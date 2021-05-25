Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.239,90 -0,05 -8,05 İş Bankası (C) 5,17 0,58 -23,89 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,27 0,00 -15,28 İş Girişim 16,25 -1,87 -14,25 İş GMYO 1,97 1,03 -22,44 İş Y. Men. Değ. 17,75 -0,45 6,94 İş Yat. Ort. 3,08 1,32 -8,42 İşbir Holding 7.799,40 -3,68 184,90 Işık Plastik 33,10 0,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -0,98 -11,40 İttifak Holding 1,78 -1,11 -20,18 İz Hayvancılık Tarım 20,24 -0,98 12,44 İzmir Demir Çelik 2,23 -0,45 -32,62 İzmir Fırça 8,06 -2,89 44,96 Jantsa Jant Sanayi 89,00 -1,11 114,73 Kafein Yazılım 26,86 -1,25 25,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,38 -1,37 Kaplamin 21,70 -0,82 -35,80 Kardemir (A) 7,51 -1,05 26,22 Kardemir (B) 7,43 -0,67 40,99 Kardemir (D) 8,02 -0,12 38,75 Karel Elektronik 33,88 2,48 46,92 Karsan Otomotiv 4,96 -1,59 52,62 Karsu Tekstil 9,61 -0,93 12,40 Kartonsan 61,80 1,15 -34,72 Katmerciler Ekipman 3,61 -1,37 17,21 Kent Gıda 290,00 0,00 -18,45 Kerevitaş Gıda 4,93 -0,20 -25,08 Kervan Gıda 16,55 -0,78 25,19 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 1,96 0,00 -21,91 Klimasan Klima 23,82 -0,42 40,37 Koç Holding 19,11 0,79 -6,56 Konfrut Gıda 16,00 -1,60 -5,33 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,05 -0,92 195,82 Konya Çimento 910,10 0,25 -19,46 Kordsa Teknik Tekstil 24,22 0,92 55,76 Koza Altın 128,90 0,55 33,30 Koza Madencilik 17,31 -1,09 11,75 Körfez GMYO 5,13 -0,39 -11,55 Kristal Kola 2,24 -0,44 -42,86 Kron Telekomünikasyon 52,30 -1,13 41,97 Kuştur Kuşadası Turizm 329,00 -2,69 109,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 -0,81 6,52 Kütahya Porselen 55,00 -9,98 9,02 Lider Faktoring 2,90 1,05 -14,96 Link Bilgisayar 36,24 0,17 13,69 Logo Yazılım 156,00 3,52 25,24 Lokman Hekim Sağlık 17,50 -1,13 62,76 Lüks Kadife 59,00 -3,36 104,15 Makina Takım 3,23 1,57 -5,28 Marka Yatırım Holding 5,62 -2,94 -12,60 Marmaris Altınyunus 212,50 -1,80 91,27 Marshall 318,30 0,06 3,78 Martı GMYO 1,59 3,92 -42,18 Martı Otel 2,25 0,00 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 37,10 0,54 Mavi Giyim 51,60 -0,39 -1,15 Mazhar Zorlu Holding 28,54 0,00 -9,34 Mega Polietilen 7,38 -5,38 -3,66 Menderes Tekstil 2,37 -3,66 -23,30 Merit Turizm 228,20 -6,86 172,64 Merko Gıda 6,57 -3,81 -23,96 Metemtur Yatırım 37,48 2,13 69,59 Metro Holding 1,87 1,08 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 -2,26 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 0,00 -13,73 Migros Ticaret 36,86 1,43 -13,88 Milpa 4,22 -1,17 -8,26 Mistral GMYO 4,99 -1,77 5,94 MLP Sağlık 24,88 0,16 25,21 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 5,63 63,04 Mondi Tire Kutsan 7,63 0,39 0,39 Naturel Enerji 34,64 -0,63 -2,44 Naturelgaz 9,51 -1,35 Net Holding 5,57 0,00 62,39 Netaş Telekom. 23,46 0,60 -16,45 Niğbaş Niğde Beton 13,46 -0,15 -74,12 Nuh Çimento 51,40 -0,87 7,02 Nurol GMYO 13,61 -1,66 86,69 Odaş Elektrik 2,44 1,24 -37,44 Olmuksan-IP 7,35 0,14 -37,97 Orge Enerji Elektrik 10,44 -0,19 41,46 Orma Orman Mahsulleri 32,50 3,17 120,79 Osmanlı Menkul 25,58 -1,99 -17,32 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 0,41 -11,76 Otokar 314,80 0,74 3,46 Oyak Çimento 7,38 -0,14 -15,95 Oyak Yat. Ort. 7,87 -0,25 13,24 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 -1,67 -12,74 Özak GMYO 4,34 -0,91 -14,90 Özbal Çelik Boru 7,56 -2,20 15,42 Özderici GMYO 1,77 -1,12 -20,27 Özerden Plastik 9,52 9,93 5,78 Pamukova Elektrik 27,34 1,71 28,24 Panora GMYO 6,25 0,48 2,33 Papilon Savunma 17,09 -1,04 -24,91 Park Elek.Madencilik 5,23 0,19 -2,61 Parsan 31,08 0,26 27,90 Pegasus 81,45 0,06 9,18 Peker GMYO 1,26 0,80 -51,72 Penguen Gıda 3,44 -2,55 -31,88 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,68 -0,69 Pera GMYO 1,48 0,68 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 25,84 -2,49 40,98 Petkim 6,41 0,63 28,71 Petrokent Turizm 2.313,00 -0,25 155,19 Pınar Et ve Un 20,42 0,00 -6,69 Pınar Su 7,60 -0,78 2,29 Pınar Süt 19,06 -0,52 -15,48 Plastikkart 14,95 1,63 3,46 Polisan Holding 3,04 -0,33 -20,93 Politeknik Metal 303,00 0,00 -25,32 Prizma Press Matbaacılık 5,14 -1,15 -6,20 QNB Finans Fin. Kir. 95,65 0,10 -23,66 QNB Finansbank 43,00 -6,20 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,00 -0,91 Ral Yatırım Holding 3,63 -0,82 -18,24 Ray Sigorta 11,01 -1,87 -28,74 Reysaş GMYO 4,02 -0,25 -26,24 Reysaş Lojistik 3,54 -1,12 -31,58 Rhea Girişim 2,29 -0,87 -38,44 Rodrigo Tekstil 17,00 -3,57 24,00 Royal Halı 3,60 -0,28 4,65 RTA Laboratuvarları 23,36 -0,93 -22,85 Sabancı Holding 8,58 0,94 -22,18 Safkar Ege Soğutmacılık 8,12 -0,85 -25,37 Sanel Mühendislik 3,70 -1,60 8,19 Sanifoam Sünger 16,18 -3,11 18,97 Sanko Pazarlama 10,86 0,46 15,65 Saray Matbaacılık 4,96 2,90 -43,44 Sarkuysan 15,54 0,97 78,67 Sasa Polyester 33,56 0,96 123,97 Say Yenilenebilir Enerji 29,60 5,71 247,83 Sekuro Plastik 23,52 0,09 68,48 Selçuk Ecza Deposu 9,50 -0,21 -29,27 Selçuk Gıda 3,98 -2,93 -20,08 Senkron Güvenlik 29,90 0,00 13,86 Serve Film Prodüksiyon 15,01 -3,16 -6,19 Servet GMYO 73,70 -4,90 -5,99 Seyitler Kimya 24,28 -2,65 -3,23 Silverline Endüstri 5,65 -0,88 -34,30 Sinpaş GMYO 3,21 -6,14 -23,21 Smartiks Yazılım 6,05 -0,17 -31,72 Sodaş Sodyum Sanayii 26,40 -0,75 0,24 Söktaş 4,84 1,47 -4,91 Sönmez Filament 38,90 -7,34 -44,59 Sönmez Pamuklu 18,00 -0,06 -25,00 Sumaş Suni Tahta 62,65 4,68 22,24 Şeker Fin. Kir. 7,40 2,07 15,63 Şekerbank 1,16 0,00 -23,18 Şişe Cam 8,02 -0,37 9,71 Şok Marketler Ticaret 11,74 -0,34 -6,97 T. Halk Bankası 4,48 1,36 -19,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,52 -2,54 -30,71 T.S.K.B. 1,39 -0,71 -20,41 T.Tuborg 19,00 0,00 5,15 Taç Tarım Ürünleri 24,00 -0,74 127,92 Tat Gıda 9,28 -0,32 -19,73 TAV Havalimanları 23,54 -0,34 10,52 Taze Kuru Gıda 232,10 -3,29 7,30 Tek-Art Turizm 1,82 0,55 -9,90 Tekfen Holding 15,81 -0,50 -3,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,06 -0,49 -6,93 Temapol Polimer Plastik 15,47 -0,39 34,52 TGS Dış Ticaret 14,10 0,00 10,94 Tofaş Oto. Fab. 28,90 2,05 -6,51 Torunlar GMYO 3,43 -0,58 -12,05 Trabzon Liman 35,00 4,98 8,97 Trabzonspor Sportif 2,67 3,49 9,43 Trend GMYO 6,95 -3,07 -44,71 TSKB GMYO 4,03 0,25 -29,91 Tuğçelik 9,24 8,96 14,36 Tukaş 7,24 -1,50 -25,28 Turcas Petrol 4,11 0,49 -15,26 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,94 -0,90 Turkcell 15,63 -0,82 -0,41 Tümosan Motor ve Traktör 20,18 1,31 43,43 Tüpraş 102,90 -0,10 -4,72 Türk Hava Yolları 13,52 0,37 4,73 Türk İlaç Serum 47,18 9,98 Türk Prysmian Kablo 12,47 1,55 3,38 Türk Telekom 6,87 0,29 -17,38 Türk Traktör 195,00 0,78 14,46 Türker Proje Gayrimenkul 154,60 1,98 36,94 Türkiye Sigorta 5,66 0,89 -8,39 Ufuk Yatırım 15,26 1,87 13,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,87 -0,81 14,86 Ulusoy Elektrik 57,65 -2,21 12,27 Ulusoy Un Sanayi 5,61 -1,75 10,25 Umpaş Holding 1,50 2,04 -42,53 Uşak Seramik 2,84 1,07 21,37 Utopya Turizm 28,50 -1,72 -26,55 Uzertaş Boya 40,08 -6,79 -29,19 Ülker Bisküvi 22,04 0,40 -1,24 Vakıf Fin. Kir. 12,08 -0,49 183,57 Vakıf GMYO 2,43 0,41 -27,04 Vakıf Yat. Ort. 6,18 -1,44 -16,03 Vakıflar Bankası 3,61 1,98 -23,35 Vakko Tekstil 11,39 -0,96 81,76 Vanet Gıda 5,84 -1,68 -24,45 Verusa Holding 58,90 -0,51 30,60 Verusaturk Girisim 25,96 -0,31 98,47 Vestel 33,72 1,08 60,11 Vestel Beyaz Eşya 53,30 1,52 30,38 Viking Kağıt 6,22 0,16 -30,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,23 0,48 40,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 0,93 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,45 5,51 12,53 Yataş 17,78 1,83 23,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 1,01 -32,05 Yeni Gimat GMYO 13,80 -0,65 19,05 Yeşil GMYO 1,17 0,86 -15,22 Yeşil Yapı 1,41 -0,70 -23,37 Yeşil Yatırım Holding 81,30 -0,67 -14,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.999,90 -3,85 -3,85 Yonga Mobilya 24,60 1,65 -17,42 Yükselen Çelik 5,42 -1,81 3,60 Yünsa 13,35 -0,89 -3,90 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,11 0,96 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Bu gurur milletimizin"