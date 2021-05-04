Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.499,600,00-4,94
İş Bankası (C)4,95-0,80-27,13
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,32-0,60-13,99
İş Girişim16,773,14-11,50
İş GMYO1,890,53-25,59
İş Y. Men. Değ.15,93-0,44-4,02
İş Yat. Ort.2,890,00-14,07
İşbir Holding7.012,80-2,59156,17
Işık Plastik31,623,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,050,00-7,89
İttifak Holding1,85-2,12-17,04
İz Hayvancılık Tarım18,366,742,00
İzmir Demir Çelik2,240,00-32,32
İzmir Fırça8,71-2,5756,65
Jantsa Jant Sanayi711,00-2,62115,77
Kafein Yazılım26,94-1,6826,24
Kaplamin23,84-2,21-29,47
Kardemir (A)6,46-0,628,57
Kardemir (B)6,46-1,2222,58
Kardemir (D)7,460,9529,07
Karel Elektronik30,442,0132,00
Karsan Otomotiv3,583,1710,15
Karsu Tekstil10,974,1828,30
Kartonsan61,6010,00-34,93
Katmerciler Ekipman3,53-1,9414,61
Kent Gıda342,000,00-3,82
Kerevitaş Gıda5,37-0,74-18,39
Kervan Gıda16,390,9923,98
Kervansaray Yat. Holding0,731,39-42,06
Kiler GMYO1,90-0,52-24,30
Klimasan Klima24,00-3,3841,43
Koç Holding18,950,42-7,35
Konfrut Gıda16,90-1,170,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,001,86212,50
Konya Çimento934,10-2,19-17,34
Kordsa Teknik Tekstil23,721,6352,54
Koza Altın116,300,4320,27
Koza Madencilik14,201,28-8,33
Körfez GMYO5,27-0,57-9,14
Kristal Kola2,26-1,74-42,35
Kron Telekomünikasyon55,90-0,6251,74
Kuştur Kuşadası Turizm348,708,56121,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-0,88-1,74
Kütahya Porselen52,20-0,673,47
Lider Faktoring2,96-0,34-13,20
Link Bilgisayar36,78-1,6615,39
Logo Yazılım162,00-1,1030,06
Lokman Hekim Sağlık16,83-0,1856,52
Lüks Kadife57,75-2,7099,83
Makina Takım3,38-1,46-0,88
Marka Yatırım Holding5,300,76-17,57
Marmaris Altınyunus223,50-2,78101,17
Marshall298,809,97-2,58
Martı GMYO1,81-0,55-34,18
Martı Otel2,313,598,45
Matriks Bilgi Dağıtım36,86-0,81

Mavi Giyim45,423,13-12,99
Mazhar Zorlu Holding30,700,00-2,48
Mega Polietilen6,89-0,58-10,05
Menderes Tekstil2,714,23-12,30
Merit Turizm306,409,98266,07
Merko Gıda5,89-1,83-31,83
Metemtur Yatırım27,66-1,2125,16
Metro Holding1,982,06-4,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,699,80-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,070,49-11,16
Migros Ticaret36,50-1,30-14,72
Milpa4,221,20-8,26
Mistral GMYO5,170,009,77
MLP Sağlık24,480,3323,20
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan7,287,22-4,21
Naturel Enerji37,68-0,536,12
Naturelgaz10,14-1,17

Net Holding5,830,6969,97
Netaş Telekom.25,06-0,56-10,75
Niğbaş Niğde Beton13,86-1,77-73,35
Nuh Çimento56,40-2,1717,43
Nurol GMYO13,481,6684,91
Odaş Elektrik2,54-0,78-34,87
Olmuksan-IP7,42-0,40-37,38
Orge Enerji Elektrik10,81-1,1046,48
Orma Orman Mahsulleri36,807,35150,00
Osmanlı Menkul27,502,00-11,12
Ostim Endüstriyel Yat2,351,29-14,66
Otokar350,600,6015,22
Oyak Çimento7,07-1,12-19,48
Oyak Yat. Ort.8,00-0,9915,11
Oylum Sınai Yatırımlar4,170,72-11,46
Özak GMYO4,58-1,51-10,20
Özbal Çelik Boru7,732,2518,02
Özderici GMYO1,63-0,61-26,58
Özerden Plastik8,732,11-3,00
Pamukova Elektrik29,10-3,1936,49
Panora GMYO6,31-1,103,31
Papilon Savunma18,360,60-19,33
Park Elek.Madencilik5,83-5,828,57
Parsan30,04-0,8623,62
Pegasus77,85-2,444,36
Peker GMYO1,363,03-47,89
Penguen Gıda3,52-0,85-30,30
Pera GMYO1,484,96-15,51
Pergamon Dış Ticaret25,34-1,4838,25
Petkim6,881,1838,15
Petrokent Turizm2.500,00-0,79175,82
Pınar Et ve Un21,90-0,360,08
Pınar Su7,66-0,263,10
Pınar Süt20,242,02-10,24
Plastikkart14,602,461,04
Polisan Holding3,13-1,88-18,59
Politeknik Metal322,001,45-20,64
Prizma Press Matbaacılık5,240,96-4,38
QNB Finans Fin. Kir.101,003,17-19,39
QNB Finansbank50,000,93-28,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,920,25

Ral Yatırım Holding3,58-4,79-19,37
Ray Sigorta12,10-0,58-21,68
Reysaş GMYO4,440,00-18,53
Reysaş Lojistik4,02-1,71-22,30
Rhea Girişim2,280,00-38,71
Rodrigo Tekstil18,60-0,3235,67
Royal Halı3,41-0,87-0,87
RTA Laboratuvarları23,24-0,17-23,25
Sabancı Holding8,260,12-25,09
Safkar Ege Soğutmacılık8,77-1,68-19,39
Sanel Mühendislik4,04-0,2518,13
Sanifoam Sünger15,510,3914,04
Sanko Pazarlama11,19-1,4119,17
Saray Matbaacılık4,08-0,49-53,48
Sarkuysan15,57-0,8376,13
Sasa Polyester36,16-0,99141,32
Say Yenilenebilir Enerji34,004,81299,53
Sekuro Plastik25,20-3,7480,52
Selçuk Ecza Deposu10,240,69-23,76
Selçuk Gıda3,480,00-30,12
Senkron Güvenlik30,007,1414,24
Serve Film Prodüksiyon15,90-0,62-0,62
Servet GMYO91,300,6116,45
Seyitler Kimya25,965,273,46
Silverline Endüstri5,833,19-32,21
Sinpaş GMYO3,900,00-6,70
Smartiks Yazılım6,40-1,84-27,77
Sodaş Sodyum Sanayii28,68-0,838,90
Söktaş4,09-0,24-19,65
Sönmez Filament33,80-0,47-51,85
Sönmez Pamuklu16,802,07-30,00
Sumaş Suni Tahta68,000,2232,68
Şeker Fin. Kir.7,70-1,4120,31
Şekerbank1,141,79-24,50
Şişe Cam7,730,005,75
Şok Marketler Ticaret12,27-0,32-2,77
T. Halk Bankası4,30-0,69-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,000,00-25,95
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg18,000,84-0,39
Taç Tarım Ürünleri31,729,68201,23
Tat Gıda9,66-0,51-16,45
TAV Havalimanları22,76-1,906,85
Taze Kuru Gıda255,90-2,7018,31
Tek-Art Turizm1,836,40-9,41
Tekfen Holding16,551,660,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,402,49-14,55
Temapol Polimer Plastik15,063,8630,96
TGS Dış Ticaret12,340,33-2,91
Tofaş Oto. Fab.29,640,27-4,11
Torunlar GMYO3,671,10-5,90
Trabzon Liman30,20-3,02-5,98
Trabzonspor Sportif2,057,89-15,98
Trend GMYO6,22-1,11-50,52
TSKB GMYO4,13-2,82-28,17
Tuğçelik7,99-1,36-1,11
Tukaş7,22-0,96-25,49
Turcas Petrol3,79-2,82-21,86
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,490,19

Turkcell15,021,01-4,29
Tümosan Motor ve Traktör21,64-0,7353,80
Tüpraş90,40-0,50-16,30
Türk Hava Yolları12,69-1,78-1,70
Türk İlaç Serum39,38-1,55

Türk Prysmian Kablo9,26-0,75-23,47
Türk Telekom6,54-0,30-21,35
Türk Traktör207,10-0,8621,56
Türker Proje Gayrimenkul131,70-2,0816,65
Türkiye Sigorta5,500,00-10,98
Ufuk Yatırım16,96-0,2926,57
Ulaşlar Turizm Yat.5,04-2,8918,87
Ulusoy Elektrik57,45-0,5211,88
Ulusoy Un Sanayi5,630,3610,64
Umpaş Holding1,67-0,60-36,02
Uşak Seramik2,852,5221,79
Utopya Turizm25,98-3,78-33,04
Uzertaş Boya54,008,70-4,59
Ülker Bisküvi22,16-0,45-4,24
Vakıf Fin. Kir.21,30-9,97400,00
Vakıf GMYO2,49-0,40-25,23
Vakıf Yat. Ort.6,75-0,44-8,29
Vakıflar Bankası3,43-0,87-27,18
Vakko Tekstil12,70-0,70102,67
Vanet Gıda6,13-1,76-20,70
Verusa Holding56,25-0,2724,72
Verusaturk Girisim28,72-4,90119,57
Vestel29,060,0737,99
Vestel Beyaz Eşya52,65-0,8528,79
Viking Kağıt6,390,16-29,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,160,4938,43
Yapı ve Kredi Bank.2,11-0,47-29,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,95-3,1313,22
Yataş17,020,2417,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,960,34-32,73
Yeni Gimat GMYO12,60-0,718,69
Yeşil GMYO1,15-0,86-16,67
Yeşil Yapı1,450,00-21,20
Yeşil Yatırım Holding77,100,06-19,14
Yibitaş İnşaat Malzeme14.250,200,99-8,65
Yonga Mobilya24,882,73-16,48
Yükselen Çelik5,79-0,5210,67
Yünsa12,57-0,63-9,51
Zorlu Enerji2,061,48-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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