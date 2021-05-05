Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 36.974,90 -0,07 -8,70 İş Bankası (C) 4,93 -0,20 -27,42 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 -0,92 -16,32 İş Girişim 16,19 -1,88 -14,56 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,72 1,89 0,74 İş Yat. Ort. 2,86 0,35 -14,96 İşbir Holding 7.140,00 2,00 160,81 Işık Plastik 30,48 -1,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -2,78 -7,89 İttifak Holding 1,86 0,00 -16,59 İz Hayvancılık Tarım 17,28 -4,42 -4,00 İzmir Demir Çelik 2,21 -0,45 -33,22 İzmir Fırça 8,69 -0,34 56,29 Jantsa Jant Sanayi 690,00 -2,40 109,40 Kafein Yazılım 27,22 0,44 27,56 Kaplamin 23,70 -0,17 -29,88 Kardemir (A) 6,53 0,00 9,75 Kardemir (B) 6,57 0,00 24,67 Kardemir (D) 7,67 0,52 32,70 Karel Elektronik 31,50 0,57 36,60 Karsan Otomotiv 3,74 0,81 15,08 Karsu Tekstil 10,75 -1,38 25,73 Kartonsan 63,25 2,68 -33,19 Katmerciler Ekipman 3,54 0,85 14,94 Kent Gıda 337,00 -0,62 -5,23 Kerevitaş Gıda 5,38 2,09 -18,24 Kervan Gıda 16,95 1,74 28,21 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 1,85 -1,07 -26,29 Klimasan Klima 24,16 -1,23 42,37 Koç Holding 18,68 0,32 -8,67 Konfrut Gıda 16,38 -1,09 -3,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,10 -1,54 196,03 Konya Çimento 940,50 0,70 -16,77 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 3,66 53,05 Koza Altın 117,50 2,17 21,51 Koza Madencilik 14,13 0,86 -8,78 Körfez GMYO 5,22 -2,06 -10,00 Kristal Kola 2,27 0,00 -42,09 Kron Telekomünikasyon 55,60 -0,71 50,92 Kuştur Kuşadası Turizm 349,90 5,93 122,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -0,88 -2,61 Kütahya Porselen 52,50 0,48 4,06 Lider Faktoring 2,82 -3,42 -17,30 Link Bilgisayar 38,70 6,38 21,41 Logo Yazılım 165,20 2,61 32,63 Lokman Hekim Sağlık 16,39 -1,80 52,43 Lüks Kadife 61,90 9,56 114,19 Makina Takım 3,32 -0,30 -2,64 Marka Yatırım Holding 5,31 1,92 -17,42 Marmaris Altınyunus 213,70 -0,88 92,35 Marshall 285,10 -4,59 -7,04 Martı GMYO 1,75 -3,31 -36,36 Martı Otel 2,24 -1,32 5,16 Matriks Bilgi Dağıtım 42,24 10,00 Mavi Giyim 45,92 -1,25 -12,03 Mazhar Zorlu Holding 31,42 1,35 -0,19 Mega Polietilen 6,80 1,95 -11,23 Menderes Tekstil 2,56 -1,16 -17,15 Merit Turizm 320,00 4,44 282,32 Merko Gıda 5,85 0,86 -32,29 Metemtur Yatırım 28,00 2,41 26,70 Metro Holding 1,95 -1,02 -6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,53 -5,95 -12,46 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 0,00 -12,45 Migros Ticaret 36,48 0,50 -14,77 Milpa 4,14 -0,48 -10,00 Mistral GMYO 5,22 -2,43 10,83 MLP Sağlık 24,74 -0,64 24,51 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 7,14 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,85 -1,86 -9,87 Naturel Enerji 37,10 -1,38 4,48 Naturelgaz 10,10 -1,37 Net Holding 5,84 1,21 70,26 Netaş Telekom. 25,32 2,76 -9,83 Niğbaş Niğde Beton 13,35 -1,84 -74,33 Nuh Çimento 55,80 0,72 16,18 Nurol GMYO 13,55 1,50 85,87 Odaş Elektrik 2,47 -2,76 -36,67 Olmuksan-IP 7,48 0,40 -36,88 Orge Enerji Elektrik 10,74 -0,37 45,53 Orma Orman Mahsulleri 35,00 -4,89 137,77 Osmanlı Menkul 27,76 -1,56 -10,28 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 -2,10 -15,39 Otokar 344,50 0,64 13,22 Oyak Çimento 7,15 1,71 -18,56 Oyak Yat. Ort. 8,02 -0,74 15,40 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 0,00 -11,68 Özak GMYO 4,53 -0,44 -11,18 Özbal Çelik Boru 7,74 -0,39 18,17 Özderici GMYO 1,61 -1,23 -27,48 Özerden Plastik 8,70 2,84 -3,33 Pamukova Elektrik 29,00 0,35 36,02 Panora GMYO 6,26 0,16 2,49 Papilon Savunma 17,75 -0,95 -22,01 Park Elek.Madencilik 5,54 -2,98 3,17 Parsan 30,38 0,73 25,02 Pegasus 80,30 -0,56 7,64 Peker GMYO 1,30 -0,76 -50,19 Penguen Gıda 3,50 0,86 -30,69 Pera GMYO 1,41 -4,08 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 25,30 0,96 38,03 Petkim 6,86 -0,29 37,75 Petrokent Turizm 2.443,00 -1,49 169,53 Pınar Et ve Un 21,44 -1,56 -2,03 Pınar Su 7,59 -1,43 2,15 Pınar Süt 19,76 -0,20 -12,37 Plastikkart 14,84 3,63 2,70 Polisan Holding 3,08 -1,28 -19,89 Politeknik Metal 309,70 -1,99 -23,67 Prizma Press Matbaacılık 5,24 0,19 -4,38 QNB Finans Fin. Kir. 100,10 0,10 -20,11 QNB Finansbank 49,98 -0,04 -28,96 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,30 2,26 Ral Yatırım Holding 3,45 -3,90 -22,30 Ray Sigorta 11,89 -1,49 -23,04 Reysaş GMYO 4,30 -1,60 -21,10 Reysaş Lojistik 3,79 -3,07 -26,75 Rhea Girişim 2,35 4,91 -36,83 Rodrigo Tekstil 17,30 -6,84 26,19 Royal Halı 3,55 1,43 3,20 RTA Laboratuvarları 22,60 -0,62 -25,36 Sabancı Holding 8,36 1,83 -24,18 Safkar Ege Soğutmacılık 8,95 -0,56 -17,74 Sanel Mühendislik 3,99 -1,24 16,67 Sanifoam Sünger 14,75 -2,38 8,46 Sanko Pazarlama 11,00 -1,79 17,15 Saray Matbaacılık 4,07 0,74 -53,59 Sarkuysan 15,55 1,97 78,79 Sasa Polyester 35,48 -0,84 136,78 Say Yenilenebilir Enerji 33,38 1,09 292,24 Sekuro Plastik 23,26 -6,44 66,62 Selçuk Ecza Deposu 9,92 -0,30 -26,15 Selçuk Gıda 3,36 -0,59 -32,53 Senkron Güvenlik 33,50 8,77 27,57 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -0,64 -3,13 Servet GMYO 89,80 -0,11 14,54 Seyitler Kimya 25,84 0,39 2,99 Silverline Endüstri 5,66 -1,39 -34,19 Sinpaş GMYO 3,79 -1,04 -9,33 Smartiks Yazılım 6,47 0,62 -26,98 Sodaş Sodyum Sanayii 28,28 -0,98 7,38 Söktaş 4,04 -0,25 -20,63 Sönmez Filament 30,34 -9,97 -56,78 Sönmez Pamuklu 15,09 -9,86 -37,13 Sumaş Suni Tahta 71,00 1,65 38,54 Şeker Fin. Kir. 7,23 -4,49 12,97 Şekerbank 1,15 2,68 -23,84 Şişe Cam 7,67 0,39 4,92 Şok Marketler Ticaret 12,20 0,00 -3,33 T. Halk Bankası 4,25 -0,23 -23,56 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 0,00 -25,95 T.S.K.B. 1,24 -0,80 -29,00 T.Tuborg 18,50 2,78 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,62 -6,37 162,30 Tat Gıda 9,64 0,00 -16,62 TAV Havalimanları 22,64 -1,05 6,29 Taze Kuru Gıda 249,80 -0,44 15,49 Tek-Art Turizm 1,80 -0,55 -10,89 Tekfen Holding 16,26 -1,22 -0,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,39 0,68 -14,66 Temapol Polimer Plastik 15,08 -3,83 31,13 TGS Dış Ticaret 12,33 2,49 -2,99 Tofaş Oto. Fab. 28,96 -0,82 -6,31 Torunlar GMYO 3,57 -1,11 -8,46 Trabzon Liman 30,30 -0,85 -5,67 Trabzonspor Sportif 2,29 9,57 -6,15 Trend GMYO 6,18 -1,44 -50,84 TSKB GMYO 4,05 0,25 -29,57 Tuğçelik 8,35 -1,18 3,34 Tukaş 7,10 -0,84 -26,73 Turcas Petrol 3,74 -0,27 -22,89 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,37 -2,54 Turkcell 14,81 0,07 -5,63 Tümosan Motor ve Traktör 21,26 -0,09 51,10 Tüpraş 91,00 0,94 -15,74 Türk Hava Yolları 12,56 -0,48 -2,71 Türk İlaç Serum 37,34 -3,06 Türk Prysmian Kablo 9,11 -0,55 -24,71 Türk Telekom 6,72 1,51 -19,19 Türk Traktör 205,00 -0,53 20,33 Türker Proje Gayrimenkul 130,10 -0,54 15,23 Türkiye Sigorta 5,44 0,18 -11,95 Ufuk Yatırım 17,24 1,53 28,66 Ulaşlar Turizm Yat. 4,83 -3,59 13,92 Ulusoy Elektrik 56,85 -1,90 10,71 Ulusoy Un Sanayi 5,49 -1,44 7,89 Umpaş Holding 1,55 -5,49 -40,61 Uşak Seramik 2,97 1,37 26,92 Utopya Turizm 26,30 1,15 -32,22 Uzertaş Boya 47,50 -5,85 -16,08 Ülker Bisküvi 22,10 -0,09 -4,49 Vakıf Fin. Kir. 19,17 -10,00 350,00 Vakıf GMYO 2,42 -0,82 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,75 -1,46 -8,29 Vakıflar Bankası 3,39 -0,29 -28,03 Vakko Tekstil 12,51 2,46 99,64 Vanet Gıda 6,03 -0,66 -21,99 Verusa Holding 56,45 2,08 25,17 Verusaturk Girisim 27,68 -1,91 111,62 Vestel 30,16 2,24 43,21 Vestel Beyaz Eşya 51,70 -0,58 26,47 Viking Kağıt 6,37 -1,09 -29,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,12 0,82 37,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -0,48 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 83,50 -2,22 15,36 Yataş 17,24 1,41 19,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,91 -0,68 -33,86 Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,40 8,18 Yeşil GMYO 1,14 0,88 -17,39 Yeşil Yapı 1,41 0,00 -23,37 Yeşil Yatırım Holding 79,95 2,43 -16,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.556,40 0,73 -6,69 Yonga Mobilya 24,70 0,00 -17,08 Yükselen Çelik 6,28 3,46 20,03 Yünsa 12,75 0,63 -8,22 Zorlu Enerji 2,10 1,45 -24,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Marmara'da denizin dibi zindana döndü 20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı