Un 19,16 -0,16 -12,45 Pınar Su 7,79 2,50 4,85 Pınar Süt 18,26 0,61 -19,02 Plastikkart 13,85 0,29 -4,15 Polisan Holding 2,85 0,35 -25,87 Politeknik Metal 295,10 0,10 -27,27 Prizma Press Matbaacılık 4,52 -2,38 -17,52 QNB Finans Fin. Kir. 95,40 0,00 -23,86 QNB Finansbank 43,16 0,00 -38,65 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,02 1,78 Ral Yatırım Holding 3,36 -0,30 -24,32 Ray Sigorta 10,11 -2,13 -34,56 Reysaş GMYO 3,79 -1,30 -30,46 Reysaş Lojistik 3,58 -1,65 -30,81 Rhea Girişim 2,22 0,45 -40,32 Rodrigo Tekstil 15,00 -6,60 9,41 Royal Halı 3,44 -0,29 0,00 RTA Laboratuvarları 21,54 -0,74 -28,86 Sabancı Holding 8,71 0,93 -21,00 Safkar Ege Soğutmacılık 7,43 -1,85 -31,71 Sanel Mühendislik 3,72 -0,80 8,77 Sanifoam Sünger 15,31 -7,21 12,57 Sanko Pazarlama 10,56 0,67 13,94 Saray Matbaacılık 5,23 7,84 -40,36 Sarkuysan 15,09 1,55 73,50 Sasa Polyester 30,90 -2,95 106,21 Say Yenilenebilir Enerji 28,40 -1,39 233,73 Sekuro Plastik 20,14 -1,66 44,27 Selçuk Ecza Deposu 8,94 0,68 -33,44 Selçuk Gıda 3,90 -4,65 -21,69 Senkron Güvenlik 30,90 1,31 17,67 Serve Film Prodüksiyon 16,00 2,96 0,00 Servet GMYO 86,60 -1,59 10,46 Seyitler Kimya 24,30 -2,25 -3,15 Silverline Endüstri 5,28 -0,19 -38,60 Sinpaş GMYO 3,79 3,55 -9,33 Smartiks Yazılım 5,76 -0,69 -34,99 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 -0,52 2,52 Söktaş 4,91 2,51 -3,54 Sönmez Filament 41,32 -2,87 -41,14 Sönmez Pamuklu 16,20 0,00 -32,50 Sumaş Suni Tahta 61,80 -0,08 20,59 Şeker Fin. Kir. 6,65 -0,89 3,91 Şekerbank 1,11 0,91 -26,49 Şişe Cam 7,73 -0,47 7,97 Şok Marketler Ticaret 11,18 -1,58 -11,41 T. Halk Bankası 4,47 -2,61 -19,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -0,66 -32,39 T.S.K.B. 1,32 0,00 -24,42 T.Tuborg 18,40 0,00 1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,40 0,26 122,22 Tat Gıda 8,93 -0,56 -22,76 TAV Havalimanları 23,64 0,94 10,99 Taze Kuru Gıda 227,90 -0,83 5,36 Tek-Art Turizm 1,76 2,33 -12,87 Tekfen Holding 15,13 -0,59 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,28 -0,95 -15,93 Temapol Polimer Plastik 14,47 -2,23 25,83 TGS Dış Ticaret 12,80 1,19 0,71 Tofaş Oto. Fab. 29,44 1,87 -4,76 Torunlar GMYO 3,36 0,90 -13,85 Trabzon Liman 35,16 2,33 9,46 Trabzonspor Sportif 2,51 -1,57 2,87 Trend GMYO 7,01 -2,09 -44,23 TSKB GMYO 3,77 1,34 -34,43 Tuğçelik 11,89 9,99 47,15 Tukaş 6,84 -0,87 -29,41 Turcas Petrol 3,93 -1,75 -18,97 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,60 1,48 Turkcell 15,78 0,00 0,55 Tümosan Motor ve Traktör 18,45 -1,23 31,13 Tüpraş 97,85 0,26 -9,40 Türk Hava Yolları 13,26 2,16 2,71 Türk İlaç Serum 41,18 -2,60 Türk Prysmian Kablo 12,75 3,66 5,70 Türk Telekom 6,90 0,00 -17,02 Türk Traktör 183,60 -0,49 7,77 Türker Proje Gayrimenkul 139,50 1,01 23,56 Türkiye Sigorta 5,32 1,72 -13,89 Ufuk Yatırım 13,11 0,31 -2,16 Ulaşlar Turizm Yat. 4,68 -0,21 10,38 Ulusoy Elektrik 57,00 1,79 11,00 Ulusoy Un Sanayi 5,21 -1,14 2,39 Umpaş Holding 1,43 -3,38 -45,21 Uşak Seramik 2,33 -0,43 -0,43 Utopya Turizm 28,22 -0,28 -27,27 Uzertaş Boya 40,44 -5,95 -28,55 Ülker Bisküvi 22,00 -0,27 -1,42 Vakıf Fin. Kir. 10,00 -4,76 134,74 Vakıf GMYO 2,28 1,33 -31,54 Vakıf Yat. Ort. 5,78 -0,17 -21,47 Vakıflar Bankası 3,53 -0,84 -25,05 Vakko Tekstil 10,74 0,19 71,39 Vanet Gıda 5,34 -2,38 -30,92 Verusa Holding 56,55 0,27 25,39 Verusaturk Girisim 25,36 -0,55 93,88 Vestel 31,36 -0,82 48,91 Vestel Beyaz Eşya 49,36 0,03 24,18 Viking Kağıt 6,67 4,87 -25,89 Yapı Kredi Koray GMYO 5,89 1,20 32,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,46 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,85 -3,21 6,17 Yataş 16,16 -2,06 11,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,85 10,00 -12,50 Yeni Gimat GMYO 13,67 0,22 17,92 Yeşil GMYO 1,10 0,00 -20,29 Yeşil Yapı 1,34 -0,74 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 80,00 -2,74 -16,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.950,30 0,00 -4,17 Yonga Mobilya 24,48 0,91 -17,82 Yükselen Çelik 5,24 1,35 0,16 Yünsa 13,52 0,37 -2,67 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 2,01 0,00 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor