Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.000,100,00-8,64
İş Bankası (C)5,130,79-24,48
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,280,31-15,03
İş Girişim16,332,77-13,83
İş GMYO1,961,03-22,83
İş Y. Men. Değ.17,190,233,57
İş Yat. Ort.2,942,08-12,58
İşbir Holding8.552,5010,00212,41
Işık Plastik35,58-0,56

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,03-0,96-9,65
İttifak Holding1,80-1,10-19,28
İz Hayvancılık Tarım20,12-4,4611,78
İzmir Demir Çelik2,35-2,89-28,99
İzmir Fırça8,07-0,9845,14
Jantsa Jant Sanayi78,207,6488,67
Kafein Yazılım28,10-1,4031,68
Kalekim Kimyevi Maddeler15,45

Kaplamin22,32-0,89-33,96
Kardemir (A)7,600,8027,73
Kardemir (B)7,640,6644,97
Kardemir (D)8,281,4743,25
Karel Elektronik32,423,7140,59
Karsan Otomotiv4,590,4441,23
Karsu Tekstil10,09-1,7518,01
Kartonsan63,35-1,71-33,09
Katmerciler Ekipman3,66-1,3518,83
Kent Gıda320,003,43-10,01
Kerevitaş Gıda4,940,61-24,92
Kervan Gıda16,54-0,9625,11
Kervansaray Yat. Holding0,67-1,47-46,83
Kiler GMYO1,990,00-20,72
Klimasan Klima25,083,8147,79
Koç Holding19,431,04-5,00
Konfrut Gıda15,99-0,99-5,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,45-1,05197,51
Konya Çimento1.003,106,87-11,23
Kordsa Teknik Tekstil23,44-0,8550,74
Koza Altın131,902,6536,40
Koza Madencilik17,015,659,81
Körfez GMYO5,23-1,51-9,83
Kristal Kola2,25-0,88-42,60
Kron Telekomünikasyon58,002,4757,44
Kuştur Kuşadası Turizm330,00-1,46109,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-0,430,00
Kütahya Porselen66,202,1631,22
Lider Faktoring2,98-0,33-12,61
Link Bilgisayar36,300,9513,88
Logo Yazılım155,90-0,1325,16
Lokman Hekim Sağlık16,86-0,1256,80
Lüks Kadife59,00-3,04104,15
Makina Takım3,240,00-4,99
Marka Yatırım Holding5,15-0,39-19,91
Marmaris Altınyunus228,40-1,55105,58
Marshall325,50-2,256,13
Martı GMYO1,54-0,65-44,00
Martı Otel2,25-3,435,63
Matriks Bilgi Dağıtım39,80-0,45

Mavi Giyim50,551,10-3,16
Mazhar Zorlu Holding29,26-0,14-7,05
Mega Polietilen8,013,094,57
Menderes Tekstil2,661,53-13,92
Merit Turizm262,70-6,18213,86
Merko Gıda5,790,35-32,99
Metemtur Yatırım35,901,4162,44
Metro Holding1,930,52-7,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,460,82-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,020,00-13,30
Migros Ticaret37,380,75-12,66
Milpa4,13-0,48-10,22
Mistral GMYO4,98-0,205,73
MLP Sağlık24,021,2620,89
MMC San. ve Tic. Yat.7,20-9,8956,52
Mondi Tire Kutsan7,112,01-6,45
Naturel Enerji36,16-0,821,84
Naturelgaz10,8910,00

Net Holding5,710,7166,47
Netaş Telekom.23,60-1,17-15,95
Niğbaş Niğde Beton13,951,09-73,17
Nuh Çimento53,85-1,7312,12
Nurol GMYO14,570,4899,86
Odaş Elektrik2,56-0,39-34,36
Olmuksan-IP7,43-0,40-37,30
Orge Enerji Elektrik10,71-0,5645,12
Orma Orman Mahsulleri32,50-1,22120,79
Osmanlı Menkul28,20-1,40-8,86
Ostim Endüstriyel Yat2,35-2,08-14,66
Otokar324,400,656,61
Oyak Çimento7,38-0,27-15,95
Oyak Yat. Ort.8,010,1215,25
Oylum Sınai Yatırımlar4,16-0,72-11,68
Özak GMYO4,42-0,45-13,33
Özbal Çelik Boru7,47-0,1314,05
Özderici GMYO1,700,00-23,42
Özerden Plastik8,46-1,17-6,00
Pamukova Elektrik29,62-1,2738,93
Panora GMYO6,290,162,98
Papilon Savunma17,832,35-21,66
Park Elek.Madencilik5,39-0,190,37
Parsan31,30-0,8928,81
Pegasus82,55-2,0810,66
Peker GMYO1,290,00-50,57
Penguen Gıda3,43-0,29-32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,705,51

Pera GMYO1,450,00-17,22
Pergamon Dış Ticaret25,06-0,2436,72
Petkim6,34-0,7827,31
Petrokent Turizm2.320,000,00155,96
Pınar Et ve Un20,640,49-5,68
Pınar Su7,68-1,033,36
Pınar Süt19,170,79-14,99
Plastikkart14,983,673,67
Polisan Holding3,07-0,32-20,15
Politeknik Metal324,90-1,07-19,92
Prizma Press Matbaacılık5,090,00-7,12
QNB Finans Fin. Kir.108,004,35-13,81
QNB Finansbank50,153,53-28,71
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,900,24

Ral Yatırım Holding3,782,16-14,86
Ray Sigorta12,080,42-21,81
Reysaş GMYO4,130,00-24,22
Reysaş Lojistik3,76-0,79-27,33
Rhea Girişim2,422,11-34,95
Rodrigo Tekstil18,735,2236,62
Royal Halı3,64-1,625,81
RTA Laboratuvarları22,240,45-26,55
Sabancı Holding8,490,95-23,00
Safkar Ege Soğutmacılık8,642,73-20,59
Sanel Mühendislik3,970,5116,08
Sanifoam Sünger14,12-0,913,82
Sanko Pazarlama11,47-0,6922,15
Saray Matbaacılık4,383,79-50,06
Sarkuysan16,04-1,3584,42
Sasa Polyester34,40-0,75129,57
Say Yenilenebilir Enerji35,58-3,84318,10
Sekuro Plastik23,60-0,4269,05
Selçuk Ecza Deposu9,53-0,83-29,05
Selçuk Gıda3,906,85-21,69
Senkron Güvenlik31,10-3,1218,43
Serve Film Prodüksiyon16,13-5,120,81
Servet GMYO90,05-1,0414,86
Seyitler Kimya23,08-0,94-8,01
Silverline Endüstri5,83-1,35-32,21
Sinpaş GMYO3,77-0,79-9,81
Smartiks Yazılım6,25-0,32-29,46
Sodaş Sodyum Sanayii26,880,002,07
Söktaş4,191,45-17,68
Sönmez Filament31,942,11-54,50
Sönmez Pamuklu17,186,25-28,42
Sumaş Suni Tahta67,954,1432,59
Şeker Fin. Kir.7,05-3,1610,16
Şekerbank1,180,85-21,85
Şişe Cam8,093,3210,67
Şok Marketler Ticaret12,050,25-4,52
T. Halk Bankası4,360,23-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,640,00-27,11
T.S.K.B.1,360,74-22,13
T.Tuborg19,702,079,02
Taç Tarım Ürünleri24,74-0,96134,95
Tat Gıda9,420,32-18,52
TAV Havalimanları23,40-1,279,86
Taze Kuru Gıda245,00-1,5713,27
Tek-Art Turizm1,79-2,19-11,39
Tekfen Holding16,250,37-0,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,460,12-2,31
Temapol Polimer Plastik16,40-0,7942,61
TGS Dış Ticaret14,57-5,1414,63
Tofaş Oto. Fab.29,040,62-6,05
Torunlar GMYO3,58-0,28-8,21
Trabzon Liman31,80-0,62-1,00
Trabzonspor Sportif2,29-2,55-6,15
Trend GMYO6,50-1,22-48,29
TSKB GMYO4,08-0,97-29,04
Tuğçelik8,792,938,79
Tukaş7,220,70-25,49
Turcas Petrol4,05-1,70-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,702,39

Turkcell15,62-0,26-0,47
Tümosan Motor ve Traktör20,04-0,6042,43
Tüpraş100,90-0,30-6,57
Türk Hava Yolları13,19-1,272,17
Türk İlaç Serum38,64-1,38

Türk Prysmian Kablo11,33-0,79-6,36
Türk Telekom6,921,91-16,78
Türk Traktör200,70-0,3017,80
Türker Proje Gayrimenkul141,301,5125,16
Türkiye Sigorta5,69-1,04-7,90
Ufuk Yatırım16,302,6421,64
Ulaşlar Turizm Yat.5,00-1,5717,92
Ulusoy Elektrik59,05-0,7615,00
Ulusoy Un Sanayi5,40-0,376,12
Umpaş Holding1,540,00-41,00
Uşak Seramik2,761,1017,95
Utopya Turizm30,00-3,04-22,68
Uzertaş Boya47,96-2,12-15,27
Ülker Bisküvi23,84-0,673,03
Vakıf Fin. Kir.12,711,92198,36
Vakıf GMYO2,46-0,81-26,14
Vakıf Yat. Ort.6,38-2,30-13,32
Vakıflar Bankası3,490,87-25,90
Vakko Tekstil12,345,0296,92
Vanet Gıda5,77-0,35-25,36
Verusa Holding60,450,4234,04
Verusaturk Girisim26,50-0,97102,60
Vestel31,123,4647,77
Vestel Beyaz Eşya51,451,7825,86
Viking Kağıt6,340,00-29,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,59-0,9048,09
Yapı ve Kredi Bank.2,150,94-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.83,65-7,6215,57
Yataş17,711,4922,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,131,95-28,86
Yeni Gimat GMYO14,032,8621,03
Yeşil GMYO1,210,00-12,32
Yeşil Yapı1,471,38-20,11
Yeşil Yatırım Holding85,200,77-10,64
Yibitaş İnşaat Malzeme16.395,1010,005,10
Yonga Mobilya25,00-0,40-16,08
Yükselen Çelik5,75-0,529,90
Yünsa12,59-0,55-9,37
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,172,36-21,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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