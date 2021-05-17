Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 37.250,00 -2,32 -8,02 İş Bankası (C) 5,07 1,00 -25,36 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,24 1,25 -16,06 İş Girişim 15,94 -2,80 -15,88 İş GMYO 1,94 1,04 -23,62 İş Y. Men. Değ. 16,79 -1,06 1,16 İş Yat. Ort. 2,89 1,05 -14,07 İşbir Holding 7.601,30 0,02 177,66 Işık Plastik 36,10 1,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89 İttifak Holding 1,81 -0,55 -18,83 İz Hayvancılık Tarım 21,12 8,98 17,33 İzmir Demir Çelik 2,43 -3,57 -26,58 İzmir Fırça 8,30 0,00 49,28 Jantsa Jant Sanayi 69,90 5,83 68,64 Kafein Yazılım 28,48 1,06 33,46 Kaplamin 22,50 -1,06 -33,43 Kardemir (A) 7,50 -4,58 26,05 Kardemir (B) 7,49 -5,31 42,13 Kardemir (D) 8,17 -2,85 41,35 Karel Elektronik 30,44 -0,20 32,00 Karsan Otomotiv 4,59 5,28 41,23 Karsu Tekstil 10,52 1,15 23,04 Kartonsan 64,55 -0,84 -31,82 Katmerciler Ekipman 3,61 1,40 17,21 Kent Gıda 309,40 0,00 -12,99 Kerevitaş Gıda 4,93 -0,60 -25,08 Kervan Gıda 16,76 -0,77 26,78 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,95 1,04 -22,31 Klimasan Klima 24,38 2,35 43,67 Koç Holding 19,27 1,00 -5,78 Konfrut Gıda 15,79 -0,75 -6,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,50 -1,76 206,17 Konya Çimento 925,30 1,16 -18,12 Kordsa Teknik Tekstil 23,28 1,31 49,71 Koza Altın 128,30 1,91 32,68 Koza Madencilik 15,64 2,02 0,97 Körfez GMYO 5,31 1,34 -8,45 Kristal Kola 2,24 -1,32 -42,86 Kron Telekomünikasyon 54,10 0,65 46,85 Kuştur Kuşadası Turizm 334,90 0,00 112,91 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 2,60 3,04 Kütahya Porselen 64,80 9,92 28,44 Lider Faktoring 2,96 -1,00 -13,20 Link Bilgisayar 36,14 1,80 13,38 Logo Yazılım 156,70 0,45 25,80 Lokman Hekim Sağlık 16,79 -0,47 56,15 Lüks Kadife 61,35 -2,31 112,28 Makina Takım 3,23 0,31 -5,28 Marka Yatırım Holding 5,21 0,39 -18,97 Marmaris Altınyunus 237,10 2,20 113,41 Marshall 335,80 0,24 9,49 Martı GMYO 1,59 -1,24 -42,18 Martı Otel 2,35 0,43 10,33 Matriks Bilgi Dağıtım 39,80 -0,20 Mavi Giyim 48,82 -0,37 -6,48 Mazhar Zorlu Holding 29,08 -2,87 -7,62 Mega Polietilen 7,66 2,82 0,00 Menderes Tekstil 2,64 0,00 -14,56 Merit Turizm 299,80 2,95 258,18 Merko Gıda 5,80 -2,03 -32,87 Metemtur Yatırım 36,14 6,29 63,53 Metro Holding 1,91 1,06 -8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 0,00 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 0,00 -13,30 Migros Ticaret 36,78 -0,81 -14,07 Milpa 4,15 0,73 -9,78 Mistral GMYO 5,01 -0,60 6,37 MLP Sağlık 23,70 0,68 19,28 MMC San. ve Tic. Yat. 7,36 -8,00 60,00 Mondi Tire Kutsan 6,81 2,56 -10,39 Naturel Enerji 36,82 1,04 3,69 Naturelgaz 9,90 10,00 Net Holding 5,69 -0,18 65,89 Netaş Telekom. 23,52 2,26 -16,24 Niğbaş Niğde Beton 13,72 0,88 -73,62 Nuh Çimento 54,55 2,73 13,58 Nurol GMYO 14,45 0,56 98,22 Odaş Elektrik 2,59 1,17 -33,59 Olmuksan-IP 7,43 -0,80 -37,30 Orge Enerji Elektrik 10,81 0,37 46,48 Orma Orman Mahsulleri 33,10 0,30 124,86 Osmanlı Menkul 28,60 -2,59 -7,56 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,88 -17,20 Otokar 320,70 -0,19 5,39 Oyak Çimento 7,36 1,24 -16,17 Oyak Yat. Ort. 8,20 4,33 17,99 Oylum Sınai Yatırımlar 4,18 2,45 -11,25 Özak GMYO 4,44 1,83 -12,94 Özbal Çelik Boru 7,41 -1,85 13,13 Özderici GMYO 1,72 -1,15 -22,52 Özerden Plastik 8,73 0,34 -3,00 Pamukova Elektrik 30,24 5,73 41,84 Panora GMYO 6,30 -0,32 3,15 Papilon Savunma 17,44 0,52 -23,37 Park Elek.Madencilik 5,40 0,00 0,56 Parsan 31,28 3,23 28,72 Pegasus 84,90 -0,59 13,81 Peker GMYO 1,28 0,00 -50,96 Penguen Gıda 3,41 -1,73 -32,48 Penta Teknoloji 31,82 Pera GMYO 1,44 2,13 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 25,18 0,40 37,38 Petkim 6,31 -1,56 26,71 Petrokent Turizm 2.317,10 0,00 155,64 Pınar Et ve Un 20,64 -0,10 -5,68 Pınar Su 7,79 1,43 4,85 Pınar Süt 19,10 -0,37 -15,30 Plastikkart 14,48 1,61 0,21 Polisan Holding 3,08 1,65 -19,89 Politeknik Metal 326,00 0,31 -19,65 Prizma Press Matbaacılık 5,11 0,39 -6,75 QNB Finans Fin. Kir. 100,00 6,27 -20,19 QNB Finansbank 46,00 0,09 -34,61 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,76 -2,60 Ral Yatırım Holding 3,41 -1,16 -23,20 Ray Sigorta 12,23 2,95 -20,84 Reysaş GMYO 4,17 0,97 -23,49 Reysaş Lojistik 3,77 0,80 -27,14 Rhea Girişim 2,44 2,09 -34,41 Rodrigo Tekstil 18,16 -4,87 32,46 Royal Halı 3,70 2,21 7,56 RTA Laboratuvarları 22,54 2,18 -25,56 Sabancı Holding 8,40 0,48 -23,82 Safkar Ege Soğutmacılık 8,42 0,24 -22,61 Sanel Mühendislik 3,98 -0,50 16,37 Sanifoam Sünger 14,32 -3,83 5,29 Sanko Pazarlama 11,61 3,57 23,64 Saray Matbaacılık 4,22 0,48 -51,88 Sarkuysan 16,28 2,01 87,18 Sasa Polyester 34,48 1,95 130,10 Say Yenilenebilir Enerji 36,16 6,35 324,91 Sekuro Plastik 23,24 0,52 66,48 Selçuk Ecza Deposu 9,53 0,32 -29,05 Selçuk Gıda 3,30 -0,60 -33,73 Senkron Güvenlik 34,00 6,12 29,47 Serve Film Prodüksiyon 17,75 -0,84 10,94 Servet GMYO 89,60 0,06 14,29 Seyitler Kimya 23,26 0,35 -7,30 Silverline Endüstri 5,96 1,02 -30,70 Sinpaş GMYO 3,80 -0,26 -9,09 Smartiks Yazılım 6,37 1,59 -28,10 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 -3,13 -1,28 Söktaş 4,07 0,00 -20,04 Sönmez Filament 30,72 -3,09 -56,24 Sönmez Pamuklu 16,20 0,62 -32,50 Sumaş Suni Tahta 65,00 0,00 26,83 Şeker Fin. Kir. 7,25 2,40 13,28 Şekerbank 1,17 0,86 -22,52 Şişe Cam 7,82 1,96 6,98 Şok Marketler Ticaret 12,00 0,42 -4,91 T. Halk Bankası 4,31 0,70 -22,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,76 -0,09 -26,72 T.S.K.B. 1,30 0,78 -25,56 T.Tuborg 19,10 0,10 5,70 Taç Tarım Ürünleri 25,10 0,80 138,37 Tat Gıda 9,40 0,11 -18,70 TAV Havalimanları 24,08 -0,50 13,05 Taze Kuru Gıda 247,80 -1,74 14,56 Tek-Art Turizm 1,85 1,09 -8,42 Tekfen Holding 16,07 2,29 -2,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 1,72 -4,16 Temapol Polimer Plastik 16,31 -0,61 41,83 TGS Dış Ticaret 15,31 -7,10 20,46 Tofaş Oto. Fab. 29,60 0,14 -4,24 Torunlar GMYO 3,61 1,40 -7,44 Trabzon Liman 31,90 -0,25 -0,68 Trabzonspor Sportif 2,32 8,41 -4,92 Trend GMYO 6,57 1,70 -47,73 TSKB GMYO 4,14 -0,48 -28,00 Tuğçelik 8,54 0,95 5,69 Tukaş 7,12 1,71 -26,52 Turcas Petrol 4,14 0,98 -14,64 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,42 6,76 Turkcell 15,44 1,58 -1,62 Tümosan Motor ve Traktör 20,10 0,10 42,86 Tüpraş 100,20 1,62 -7,22 Türk Hava Yolları 13,42 0,22 3,95 Türk İlaç Serum 39,38 -1,65 Türk Prysmian Kablo 11,41 0,97 -5,70 Türk Telekom 6,82 0,89 -17,98 Türk Traktör 201,40 -1,32 18,21 Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -4,10 22,32 Türkiye Sigorta 5,74 1,95 -7,09 Ufuk Yatırım 15,90 0,57 18,66 Ulaşlar Turizm Yat. 5,10 -0,78 20,28 Ulusoy Elektrik 59,15 -1,42 15,19 Ulusoy Un Sanayi 5,43 -2,51 6,71 Umpaş Holding 1,63 5,84 -37,55 Uşak Seramik 2,75 2,61 17,52 Utopya Turizm 31,00 -3,13 -20,10 Uzertaş Boya 49,50 -2,75 -12,54 Ülker Bisküvi 23,60 1,90 1,99 Vakıf Fin. Kir. 12,47 9,96 192,72 Vakıf GMYO 2,47 0,41 -25,83 Vakıf Yat. Ort. 6,63 3,92 -9,92 Vakıflar Bankası 3,44 0,00 -26,96 Vakko Tekstil 11,85 6,47 89,10 Vanet Gıda 5,77 -1,03 -25,36 Verusa Holding 59,90 1,18 32,82 Verusaturk Girisim 26,90 0,45 105,66 Vestel 30,12 1,28 43,02 Vestel Beyaz Eşya 50,30 0,20 23,04 Viking Kağıt 6,28 -1,10 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,43 0,47 44,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 90,55 9,96 25,10 Yataş 17,44 1,40 20,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -0,96 -30,00 Yeni Gimat GMYO 13,39 2,06 15,51 Yeşil GMYO 1,22 0,83 -11,59 Yeşil Yapı 1,45 0,69 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 81,80 1,36 -14,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.046,40 -0,03 -3,55 Yonga Mobilya 26,00 -2,33 -12,72 Yükselen Çelik 5,64 0,53 7,80 Yünsa 12,59 -5,27 -9,37 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 2,11 0,48 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Yarın başlayacak kademeli normalleşme esnafı memnun etmedi: Fatura yine bize çıkarıldı