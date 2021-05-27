Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.890,000,60-8,91
İş Bankası (C)5,12-0,78-24,62
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,11-0,32-19,43
İş Girişim12,86-5,72-32,14
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.17,421,574,96
İş Yat. Ort.2,95-1,01-12,28
İşbir Holding7.469,603,46172,85
Işık Plastik31,00-1,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,980,00-14,04
İttifak Holding1,710,00-23,32
İz Hayvancılık Tarım19,82-0,7510,11
İzmir Demir Çelik2,201,38-33,53
İzmir Fırça7,73-0,9039,03
Jantsa Jant Sanayi84,60-0,70104,11
Kafein Yazılım24,54-2,3115,00
Kalekim Kimyevi Maddeler13,531,20

Kaplamin22,329,95-33,96
Kardemir (A)7,15-0,4220,17
Kardemir (B)7,14-0,2835,48
Kardemir (D)7,97-0,1337,89
Karel Elektronik32,52-2,4041,02
Karsan Otomotiv4,890,8250,46
Karsu Tekstil8,75-1,802,34
Kartonsan59,50-0,75-37,15
Katmerciler Ekipman3,520,5714,29
Kent Gıda274,000,00-22,95
Kerevitaş Gıda4,680,00-28,88
Kervan Gıda15,88-0,1320,12
Kervansaray Yat. Holding0,63-1,56-50,00
Kiler GMYO1,922,13-23,51
Klimasan Klima23,340,1737,54
Koç Holding18,62-0,27-8,96
Konfrut Gıda15,500,19-8,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,40-1,70180,41
Konya Çimento849,30-1,24-24,84
Kordsa Teknik Tekstil23,100,0948,55
Koza Altın124,60-0,7228,85
Koza Madencilik16,46-0,786,26
Körfez GMYO4,96-0,20-14,48
Kristal Kola2,100,00-46,43
Kron Telekomünikasyon48,68-3,5132,14
Kuştur Kuşadası Turizm331,80-1,43110,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,370,853,04
Kütahya Porselen44,56-9,98-11,67
Lider Faktoring2,70-1,82-20,82
Link Bilgisayar33,38-1,824,72
Logo Yazılım149,800,6020,26
Lokman Hekim Sağlık16,20-0,3150,67
Lüks Kadife57,60-2,6299,31
Makina Takım3,01-1,31-11,73
Marka Yatırım Holding5,332,11-17,11
Marmaris Altınyunus232,305,16109,09
Marshall310,801,401,34
Martı GMYO1,48-1,99-46,18
Martı Otel2,20-1,353,29
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-0,51

Mavi Giyim50,00-0,10-4,21
Mazhar Zorlu Holding26,980,30-14,29
Mega Polietilen7,904,083,13
Menderes Tekstil2,20-0,90-28,80
Mercan Kimya9,69

Merit Turizm238,90-1,28185,42
Merko Gıda5,79-2,20-32,99
Metemtur Yatırım26,78-9,9521,18
Metro Holding1,78-0,56-14,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,460,00-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,910,53-18,03
Migros Ticaret36,001,18-15,89
Milpa4,00-0,50-13,04
Mistral GMYO4,83-0,822,55
MLP Sağlık23,98-0,5820,68
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,4352,17
Mondi Tire Kutsan7,160,28-5,79
Naturel Enerji32,96-0,42-7,18
Naturelgaz9,493,83

Net Holding5,542,2161,52
Netaş Telekom.21,92-0,18-21,94
Niğbaş Niğde Beton12,630,32-75,71
Nuh Çimento47,58-4,80-0,93
Nurol GMYO13,02-1,4478,60
Odaş Elektrik2,400,00-38,46
Olmuksan-IP7,320,27-38,23
Orge Enerji Elektrik9,88-1,1033,88
Orma Orman Mahsulleri30,98-3,07110,46
Osmanlı Menkul26,84-3,87-13,25
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,86-16,12
Otokar304,50-0,390,07
Oyak Çimento7,15-0,14-18,56
Oyak Yat. Ort.7,69-0,3910,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,98-1,73-15,50
Özak GMYO4,13-0,48-19,02
Özbal Çelik Boru7,52-1,0514,81
Özderici GMYO1,660,00-25,23
Özerden Plastik8,96-2,61-0,44
Pamukova Elektrik27,982,6431,24
Panora GMYO6,150,160,69
Papilon Savunma16,061,58-29,44
Park Elek.Madencilik5,231,75-2,61
Parsan29,26-0,6820,41
Pegasus82,854,5411,06
Peker GMYO1,220,00-53,26
Penguen Gıda3,412,10-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,82-0,19

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,28-1,4037,92
Petkim6,350,1627,51
Petrokent Turizm2.320,000,00155,96
Pınar Et ve Un19,640,72-10,25
Pınar Su7,520,401,21
Pınar Süt18,641,30-17,34
Plastikkart13,97-1,20-3,32
Polisan Holding2,941,73-23,53
Politeknik Metal300,00-0,86-26,06
Prizma Press Matbaacılık4,79-1,24-12,59
QNB Finans Fin. Kir.94,00-1,21-24,98
QNB Finansbank44,000,00-37,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,54-0,76

Ral Yatırım Holding3,41-0,58-23,20
Ray Sigorta10,46-1,32-32,30
Reysaş GMYO4,00-2,44-26,61
Reysaş Lojistik3,965,88-23,46
Rhea Girişim2,22-0,45-40,32
Rodrigo Tekstil16,450,7319,99
Royal Halı3,511,742,03
RTA Laboratuvarları22,38-0,27-26,09
Sabancı Holding8,591,42-22,09
Safkar Ege Soğutmacılık7,75-0,39-28,77
Sanel Mühendislik3,69-0,547,89
Sanifoam Sünger17,611,8529,49
Sanko Pazarlama11,092,3319,66
Saray Matbaacılık4,840,21-44,81
Sarkuysan15,40-1,3577,06
Sasa Polyester32,72-0,55118,36
Say Yenilenebilir Enerji28,22-2,49231,61
Sekuro Plastik20,84-4,0549,28
Selçuk Ecza Deposu9,070,22-32,47
Selçuk Gıda3,98-1,24-20,08
Senkron Güvenlik29,888,6513,79
Serve Film Prodüksiyon14,83-9,96-7,31
Servet GMYO77,252,86-1,47
Seyitler Kimya24,20-4,12-3,55
Silverline Endüstri5,320,00-38,14
Sinpaş GMYO3,270,31-21,77
Smartiks Yazılım5,81-1,02-34,42
Sodaş Sodyum Sanayii25,18-0,87-4,39
Söktaş5,115,360,39
Sönmez Filament41,902,34-40,31
Sönmez Pamuklu16,881,63-29,67
Sumaş Suni Tahta65,006,3026,83
Şeker Fin. Kir.6,931,328,28
Şekerbank1,120,00-25,83
Şişe Cam7,950,008,76
Şok Marketler Ticaret11,480,53-9,03
T. Halk Bankası4,500,45-19,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,740,00-30,01
T.S.K.B.1,35-0,74-22,70
T.Tuborg18,500,002,38
Taç Tarım Ürünleri23,160,00119,94
Tat Gıda8,99-0,11-22,24
TAV Havalimanları23,702,1611,27
Taze Kuru Gıda231,70-1,407,12
Tek-Art Turizm1,760,57-12,87
Tekfen Holding15,36-0,65-6,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,52-0,66-13,16
Temapol Polimer Plastik14,87-1,5229,30
TGS Dış Ticaret13,05-1,292,68
Tofaş Oto. Fab.28,080,36-9,16
Torunlar GMYO3,240,00-16,92
Trabzon Liman35,004,178,97
Trabzonspor Sportif2,61-2,616,97
Trend GMYO7,21-4,50-42,64
TSKB GMYO3,78-1,56-34,26
Tuğçelik10,729,9532,67
Tukaş7,131,28-26,42
Turcas Petrol4,033,33-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,750,62

Turkcell15,66-1,32-0,21
Tümosan Motor ve Traktör19,633,1039,52
Tüpraş99,05-0,15-8,29
Türk Hava Yolları13,402,683,80
Türk İlaç Serum48,520,87

Türk Prysmian Kablo12,29-1,361,89
Türk Telekom6,820,00-17,98
Türk Traktör185,700,229,00
Türker Proje Gayrimenkul147,401,6630,56
Türkiye Sigorta5,32-0,19-13,89
Ufuk Yatırım14,604,898,96
Ulaşlar Turizm Yat.4,872,9614,86
Ulusoy Elektrik56,20-2,099,44
Ulusoy Un Sanayi5,44-0,736,91
Umpaş Holding1,48-0,67-43,30
Uşak Seramik2,590,0010,68
Utopya Turizm25,000,00-35,57
Uzertaş Boya41,304,56-27,03
Ülker Bisküvi21,44-0,37-3,93
Vakıf Fin. Kir.11,03-2,39158,92
Vakıf GMYO2,27-0,44-31,84
Vakıf Yat. Ort.5,87-1,18-20,24
Vakıflar Bankası3,590,84-23,78
Vakko Tekstil10,93-1,7174,42
Vanet Gıda5,54-0,72-28,33
Verusa Holding57,601,3227,72
Verusaturk Girisim25,161,2992,35
Vestel32,881,1156,13
Vestel Beyaz Eşya50,700,6024,02
Viking Kağıt5,80-0,51-35,56
Yapı Kredi Koray GMYO5,99-0,1734,61
Yapı ve Kredi Bank.2,170,00-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,50-1,545,69
Yataş16,50-2,3114,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,993,10-32,05
Yeni Gimat GMYO13,520,9016,63
Yeşil GMYO1,130,00-18,12
Yeşil Yapı1,38-0,72-25,00
Yeşil Yatırım Holding82,751,97-13,21
Yibitaş İnşaat Malzeme14.700,000,00-5,77
Yonga Mobilya23,78-5,11-20,17
Yükselen Çelik5,28-0,750,92
Yünsa13,37-0,22-3,75
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,060,98-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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