Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.099,90-3,51-8,39
İş Bankası (C)5,062,02-25,51
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,21-0,62-16,84
İş Girişim15,880,32-16,20
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.16,92-1,111,94
İş Yat. Ort.2,850,35-15,26
İşbir Holding7.500,00-1,96173,96
Işık Plastik30,460,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,020,99-10,53
İttifak Holding1,93-7,21-13,45
İz Hayvancılık Tarım17,96-2,34-0,22
İzmir Demir Çelik2,18-0,91-34,13
İzmir Fırça8,585,9354,32
Jantsa Jant Sanayi85,951,83107,37
Kafein Yazılım28,501,7933,55
Kaplamin22,84-1,04-32,43
Kardemir (A)7,11-1,8019,50
Kardemir (B)7,15-1,1135,67
Kardemir (D)8,20-0,9741,87
Karel Elektronik31,16-0,3835,13
Karsan Otomotiv3,64-0,2712,00
Karsu Tekstil9,74-3,5613,92
Kartonsan60,45-1,47-36,15
Katmerciler Ekipman3,63-1,0917,86
Kent Gıda325,001,56-8,61
Kerevitaş Gıda5,280,00-19,76
Kervan Gıda16,830,7827,31
Kervansaray Yat. Holding0,67-4,29-46,83
Kiler GMYO1,850,00-26,29
Klimasan Klima23,60-1,0139,07
Koç Holding18,891,07-7,64
Konfrut Gıda16,190,12-4,20
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,05-3,81204,27
Konya Çimento915,000,22-19,03
Kordsa Teknik Tekstil22,96-0,2647,65
Koza Altın129,105,3933,51
Koza Madencilik15,214,46-1,81
Körfez GMYO5,00-1,57-13,79
Kristal Kola2,260,89-42,35
Kron Telekomünikasyon54,30-1,2747,39
Kuştur Kuşadası Turizm327,200,00108,01
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-3,83-1,74
Kütahya Porselen53,300,575,65
Lider Faktoring2,76-0,72-19,06
Link Bilgisayar37,400,2717,33
Logo Yazılım165,702,6033,03
Lokman Hekim Sağlık16,24-2,2951,04
Lüks Kadife61,300,74112,11
Makina Takım3,300,30-3,23
Marka Yatırım Holding5,22-0,57-18,82
Marmaris Altınyunus225,60-2,76103,06
Marshall337,207,569,94
Martı GMYO1,650,00-40,00
Martı Otel2,292,697,51
Matriks Bilgi Dağıtım40,00-0,70

Mavi Giyim46,441,04-11,03
Mazhar Zorlu Holding30,58-0,07-2,86
Mega Polietilen6,67-1,77-12,92
Menderes Tekstil2,530,00-18,12
Merit Turizm308,100,00268,10
Merko Gıda5,55-1,77-35,76
Metemtur Yatırım29,381,6632,94
Metro Holding1,930,00-7,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,48-2,36-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı2,040,00-12,45
Migros Ticaret37,100,60-13,32
Milpa4,100,00-10,87
Mistral GMYO4,97-1,585,52
MLP Sağlık23,54-4,7718,47
MMC San. ve Tic. Yat.7,25-0,5557,61
Mondi Tire Kutsan6,68-1,18-12,11
Naturel Enerji36,04-0,221,50
Naturelgaz9,40-2,69

Net Holding5,94-0,1773,18
Netaş Telekom.24,921,14-11,25
Niğbaş Niğde Beton13,870,65-73,33
Nuh Çimento54,300,1813,06
Nurol GMYO13,941,0991,22
Odaş Elektrik2,45-2,00-37,18
Olmuksan-IP7,440,13-37,22
Orge Enerji Elektrik11,290,8052,98
Orma Orman Mahsulleri32,50-8,45120,79
Osmanlı Menkul28,88-3,86-6,66
Ostim Endüstriyel Yat2,25-0,88-18,29
Otokar335,600,3010,29
Oyak Çimento7,190,70-18,11
Oyak Yat. Ort.7,90-0,1313,67
Oylum Sınai Yatırımlar4,100,74-12,95
Özak GMYO4,43-1,56-13,14
Özbal Çelik Boru7,31-2,5311,60
Özderici GMYO1,65-1,20-25,68
Özerden Plastik8,060,75-10,44
Pamukova Elektrik29,48-1,7338,27
Panora GMYO6,21-0,961,67
Papilon Savunma17,810,85-21,75
Park Elek.Madencilik5,57-2,623,72
Parsan30,560,9225,76
Pegasus81,20-0,258,85
Peker GMYO1,25-0,79-52,11
Penguen Gıda3,39-0,88-32,87
Pera GMYO1,41-0,70-19,51
Pergamon Dış Ticaret24,76-0,7235,09
Petkim6,49-5,9430,32
Petrokent Turizm2.497,60-0,10175,55
Pınar Et ve Un21,20-1,12-3,12
Pınar Su7,53-1,051,35
Pınar Süt19,55-0,31-13,30
Plastikkart14,20-0,91-1,73
Polisan Holding3,09-0,96-19,63
Politeknik Metal310,100,39-23,57
Prizma Press Matbaacılık5,281,54-3,65
QNB Finans Fin. Kir.98,30-0,20-21,55
QNB Finansbank47,860,00-31,97
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,64-0,24

Ral Yatırım Holding3,50-1,13-21,17
Ray Sigorta11,870,85-23,17
Reysaş GMYO4,02-0,74-26,24
Reysaş Lojistik3,63-1,89-29,84
Rhea Girişim2,58-3,73-30,65
Rodrigo Tekstil18,090,5031,95
Royal Halı3,751,909,01
RTA Laboratuvarları23,500,17-22,39
Sabancı Holding8,712,47-21,00
Safkar Ege Soğutmacılık8,46-1,86-22,24
Sanel Mühendislik3,94-0,2515,20
Sanifoam Sünger14,711,458,16
Sanko Pazarlama10,90-0,2716,08
Saray Matbaacılık3,990,25-54,50
Sarkuysan15,60-0,6479,36
Sasa Polyester34,72-0,52131,71
Say Yenilenebilir Enerji32,48-1,99281,67
Sekuro Plastik23,60-2,7269,05
Selçuk Ecza Deposu9,770,00-27,26
Selçuk Gıda3,31-0,30-33,53
Senkron Güvenlik32,98-3,0025,59
Serve Film Prodüksiyon15,40-2,53-3,75
Servet GMYO87,050,5811,03
Seyitler Kimya24,520,08-2,28
Silverline Endüstri5,801,40-32,56
Sinpaş GMYO3,78-0,53-9,57
Smartiks Yazılım6,270,97-29,23
Sodaş Sodyum Sanayii27,24-4,953,43
Söktaş4,03-0,98-20,83
Sönmez Filament29,16-4,39-58,46
Sönmez Pamuklu15,91-0,25-33,71
Sumaş Suni Tahta71,401,2839,32
Şeker Fin. Kir.7,034,469,84
Şekerbank1,182,61-21,85
Şişe Cam7,620,134,24
Şok Marketler Ticaret12,23-2,08-3,09
T. Halk Bankası4,321,41-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,001,14-25,95
T.S.K.B.1,326,45-24,42
T.Tuborg18,500,002,38
Taç Tarım Ürünleri27,00-1,82156,41
Tat Gıda9,39-0,53-18,78
TAV Havalimanları23,14-0,178,64
Taze Kuru Gıda276,302,5227,74
Tek-Art Turizm1,790,56-11,39
Tekfen Holding16,140,37-1,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,19-0,28-16,97
Temapol Polimer Plastik16,360,0642,26
TGS Dış Ticaret12,801,510,71
Tofaş Oto. Fab.28,621,92-7,41
Torunlar GMYO3,470,00-11,03
Trabzon Liman31,323,37-2,49
Trabzonspor Sportif2,20-0,90-9,84
Trend GMYO6,61-2,07-47,41
TSKB GMYO4,693,53-18,43
Tuğçelik8,150,250,87
Tukaş7,05-0,70-27,24
Turcas Petrol3,781,61-22,06
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,64-2,63

Turkcell15,001,56-4,42
Tümosan Motor ve Traktör20,700,3947,12
Tüpraş95,704,36-11,39
Türk Hava Yolları12,88-0,39-0,23
Türk İlaç Serum40,600,35

Türk Prysmian Kablo9,85-1,30-18,60
Türk Telekom6,66-0,75-19,91
Türk Traktör207,601,3721,85
Türker Proje Gayrimenkul128,20-0,2313,55
Türkiye Sigorta5,460,55-11,62
Ufuk Yatırım17,291,8329,03
Ulaşlar Turizm Yat.5,32-2,9225,47
Ulusoy Elektrik61,001,0818,79
Ulusoy Un Sanayi5,33-1,664,75
Umpaş Holding1,55-2,52-40,61
Uşak Seramik2,620,7711,97
Utopya Turizm29,800,00-23,20
Uzertaş Boya49,80-0,32-12,01
Ülker Bisküvi22,52-0,09-2,68
Vakıf Fin. Kir.15,54-9,97264,79
Vakıf GMYO2,37-0,42-28,84
Vakıf Yat. Ort.6,55-2,09-11,01
Vakıflar Bankası3,451,47-26,75
Vakko Tekstil11,89-2,9489,74
Vanet Gıda5,80-3,65-24,97
Verusa Holding56,450,2725,17
Verusaturk Girisim26,18-4,10100,15
Vestel29,20-0,4838,65
Vestel Beyaz Eşya49,90-1,7722,06
Viking Kağıt6,380,47-29,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,38-0,4743,37
Yapı ve Kredi Bank.2,111,44-29,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,30-1,4512,32
Yataş16,69-2,1115,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,042,70-30,91
Yeni Gimat GMYO12,630,008,95
Yeşil GMYO1,28-3,03-7,25
Yeşil Yapı1,46-4,58-20,65
Yeşil Yatırım Holding87,00-0,91-8,76
Yibitaş İnşaat Malzeme15.422,402,82-1,14
Yonga Mobilya23,500,00-21,11
Yükselen Çelik5,46-3,364,36
Yünsa13,18-2,30-5,12
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,05-0,97-25,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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