Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.750,000,02-1,85
İş Bankası (C)4,900,82-27,86
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,165,69-18,13
İş Girişim17,450,69-7,92
İş GMYO1,891,07-25,59
İş Y. Men. Değ.15,460,78-6,85
İş Yat. Ort.2,871,06-14,66
İşbir Holding7.000,000,00155,47
Işık Plastik29,020,69

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,960,00-15,79
İttifak Holding1,821,11-18,39
İz Hayvancılık Tarım17,24-2,71-4,22
İzmir Demir Çelik2,190,00-33,83
İzmir Fırça9,882,8177,70
Jantsa Jant Sanayi769,907,29133,65
Kafein Yazılım25,721,1020,53
Kaplamin24,060,50-28,82
Kardemir (A)6,200,494,20
Kardemir (B)6,220,3218,03
Kardemir (D)7,091,0022,66
Karel Elektronik29,601,6528,36
Karsan Otomotiv3,41-0,294,92
Karsu Tekstil13,05-3,3352,63
Kartonsan52,405,86-44,65
Katmerciler Ekipman3,401,4910,39
Kent Gıda353,902,31-0,48
Kerevitaş Gıda5,311,34-19,30
Kervan Gıda16,210,8722,62
Kervansaray Yat. Holding0,66-9,59-47,62
Kiler GMYO1,820,55-27,49
Klimasan Klima23,343,7337,54
Koç Holding18,532,72-9,40
Konfrut Gıda16,491,98-2,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,40-0,15184,63
Konya Çimento956,0010,00-15,40
Kordsa Teknik Tekstil22,401,9144,05
Koza Altın109,202,0612,93
Koza Madencilik13,652,25-11,88
Körfez GMYO5,041,41-13,10
Kristal Kola2,28-1,30-41,84
Kron Telekomünikasyon55,751,3651,33
Kuştur Kuşadası Turizm290,00-1,6984,36
Kuyumcukent Gayrimenkul2,180,93-5,22
Kütahya Porselen51,751,772,58
Lider Faktoring2,893,21-15,25
Link Bilgisayar36,183,0213,51
Logo Yazılım157,800,0626,69
Lokman Hekim Sağlık16,533,3853,73
Lüks Kadife65,102,52125,26
Makina Takım3,273,48-4,11
Marka Yatırım Holding5,403,65-16,02
Marmaris Altınyunus221,801,5199,64
Marshall249,702,34-18,58
Martı GMYO1,770,00-35,64
Martı Otel1,97-1,01-7,51
Matriks Bilgi Dağıtım37,621,73

Mavi Giyim43,221,03-17,20
Mazhar Zorlu Holding31,00-2,39-1,52
Mega Polietilen6,321,28-17,49
Menderes Tekstil2,401,69-22,33
Merit Turizm240,007,14186,74
Merko Gıda6,562,50-24,07
Metemtur Yatırım27,38-2,3523,89
Metro Holding1,901,60-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,210,45-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,00-12,02
Migros Ticaret36,941,21-13,69
Milpa4,221,93-8,26
Mistral GMYO4,79-0,211,70
MLP Sağlık23,943,2820,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,76-9,9946,96
Mondi Tire Kutsan5,531,47-27,24
Naturel Enerji36,321,622,29
Naturelgaz10,150,30

Net Holding5,76-2,3767,93
Netaş Telekom.24,361,58-13,25
Niğbaş Niğde Beton14,78-2,64-71,58
Nuh Çimento54,40-0,3713,27
Nurol GMYO13,360,6083,26
Odaş Elektrik2,33-2,51-40,26
Olmuksan-IP7,16-2,05-39,58
Orge Enerji Elektrik10,771,7045,93
Orma Orman Mahsulleri36,005,57144,57
Osmanlı Menkul27,000,15-12,73
Ostim Endüstriyel Yat2,231,36-19,02
Otokar333,90-1,459,73
Oyak Çimento6,921,62-21,18
Oyak Yat. Ort.7,931,8014,10
Oylum Sınai Yatırımlar3,651,11-22,51
Özak GMYO4,480,90-12,16
Özbal Çelik Boru7,306,2611,45
Özderici GMYO1,594,61-28,38
Özerden Plastik8,000,13-11,11
Pamukova Elektrik30,400,0742,59
Panora GMYO6,220,321,84
Papilon Savunma17,091,85-24,91
Park Elek.Madencilik5,121,19-4,66
Parsan29,441,6621,15
Pegasus71,050,92-4,76
Peker GMYO1,180,85-54,79
Penguen Gıda3,631,68-28,12
Pera GMYO1,353,05-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,421,8333,23
Petkim6,580,9232,13
Petrokent Turizm2.601,20-1,84186,98
Pınar Et ve Un25,241,538,42
Pınar Su7,98-0,257,40
Pınar Süt20,322,01-11,96
Plastikkart14,283,70-1,18
Polisan Holding2,921,04-24,05
Politeknik Metal309,401,11-23,74
Prizma Press Matbaacılık5,20-0,95-5,11
QNB Finans Fin. Kir.100,20-7,56-20,03
QNB Finansbank49,000,16-30,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,420,69

Ral Yatırım Holding3,768,67-15,32
Ray Sigorta12,401,81-19,74
Reysaş GMYO4,521,80-17,06
Reysaş Lojistik4,279,77-17,47
Rhea Girişim2,212,79-40,59
Rodrigo Tekstil17,450,5827,28
Royal Halı3,40-0,29-1,16
RTA Laboratuvarları24,906,41-17,77
Sabancı Holding8,171,49-25,90
Safkar Ege Soğutmacılık8,573,00-21,23
Sanel Mühendislik3,942,0715,20
Sanifoam Sünger15,851,6016,54
Sanko Pazarlama11,08-2,0318,00
Saray Matbaacılık4,318,84-50,86
Sarkuysan14,952,4769,12
Sasa Polyester36,821,15145,72
Say Yenilenebilir Enerji28,004,09229,02
Sekuro Plastik29,726,37112,89
Selçuk Ecza Deposu10,012,56-25,48
Selçuk Gıda3,600,00-27,71
Senkron Güvenlik30,16-9,9714,85
Serve Film Prodüksiyon16,000,630,00
Servet GMYO88,70-1,5513,14
Seyitler Kimya24,56-2,54-2,12
Silverline Endüstri5,694,60-33,84
Sinpaş GMYO3,943,68-5,74
Smartiks Yazılım6,25-0,64-29,46
Sodaş Sodyum Sanayii27,000,002,52
Söktaş4,16-0,72-18,27
Sönmez Filament34,80-3,17-50,43
Sönmez Pamuklu17,801,08-25,83
Sumaş Suni Tahta70,351,9637,27
Şeker Fin. Kir.7,583,8418,44
Şekerbank1,113,74-26,49
Şişe Cam7,420,821,50
Şok Marketler Ticaret12,271,15-2,77
T. Halk Bankası4,230,48-23,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,10-0,09-28,85
T.S.K.B.1,242,48-29,00
T.Tuborg18,002,86-0,39
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda9,690,31-16,19
TAV Havalimanları21,142,13-0,75
Taze Kuru Gıda270,000,0024,83
Tek-Art Turizm1,541,32-23,76
Tekfen Holding16,530,120,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,92-0,29-20,09
Temapol Polimer Plastik14,103,9122,61
TGS Dış Ticaret12,521,79-1,49
Tofaş Oto. Fab.30,281,47-2,04
Torunlar GMYO3,621,97-7,18
Trabzon Liman28,761,91-10,46
Trabzonspor Sportif1,890,53-22,54
Trend GMYO6,223,67-50,52
TSKB GMYO4,24-0,24-26,26
Tuğçelik7,73-0,51-4,33
Tukaş7,271,25-24,97
Turcas Petrol3,632,25-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,470,38

Turkcell15,612,36-3,04
Tümosan Motor ve Traktör20,580,2946,27
Tüpraş87,650,63-18,84
Türk Hava Yolları11,95-0,50-7,44
Türk İlaç Serum41,384,92

Türk Prysmian Kablo9,332,19-22,89
Türk Telekom6,421,10-22,79
Türk Traktör212,600,2424,79
Türker Proje Gayrimenkul131,501,6216,47
Türkiye Sigorta5,60-0,36-9,36
Ufuk Yatırım19,984,9949,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,90-3,7315,57
Ulusoy Elektrik55,30-0,907,69
Ulusoy Un Sanayi5,910,1716,14
Umpaş Holding1,57-8,72-39,85
Uşak Seramik2,641,9312,82
Utopya Turizm27,006,97-30,41
Uzertaş Boya50,109,77-11,48
Ülker Bisküvi21,900,74-5,36
Vakıf Fin. Kir.29,306,08587,79
Vakıf GMYO2,49-6,39-25,23
Vakıf Yat. Ort.6,69-1,04-9,10
Vakıflar Bankası3,430,59-27,18
Vakko Tekstil12,780,24103,94
Vanet Gıda6,411,75-17,08
Verusa Holding56,050,3624,28
Verusaturk Girisim29,661,85126,76
Vestel30,34-0,2044,06
Vestel Beyaz Eşya53,45-0,5630,75
Viking Kağıt6,491,41-27,89
Yapı Kredi Koray GMYO5,841,2131,24
Yapı ve Kredi Bank.2,120,95-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.87,951,9121,51
Yataş16,452,3013,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,871,77-34,77
Yeni Gimat GMYO12,580,328,52
Yeşil GMYO1,120,00-18,84
Yeşil Yapı1,421,43-22,83
Yeşil Yatırım Holding80,100,12-15,99
Yibitaş İnşaat Malzeme14.080,000,56-9,74
Yonga Mobilya25,222,44-15,34
Yükselen Çelik5,50-0,725,13
Yünsa11,992,48-13,69
Zorlu Enerji2,021,00-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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