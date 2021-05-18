Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 37.000,10 0,00 -8,64 İş Bankası (C) 5,13 0,79 -24,48 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,28 0,31 -15,03 İş Girişim 16,33 2,77 -13,83 İş GMYO 1,96 1,03 -22,83 İş Y. Men. Değ. 17,19 0,23 3,57 İş Yat. Ort. 2,94 2,08 -12,58 İşbir Holding 8.552,50 10,00 212,41 Işık Plastik 35,58 -0,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 -0,96 -9,65 İttifak Holding 1,80 -1,10 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 20,12 -4,46 11,78 İzmir Demir Çelik 2,35 -2,89 -28,99 İzmir Fırça 8,07 -0,98 45,14 Jantsa Jant Sanayi 78,20 7,64 88,67 Kafein Yazılım 28,10 -1,40 31,68 Kalekim Kimyevi Maddeler 15,45 Kaplamin 22,32 -0,89 -33,96 Kardemir (A) 7,60 0,80 27,73 Kardemir (B) 7,64 0,66 44,97 Kardemir (D) 8,28 1,47 43,25 Karel Elektronik 32,42 3,71 40,59 Karsan Otomotiv 4,59 0,44 41,23 Karsu Tekstil 10,09 -1,75 18,01 Kartonsan 63,35 -1,71 -33,09 Katmerciler Ekipman 3,66 -1,35 18,83 Kent Gıda 320,00 3,43 -10,01 Kerevitaş Gıda 4,94 0,61 -24,92 Kervan Gıda 16,54 -0,96 25,11 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -1,47 -46,83 Kiler GMYO 1,99 0,00 -20,72 Klimasan Klima 25,08 3,81 47,79 Koç Holding 19,43 1,04 -5,00 Konfrut Gıda 15,99 -0,99 -5,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,45 -1,05 197,51 Konya Çimento 1.003,10 6,87 -11,23 Kordsa Teknik Tekstil 23,44 -0,85 50,74 Koza Altın 131,90 2,65 36,40 Koza Madencilik 17,01 5,65 9,81 Körfez GMYO 5,23 -1,51 -9,83 Kristal Kola 2,25 -0,88 -42,60 Kron Telekomünikasyon 58,00 2,47 57,44 Kuştur Kuşadası Turizm 330,00 -1,46 109,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 -0,43 0,00 Kütahya Porselen 66,20 2,16 31,22 Lider Faktoring 2,98 -0,33 -12,61 Link Bilgisayar 36,30 0,95 13,88 Logo Yazılım 155,90 -0,13 25,16 Lokman Hekim Sağlık 16,86 -0,12 56,80 Lüks Kadife 59,00 -3,04 104,15 Makina Takım 3,24 0,00 -4,99 Marka Yatırım Holding 5,15 -0,39 -19,91 Marmaris Altınyunus 228,40 -1,55 105,58 Marshall 325,50 -2,25 6,13 Martı GMYO 1,54 -0,65 -44,00 Martı Otel 2,25 -3,43 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 39,80 -0,45 Mavi Giyim 50,55 1,10 -3,16 Mazhar Zorlu Holding 29,26 -0,14 -7,05 Mega Polietilen 8,01 3,09 4,57 Menderes Tekstil 2,66 1,53 -13,92 Merit Turizm 262,70 -6,18 213,86 Merko Gıda 5,79 0,35 -32,99 Metemtur Yatırım 35,90 1,41 62,44 Metro Holding 1,93 0,52 -7,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 0,82 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 0,00 -13,30 Migros Ticaret 37,38 0,75 -12,66 Milpa 4,13 -0,48 -10,22 Mistral GMYO 4,98 -0,20 5,73 MLP Sağlık 24,02 1,26 20,89 MMC San. ve Tic. Yat. 7,20 -9,89 56,52 Mondi Tire Kutsan 7,11 2,01 -6,45 Naturel Enerji 36,16 -0,82 1,84 Naturelgaz 10,89 10,00 Net Holding 5,71 0,71 66,47 Netaş Telekom. 23,60 -1,17 -15,95 Niğbaş Niğde Beton 13,95 1,09 -73,17 Nuh Çimento 53,85 -1,73 12,12 Nurol GMYO 14,57 0,48 99,86 Odaş Elektrik 2,56 -0,39 -34,36 Olmuksan-IP 7,43 -0,40 -37,30 Orge Enerji Elektrik 10,71 -0,56 45,12 Orma Orman Mahsulleri 32,50 -1,22 120,79 Osmanlı Menkul 28,20 -1,40 -8,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,35 -2,08 -14,66 Otokar 324,40 0,65 6,61 Oyak Çimento 7,38 -0,27 -15,95 Oyak Yat. Ort. 8,01 0,12 15,25 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 -0,72 -11,68 Özak GMYO 4,42 -0,45 -13,33 Özbal Çelik Boru 7,47 -0,13 14,05 Özderici GMYO 1,70 0,00 -23,42 Özerden Plastik 8,46 -1,17 -6,00 Pamukova Elektrik 29,62 -1,27 38,93 Panora GMYO 6,29 0,16 2,98 Papilon Savunma 17,83 2,35 -21,66 Park Elek.Madencilik 5,39 -0,19 0,37 Parsan 31,30 -0,89 28,81 Pegasus 82,55 -2,08 10,66 Peker GMYO 1,29 0,00 -50,57 Penguen Gıda 3,43 -0,29 -32,08 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,70 5,51 Pera GMYO 1,45 0,00 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 25,06 -0,24 36,72 Petkim 6,34 -0,78 27,31 Petrokent Turizm 2.320,00 0,00 155,96 Pınar Et ve Un 20,64 0,49 -5,68 Pınar Su 7,68 -1,03 3,36 Pınar Süt 19,17 0,79 -14,99 Plastikkart 14,98 3,67 3,67 Polisan Holding 3,07 -0,32 -20,15 Politeknik Metal 324,90 -1,07 -19,92 Prizma Press Matbaacılık 5,09 0,00 -7,12 QNB Finans Fin. Kir. 108,00 4,35 -13,81 QNB Finansbank 50,15 3,53 -28,71 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 0,24 Ral Yatırım Holding 3,78 2,16 -14,86 Ray Sigorta 12,08 0,42 -21,81 Reysaş GMYO 4,13 0,00 -24,22 Reysaş Lojistik 3,76 -0,79 -27,33 Rhea Girişim 2,42 2,11 -34,95 Rodrigo Tekstil 18,73 5,22 36,62 Royal Halı 3,64 -1,62 5,81 RTA Laboratuvarları 22,24 0,45 -26,55 Sabancı Holding 8,49 0,95 -23,00 Safkar Ege Soğutmacılık 8,64 2,73 -20,59 Sanel Mühendislik 3,97 0,51 16,08 Sanifoam Sünger 14,12 -0,91 3,82 Sanko Pazarlama 11,47 -0,69 22,15 Saray Matbaacılık 4,38 3,79 -50,06 Sarkuysan 16,04 -1,35 84,42 Sasa Polyester 34,40 -0,75 129,57 Say Yenilenebilir Enerji 35,58 -3,84 318,10 Sekuro Plastik 23,60 -0,42 69,05 Selçuk Ecza Deposu 9,53 -0,83 -29,05 Selçuk Gıda 3,90 6,85 -21,69 Senkron Güvenlik 31,10 -3,12 18,43 Serve Film Prodüksiyon 16,13 -5,12 0,81 Servet GMYO 90,05 -1,04 14,86 Seyitler Kimya 23,08 -0,94 -8,01 Silverline Endüstri 5,83 -1,35 -32,21 Sinpaş GMYO 3,77 -0,79 -9,81 Smartiks Yazılım 6,25 -0,32 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 0,00 2,07 Söktaş 4,19 1,45 -17,68 Sönmez Filament 31,94 2,11 -54,50 Sönmez Pamuklu 17,18 6,25 -28,42 Sumaş Suni Tahta 67,95 4,14 32,59 Şeker Fin. Kir. 7,05 -3,16 10,16 Şekerbank 1,18 0,85 -21,85 Şişe Cam 8,09 3,32 10,67 Şok Marketler Ticaret 12,05 0,25 -4,52 T. Halk Bankası 4,36 0,23 -21,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,64 0,00 -27,11 T.S.K.B. 1,36 0,74 -22,13 T.Tuborg 19,70 2,07 9,02 Taç Tarım Ürünleri 24,74 -0,96 134,95 Tat Gıda 9,42 0,32 -18,52 TAV Havalimanları 23,40 -1,27 9,86 Taze Kuru Gıda 245,00 -1,57 13,27 Tek-Art Turizm 1,79 -2,19 -11,39 Tekfen Holding 16,25 0,37 -0,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,46 0,12 -2,31 Temapol Polimer Plastik 16,40 -0,79 42,61 TGS Dış Ticaret 14,57 -5,14 14,63 Tofaş Oto. Fab. 29,04 0,62 -6,05 Torunlar GMYO 3,58 -0,28 -8,21 Trabzon Liman 31,80 -0,62 -1,00 Trabzonspor Sportif 2,29 -2,55 -6,15 Trend GMYO 6,50 -1,22 -48,29 TSKB GMYO 4,08 -0,97 -29,04 Tuğçelik 8,79 2,93 8,79 Tukaş 7,22 0,70 -25,49 Turcas Petrol 4,05 -1,70 -16,49 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,70 2,39 Turkcell 15,62 -0,26 -0,47 Tümosan Motor ve Traktör 20,04 -0,60 42,43 Tüpraş 100,90 -0,30 -6,57 Türk Hava Yolları 13,19 -1,27 2,17 Türk İlaç Serum 38,64 -1,38 Türk Prysmian Kablo 11,33 -0,79 -6,36 Türk Telekom 6,92 1,91 -16,78 Türk Traktör 200,70 -0,30 17,80 Türker Proje Gayrimenkul 141,30 1,51 25,16 Türkiye Sigorta 5,69 -1,04 -7,90 Ufuk Yatırım 16,30 2,64 21,64 Ulaşlar Turizm Yat. 5,00 -1,57 17,92 Ulusoy Elektrik 59,05 -0,76 15,00 Ulusoy Un Sanayi 5,40 -0,37 6,12 Umpaş Holding 1,54 0,00 -41,00 Uşak Seramik 2,76 1,10 17,95 Utopya Turizm 30,00 -3,04 -22,68 Uzertaş Boya 47,96 -2,12 -15,27 Ülker Bisküvi 23,84 -0,67 3,03 Vakıf Fin. Kir. 12,71 1,92 198,36 Vakıf GMYO 2,46 -0,81 -26,14 Vakıf Yat. Ort. 6,38 -2,30 -13,32 Vakıflar Bankası 3,49 0,87 -25,90 Vakko Tekstil 12,34 5,02 96,92 Vanet Gıda 5,77 -0,35 -25,36 Verusa Holding 60,45 0,42 34,04 Verusaturk Girisim 26,50 -0,97 102,60 Vestel 31,12 3,46 47,77 Vestel Beyaz Eşya 51,45 1,78 25,86 Viking Kağıt 6,34 0,00 -29,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,59 -0,90 48,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 83,65 -7,62 15,57 Yataş 17,71 1,49 22,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,13 1,95 -28,86 Yeni Gimat GMYO 14,03 2,86 21,03 Yeşil GMYO 1,21 0,00 -12,32 Yeşil Yapı 1,47 1,38 -20,11 Yeşil Yatırım Holding 85,20 0,77 -10,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.395,10 10,00 5,10 Yonga Mobilya 25,00 -0,40 -16,08 Yükselen Çelik 5,75 -0,52 9,90 Yünsa 12,59 -0,55 -9,37 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,17 2,36 -21,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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