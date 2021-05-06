Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.900,10 0,03 -8,89 İş Bankası (C) 4,96 0,20 -26,98 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 0,00 -16,32 İş Girişim 15,91 -1,30 -16,04 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 17,12 3,07 3,15 İş Yat. Ort. 2,86 0,00 -14,96 İşbir Holding 7.840,00 1,82 186,38 Işık Plastik 30,50 -1,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 -1,92 -10,53 İttifak Holding 1,96 1,03 -12,11 İz Hayvancılık Tarım 17,27 -0,29 -4,06 İzmir Demir Çelik 2,20 0,46 -33,53 İzmir Fırça 8,26 -3,39 48,56 Jantsa Jant Sanayi 692,30 -3,17 110,10 Kafein Yazılım 28,04 0,21 31,40 Kaplamin 23,36 1,48 -30,89 Kardemir (A) 7,26 10,00 22,02 Kardemir (B) 7,40 9,79 40,42 Kardemir (D) 8,40 8,95 45,33 Karel Elektronik 31,42 -1,94 36,25 Karsan Otomotiv 3,71 -1,07 14,15 Karsu Tekstil 10,14 -3,15 18,60 Kartonsan 61,70 3,87 -34,83 Katmerciler Ekipman 3,67 1,94 19,16 Kent Gıda 325,00 -1,52 -8,61 Kerevitaş Gıda 5,30 -0,38 -19,45 Kervan Gıda 16,72 -2,28 26,48 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,84 0,00 -26,69 Klimasan Klima 24,28 2,27 43,08 Koç Holding 18,61 -0,16 -9,01 Konfrut Gıda 16,29 -1,87 -3,61 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,95 6,48 212,29 Konya Çimento 930,60 -0,26 -17,65 Kordsa Teknik Tekstil 23,20 -1,78 49,20 Koza Altın 118,40 0,85 22,44 Koza Madencilik 14,07 0,07 -9,17 Körfez GMYO 5,17 -0,96 -10,86 Kristal Kola 2,23 -0,89 -43,11 Kron Telekomünikasyon 55,30 -1,60 50,11 Kuştur Kuşadası Turizm 327,20 9,98 108,01 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 1,79 -0,87 Kütahya Porselen 52,50 0,38 4,06 Lider Faktoring 2,75 -0,72 -19,35 Link Bilgisayar 37,08 -2,16 16,33 Logo Yazılım 163,50 -2,27 31,26 Lokman Hekim Sağlık 16,63 0,60 54,66 Lüks Kadife 61,55 -0,97 112,98 Makina Takım 3,31 -0,30 -2,93 Marka Yatırım Holding 5,22 -0,57 -18,82 Marmaris Altınyunus 216,80 -1,90 95,14 Marshall 303,90 6,63 -0,91 Martı GMYO 1,64 -2,38 -40,36 Martı Otel 2,17 -1,81 1,88 Matriks Bilgi Dağıtım 40,92 -3,13 Mavi Giyim 45,96 -0,73 -11,95 Mazhar Zorlu Holding 30,50 -1,49 -3,11 Mega Polietilen 6,75 -0,59 -11,88 Menderes Tekstil 2,56 0,00 -17,15 Merit Turizm 300,00 7,10 258,42 Merko Gıda 5,75 -0,86 -33,45 Metemtur Yatırım 28,44 -0,28 28,69 Metro Holding 1,95 0,52 -6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 4,88 -10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -0,49 -12,88 Migros Ticaret 37,30 -0,64 -12,85 Milpa 4,09 0,00 -11,09 Mistral GMYO 5,05 -3,26 7,22 MLP Sağlık 24,20 -0,66 21,79 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 3,02 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,90 3,29 -9,21 Naturel Enerji 36,34 -1,62 2,34 Naturelgaz 9,73 -2,80 Net Holding 5,93 0,85 72,89 Netaş Telekom. 24,74 -1,51 -11,89 Niğbaş Niğde Beton 13,57 -1,45 -73,90 Nuh Çimento 54,90 -0,99 14,31 Nurol GMYO 13,69 0,81 87,79 Odaş Elektrik 2,48 0,00 -36,41 Olmuksan-IP 7,47 -0,13 -36,96 Orge Enerji Elektrik 10,78 1,41 46,07 Orma Orman Mahsulleri 35,00 -2,23 137,77 Osmanlı Menkul 29,30 6,01 -5,30 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 341,00 -0,41 12,07 Oyak Çimento 7,10 -0,56 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,96 -0,75 14,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 -0,49 -13,16 Özak GMYO 4,50 0,45 -11,76 Özbal Çelik Boru 7,65 -0,91 16,79 Özderici GMYO 1,62 0,62 -27,03 Özerden Plastik 8,12 -4,25 -9,78 Pamukova Elektrik 29,70 3,48 39,31 Panora GMYO 6,18 0,16 1,18 Papilon Savunma 18,11 0,39 -20,43 Park Elek.Madencilik 5,47 -0,36 1,86 Parsan 30,24 -0,40 24,44 Pegasus 80,25 1,07 7,57 Peker GMYO 1,27 -1,55 -51,34 Penguen Gıda 3,43 -1,15 -32,08 Pera GMYO 1,41 0,71 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 25,00 -0,32 36,40 Petkim 6,85 1,63 37,55 Petrokent Turizm 2.404,80 0,03 165,31 Pınar Et ve Un 21,40 -0,74 -2,21 Pınar Su 7,52 -0,40 1,21 Pınar Süt 19,61 -0,56 -13,04 Plastikkart 14,48 0,49 0,21 Polisan Holding 3,12 1,30 -18,85 Politeknik Metal 307,80 0,00 -24,14 Prizma Press Matbaacılık 5,22 0,19 -4,74 QNB Finans Fin. Kir. 96,25 0,05 -23,18 QNB Finansbank 44,18 -9,87 -37,20 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,76 -0,96 Ral Yatırım Holding 3,50 0,57 -21,17 Ray Sigorta 11,80 -0,84 -23,62 Reysaş GMYO 4,07 -3,33 -25,32 Reysaş Lojistik 3,80 -0,78 -26,56 Rhea Girişim 2,57 4,47 -30,91 Rodrigo Tekstil 17,30 -4,84 26,19 Royal Halı 3,62 1,12 5,23 RTA Laboratuvarları 23,70 -0,50 -21,73 Sabancı Holding 8,46 1,32 -23,27 Safkar Ege Soğutmacılık 8,74 -1,13 -19,67 Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 16,08 Sanifoam Sünger 14,50 -3,33 6,62 Sanko Pazarlama 10,92 0,00 16,29 Saray Matbaacılık 4,01 -0,99 -54,28 Sarkuysan 15,73 3,62 80,86 Sasa Polyester 34,98 -0,40 133,44 Say Yenilenebilir Enerji 33,88 1,19 298,12 Sekuro Plastik 24,78 2,57 77,51 Selçuk Ecza Deposu 9,90 0,41 -26,29 Selçuk Gıda 3,37 -1,17 -32,33 Senkron Güvenlik 36,00 6,51 37,09 Serve Film Prodüksiyon 16,00 3,90 0,00 Servet GMYO 86,95 -2,30 10,91 Seyitler Kimya 25,92 0,54 3,30 Silverline Endüstri 5,79 1,40 -32,67 Sinpaş GMYO 3,84 2,95 -8,13 Smartiks Yazılım 6,25 -1,26 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 28,76 1,70 9,20 Söktaş 4,05 1,25 -20,43 Sönmez Filament 31,50 -3,08 -55,13 Sönmez Pamuklu 16,00 3,36 -33,33 Sumaş Suni Tahta 70,50 0,71 37,56 Şeker Fin. Kir. 6,84 -4,47 6,87 Şekerbank 1,16 1,75 -23,18 Şişe Cam 7,68 0,66 5,06 Şok Marketler Ticaret 12,26 0,33 -2,85 T. Halk Bankası 4,26 0,24 -23,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -0,09 -26,08 T.S.K.B. 1,25 0,81 -28,43 T.Tuborg 18,70 1,08 3,49 Taç Tarım Ürünleri 28,50 3,19 170,66 Tat Gıda 9,51 -0,63 -17,74 TAV Havalimanları 22,84 0,09 7,23 Taze Kuru Gıda 269,50 10,00 24,60 Tek-Art Turizm 1,77 0,57 -12,38 Tekfen Holding 16,11 0,06 -1,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 -1,36 -16,28 Temapol Polimer Plastik 17,16 7,92 49,22 TGS Dış Ticaret 12,40 -1,43 -2,44 Tofaş Oto. Fab. 28,26 -1,74 -8,58 Torunlar GMYO 3,60 0,00 -7,69 Trabzon Liman 30,36 -1,30 -5,48 Trabzonspor Sportif 2,34 2,18 -4,10 Trend GMYO 6,47 1,89 -48,53 TSKB GMYO 4,46 1,59 -22,43 Tuğçelik 8,35 -0,24 3,34 Tukaş 7,08 0,14 -26,93 Turcas Petrol 3,78 1,89 -22,06 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,97 -2,06 Turkcell 14,76 -0,20 -5,95 Tümosan Motor ve Traktör 21,10 -1,12 49,96 Tüpraş 92,00 0,77 -14,81 Türk Hava Yolları 12,86 2,06 -0,39 Türk İlaç Serum 39,04 2,52 Türk Prysmian Kablo 9,20 1,32 -23,97 Türk Telekom 6,72 0,75 -19,19 Türk Traktör 204,60 -0,92 20,09 Türker Proje Gayrimenkul 127,00 -1,93 12,49 Türkiye Sigorta 5,45 0,37 -11,79 Ufuk Yatırım 17,01 0,00 26,94 Ulaşlar Turizm Yat. 5,22 0,19 23,11 Ulusoy Elektrik 58,50 0,00 13,92 Ulusoy Un Sanayi 5,49 0,55 7,89 Umpaş Holding 1,60 -1,23 -38,70 Uşak Seramik 2,94 2,08 25,64 Utopya Turizm 31,00 8,39 -20,10 Uzertaş Boya 47,00 3,48 -16,96 Ülker Bisküvi 22,04 -0,45 -4,75 Vakıf Fin. Kir. 17,26 -9,96 305,16 Vakıf GMYO 2,41 -0,41 -27,64 Vakıf Yat. Ort. 6,69 -1,33 -9,10 Vakıflar Bankası 3,41 0,29 -27,60 Vakko Tekstil 12,30 -0,81 96,28 Vanet Gıda 6,10 2,18 -21,09 Verusa Holding 56,10 -0,88 24,39 Verusaturk Girisim 28,76 0,77 119,88 Vestel 29,80 -0,73 41,50 Vestel Beyaz Eşya 51,05 -0,20 24,88 Viking Kağıt 6,30 -0,16 -30,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,45 4,37 44,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,48 -30,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 82,00 0,18 13,29 Yataş 16,89 -1,23 16,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -1,36 -33,86 Yeni Gimat GMYO 12,61 0,08 8,78 Yeşil GMYO 1,29 7,50 -6,52 Yeşil Yapı 1,54 4,05 -16,30 Yeşil Yatırım Holding 89,00 3,67 -6,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.650,00 0,30 -6,09 Yonga Mobilya 24,00 0,00 -19,43 Yükselen Çelik 5,75 -3,69 9,90 Yünsa 13,09 0,31 -5,77 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,00 - Zorlu Enerji 2,09 -0,48 -24,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar