Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.700,001,80-1,97
İş Bankası (C)4,880,21-28,16
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,360,90-12,95
İş Girişim16,02-1,42-15,46
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,074,62-3,18
İş Yat. Ort.2,850,35-15,26
İşbir Holding7.200,005,20163,00
Işık Plastik30,542,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,031,98-9,65
İttifak Holding1,863,33-16,59
İz Hayvancılık Tarım17,413,38-3,28
İzmir Demir Çelik2,230,45-32,62
İzmir Fırça8,96-3,1461,15
Jantsa Jant Sanayi737,10-1,36123,69
Kafein Yazılım27,847,4930,46
Kaplamin24,801,81-26,63
Kardemir (A)6,361,116,89
Kardemir (B)6,411,1021,63
Kardemir (D)7,312,0926,47
Karel Elektronik29,740,6128,97
Karsan Otomotiv3,442,385,85
Karsu Tekstil10,53-10,0023,16
Kartonsan54,156,28-42,80
Katmerciler Ekipman3,553,8015,26
Kent Gıda352,000,57-1,01
Kerevitaş Gıda5,360,19-18,54
Kervan Gıda16,15-1,2822,16
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO1,851,65-26,29
Klimasan Klima24,681,1545,43
Koç Holding18,380,38-10,13
Konfrut Gıda17,313,592,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,904,73203,63
Konya Çimento953,006,60-15,66
Kordsa Teknik Tekstil23,143,5848,81
Koza Altın113,700,6217,58
Koza Madencilik13,900,94-10,26
Körfez GMYO5,242,34-9,66
Kristal Kola2,291,78-41,58
Kron Telekomünikasyon54,85-2,0548,89
Kuştur Kuşadası Turizm313,007,1998,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,242,75-2,61
Kütahya Porselen52,30-0,103,67
Lider Faktoring2,974,95-12,90
Link Bilgisayar37,683,8018,21
Logo Yazılım163,200,7431,02
Lokman Hekim Sağlık16,72-0,5455,50
Lüks Kadife59,85-0,75107,09
Makina Takım3,391,80-0,59
Marka Yatırım Holding5,360,19-16,64
Marmaris Altınyunus228,000,00105,22
Marshall271,7010,00-11,41
Martı GMYO1,790,00-34,91
Martı Otel2,197,882,82
Matriks Bilgi Dağıtım37,020,22

Mavi Giyim43,340,14-16,97
Mazhar Zorlu Holding30,64-2,54-2,67
Mega Polietilen6,562,18-14,36
Menderes Tekstil2,422,11-21,68
Merit Turizm278,509,95232,74
Merko Gıda6,00-1,64-30,56
Metemtur Yatırım27,30-0,7323,53
Metro Holding1,942,65-6,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,459,87-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,061,48-11,59
Migros Ticaret37,042,04-13,46
Milpa4,110,24-10,65
Mistral GMYO5,061,007,43
MLP Sağlık24,580,5723,70
MMC San. ve Tic. Yat.7,00-0,5752,17
Mondi Tire Kutsan6,799,87-10,66
Naturel Enerji37,340,925,16
Naturelgaz10,241,39

Net Holding5,801,2269,10
Netaş Telekom.24,982,04-11,04
Niğbaş Niğde Beton14,10-2,08-72,88
Nuh Çimento57,601,6819,93
Nurol GMYO13,15-0,3880,38
Odaş Elektrik2,480,40-36,41
Olmuksan-IP7,411,37-37,47
Orge Enerji Elektrik10,922,3447,97
Orma Orman Mahsulleri34,50-6,76134,38
Osmanlı Menkul26,62-0,97-13,96
Ostim Endüstriyel Yat2,292,69-16,84
Otokar342,40-1,0412,53
Oyak Çimento6,981,45-20,50
Oyak Yat. Ort.7,850,9012,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,212,43-10,62
Özak GMYO4,582,46-10,20
Özbal Çelik Boru7,16-1,929,31
Özderici GMYO1,632,52-26,58
Özerden Plastik8,606,83-4,44
Pamukova Elektrik30,700,2644,00
Panora GMYO6,280,962,82
Papilon Savunma17,842,23-21,62
Park Elek.Madencilik6,199,9515,27
Parsan30,243,1424,44
Pegasus76,504,012,55
Peker GMYO1,286,67-50,96
Penguen Gıda3,560,85-29,50
Pera GMYO1,392,21-20,65
Pergamon Dış Ticaret25,50-1,7039,13
Petkim6,831,7937,15
Petrokent Turizm2.514,20-1,40177,38
Pınar Et ve Un22,14-4,981,17
Pınar Su7,68-1,293,36
Pınar Süt19,981,73-11,40
Plastikkart14,401,41-0,35
Polisan Holding3,135,03-18,59
Politeknik Metal318,903,20-21,40
Prizma Press Matbaacılık5,04-0,20-8,03
QNB Finans Fin. Kir.103,70-0,10-17,24
QNB Finansbank49,501,14-29,64
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,920,53

Ral Yatırım Holding3,901,83-12,16
Ray Sigorta12,12-1,86-21,55
Reysaş GMYO4,420,23-18,90
Reysaş Lojistik4,051,25-21,72
Rhea Girişim2,251,81-39,52
Rodrigo Tekstil18,664,5436,11
Royal Halı3,460,580,58
RTA Laboratuvarları23,66-1,42-21,86
Sabancı Holding8,120,37-26,36
Safkar Ege Soğutmacılık8,530,71-21,60
Sanel Mühendislik4,01-1,4717,25
Sanifoam Sünger15,69-0,3815,37
Sanko Pazarlama11,400,8821,41
Saray Matbaacılık4,00-6,10-54,39
Sarkuysan15,382,5373,98
Sasa Polyester36,622,29144,39
Say Yenilenebilir Enerji30,963,89263,81
Sekuro Plastik27,18-3,4194,70
Selçuk Ecza Deposu10,110,60-24,73
Selçuk Gıda3,51-1,96-29,52
Senkron Güvenlik27,96-9,926,47
Serve Film Prodüksiyon16,301,241,88
Servet GMYO90,00-0,2214,80
Seyitler Kimya23,32-5,36-7,06
Silverline Endüstri5,480,74-36,28
Sinpaş GMYO3,95-0,50-5,50
Smartiks Yazılım6,331,61-28,56
Sodaş Sodyum Sanayii28,02-8,016,39
Söktaş4,090,25-19,65
Sönmez Filament33,720,66-51,97
Sönmez Pamuklu16,890,00-29,63
Sumaş Suni Tahta68,600,0033,85
Şeker Fin. Kir.7,70-1,0320,31
Şekerbank1,090,00-27,81
Şişe Cam7,702,535,34
Şok Marketler Ticaret12,291,57-2,61
T. Halk Bankası4,320,70-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,702,62-26,92
T.S.K.B.1,260,00-27,86
T.Tuborg17,801,71-1,49
Taç Tarım Ürünleri28,929,96174,64
Tat Gıda9,700,21-16,10
TAV Havalimanları22,745,676,76
Taze Kuru Gıda267,90-2,0523,86
Tek-Art Turizm1,623,18-19,80
Tekfen Holding16,180,56-1,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,971,75-19,51
Temapol Polimer Plastik14,403,9725,22
TGS Dış Ticaret12,24-0,41-3,70
Tofaş Oto. Fab.29,36-1,61-5,02
Torunlar GMYO3,631,68-6,92
Trabzon Liman30,727,41-4,36
Trabzonspor Sportif1,901,06-22,13
Trend GMYO6,212,64-50,60
TSKB GMYO4,180,00-27,30
Tuğçelik8,181,361,24
Tukaş7,290,83-24,77
Turcas Petrol3,601,41-25,77
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,40-0,10

Turkcell14,73-0,74-6,14
Tümosan Motor ve Traktör21,383,7951,95
Tüpraş89,051,48-17,55
Türk Hava Yolları12,693,76-1,70
Türk İlaç Serum40,48-2,13

Türk Prysmian Kablo9,241,20-23,64
Türk Telekom6,430,94-22,67
Türk Traktör207,60-0,5721,85
Türker Proje Gayrimenkul130,600,4615,68
Türkiye Sigorta5,50-2,48-10,98
Ufuk Yatırım17,10-5,6827,61
Ulaşlar Turizm Yat.5,155,3221,46
Ulusoy Elektrik57,000,8011,00
Ulusoy Un Sanayi5,62-1,2310,45
Umpaş Holding1,730,00-33,72
Uşak Seramik2,783,3518,80
Utopya Turizm30,000,00-22,68
Uzertaş Boya47,004,03-16,96
Ülker Bisküvi22,000,00-4,93
Vakıf Fin. Kir.23,66-9,97455,40
Vakıf GMYO2,45-0,41-26,44
Vakıf Yat. Ort.6,721,36-8,70
Vakıflar Bankası3,41-0,29-27,60
Vakko Tekstil12,62-1,94101,39
Vanet Gıda6,23-1,27-19,40
Verusa Holding56,954,3026,27
Verusaturk Girisim31,568,83141,28
Vestel28,56-0,8335,61
Vestel Beyaz Eşya52,80-1,7729,16
Viking Kağıt6,27-0,16-30,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,135,5137,75
Yapı ve Kredi Bank.2,110,48-29,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.85,20-1,1017,71
Yataş16,67-1,1915,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,872,14-34,77
Yeni Gimat GMYO12,700,329,56
Yeşil GMYO1,130,89-18,12
Yeşil Yapı1,410,71-23,37
Yeşil Yatırım Holding78,000,00-18,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.107,80-1,35-9,57
Yonga Mobilya24,781,14-16,81
Yükselen Çelik5,835,2311,43
Yünsa12,25-1,21-11,82
Zorlu Enerji2,000,50-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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