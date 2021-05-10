Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.299,90 -0,38 -5,43 İş Bankası (C) 5,07 -0,20 -25,36 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,28 1,55 -15,03 İş Girişim 15,92 -0,19 -15,99 İş GMYO 1,89 1,61 -25,59 İş Y. Men. Değ. 17,18 1,30 3,51 İş Yat. Ort. 2,91 2,46 -13,47 İşbir Holding 7.600,00 3,43 177,62 Işık Plastik 32,00 4,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 0,00 -11,40 İttifak Holding 1,88 -1,05 -15,70 İz Hayvancılık Tarım 18,81 5,56 4,50 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -32,92 İzmir Fırça 8,79 3,05 58,09 Jantsa Jant Sanayi 80,30 -2,78 93,74 Kafein Yazılım 29,20 3,47 36,83 Kaplamin 22,82 0,26 -32,49 Kardemir (A) 7,59 3,83 27,56 Kardemir (B) 7,54 3,29 43,07 Kardemir (D) 8,65 2,00 49,65 Karel Elektronik 31,50 1,42 36,60 Karsan Otomotiv 4,05 3,32 24,62 Karsu Tekstil 10,07 0,30 17,78 Kartonsan 61,25 1,74 -35,30 Katmerciler Ekipman 3,69 1,65 19,81 Kent Gıda 322,00 0,63 -9,45 Kerevitaş Gıda 5,29 0,38 -19,60 Kervan Gıda 17,14 0,35 29,65 Kervansaray Yat. Holding 0,71 1,43 -43,65 Kiler GMYO 1,92 0,00 -23,51 Klimasan Klima 23,84 -1,41 40,48 Koç Holding 19,09 1,06 -6,66 Konfrut Gıda 16,26 -0,49 -3,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,50 0,35 206,17 Konya Çimento 922,30 0,68 -18,38 Kordsa Teknik Tekstil 23,44 2,72 50,74 Koza Altın 131,00 1,39 35,47 Koza Madencilik 15,52 2,04 0,19 Körfez GMYO 5,08 0,99 -12,41 Kristal Kola 2,29 0,88 -41,58 Kron Telekomünikasyon 55,20 2,51 49,84 Kuştur Kuşadası Turizm 349,00 4,55 121,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,88 -0,87 Kütahya Porselen 53,80 0,56 6,64 Lider Faktoring 2,87 3,99 -15,84 Link Bilgisayar 36,80 -0,97 15,45 Logo Yazılım 164,30 0,98 31,90 Lokman Hekim Sağlık 17,02 1,92 58,29 Lüks Kadife 60,45 -0,08 109,17 Makina Takım 3,36 1,82 -1,47 Marka Yatırım Holding 5,26 1,15 -18,20 Marmaris Altınyunus 228,20 0,57 105,40 Marshall 335,00 1,82 9,23 Martı GMYO 1,66 1,22 -39,64 Martı Otel 2,29 -1,29 7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 40,12 0,70 Mavi Giyim 47,02 1,12 -9,92 Mazhar Zorlu Holding 30,02 0,07 -4,64 Mega Polietilen 7,07 5,21 -7,70 Menderes Tekstil 2,60 3,59 -15,86 Merit Turizm 299,80 4,02 258,18 Merko Gıda 5,61 -1,58 -35,07 Metemtur Yatırım 29,10 4,08 31,67 Metro Holding 1,94 1,04 -6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -2,00 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 0,49 -11,59 Migros Ticaret 36,70 0,00 -14,25 Milpa 4,16 1,22 -9,57 Mistral GMYO 4,96 -1,20 5,31 MLP Sağlık 23,54 0,94 18,47 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 0,00 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,83 1,64 -10,13 Naturel Enerji 36,12 1,40 1,72 Naturelgaz 9,28 -0,96 Net Holding 5,92 0,34 72,59 Netaş Telekom. 23,80 -4,26 -15,24 Niğbaş Niğde Beton 13,81 0,44 -73,44 Nuh Çimento 54,80 1,29 14,10 Nurol GMYO 14,08 0,50 93,14 Odaş Elektrik 2,52 2,86 -35,38 Olmuksan-IP 7,48 -0,13 -36,88 Orge Enerji Elektrik 10,92 -2,15 47,97 Orma Orman Mahsulleri 34,50 1,47 134,38 Osmanlı Menkul 29,60 -0,60 -4,33 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 1,33 -17,20 Otokar 335,30 0,99 10,19 Oyak Çimento 7,28 1,53 -17,08 Oyak Yat. Ort. 7,98 0,50 14,82 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 -0,25 -13,80 Özak GMYO 4,46 1,13 -12,55 Özbal Çelik Boru 7,38 -0,27 12,67 Özderici GMYO 1,71 1,79 -22,97 Özerden Plastik 8,50 6,25 -5,56 Pamukova Elektrik 28,86 -0,89 35,37 Panora GMYO 6,27 0,48 2,66 Papilon Savunma 17,88 2,11 -21,44 Park Elek.Madencilik 5,60 0,72 4,28 Parsan 30,82 0,65 26,83 Pegasus 83,30 2,40 11,66 Peker GMYO 1,30 -5,80 -50,19 Penguen Gıda 3,40 0,00 -32,67 Pera GMYO 1,45 0,69 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 25,96 2,93 41,63 Petkim 6,58 0,77 32,13 Petrokent Turizm 2.445,60 -2,06 169,81 Pınar Et ve Un 20,96 -0,47 -4,22 Pınar Su 7,64 1,19 2,83 Pınar Süt 19,71 0,56 -12,59 Plastikkart 14,22 0,85 -1,59 Polisan Holding 3,11 0,32 -19,11 Politeknik Metal 309,20 -0,90 -23,79 Prizma Press Matbaacılık 5,33 0,95 -2,74 QNB Finans Fin. Kir. 98,00 1,03 -21,79 QNB Finansbank 48,32 1,56 -31,31 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,18 1,86 Ral Yatırım Holding 3,51 0,57 -20,95 Ray Sigorta 12,10 -0,08 -21,68 Reysaş GMYO 4,23 -1,17 -22,39 Reysaş Lojistik 3,77 0,53 -27,14 Rhea Girişim 2,54 -0,78 -31,72 Rodrigo Tekstil 18,84 4,15 37,42 Royal Halı 3,86 2,12 12,21 RTA Laboratuvarları 23,16 -1,03 -23,51 Sabancı Holding 8,73 0,58 -20,82 Safkar Ege Soğutmacılık 8,62 0,12 -20,77 Sanel Mühendislik 3,91 -0,26 14,33 Sanifoam Sünger 14,40 -1,64 5,88 Sanko Pazarlama 11,19 2,29 19,17 Saray Matbaacılık 4,28 6,20 -51,20 Sarkuysan 15,72 1,03 80,74 Sasa Polyester 34,94 1,10 133,17 Say Yenilenebilir Enerji 33,06 1,10 288,48 Sekuro Plastik 22,88 -0,52 63,90 Selçuk Ecza Deposu 9,91 1,12 -26,22 Selçuk Gıda 3,32 -1,78 -33,33 Senkron Güvenlik 32,04 0,12 22,01 Serve Film Prodüksiyon 15,05 -1,95 -5,94 Servet GMYO 86,45 -0,63 10,27 Seyitler Kimya 24,14 -1,71 -3,79 Silverline Endüstri 6,04 1,85 -29,77 Sinpaş GMYO 3,79 0,00 -9,33 Smartiks Yazılım 6,22 0,00 -29,80 Sodaş Sodyum Sanayii 26,30 -3,38 -0,14 Söktaş 4,08 2,00 -19,84 Sönmez Filament 28,64 -2,92 -59,20 Sönmez Pamuklu 15,67 0,32 -34,71 Sumaş Suni Tahta 69,70 2,88 36,00 Şeker Fin. Kir. 6,95 -1,14 8,59 Şekerbank 1,18 0,00 -21,85 Şişe Cam 7,73 1,71 5,75 Şok Marketler Ticaret 12,25 0,57 -2,93 T. Halk Bankası 4,32 0,47 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,14 -3,66 -28,72 T.S.K.B. 1,31 1,55 -24,99 T.Tuborg 18,55 0,27 2,66 Taç Tarım Ürünleri 26,10 -4,04 147,86 Tat Gıda 9,53 1,28 -17,57 TAV Havalimanları 23,92 3,64 12,30 Taze Kuru Gıda 263,00 -2,77 21,59 Tek-Art Turizm 1,81 0,56 -10,40 Tekfen Holding 16,21 0,75 -1,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 9,93 -4,16 Temapol Polimer Plastik 16,66 0,36 44,87 TGS Dış Ticaret 15,25 9,95 19,98 Tofaş Oto. Fab. 29,62 3,49 -4,18 Torunlar GMYO 3,54 3,21 -9,23 Trabzon Liman 32,20 2,55 0,25 Trabzonspor Sportif 2,20 1,38 -9,84 Trend GMYO 6,45 -2,27 -48,69 TSKB GMYO 4,31 -3,15 -25,04 Tuğçelik 8,23 0,98 1,86 Tukaş 7,07 0,71 -27,04 Turcas Petrol 3,83 2,41 -21,03 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,00 2,99 Turkcell 15,25 0,53 -2,83 Tümosan Motor ve Traktör 20,94 3,15 48,83 Tüpraş 97,40 0,83 -9,81 Türk Hava Yolları 13,22 1,77 2,40 Türk İlaç Serum 41,72 0,97 Türk Prysmian Kablo 10,12 4,33 -16,36 Türk Telekom 6,88 3,15 -17,26 Türk Traktör 210,00 1,16 23,26 Türker Proje Gayrimenkul 133,00 1,76 17,80 Türkiye Sigorta 5,56 1,09 -10,00 Ufuk Yatırım 16,86 -1,98 25,82 Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -1,71 21,70 Ulusoy Elektrik 60,10 -1,07 17,04 Ulusoy Un Sanayi 5,44 1,49 6,91 Umpaş Holding 1,49 -4,49 -42,91 Uşak Seramik 2,65 0,76 13,25 Utopya Turizm 30,94 0,00 -20,26 Uzertaş Boya 52,95 6,75 -6,45 Ülker Bisküvi 22,84 1,69 -1,30 Vakıf Fin. Kir. 13,99 -9,97 228,40 Vakıf GMYO 2,42 0,41 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,63 0,15 -9,92 Vakıflar Bankası 3,45 0,29 -26,75 Vakko Tekstil 11,93 -1,08 90,38 Vanet Gıda 5,90 -0,51 -23,67 Verusa Holding 57,35 1,87 27,16 Verusaturk Girisim 26,80 2,29 104,89 Vestel 30,02 3,16 42,55 Vestel Beyaz Eşya 50,55 1,22 23,65 Viking Kağıt 6,32 0,64 -29,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,43 0,78 44,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 0,47 -28,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,70 -0,37 10,11 Yataş 17,16 2,14 18,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,00 1,69 -31,82 Yeni Gimat GMYO 12,71 0,00 9,64 Yeşil GMYO 1,23 -0,81 -10,87 Yeşil Yapı 1,45 0,00 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 81,20 -2,05 -14,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 -3,23 -3,85 Yonga Mobilya 28,42 9,98 -4,60 Yükselen Çelik 5,65 2,17 7,99 Yünsa 12,95 -0,54 -6,78 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 2,11 2,43 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara