Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.499,60 0,00 -4,94 İş Bankası (C) 4,95 -0,80 -27,13 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,32 -0,60 -13,99 İş Girişim 16,77 3,14 -11,50 İş GMYO 1,89 0,53 -25,59 İş Y. Men. Değ. 15,93 -0,44 -4,02 İş Yat. Ort. 2,89 0,00 -14,07 İşbir Holding 7.012,80 -2,59 156,17 Işık Plastik 31,62 3,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 0,00 -7,89 İttifak Holding 1,85 -2,12 -17,04 İz Hayvancılık Tarım 18,36 6,74 2,00 İzmir Demir Çelik 2,24 0,00 -32,32 İzmir Fırça 8,71 -2,57 56,65 Jantsa Jant Sanayi 711,00 -2,62 115,77 Kafein Yazılım 26,94 -1,68 26,24 Kaplamin 23,84 -2,21 -29,47 Kardemir (A) 6,46 -0,62 8,57 Kardemir (B) 6,46 -1,22 22,58 Kardemir (D) 7,46 0,95 29,07 Karel Elektronik 30,44 2,01 32,00 Karsan Otomotiv 3,58 3,17 10,15 Karsu Tekstil 10,97 4,18 28,30 Kartonsan 61,60 10,00 -34,93 Katmerciler Ekipman 3,53 -1,94 14,61 Kent Gıda 342,00 0,00 -3,82 Kerevitaş Gıda 5,37 -0,74 -18,39 Kervan Gıda 16,39 0,99 23,98 Kervansaray Yat. Holding 0,73 1,39 -42,06 Kiler GMYO 1,90 -0,52 -24,30 Klimasan Klima 24,00 -3,38 41,43 Koç Holding 18,95 0,42 -7,35 Konfrut Gıda 16,90 -1,17 0,00 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 1,86 212,50 Konya Çimento 934,10 -2,19 -17,34 Kordsa Teknik Tekstil 23,72 1,63 52,54 Koza Altın 116,30 0,43 20,27 Koza Madencilik 14,20 1,28 -8,33 Körfez GMYO 5,27 -0,57 -9,14 Kristal Kola 2,26 -1,74 -42,35 Kron Telekomünikasyon 55,90 -0,62 51,74 Kuştur Kuşadası Turizm 348,70 8,56 121,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -0,88 -1,74 Kütahya Porselen 52,20 -0,67 3,47 Lider Faktoring 2,96 -0,34 -13,20 Link Bilgisayar 36,78 -1,66 15,39 Logo Yazılım 162,00 -1,10 30,06 Lokman Hekim Sağlık 16,83 -0,18 56,52 Lüks Kadife 57,75 -2,70 99,83 Makina Takım 3,38 -1,46 -0,88 Marka Yatırım Holding 5,30 0,76 -17,57 Marmaris Altınyunus 223,50 -2,78 101,17 Marshall 298,80 9,97 -2,58 Martı GMYO 1,81 -0,55 -34,18 Martı Otel 2,31 3,59 8,45 Matriks Bilgi Dağıtım 36,86 -0,81 Mavi Giyim 45,42 3,13 -12,99 Mazhar Zorlu Holding 30,70 0,00 -2,48 Mega Polietilen 6,89 -0,58 -10,05 Menderes Tekstil 2,71 4,23 -12,30 Merit Turizm 306,40 9,98 266,07 Merko Gıda 5,89 -1,83 -31,83 Metemtur Yatırım 27,66 -1,21 25,16 Metro Holding 1,98 2,06 -4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,69 9,80 -6,92 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 0,49 -11,16 Migros Ticaret 36,50 -1,30 -14,72 Milpa 4,22 1,20 -8,26 Mistral GMYO 5,17 0,00 9,77 MLP Sağlık 24,48 0,33 23,20 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,00 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,28 7,22 -4,21 Naturel Enerji 37,68 -0,53 6,12 Naturelgaz 10,14 -1,17 Net Holding 5,83 0,69 69,97 Netaş Telekom. 25,06 -0,56 -10,75 Niğbaş Niğde Beton 13,86 -1,77 -73,35 Nuh Çimento 56,40 -2,17 17,43 Nurol GMYO 13,48 1,66 84,91 Odaş Elektrik 2,54 -0,78 -34,87 Olmuksan-IP 7,42 -0,40 -37,38 Orge Enerji Elektrik 10,81 -1,10 46,48 Orma Orman Mahsulleri 36,80 7,35 150,00 Osmanlı Menkul 27,50 2,00 -11,12 Ostim Endüstriyel Yat 2,35 1,29 -14,66 Otokar 350,60 0,60 15,22 Oyak Çimento 7,07 -1,12 -19,48 Oyak Yat. Ort. 8,00 -0,99 15,11 Oylum Sınai Yatırımlar 4,17 0,72 -11,46 Özak GMYO 4,58 -1,51 -10,20 Özbal Çelik Boru 7,73 2,25 18,02 Özderici GMYO 1,63 -0,61 -26,58 Özerden Plastik 8,73 2,11 -3,00 Pamukova Elektrik 29,10 -3,19 36,49 Panora GMYO 6,31 -1,10 3,31 Papilon Savunma 18,36 0,60 -19,33 Park Elek.Madencilik 5,83 -5,82 8,57 Parsan 30,04 -0,86 23,62 Pegasus 77,85 -2,44 4,36 Peker GMYO 1,36 3,03 -47,89 Penguen Gıda 3,52 -0,85 -30,30 Pera GMYO 1,48 4,96 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 25,34 -1,48 38,25 Petkim 6,88 1,18 38,15 Petrokent Turizm 2.500,00 -0,79 175,82 Pınar Et ve Un 21,90 -0,36 0,08 Pınar Su 7,66 -0,26 3,10 Pınar Süt 20,24 2,02 -10,24 Plastikkart 14,60 2,46 1,04 Polisan Holding 3,13 -1,88 -18,59 Politeknik Metal 322,00 1,45 -20,64 Prizma Press Matbaacılık 5,24 0,96 -4,38 QNB Finans Fin. Kir. 101,00 3,17 -19,39 QNB Finansbank 50,00 0,93 -28,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,92 0,25 Ral Yatırım Holding 3,58 -4,79 -19,37 Ray Sigorta 12,10 -0,58 -21,68 Reysaş GMYO 4,44 0,00 -18,53 Reysaş Lojistik 4,02 -1,71 -22,30 Rhea Girişim 2,28 0,00 -38,71 Rodrigo Tekstil 18,60 -0,32 35,67 Royal Halı 3,41 -0,87 -0,87 RTA Laboratuvarları 23,24 -0,17 -23,25 Sabancı Holding 8,26 0,12 -25,09 Safkar Ege Soğutmacılık 8,77 -1,68 -19,39 Sanel Mühendislik 4,04 -0,25 18,13 Sanifoam Sünger 15,51 0,39 14,04 Sanko Pazarlama 11,19 -1,41 19,17 Saray Matbaacılık 4,08 -0,49 -53,48 Sarkuysan 15,57 -0,83 76,13 Sasa Polyester 36,16 -0,99 141,32 Say Yenilenebilir Enerji 34,00 4,81 299,53 Sekuro Plastik 25,20 -3,74 80,52 Selçuk Ecza Deposu 10,24 0,69 -23,76 Selçuk Gıda 3,48 0,00 -30,12 Senkron Güvenlik 30,00 7,14 14,24 Serve Film Prodüksiyon 15,90 -0,62 -0,62 Servet GMYO 91,30 0,61 16,45 Seyitler Kimya 25,96 5,27 3,46 Silverline Endüstri 5,83 3,19 -32,21 Sinpaş GMYO 3,90 0,00 -6,70 Smartiks Yazılım 6,40 -1,84 -27,77 Sodaş Sodyum Sanayii 28,68 -0,83 8,90 Söktaş 4,09 -0,24 -19,65 Sönmez Filament 33,80 -0,47 -51,85 Sönmez Pamuklu 16,80 2,07 -30,00 Sumaş Suni Tahta 68,00 0,22 32,68 Şeker Fin. Kir. 7,70 -1,41 20,31 Şekerbank 1,14 1,79 -24,50 Şişe Cam 7,73 0,00 5,75 Şok Marketler Ticaret 12,27 -0,32 -2,77 T. Halk Bankası 4,30 -0,69 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 0,00 -25,95 T.S.K.B. 1,27 0,00 -27,28 T.Tuborg 18,00 0,84 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 31,72 9,68 201,23 Tat Gıda 9,66 -0,51 -16,45 TAV Havalimanları 22,76 -1,90 6,85 Taze Kuru Gıda 255,90 -2,70 18,31 Tek-Art Turizm 1,83 6,40 -9,41 Tekfen Holding 16,55 1,66 0,92 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,40 2,49 -14,55 Temapol Polimer Plastik 15,06 3,86 30,96 TGS Dış Ticaret 12,34 0,33 -2,91 Tofaş Oto. Fab. 29,64 0,27 -4,11 Torunlar GMYO 3,67 1,10 -5,90 Trabzon Liman 30,20 -3,02 -5,98 Trabzonspor Sportif 2,05 7,89 -15,98 Trend GMYO 6,22 -1,11 -50,52 TSKB GMYO 4,13 -2,82 -28,17 Tuğçelik 7,99 -1,36 -1,11 Tukaş 7,22 -0,96 -25,49 Turcas Petrol 3,79 -2,82 -21,86 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,49 0,19 Turkcell 15,02 1,01 -4,29 Tümosan Motor ve Traktör 21,64 -0,73 53,80 Tüpraş 90,40 -0,50 -16,30 Türk Hava Yolları 12,69 -1,78 -1,70 Türk İlaç Serum 39,38 -1,55 Türk Prysmian Kablo 9,26 -0,75 -23,47 Türk Telekom 6,54 -0,30 -21,35 Türk Traktör 207,10 -0,86 21,56 Türker Proje Gayrimenkul 131,70 -2,08 16,65 Türkiye Sigorta 5,50 0,00 -10,98 Ufuk Yatırım 16,96 -0,29 26,57 Ulaşlar Turizm Yat. 5,04 -2,89 18,87 Ulusoy Elektrik 57,45 -0,52 11,88 Ulusoy Un Sanayi 5,63 0,36 10,64 Umpaş Holding 1,67 -0,60 -36,02 Uşak Seramik 2,85 2,52 21,79 Utopya Turizm 25,98 -3,78 -33,04 Uzertaş Boya 54,00 8,70 -4,59 Ülker Bisküvi 22,16 -0,45 -4,24 Vakıf Fin. Kir. 21,30 -9,97 400,00 Vakıf GMYO 2,49 -0,40 -25,23 Vakıf Yat. Ort. 6,75 -0,44 -8,29 Vakıflar Bankası 3,43 -0,87 -27,18 Vakko Tekstil 12,70 -0,70 102,67 Vanet Gıda 6,13 -1,76 -20,70 Verusa Holding 56,25 -0,27 24,72 Verusaturk Girisim 28,72 -4,90 119,57 Vestel 29,06 0,07 37,99 Vestel Beyaz Eşya 52,65 -0,85 28,79 Viking Kağıt 6,39 0,16 -29,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,16 0,49 38,43 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -0,47 -29,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 81,95 -3,13 13,22 Yataş 17,02 0,24 17,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,96 0,34 -32,73 Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,71 8,69 Yeşil GMYO 1,15 -0,86 -16,67 Yeşil Yapı 1,45 0,00 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 77,10 0,06 -19,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.250,20 0,99 -8,65 Yonga Mobilya 24,88 2,73 -16,48 Yükselen Çelik 5,79 -0,52 10,67 Yünsa 12,57 -0,63 -9,51 Zorlu Enerji 2,06 1,48 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Marmara'da denizin dibi zindana döndü Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi