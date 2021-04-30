Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.997,90 -3,71 İş Bankası (C) 4,88 -0,20 -28,16 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,20 -0,62 -17,10 İş Girişim 16,39 0,00 -13,51 İş GMYO 1,86 -1,59 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,49 0,91 -6,67 İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55 İşbir Holding 7.400,10 0,14 170,08 Işık Plastik 28,14 -0,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 -1,04 -16,67 İttifak Holding 1,81 0,56 -18,83 İz Hayvancılık Tarım 16,95 -1,40 -5,83 İzmir Demir Çelik 2,21 1,38 -33,22 İzmir Fırça 9,26 -3,54 66,55 Jantsa Jant Sanayi 741,60 -4,30 125,06 Kafein Yazılım 25,84 -0,15 21,09 Kaplamin 23,94 -1,32 -29,17 Kardemir (A) 6,30 0,64 5,88 Kardemir (B) 6,34 0,32 20,30 Kardemir (D) 7,16 0,56 23,88 Karel Elektronik 30,00 3,02 30,10 Karsan Otomotiv 3,37 -1,17 3,69 Karsu Tekstil 11,70 -10,00 36,84 Kartonsan 50,30 -2,33 -46,87 Katmerciler Ekipman 3,41 0,59 10,71 Kent Gıda 347,00 -0,29 -2,42 Kerevitaş Gıda 5,31 0,57 -19,30 Kervan Gıda 16,18 -0,12 22,39 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -1,33 -41,27 Kiler GMYO 1,81 0,00 -27,89 Klimasan Klima 24,36 2,44 43,55 Koç Holding 18,33 -1,03 -10,38 Konfrut Gıda 16,49 -0,06 -2,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,75 3,99 186,11 Konya Çimento 897,30 -4,85 -20,59 Kordsa Teknik Tekstil 22,36 0,72 43,79 Koza Altın 113,40 4,61 17,27 Koza Madencilik 14,05 3,69 -9,30 Körfez GMYO 5,13 2,40 -11,55 Kristal Kola 2,23 -0,89 -43,11 Kron Telekomünikasyon 54,90 -1,88 49,02 Kuştur Kuşadası Turizm 292,00 9,98 85,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 0,47 -6,52 Kütahya Porselen 55,20 0,82 9,42 Lider Faktoring 2,81 -2,09 -17,60 Link Bilgisayar 35,66 -0,94 11,87 Logo Yazılım 160,50 1,90 28,85 Lokman Hekim Sağlık 16,48 -0,12 53,27 Lüks Kadife 59,45 -5,63 105,71 Makina Takım 3,28 0,31 -3,81 Marka Yatırım Holding 5,35 -1,65 -16,80 Marmaris Altınyunus 223,40 6,28 101,08 Marshall 247,00 -0,44 -19,47 Martı GMYO 1,78 0,00 -35,27 Martı Otel 1,98 2,06 -7,04 Matriks Bilgi Dağıtım 36,94 -1,70 Mavi Giyim 43,30 -0,73 -17,05 Mazhar Zorlu Holding 30,98 -0,19 -1,59 Mega Polietilen 6,30 0,80 -17,75 Menderes Tekstil 2,36 -1,67 -23,62 Merit Turizm 253,00 9,86 202,27 Merko Gıda 6,06 -3,04 -29,86 Metemtur Yatırım 27,00 -1,75 22,17 Metro Holding 1,91 0,00 -8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 0,00 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 0,98 -11,59 Migros Ticaret 36,58 -1,51 -14,53 Milpa 4,10 -1,20 -10,87 Mistral GMYO 4,99 3,10 5,94 MLP Sağlık 24,86 1,97 25,11 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 -4,09 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,18 9,96 -18,68 Naturel Enerji 35,76 -0,56 0,71 Naturelgaz 10,04 -1,47 Net Holding 5,72 0,18 66,76 Netaş Telekom. 24,24 0,00 -13,68 Niğbaş Niğde Beton 14,75 1,30 -71,63 Nuh Çimento 55,05 0,00 14,62 Nurol GMYO 13,06 -1,06 79,15 Odaş Elektrik 2,39 1,27 -38,72 Olmuksan-IP 7,33 0,41 -38,14 Orge Enerji Elektrik 10,47 -1,60 41,87 Orma Orman Mahsulleri 37,00 2,78 151,36 Osmanlı Menkul 26,66 -1,33 -13,83 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 0,90 -19,02 Otokar 350,80 5,95 15,29 Oyak Çimento 6,87 -0,29 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,77 -1,65 11,80 Oylum Sınai Yatırımlar 3,79 -1,04 -19,53 Özak GMYO 4,47 0,45 -12,35 Özbal Çelik Boru 7,32 1,10 11,76 Özderici GMYO 1,56 -1,89 -29,73 Özerden Plastik 8,14 2,39 -9,56 Pamukova Elektrik 29,94 -0,86 40,43 Panora GMYO 6,23 -0,32 2,00 Papilon Savunma 17,27 1,71 -24,12 Park Elek.Madencilik 5,16 0,78 -3,91 Parsan 29,14 -2,21 19,92 Pegasus 71,65 2,50 -3,95 Peker GMYO 1,19 -0,83 -54,41 Penguen Gıda 3,56 -0,84 -29,50 Pera GMYO 1,36 1,49 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,98 7,71 41,74 Petkim 6,63 -1,04 33,13 Petrokent Turizm 2.564,50 -1,89 182,93 Pınar Et ve Un 23,30 -2,18 6,47 Pınar Su 7,74 -2,89 4,17 Pınar Süt 19,67 -0,53 -12,77 Plastikkart 14,58 1,25 0,90 Polisan Holding 2,91 -0,34 -24,31 Politeknik Metal 306,60 0,36 -24,43 Prizma Press Matbaacılık 5,06 -1,36 -7,66 QNB Finans Fin. Kir. 104,10 -3,16 -16,92 QNB Finansbank 48,98 -0,04 -30,38 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,90 -0,78 Ral Yatırım Holding 3,76 -1,05 -15,32 Ray Sigorta 12,26 -1,13 -20,65 Reysaş GMYO 4,40 -3,72 -19,27 Reysaş Lojistik 4,02 -5,85 -22,30 Rhea Girişim 2,18 -1,36 -41,40 Rodrigo Tekstil 17,78 2,07 29,69 Royal Halı 3,42 0,00 -0,58 RTA Laboratuvarları 24,62 -0,65 -18,69 Sabancı Holding 8,12 0,12 -26,36 Safkar Ege Soğutmacılık 8,56 -1,04 -21,32 Sanel Mühendislik 3,91 0,77 14,33 Sanifoam Sünger 15,66 -0,06 15,15 Sanko Pazarlama 10,66 -2,02 13,53 Saray Matbaacılık 4,23 -2,76 -51,77 Sarkuysan 14,87 -0,60 68,21 Sasa Polyester 36,04 -1,10 140,52 Say Yenilenebilir Enerji 30,02 6,08 252,76 Sekuro Plastik 28,84 -3,16 106,59 Selçuk Ecza Deposu 9,87 -0,70 -26,52 Selçuk Gıda 3,56 0,56 -28,51 Senkron Güvenlik 27,90 -10,00 6,25 Serve Film Prodüksiyon 16,80 5,00 5,00 Servet GMYO 89,70 -2,50 14,41 Seyitler Kimya 25,24 2,27 0,59 Silverline Endüstri 5,45 -3,37 -36,63 Sinpaş GMYO 3,93 -1,26 -5,98 Smartiks Yazılım 6,22 -0,48 -29,80 Sodaş Sodyum Sanayii 25,12 -9,96 -4,62 Söktaş 4,09 -1,68 -19,65 Sönmez Filament 35,14 -1,73 -49,94 Sönmez Pamuklu 17,07 0,41 -28,88 Sumaş Suni Tahta 70,90 2,83 38,34 Şeker Fin. Kir. 7,59 0,13 18,59 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 7,51 1,21 2,74 Şok Marketler Ticaret 12,15 -0,08 -3,72 T. Halk Bankası 4,30 1,42 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,10 0,00 -28,85 T.S.K.B. 1,26 -1,56 -27,86 T.Tuborg 18,00 0,28 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 25,60 1,19 143,11 Tat Gıda 9,67 0,21 -16,36 TAV Havalimanları 21,24 2,71 -0,28 Taze Kuru Gıda 246,00 -7,66 13,73 Tek-Art Turizm 1,56 1,30 -22,77 Tekfen Holding 16,07 -2,61 -2,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 -4,62 -21,36 Temapol Polimer Plastik 14,09 0,57 22,52 TGS Dış Ticaret 12,29 -0,89 -3,30 Tofaş Oto. Fab. 29,88 -0,66 -3,34 Torunlar GMYO 3,60 0,28 -7,69 Trabzon Liman 28,44 -0,56 -11,46 Trabzonspor Sportif 1,88 -1,05 -22,95 Trend GMYO 6,13 -0,81 -51,23 TSKB GMYO 4,24 0,24 -26,26 Tuğçelik 7,89 -0,75 -2,35 Tukaş 7,21 -0,41 -25,59 Turcas Petrol 3,56 -1,66 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,36 1,07 Turkcell 15,08 -0,32 -3,91 Tümosan Motor ve Traktör 20,32 0,49 44,42 Tüpraş 88,25 0,34 -18,29 Türk Hava Yolları 12,16 1,50 -5,81 Türk İlaç Serum 39,70 -2,36 Türk Prysmian Kablo 9,08 -0,87 -24,96 Türk Telekom 6,40 0,63 -23,03 Türk Traktör 207,80 -0,38 21,97 Türker Proje Gayrimenkul 129,80 -0,15 14,97 Türkiye Sigorta 5,62 0,36 -9,03 Ufuk Yatırım 18,68 5,06 39,40 Ulaşlar Turizm Yat. 4,96 -2,94 16,98 Ulusoy Elektrik 57,25 2,88 11,49 Ulusoy Un Sanayi 5,63 -4,25 10,64 Umpaş Holding 1,68 1,82 -35,63 Uşak Seramik 2,69 -0,74 14,96 Utopya Turizm 29,84 7,49 -23,09 Uzertaş Boya 50,00 -0,40 -11,66 Ülker Bisküvi 21,90 0,09 -5,36 Vakıf Fin. Kir. 30,36 3,97 612,68 Vakıf GMYO 2,49 -0,80 -25,23 Vakıf Yat. Ort. 6,59 -1,64 -10,46 Vakıflar Bankası 3,42 0,00 -27,39 Vakko Tekstil 12,63 -1,33 101,55 Vanet Gıda 6,32 -2,62 -18,24 Verusa Holding 55,05 0,09 22,06 Verusaturk Girisim 29,48 -2,19 125,38 Vestel 29,04 -3,14 37,89 Vestel Beyaz Eşya 52,10 -1,42 27,45 Viking Kağıt 6,40 -2,29 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 5,84 0,86 31,24 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,48 -29,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 86,30 -1,20 19,23 Yataş 16,76 0,42 15,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,84 0,00 -35,45 Yeni Gimat GMYO 12,75 -0,62 9,99 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,39 -2,80 -24,46 Yeşil Yatırım Holding 78,95 -1,44 -17,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.499,90 0,69 -7,05 Yonga Mobilya 24,56 -0,89 -17,55 Yükselen Çelik 5,50 -0,72 5,13 Yünsa 12,00 -0,33 -13,62 Zorlu Enerji 2,03 0,50 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1 Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar