Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.750,00 0,02 -1,85 İş Bankası (C) 4,90 0,82 -27,86 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,16 5,69 -18,13 İş Girişim 17,45 0,69 -7,92 İş GMYO 1,89 1,07 -25,59 İş Y. Men. Değ. 15,46 0,78 -6,85 İş Yat. Ort. 2,87 1,06 -14,66 İşbir Holding 7.000,00 0,00 155,47 Işık Plastik 29,02 0,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 0,00 -15,79 İttifak Holding 1,82 1,11 -18,39 İz Hayvancılık Tarım 17,24 -2,71 -4,22 İzmir Demir Çelik 2,19 0,00 -33,83 İzmir Fırça 9,88 2,81 77,70 Jantsa Jant Sanayi 769,90 7,29 133,65 Kafein Yazılım 25,72 1,10 20,53 Kaplamin 24,06 0,50 -28,82 Kardemir (A) 6,20 0,49 4,20 Kardemir (B) 6,22 0,32 18,03 Kardemir (D) 7,09 1,00 22,66 Karel Elektronik 29,60 1,65 28,36 Karsan Otomotiv 3,41 -0,29 4,92 Karsu Tekstil 13,05 -3,33 52,63 Kartonsan 52,40 5,86 -44,65 Katmerciler Ekipman 3,40 1,49 10,39 Kent Gıda 353,90 2,31 -0,48 Kerevitaş Gıda 5,31 1,34 -19,30 Kervan Gıda 16,21 0,87 22,62 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -9,59 -47,62 Kiler GMYO 1,82 0,55 -27,49 Klimasan Klima 23,34 3,73 37,54 Koç Holding 18,53 2,72 -9,40 Konfrut Gıda 16,49 1,98 -2,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,40 -0,15 184,63 Konya Çimento 956,00 10,00 -15,40 Kordsa Teknik Tekstil 22,40 1,91 44,05 Koza Altın 109,20 2,06 12,93 Koza Madencilik 13,65 2,25 -11,88 Körfez GMYO 5,04 1,41 -13,10 Kristal Kola 2,28 -1,30 -41,84 Kron Telekomünikasyon 55,75 1,36 51,33 Kuştur Kuşadası Turizm 290,00 -1,69 84,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 0,93 -5,22 Kütahya Porselen 51,75 1,77 2,58 Lider Faktoring 2,89 3,21 -15,25 Link Bilgisayar 36,18 3,02 13,51 Logo Yazılım 157,80 0,06 26,69 Lokman Hekim Sağlık 16,53 3,38 53,73 Lüks Kadife 65,10 2,52 125,26 Makina Takım 3,27 3,48 -4,11 Marka Yatırım Holding 5,40 3,65 -16,02 Marmaris Altınyunus 221,80 1,51 99,64 Marshall 249,70 2,34 -18,58 Martı GMYO 1,77 0,00 -35,64 Martı Otel 1,97 -1,01 -7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 37,62 1,73 Mavi Giyim 43,22 1,03 -17,20 Mazhar Zorlu Holding 31,00 -2,39 -1,52 Mega Polietilen 6,32 1,28 -17,49 Menderes Tekstil 2,40 1,69 -22,33 Merit Turizm 240,00 7,14 186,74 Merko Gıda 6,56 2,50 -24,07 Metemtur Yatırım 27,38 -2,35 23,89 Metro Holding 1,90 1,60 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 0,45 -23,53 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,00 -12,02 Migros Ticaret 36,94 1,21 -13,69 Milpa 4,22 1,93 -8,26 Mistral GMYO 4,79 -0,21 1,70 MLP Sağlık 23,94 3,28 20,48 MMC San. ve Tic. Yat. 6,76 -9,99 46,96 Mondi Tire Kutsan 5,53 1,47 -27,24 Naturel Enerji 36,32 1,62 2,29 Naturelgaz 10,15 0,30 Net Holding 5,76 -2,37 67,93 Netaş Telekom. 24,36 1,58 -13,25 Niğbaş Niğde Beton 14,78 -2,64 -71,58 Nuh Çimento 54,40 -0,37 13,27 Nurol GMYO 13,36 0,60 83,26 Odaş Elektrik 2,33 -2,51 -40,26 Olmuksan-IP 7,16 -2,05 -39,58 Orge Enerji Elektrik 10,77 1,70 45,93 Orma Orman Mahsulleri 36,00 5,57 144,57 Osmanlı Menkul 27,00 0,15 -12,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 1,36 -19,02 Otokar 333,90 -1,45 9,73 Oyak Çimento 6,92 1,62 -21,18 Oyak Yat. Ort. 7,93 1,80 14,10 Oylum Sınai Yatırımlar 3,65 1,11 -22,51 Özak GMYO 4,48 0,90 -12,16 Özbal Çelik Boru 7,30 6,26 11,45 Özderici GMYO 1,59 4,61 -28,38 Özerden Plastik 8,00 0,13 -11,11 Pamukova Elektrik 30,40 0,07 42,59 Panora GMYO 6,22 0,32 1,84 Papilon Savunma 17,09 1,85 -24,91 Park Elek.Madencilik 5,12 1,19 -4,66 Parsan 29,44 1,66 21,15 Pegasus 71,05 0,92 -4,76 Peker GMYO 1,18 0,85 -54,79 Penguen Gıda 3,63 1,68 -28,12 Pera GMYO 1,35 3,05 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 24,42 1,83 33,23 Petkim 6,58 0,92 32,13 Petrokent Turizm 2.601,20 -1,84 186,98 Pınar Et ve Un 25,24 1,53 8,42 Pınar Su 7,98 -0,25 7,40 Pınar Süt 20,32 2,01 -11,96 Plastikkart 14,28 3,70 -1,18 Polisan Holding 2,92 1,04 -24,05 Politeknik Metal 309,40 1,11 -23,74 Prizma Press Matbaacılık 5,20 -0,95 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 100,20 -7,56 -20,03 QNB Finansbank 49,00 0,16 -30,35 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,42 0,69 Ral Yatırım Holding 3,76 8,67 -15,32 Ray Sigorta 12,40 1,81 -19,74 Reysaş GMYO 4,52 1,80 -17,06 Reysaş Lojistik 4,27 9,77 -17,47 Rhea Girişim 2,21 2,79 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,45 0,58 27,28 Royal Halı 3,40 -0,29 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,90 6,41 -17,77 Sabancı Holding 8,17 1,49 -25,90 Safkar Ege Soğutmacılık 8,57 3,00 -21,23 Sanel Mühendislik 3,94 2,07 15,20 Sanifoam Sünger 15,85 1,60 16,54 Sanko Pazarlama 11,08 -2,03 18,00 Saray Matbaacılık 4,31 8,84 -50,86 Sarkuysan 14,95 2,47 69,12 Sasa Polyester 36,82 1,15 145,72 Say Yenilenebilir Enerji 28,00 4,09 229,02 Sekuro Plastik 29,72 6,37 112,89 Selçuk Ecza Deposu 10,01 2,56 -25,48 Selçuk Gıda 3,60 0,00 -27,71 Senkron Güvenlik 30,16 -9,97 14,85 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,63 0,00 Servet GMYO 88,70 -1,55 13,14 Seyitler Kimya 24,56 -2,54 -2,12 Silverline Endüstri 5,69 4,60 -33,84 Sinpaş GMYO 3,94 3,68 -5,74 Smartiks Yazılım 6,25 -0,64 -29,46 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 0,00 2,52 Söktaş 4,16 -0,72 -18,27 Sönmez Filament 34,80 -3,17 -50,43 Sönmez Pamuklu 17,80 1,08 -25,83 Sumaş Suni Tahta 70,35 1,96 37,27 Şeker Fin. Kir. 7,58 3,84 18,44 Şekerbank 1,11 3,74 -26,49 Şişe Cam 7,42 0,82 1,50 Şok Marketler Ticaret 12,27 1,15 -2,77 T. Halk Bankası 4,23 0,48 -23,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,10 -0,09 -28,85 T.S.K.B. 1,24 2,48 -29,00 T.Tuborg 18,00 2,86 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 9,69 0,31 -16,19 TAV Havalimanları 21,14 2,13 -0,75 Taze Kuru Gıda 270,00 0,00 24,83 Tek-Art Turizm 1,54 1,32 -23,76 Tekfen Holding 16,53 0,12 0,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,92 -0,29 -20,09 Temapol Polimer Plastik 14,10 3,91 22,61 TGS Dış Ticaret 12,52 1,79 -1,49 Tofaş Oto. Fab. 30,28 1,47 -2,04 Torunlar GMYO 3,62 1,97 -7,18 Trabzon Liman 28,76 1,91 -10,46 Trabzonspor Sportif 1,89 0,53 -22,54 Trend GMYO 6,22 3,67 -50,52 TSKB GMYO 4,24 -0,24 -26,26 Tuğçelik 7,73 -0,51 -4,33 Tukaş 7,27 1,25 -24,97 Turcas Petrol 3,63 2,25 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,47 0,38 Turkcell 15,61 2,36 -3,04 Tümosan Motor ve Traktör 20,58 0,29 46,27 Tüpraş 87,65 0,63 -18,84 Türk Hava Yolları 11,95 -0,50 -7,44 Türk İlaç Serum 41,38 4,92 Türk Prysmian Kablo 9,33 2,19 -22,89 Türk Telekom 6,42 1,10 -22,79 Türk Traktör 212,60 0,24 24,79 Türker Proje Gayrimenkul 131,50 1,62 16,47 Türkiye Sigorta 5,60 -0,36 -9,36 Ufuk Yatırım 19,98 4,99 49,10 Ulaşlar Turizm Yat. 4,90 -3,73 15,57 Ulusoy Elektrik 55,30 -0,90 7,69 Ulusoy Un Sanayi 5,91 0,17 16,14 Umpaş Holding 1,57 -8,72 -39,85 Uşak Seramik 2,64 1,93 12,82 Utopya Turizm 27,00 6,97 -30,41 Uzertaş Boya 50,10 9,77 -11,48 Ülker Bisküvi 21,90 0,74 -5,36 Vakıf Fin. Kir. 29,30 6,08 587,79 Vakıf GMYO 2,49 -6,39 -25,23 Vakıf Yat. Ort. 6,69 -1,04 -9,10 Vakıflar Bankası 3,43 0,59 -27,18 Vakko Tekstil 12,78 0,24 103,94 Vanet Gıda 6,41 1,75 -17,08 Verusa Holding 56,05 0,36 24,28 Verusaturk Girisim 29,66 1,85 126,76 Vestel 30,34 -0,20 44,06 Vestel Beyaz Eşya 53,45 -0,56 30,75 Viking Kağıt 6,49 1,41 -27,89 Yapı Kredi Koray GMYO 5,84 1,21 31,24 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,95 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,95 1,91 21,51 Yataş 16,45 2,30 13,84 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,87 1,77 -34,77 Yeni Gimat GMYO 12,58 0,32 8,52 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,42 1,43 -22,83 Yeşil Yatırım Holding 80,10 0,12 -15,99 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.080,00 0,56 -9,74 Yonga Mobilya 25,22 2,44 -15,34 Yükselen Çelik 5,50 -0,72 5,13 Yünsa 11,99 2,48 -13,69 Zorlu Enerji 2,02 1,00 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor" Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı