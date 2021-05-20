Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 37.147,40 -0,42 -8,28 İş Bankası (C) 5,07 -1,36 -25,36 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,27 -0,91 -15,28 İş Girişim 16,11 0,56 -14,99 İş GMYO 1,95 0,00 -23,23 İş Y. Men. Değ. 17,84 1,48 7,49 İş Yat. Ort. 3,09 4,39 -8,12 İşbir Holding 9.407,70 10,00 243,65 Işık Plastik 34,08 -2,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 -0,96 -9,65 İttifak Holding 1,78 -1,11 -20,18 İz Hayvancılık Tarım 19,46 -4,14 8,11 İzmir Demir Çelik 2,29 -2,97 -30,81 İzmir Fırça 7,78 -1,52 39,93 Jantsa Jant Sanayi 86,50 8,26 108,69 Kafein Yazılım 28,92 0,56 35,52 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,75 -4,10 Kaplamin 21,90 -0,90 -35,21 Kardemir (A) 7,48 -2,48 25,71 Kardemir (B) 7,47 -2,48 41,75 Kardemir (D) 8,08 -3,00 39,79 Karel Elektronik 33,56 2,88 45,53 Karsan Otomotiv 4,79 2,57 47,38 Karsu Tekstil 9,79 -2,20 14,50 Kartonsan 63,80 1,92 -32,61 Katmerciler Ekipman 3,76 1,35 22,08 Kent Gıda 300,00 -2,57 -15,64 Kerevitaş Gıda 4,92 -1,20 -25,23 Kervan Gıda 16,78 1,08 26,93 Kervansaray Yat. Holding 0,64 -3,03 -49,21 Kiler GMYO 2,00 -2,44 -20,32 Klimasan Klima 25,52 1,35 50,38 Koç Holding 19,06 -1,55 -6,81 Konfrut Gıda 15,78 -0,94 -6,63 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,80 2,16 198,99 Konya Çimento 935,10 -3,11 -17,25 Kordsa Teknik Tekstil 23,62 -1,17 51,90 Koza Altın 129,30 -1,30 33,71 Koza Madencilik 16,81 -0,88 8,52 Körfez GMYO 5,15 -1,34 -11,21 Kristal Kola 2,33 1,75 -40,56 Kron Telekomünikasyon 54,45 -2,77 47,80 Kuştur Kuşadası Turizm 309,50 -1,75 96,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,87 1,30 Kütahya Porselen 65,55 1,55 29,93 Lider Faktoring 2,92 -1,02 -14,37 Link Bilgisayar 36,02 -3,69 13,00 Logo Yazılım 157,00 -1,88 26,04 Lokman Hekim Sağlık 17,31 0,93 60,99 Lüks Kadife 57,80 -2,45 100,00 Makina Takım 3,20 -0,93 -6,16 Marka Yatırım Holding 5,13 -0,58 -20,22 Marmaris Altınyunus 224,50 0,67 102,07 Marshall 320,90 -1,20 4,63 Martı GMYO 1,60 3,90 -41,82 Martı Otel 2,19 -2,67 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 38,08 -2,71 Mavi Giyim 50,00 -1,48 -4,21 Mazhar Zorlu Holding 29,36 0,20 -6,73 Mega Polietilen 8,03 -3,02 4,83 Menderes Tekstil 2,54 -2,31 -17,80 Merit Turizm 260,10 0,23 210,75 Merko Gıda 5,69 -0,70 -34,14 Metemtur Yatırım 32,28 -9,07 46,06 Metro Holding 1,91 -0,52 -8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 1,19 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,99 -1,00 -14,59 Migros Ticaret 36,90 -1,49 -13,79 Milpa 4,13 -0,72 -10,22 Mistral GMYO 5,12 2,40 8,70 MLP Sağlık 24,56 -0,08 23,60 MMC San. ve Tic. Yat. 7,30 -5,19 58,70 Mondi Tire Kutsan 6,93 -2,39 -8,82 Naturel Enerji 35,60 -0,78 0,26 Naturelgaz 10,20 -6,34 Net Holding 5,62 -0,35 63,85 Netaş Telekom. 23,00 -2,46 -18,09 Niğbaş Niğde Beton 13,55 -1,24 -73,94 Nuh Çimento 53,10 -1,67 10,56 Nurol GMYO 14,83 1,78 103,43 Odaş Elektrik 2,49 0,81 -36,15 Olmuksan-IP 7,41 -0,13 -37,47 Orge Enerji Elektrik 10,64 -0,65 44,17 Orma Orman Mahsulleri 30,50 -1,61 107,20 Osmanlı Menkul 26,92 -2,82 -12,99 Ostim Endüstriyel Yat 2,59 4,44 -5,95 Otokar 313,40 -2,70 3,00 Oyak Çimento 7,32 -0,68 -16,63 Oyak Yat. Ort. 8,35 4,51 20,14 Oylum Sınai Yatırımlar 4,22 0,24 -10,40 Özak GMYO 4,39 -0,90 -13,92 Özbal Çelik Boru 7,36 -0,94 12,37 Özderici GMYO 1,68 -1,18 -24,32 Özerden Plastik 8,40 -0,12 -6,67 Pamukova Elektrik 28,66 -0,42 34,43 Panora GMYO 6,30 0,64 3,15 Papilon Savunma 17,71 0,17 -22,19 Park Elek.Madencilik 5,47 0,55 1,86 Parsan 31,86 2,31 31,11 Pegasus 81,05 -1,22 8,65 Peker GMYO 1,29 -0,77 -50,57 Penguen Gıda 3,38 -1,46 -33,07 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,84 -0,44 Pera GMYO 1,46 2,10 -16,65 Pergamon Dış Ticaret 24,94 -0,24 36,07 Petkim 6,36 1,60 27,71 Petrokent Turizm 2.386,90 2,88 163,34 Pınar Et ve Un 20,50 -0,39 -6,32 Pınar Su 7,62 -0,39 2,56 Pınar Süt 19,17 0,26 -14,99 Plastikkart 14,33 -2,18 -0,83 Polisan Holding 3,06 0,00 -20,41 Politeknik Metal 316,30 -2,38 -22,04 Prizma Press Matbaacılık 5,17 0,39 -5,66 QNB Finans Fin. Kir. 103,00 -0,68 -17,80 QNB Finansbank 50,00 -0,30 -28,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,88 -1,97 Ral Yatırım Holding 3,67 -3,93 -17,34 Ray Sigorta 11,77 -1,09 -23,82 Reysaş GMYO 4,10 -0,73 -24,77 Reysaş Lojistik 3,74 0,27 -27,72 Rhea Girişim 2,42 -0,41 -34,95 Rodrigo Tekstil 17,90 -3,50 30,56 Royal Halı 3,60 -2,96 4,65 RTA Laboratuvarları 21,70 -1,00 -28,34 Sabancı Holding 8,35 -0,95 -24,27 Safkar Ege Soğutmacılık 8,50 -0,58 -21,88 Sanel Mühendislik 3,82 -1,29 11,70 Sanifoam Sünger 15,07 5,46 10,81 Sanko Pazarlama 11,12 -1,85 18,42 Saray Matbaacılık 4,36 1,40 -50,29 Sarkuysan 15,60 -2,13 79,36 Sasa Polyester 33,44 -1,76 123,16 Say Yenilenebilir Enerji 33,94 -4,61 298,82 Sekuro Plastik 24,62 5,39 76,36 Selçuk Ecza Deposu 9,47 0,53 -29,50 Selçuk Gıda 3,86 0,26 -22,49 Senkron Güvenlik 31,38 0,00 19,50 Serve Film Prodüksiyon 16,26 -1,33 1,63 Servet GMYO 81,90 -6,08 4,46 Seyitler Kimya 22,36 -2,95 -10,88 Silverline Endüstri 5,93 1,02 -31,05 Sinpaş GMYO 3,63 -1,89 -13,16 Smartiks Yazılım 6,07 -1,62 -31,49 Sodaş Sodyum Sanayii 26,92 0,15 2,22 Söktaş 4,74 9,47 -6,88 Sönmez Filament 35,14 9,95 -49,94 Sönmez Pamuklu 19,18 8,61 -20,08 Sumaş Suni Tahta 64,55 -2,20 25,95 Şeker Fin. Kir. 6,88 -1,71 7,50 Şekerbank 1,16 -0,85 -23,18 Şişe Cam 8,01 -0,62 9,58 Şok Marketler Ticaret 11,87 -0,84 -5,94 T. Halk Bankası 4,33 -0,69 -22,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,50 -0,18 -27,56 T.S.K.B. 1,32 -2,22 -24,42 T.Tuborg 19,26 -2,23 6,59 Taç Tarım Ürünleri 24,62 -0,89 133,81 Tat Gıda 9,43 0,00 -18,44 TAV Havalimanları 23,22 -0,34 9,01 Taze Kuru Gıda 243,40 0,29 12,53 Tek-Art Turizm 1,78 -0,56 -11,88 Tekfen Holding 16,00 -0,93 -2,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,39 0,84 -3,12 Temapol Polimer Plastik 15,93 -2,03 38,52 TGS Dış Ticaret 14,98 4,03 17,86 Tofaş Oto. Fab. 28,76 -0,83 -6,96 Torunlar GMYO 3,55 0,00 -8,97 Trabzon Liman 30,94 -0,77 -3,67 Trabzonspor Sportif 2,42 2,54 -0,82 Trend GMYO 6,57 1,08 -47,73 TSKB GMYO 4,02 0,25 -30,09 Tuğçelik 8,73 -2,57 8,04 Tukaş 7,12 -1,11 -26,52 Turcas Petrol 4,19 3,46 -13,61 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,10 -2,88 Turkcell 15,47 -0,71 -1,42 Tümosan Motor ve Traktör 20,18 0,90 43,43 Tüpraş 99,95 -1,62 -7,45 Türk Hava Yolları 13,40 0,37 3,80 Türk İlaç Serum 37,06 -3,34 Türk Prysmian Kablo 12,02 0,84 -0,66 Türk Telekom 6,92 -1,56 -16,78 Türk Traktör 197,00 -1,70 15,63 Türker Proje Gayrimenkul 150,40 -1,76 33,22 Türkiye Sigorta 5,68 -0,18 -8,06 Ufuk Yatırım 16,38 0,49 22,24 Ulaşlar Turizm Yat. 4,83 -1,63 13,92 Ulusoy Elektrik 59,05 -1,83 15,00 Ulusoy Un Sanayi 5,44 1,49 6,91 Umpaş Holding 1,49 1,36 -42,91 Uşak Seramik 2,83 0,71 20,94 Utopya Turizm 29,00 -3,33 -25,26 Uzertaş Boya 47,00 0,00 -16,96 Ülker Bisküvi 23,30 -1,19 0,69 Vakıf Fin. Kir. 11,26 -4,17 164,32 Vakıf GMYO 2,44 -1,21 -26,74 Vakıf Yat. Ort. 6,26 -2,34 -14,95 Vakıflar Bankası 3,45 -1,15 -26,75 Vakko Tekstil 11,60 -2,93 85,11 Vanet Gıda 5,74 -0,86 -25,74 Verusa Holding 61,50 0,65 36,36 Verusaturk Girisim 26,40 -0,38 101,83 Vestel 32,54 3,04 54,51 Vestel Beyaz Eşya 51,55 -0,67 26,10 Viking Kağıt 6,18 -1,75 -31,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,47 -1,52 45,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,93 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,20 -2,82 9,42 Yataş 17,26 -3,58 19,45 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 0,00 -30,00 Yeni Gimat GMYO 14,07 -1,26 21,38 Yeşil GMYO 1,19 -1,65 -13,77 Yeşil Yapı 1,43 -2,05 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 83,50 -2,68 -12,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.959,90 -2,65 2,31 Yonga Mobilya 25,00 0,00 -16,08 Yükselen Çelik 5,63 -1,05 7,61 Yünsa 12,94 0,39 -6,85 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,22 3,26 -19,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Selçuk Bayraktar paylaştı! 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