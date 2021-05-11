Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.134,10 0,00 -5,84 İş Bankası (C) 5,06 -0,78 -25,51 İş Bankası (Kur.) 394.394,00 3,79 İş Fin.Kir. 3,26 -0,61 -15,54 İş Girişim 17,44 7,92 -7,97 İş GMYO 1,91 0,00 -24,80 İş Y. Men. Değ. 16,83 -0,88 1,40 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 7.600,00 0,00 177,62 Işık Plastik 34,72 3,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 2,94 -7,89 İttifak Holding 1,82 -1,09 -18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,74 1,02 4,11 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -32,92 İzmir Fırça 8,53 -1,84 53,42 Jantsa Jant Sanayi 71,25 -7,35 71,90 Kafein Yazılım 28,16 -2,15 31,96 Kaplamin 22,62 -2,67 -33,08 Kardemir (A) 8,34 6,24 40,17 Kardemir (B) 8,24 5,51 56,36 Kardemir (D) 8,82 1,26 52,60 Karel Elektronik 30,76 -1,22 33,39 Karsan Otomotiv 4,09 0,49 25,85 Karsu Tekstil 9,68 -2,81 13,22 Kartonsan 67,10 1,36 -29,13 Katmerciler Ekipman 3,64 -1,36 18,18 Kent Gıda 314,90 -0,66 -11,45 Kerevitaş Gıda 5,14 -2,84 -21,88 Kervan Gıda 16,91 -1,00 27,91 Kervansaray Yat. Holding 0,68 1,49 -46,03 Kiler GMYO 1,89 -1,56 -24,70 Klimasan Klima 24,48 3,12 44,25 Koç Holding 19,12 -1,19 -6,52 Konfrut Gıda 15,79 -2,59 -6,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,25 -0,90 200,89 Konya Çimento 914,30 -1,46 -19,09 Kordsa Teknik Tekstil 23,58 -0,92 51,64 Koza Altın 129,90 1,09 34,33 Koza Madencilik 15,80 2,60 2,00 Körfez GMYO 5,40 0,56 -6,90 Kristal Kola 2,24 -2,18 -42,86 Kron Telekomünikasyon 53,70 -1,47 45,77 Kuştur Kuşadası Turizm 305,00 -5,89 93,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,00 0,87 Kütahya Porselen 55,80 1,27 10,60 Lider Faktoring 2,94 -0,34 -13,78 Link Bilgisayar 35,66 -2,57 11,87 Logo Yazılım 161,00 -2,13 29,26 Lokman Hekim Sağlık 16,73 -1,24 55,59 Lüks Kadife 58,50 -3,15 102,42 Makina Takım 3,30 -2,08 -3,23 Marka Yatırım Holding 5,17 -0,58 -19,60 Marmaris Altınyunus 219,50 -1,97 97,57 Marshall 312,10 -2,50 1,76 Martı GMYO 1,64 -0,61 -40,36 Martı Otel 2,23 -1,76 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 40,42 1,20 Mavi Giyim 47,00 -0,09 -9,96 Mazhar Zorlu Holding 29,98 -0,07 -4,76 Mega Polietilen 7,38 4,24 -3,66 Menderes Tekstil 2,58 -2,27 -16,50 Merit Turizm 275,00 -1,19 228,55 Merko Gıda 5,67 1,43 -34,38 Metemtur Yatırım 32,00 6,67 44,80 Metro Holding 1,90 -1,04 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 -1,64 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,00 -12,02 Migros Ticaret 36,66 -0,60 -14,35 Milpa 4,06 -1,93 -11,74 Mistral GMYO 5,01 -1,38 6,37 MLP Sağlık 23,02 -0,52 15,85 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 0,00 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,75 -0,30 -11,18 Naturel Enerji 35,58 -1,71 0,20 Naturelgaz 9,22 -1,81 Net Holding 5,91 0,17 72,30 Netaş Telekom. 23,28 -0,94 -17,09 Niğbaş Niğde Beton 13,45 -0,44 -74,13 Nuh Çimento 53,35 -5,49 11,08 Nurol GMYO 14,26 0,35 95,61 Odaş Elektrik 2,54 1,20 -34,87 Olmuksan-IP 7,39 -0,94 -37,64 Orge Enerji Elektrik 10,94 0,55 48,24 Orma Orman Mahsulleri 33,50 -1,41 127,58 Osmanlı Menkul 28,88 -2,10 -6,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -0,88 -18,66 Otokar 331,70 -1,63 9,01 Oyak Çimento 7,19 -0,69 -18,11 Oyak Yat. Ort. 7,85 -1,01 12,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 1,98 -12,31 Özak GMYO 4,40 -1,35 -13,73 Özbal Çelik Boru 7,69 4,06 17,40 Özderici GMYO 1,70 -1,73 -23,42 Özerden Plastik 8,05 -5,29 -10,56 Pamukova Elektrik 28,18 -2,49 32,18 Panora GMYO 6,29 -0,79 2,98 Papilon Savunma 17,63 -0,68 -22,54 Park Elek.Madencilik 5,44 -0,73 1,30 Parsan 30,46 -1,74 25,35 Pegasus 82,05 -2,26 9,99 Peker GMYO 1,28 -0,78 -50,96 Penguen Gıda 3,38 0,00 -33,07 Pera GMYO 1,42 -1,39 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 25,10 -2,33 36,94 Petkim 6,70 1,36 34,54 Petrokent Turizm 2.299,80 -4,13 153,73 Pınar Et ve Un 20,86 -1,51 -4,68 Pınar Su 7,67 -1,54 3,23 Pınar Süt 19,69 0,20 -12,68 Plastikkart 14,02 -0,99 -2,98 Polisan Holding 3,07 -0,97 -20,15 Politeknik Metal 308,90 -1,31 -23,86 Prizma Press Matbaacılık 5,15 -2,09 -6,02 QNB Finans Fin. Kir. 96,00 -1,03 -23,38 QNB Finansbank 47,88 -0,66 -31,94 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,12 6,27 Ral Yatırım Holding 3,50 0,57 -21,17 Ray Sigorta 11,91 -0,75 -22,91 Reysaş GMYO 4,20 0,72 -22,94 Reysaş Lojistik 3,84 2,40 -25,78 Rhea Girişim 2,49 -1,58 -33,06 Rodrigo Tekstil 19,55 3,00 42,60 Royal Halı 3,96 0,00 15,12 RTA Laboratuvarları 22,60 -1,05 -25,36 Sabancı Holding 8,64 -1,03 -21,64 Safkar Ege Soğutmacılık 8,54 -0,81 -21,51 Sanel Mühendislik 3,90 -0,51 14,04 Sanifoam Sünger 14,24 -0,84 4,71 Sanko Pazarlama 11,09 -0,45 18,10 Saray Matbaacılık 4,17 0,24 -52,45 Sarkuysan 16,85 6,78 93,74 Sasa Polyester 34,48 -1,03 130,10 Say Yenilenebilir Enerji 32,64 0,12 283,55 Sekuro Plastik 23,78 -0,17 70,34 Selçuk Ecza Deposu 9,68 -1,22 -27,93 Selçuk Gıda 3,35 0,90 -32,73 Senkron Güvenlik 32,68 -0,91 24,45 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,00 -6,25 Servet GMYO 88,00 -1,12 12,24 Seyitler Kimya 22,82 -2,89 -9,05 Silverline Endüstri 5,80 -2,36 -32,56 Sinpaş GMYO 3,75 -1,32 -10,29 Smartiks Yazılım 6,13 -0,16 -30,81 Sodaş Sodyum Sanayii 26,70 -0,96 1,38 Söktaş 4,12 -0,24 -19,06 Sönmez Filament 30,40 6,29 -56,70 Sönmez Pamuklu 15,82 0,13 -34,08 Sumaş Suni Tahta 67,30 -0,37 31,32 Şeker Fin. Kir. 6,82 -2,15 6,56 Şekerbank 1,17 -0,85 -22,52 Şişe Cam 7,65 -0,78 4,65 Şok Marketler Ticaret 12,03 -1,23 -4,68 T. Halk Bankası 4,30 -0,69 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,62 -1,57 -27,17 T.S.K.B. 1,30 -0,76 -25,56 T.Tuborg 19,54 5,05 8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,02 -1,44 147,10 Tat Gıda 9,40 -1,36 -18,70 TAV Havalimanları 23,94 -1,40 12,39 Taze Kuru Gıda 253,00 -1,86 16,97 Tek-Art Turizm 1,78 -1,11 -11,88 Tekfen Holding 16,06 -0,86 -2,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,66 4,34 0,00 Temapol Polimer Plastik 15,96 -2,80 38,78 TGS Dış Ticaret 15,60 2,30 22,74 Tofaş Oto. Fab. 29,44 -1,47 -4,76 Torunlar GMYO 3,62 2,55 -7,18 Trabzon Liman 32,94 -1,20 2,55 Trabzonspor Sportif 2,16 -1,37 -11,48 Trend GMYO 6,30 -0,94 -49,88 TSKB GMYO 4,31 -2,27 -25,04 Tuğçelik 8,32 0,60 2,97 Tukaş 7,03 -0,99 -27,45 Turcas Petrol 4,03 4,68 -16,91 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,81 -0,81 Turkcell 15,27 0,07 -2,70 Tümosan Motor ve Traktör 20,10 -2,52 42,86 Tüpraş 95,30 -1,09 -11,76 Türk Hava Yolları 13,39 0,15 3,72 Türk İlaç Serum 38,94 -2,65 Türk Prysmian Kablo 10,09 -1,66 -16,61 Türk Telekom 6,80 -0,58 -18,22 Türk Traktör 205,90 -2,65 20,85 Türker Proje Gayrimenkul 138,40 2,59 22,59 Türkiye Sigorta 5,58 0,54 -9,68 Ufuk Yatırım 16,10 -2,42 20,15 Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -1,55 19,58 Ulusoy Elektrik 59,30 -2,71 15,48 Ulusoy Un Sanayi 5,58 -2,45 9,66 Umpaş Holding 1,50 -3,23 -42,53 Uşak Seramik 2,67 0,38 14,10 Utopya Turizm 30,00 -1,96 -22,68 Uzertaş Boya 49,98 0,00 -11,70 Ülker Bisküvi 23,26 1,75 0,52 Vakıf Fin. Kir. 12,60 -9,94 195,77 Vakıf GMYO 2,42 0,00 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,49 -1,52 -11,82 Vakıflar Bankası 3,43 -0,58 -27,18 Vakko Tekstil 11,12 -4,14 77,45 Vanet Gıda 5,76 -0,86 -25,49 Verusa Holding 58,05 -2,11 28,71 Verusaturk Girisim 26,42 -2,51 101,99 Vestel 29,78 0,00 41,41 Vestel Beyaz Eşya 50,25 0,40 22,92 Viking Kağıt 6,40 0,79 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,42 -0,31 44,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,93 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,55 -3,76 4,38 Yataş 17,05 -0,41 17,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 -1,01 -32,95 Yeni Gimat GMYO 13,04 0,77 12,49 Yeşil GMYO 1,26 2,44 -8,70 Yeşil Yapı 1,47 2,80 -20,11 Yeşil Yatırım Holding 85,00 3,85 -10,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.653,30 -0,99 -6,07 Yonga Mobilya 28,52 0,35 -4,26 Yükselen Çelik 5,68 1,79 8,57 Yünsa 13,14 1,15 -5,41 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,15 1,90 -22,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması