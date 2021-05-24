Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.250,10 0,27 -8,02 İş Bankası (C) 5,11 -0,78 -24,77 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 -0,01 4,21 İş Fin.Kir. 3,26 -1,51 -15,54 İş Girişim 16,06 0,06 -15,25 İş GMYO 1,95 -0,51 -23,23 İş Y. Men. Değ. 17,45 -1,19 5,14 İş Yat. Ort. 3,04 -1,30 -9,61 İşbir Holding 8.700,00 -0,16 217,80 Işık Plastik 33,26 -2,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 -0,95 -8,77 İttifak Holding 1,82 1,68 -18,39 İz Hayvancılık Tarım 20,86 3,68 15,89 İzmir Demir Çelik 2,26 -2,16 -31,71 İzmir Fırça 8,48 5,21 52,52 Jantsa Jant Sanayi 83,30 -5,34 100,97 Kafein Yazılım 27,36 -3,39 28,21 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,60 -1,02 Kaplamin 22,34 0,09 -33,91 Kardemir (A) 7,53 0,00 26,55 Kardemir (B) 7,47 0,27 41,75 Kardemir (D) 8,03 0,00 38,93 Karel Elektronik 33,06 -0,48 43,37 Karsan Otomotiv 4,72 -2,48 45,23 Karsu Tekstil 10,01 0,00 17,08 Kartonsan 61,20 -1,13 -35,36 Katmerciler Ekipman 3,68 -1,60 19,48 Kent Gıda 300,00 -1,48 -15,64 Kerevitaş Gıda 4,96 0,40 -24,62 Kervan Gıda 16,67 2,02 26,10 Kervansaray Yat. Holding 0,67 1,52 -46,83 Kiler GMYO 1,97 -0,51 -21,51 Klimasan Klima 24,48 -1,77 44,25 Koç Holding 18,96 -0,99 -7,30 Konfrut Gıda 15,95 1,59 -5,62 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,05 -0,64 195,82 Konya Çimento 922,00 1,50 -18,41 Kordsa Teknik Tekstil 24,14 -1,23 55,24 Koza Altın 128,70 0,23 33,09 Koza Madencilik 17,74 2,37 14,53 Körfez GMYO 5,11 -0,20 -11,90 Kristal Kola 2,27 -1,73 -42,09 Kron Telekomünikasyon 52,65 -2,50 42,92 Kuştur Kuşadası Turizm 340,00 6,05 116,15 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 0,42 3,91 Kütahya Porselen 61,10 -9,95 21,11 Lider Faktoring 2,88 -0,69 -15,54 Link Bilgisayar 36,00 -1,37 12,94 Logo Yazılım 153,30 0,13 23,07 Lokman Hekim Sağlık 17,60 3,41 63,69 Lüks Kadife 62,80 2,70 117,30 Makina Takım 3,18 -0,31 -6,74 Marka Yatırım Holding 5,23 -0,95 -18,66 Marmaris Altınyunus 218,10 -0,86 96,31 Marshall 319,70 -1,72 4,24 Martı GMYO 1,54 -0,65 -44,00 Martı Otel 2,25 -0,44 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 37,70 0,21 Mavi Giyim 50,85 -1,83 -2,59 Mazhar Zorlu Holding 28,50 -3,59 -9,47 Mega Polietilen 7,67 -1,41 0,13 Menderes Tekstil 2,48 -3,13 -19,74 Merit Turizm 260,00 1,92 210,63 Merko Gıda 6,83 9,98 -20,95 Metemtur Yatırım 35,78 2,23 61,90 Metro Holding 1,90 -1,04 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 0,78 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 -0,50 -13,73 Migros Ticaret 36,40 -1,41 -14,95 Milpa 4,20 -0,94 -8,70 Mistral GMYO 5,10 1,19 8,28 MLP Sağlık 24,74 -0,80 24,51 MMC San. ve Tic. Yat. 6,99 3,56 51,96 Mondi Tire Kutsan 7,38 3,36 -2,89 Naturel Enerji 35,14 -0,28 -1,04 Naturelgaz 9,82 1,55 Net Holding 5,60 0,18 63,27 Netaş Telekom. 23,60 2,43 -15,95 Niğbaş Niğde Beton 13,64 0,81 -73,77 Nuh Çimento 52,10 -0,76 8,48 Nurol GMYO 13,92 3,19 90,95 Odaş Elektrik 2,43 -1,22 -37,69 Olmuksan-IP 7,36 0,00 -37,89 Orge Enerji Elektrik 10,41 0,00 41,06 Orma Orman Mahsulleri 35,00 3,86 137,77 Osmanlı Menkul 25,98 -2,84 -16,03 Ostim Endüstriyel Yat 2,45 -2,39 -11,03 Otokar 310,40 0,13 2,01 Oyak Çimento 7,41 0,00 -15,60 Oyak Yat. Ort. 7,86 -1,87 13,09 Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 -1,86 -10,62 Özak GMYO 4,41 -0,23 -13,53 Özbal Çelik Boru 7,69 -2,29 17,40 Özderici GMYO 1,83 -2,14 -17,57 Özerden Plastik 8,75 1,04 -2,78 Pamukova Elektrik 26,72 -2,48 25,33 Panora GMYO 6,36 1,11 4,13 Papilon Savunma 17,49 -1,24 -23,15 Park Elek.Madencilik 5,24 -2,06 -2,42 Parsan 31,02 -1,77 27,65 Pegasus 81,55 -0,12 9,32 Peker GMYO 1,26 -0,79 -51,72 Penguen Gıda 3,53 2,92 -30,10 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,68 -0,88 Pera GMYO 1,46 -0,68 -16,65 Pergamon Dış Ticaret 26,38 5,27 43,93 Petkim 6,40 -0,93 28,51 Petrokent Turizm 2.302,50 0,10 154,03 Pınar Et ve Un 20,62 0,39 -5,77 Pınar Su 7,63 1,19 2,69 Pınar Süt 19,26 -0,41 -14,59 Plastikkart 14,53 0,90 0,55 Polisan Holding 3,07 -0,65 -20,15 Politeknik Metal 307,00 -0,97 -24,33 Prizma Press Matbaacılık 5,21 -1,70 -4,93 QNB Finans Fin. Kir. 100,00 0,00 -20,19 QNB Finansbank 47,50 -0,96 -32,48 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,50 0,00 Ral Yatırım Holding 3,57 -0,83 -19,59 Ray Sigorta 11,35 -1,39 -26,54 Reysaş GMYO 4,04 -1,22 -25,87 Reysaş Lojistik 3,60 -1,10 -30,42 Rhea Girişim 2,35 -2,08 -36,83 Rodrigo Tekstil 17,96 -0,94 31,00 Royal Halı 3,60 -1,10 4,65 RTA Laboratuvarları 24,02 4,71 -20,67 Sabancı Holding 8,49 -0,47 -23,00 Safkar Ege Soğutmacılık 8,34 -1,30 -23,35 Sanel Mühendislik 3,78 -0,79 10,53 Sanifoam Sünger 16,71 9,93 22,87 Sanko Pazarlama 10,80 -2,17 15,02 Saray Matbaacılık 4,55 3,64 -48,12 Sarkuysan 15,30 -1,92 75,91 Sasa Polyester 33,38 -1,65 122,76 Say Yenilenebilir Enerji 28,88 -6,36 239,37 Sekuro Plastik 23,34 -0,09 67,19 Selçuk Ecza Deposu 9,47 -0,63 -29,50 Selçuk Gıda 3,97 -2,93 -20,28 Senkron Güvenlik 29,92 -3,48 13,94 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,69 0,00 Servet GMYO 78,40 -2,06 0,00 Seyitler Kimya 24,94 9,96 -0,60 Silverline Endüstri 5,79 -0,52 -32,67 Sinpaş GMYO 3,43 -2,28 -17,94 Smartiks Yazılım 6,05 -1,63 -31,72 Sodaş Sodyum Sanayii 26,68 0,38 1,31 Söktaş 4,78 3,46 -6,09 Sönmez Filament 42,10 8,95 -40,03 Sönmez Pamuklu 18,40 -1,81 -23,33 Sumaş Suni Tahta 60,00 -3,07 17,07 Şeker Fin. Kir. 7,01 0,00 9,53 Şekerbank 1,16 -0,85 -23,18 Şişe Cam 8,02 0,12 9,71 Şok Marketler Ticaret 11,81 -0,59 -6,42 T. Halk Bankası 4,41 0,46 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,58 -3,66 -30,52 T.S.K.B. 1,39 1,46 -20,41 T.Tuborg 19,11 -1,49 5,76 Taç Tarım Ürünleri 24,26 -2,88 130,39 Tat Gıda 9,41 -1,26 -18,61 TAV Havalimanları 23,62 0,00 10,89 Taze Kuru Gıda 243,90 -0,85 12,76 Tek-Art Turizm 1,81 0,56 -10,40 Tekfen Holding 15,92 -1,00 -2,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,18 -1,33 -5,54 Temapol Polimer Plastik 15,70 -1,69 36,52 TGS Dış Ticaret 14,59 2,67 14,79 Tofaş Oto. Fab. 28,36 -1,32 -8,25 Torunlar GMYO 3,46 -0,57 -11,28 Trabzon Liman 32,86 6,21 2,30 Trabzonspor Sportif 2,47 1,23 1,23 Trend GMYO 7,09 8,74 -43,60 TSKB GMYO 4,08 0,25 -29,04 Tuğçelik 8,38 -3,12 3,71 Tukaş 7,41 -3,39 -23,53 Turcas Petrol 4,12 -0,48 -15,05 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,08 -0,30 Turkcell 15,63 0,26 -0,41 Tümosan Motor ve Traktör 20,06 -0,40 42,57 Tüpraş 102,10 -0,78 -5,46 Türk Hava Yolları 13,52 0,22 4,73 Türk İlaç Serum 42,90 10,00 Türk Prysmian Kablo 12,18 3,19 0,97 Türk Telekom 6,83 -0,44 -17,86 Türk Traktör 193,10 -1,28 13,34 Türker Proje Gayrimenkul 145,80 -2,41 29,14 Türkiye Sigorta 5,62 -0,53 -9,03 Ufuk Yatırım 15,93 -0,19 18,88 Ulaşlar Turizm Yat. 5,03 3,93 18,63 Ulusoy Elektrik 58,55 -0,09 14,02 Ulusoy Un Sanayi 5,82 1,22 14,38 Umpaş Holding 1,50 -1,96 -42,53 Uşak Seramik 2,74 -2,14 17,09 Utopya Turizm 29,50 -1,67 -23,97 Uzertaş Boya 44,98 -2,09 -20,53 Ülker Bisküvi 22,96 -1,03 -0,78 Vakıf Fin. Kir. 12,27 2,76 188,03 Vakıf GMYO 2,42 -0,41 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,25 -1,73 -15,08 Vakıflar Bankası 3,54 0,28 -24,84 Vakko Tekstil 11,72 2,72 87,03 Vanet Gıda 6,00 1,69 -22,38 Verusa Holding 60,30 0,42 33,70 Verusaturk Girisim 26,16 -1,28 100,00 Vestel 33,34 2,96 58,31 Vestel Beyaz Eşya 53,10 1,34 29,89 Viking Kağıt 6,28 -1,88 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,25 -1,26 40,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,90 -0,13 9,00 Yataş 17,32 -1,48 19,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,01 -0,99 -31,59 Yeni Gimat GMYO 13,90 0,00 19,91 Yeşil GMYO 1,18 -0,84 -14,49 Yeşil Yapı 1,43 -0,69 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 82,20 -0,24 -13,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,00 1,47 0,00 Yonga Mobilya 24,28 -1,94 -18,49 Yükselen Çelik 5,54 -1,60 5,89 Yünsa 13,20 0,38 -4,98 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,11 -2,31 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara