Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.900,00 2,31 -1,48 İş Bankası (C) 4,87 0,83 -28,31 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,02 1,68 -21,76 İş Girişim 17,34 4,02 -8,50 İş GMYO 1,86 1,64 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,06 -2,14 -9,26 İş Yat. Ort. 2,85 -0,35 -15,26 İşbir Holding 7.650,00 2,32 179,20 Işık Plastik 29,34 -3,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -2,02 -14,91 İttifak Holding 1,79 -1,10 -19,73 İz Hayvancılık Tarım 18,05 -4,85 0,28 İzmir Demir Çelik 2,21 0,00 -33,22 İzmir Fırça 9,43 1,95 69,60 Jantsa Jant Sanayi 716,00 0,49 117,29 Kafein Yazılım 24,84 -1,43 16,40 Kaplamin 25,18 1,78 -25,50 Kardemir (A) 6,14 1,49 3,19 Kardemir (B) 6,22 0,81 18,03 Kardemir (D) 7,24 1,83 25,26 Karel Elektronik 28,00 -0,36 21,42 Karsan Otomotiv 3,46 1,76 6,46 Karsu Tekstil 13,50 -3,02 57,89 Kartonsan 49,84 -1,11 -47,36 Katmerciler Ekipman 3,35 -0,89 8,77 Kent Gıda 335,40 -6,78 -5,68 Kerevitaş Gıda 5,27 -4,36 -19,91 Kervan Gıda 16,14 -2,54 22,09 Kervansaray Yat. Holding 0,73 -9,88 -42,06 Kiler GMYO 1,84 -0,54 -26,69 Klimasan Klima 22,34 1,18 31,64 Koç Holding 18,36 0,49 -10,23 Konfrut Gıda 16,05 -5,03 -5,03 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,15 2,87 187,80 Konya Çimento 877,70 -0,90 -22,33 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 -1,51 42,64 Koza Altın 108,50 -1,63 12,20 Koza Madencilik 13,49 -2,03 -12,91 Körfez GMYO 5,01 -0,99 -13,62 Kristal Kola 2,23 -5,91 -43,11 Kron Telekomünikasyon 55,40 -1,07 50,38 Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 9,18 87,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 0,00 -6,09 Kütahya Porselen 50,55 1,00 0,20 Lider Faktoring 2,94 -1,67 -13,78 Link Bilgisayar 35,30 -1,40 10,75 Logo Yazılım 156,50 0,97 25,64 Lokman Hekim Sağlık 16,06 -2,07 49,36 Lüks Kadife 63,50 9,96 119,72 Makina Takım 3,18 -0,63 -6,74 Marka Yatırım Holding 5,22 -0,95 -18,82 Marmaris Altınyunus 212,20 -0,33 91,00 Marshall 243,00 1,67 -20,77 Martı GMYO 1,73 -2,81 -37,09 Martı Otel 1,94 -2,51 -8,92 Matriks Bilgi Dağıtım 37,78 -4,11 Mavi Giyim 42,72 -1,02 -18,16 Mazhar Zorlu Holding 31,98 0,76 1,59 Mega Polietilen 6,34 -2,76 -17,23 Menderes Tekstil 2,35 1,29 -23,95 Merit Turizm 224,00 9,97 167,62 Merko Gıda 6,61 -3,22 -23,50 Metemtur Yatırım 27,70 8,63 25,34 Metro Holding 1,88 -1,05 -9,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,18 -1,36 -24,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 3,98 -10,30 Migros Ticaret 36,44 -2,20 -14,86 Milpa 4,06 -3,10 -11,74 Mistral GMYO 4,77 0,00 1,27 MLP Sağlık 22,70 -0,70 14,24 MMC San. ve Tic. Yat. 7,51 9,96 63,26 Mondi Tire Kutsan 5,50 -0,72 -27,63 Naturel Enerji 36,90 -0,43 3,92 Naturelgaz 10,20 -3,77 Net Holding 5,74 3,99 67,35 Netaş Telekom. 23,90 -1,24 -14,89 Niğbaş Niğde Beton 15,95 -5,40 -69,33 Nuh Çimento 53,65 1,23 11,71 Nurol GMYO 13,34 1,21 82,99 Odaş Elektrik 2,46 1,65 -36,92 Olmuksan-IP 7,43 -0,67 -37,30 Orge Enerji Elektrik 10,99 -2,31 48,92 Orma Orman Mahsulleri 32,00 -3,03 117,39 Osmanlı Menkul 27,36 -0,87 -11,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 -2,21 -19,75 Otokar 329,40 1,98 8,25 Oyak Çimento 6,89 -0,58 -21,53 Oyak Yat. Ort. 7,88 -1,25 13,38 Oylum Sınai Yatırımlar 3,64 -2,93 -22,72 Özak GMYO 4,47 -0,89 -12,35 Özbal Çelik Boru 6,92 -1,14 5,65 Özderici GMYO 1,52 -0,65 -31,53 Özerden Plastik 8,03 2,95 -10,78 Pamukova Elektrik 30,50 0,53 43,06 Panora GMYO 6,25 -0,95 2,33 Papilon Savunma 16,73 -0,65 -26,49 Park Elek.Madencilik 5,02 -1,38 -6,52 Parsan 29,24 1,88 20,33 Pegasus 69,20 0,87 -7,24 Peker GMYO 1,22 -0,81 -53,26 Penguen Gıda 3,64 -7,14 -27,92 Pera GMYO 1,34 -1,47 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 24,30 -1,14 32,58 Petkim 6,44 -1,23 29,32 Petrokent Turizm 2.619,90 8,21 189,04 Pınar Et ve Un 24,84 -4,39 6,70 Pınar Su 8,05 -3,94 8,34 Pınar Süt 20,16 -1,66 -12,65 Plastikkart 13,65 2,63 -5,54 Polisan Holding 2,90 1,40 -24,57 Politeknik Metal 305,00 -1,61 -24,83 Prizma Press Matbaacılık 5,12 -2,48 -6,57 QNB Finans Fin. Kir. 104,00 4,05 -17,00 QNB Finansbank 49,50 8,55 -29,64 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 21,38 -3,87 Ral Yatırım Holding 3,49 4,80 -21,40 Ray Sigorta 12,14 -1,38 -21,42 Reysaş GMYO 4,65 3,79 -14,68 Reysaş Lojistik 3,89 9,89 -24,82 Rhea Girişim 2,21 0,91 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,35 2,06 26,55 Royal Halı 3,40 0,00 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,00 -1,23 -20,74 Sabancı Holding 8,07 -0,37 -26,81 Safkar Ege Soğutmacılık 8,43 -3,21 -22,52 Sanel Mühendislik 3,99 -1,72 16,67 Sanifoam Sünger 16,35 1,68 20,22 Sanko Pazarlama 11,34 -3,74 20,77 Saray Matbaacılık 3,95 -0,75 -54,96 Sarkuysan 14,80 -0,87 67,42 Sasa Polyester 36,24 -1,20 141,85 Say Yenilenebilir Enerji 27,70 -4,48 225,50 Sekuro Plastik 28,78 4,58 106,16 Selçuk Ecza Deposu 9,93 -1,78 -26,07 Selçuk Gıda 3,61 -5,00 -27,51 Senkron Güvenlik 32,32 0,06 23,08 Serve Film Prodüksiyon 15,90 0,32 -0,62 Servet GMYO 89,45 -1,00 14,09 Seyitler Kimya 25,20 9,95 0,43 Silverline Endüstri 5,37 -2,01 -37,56 Sinpaş GMYO 4,05 0,50 -3,11 Smartiks Yazılım 6,11 -3,02 -31,04 Sodaş Sodyum Sanayii 28,90 6,17 9,74 Söktaş 4,10 -1,91 -19,45 Sönmez Filament 34,50 5,57 -50,85 Sönmez Pamuklu 17,00 -0,06 -29,17 Sumaş Suni Tahta 65,50 -9,15 27,80 Şeker Fin. Kir. 7,25 -0,55 13,28 Şekerbank 1,07 0,00 -29,14 Şişe Cam 7,34 -0,27 0,41 Şok Marketler Ticaret 12,22 -1,61 -3,17 T. Halk Bankası 4,21 0,72 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,14 -1,69 -28,72 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 17,00 0,00 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,00 127,92 Tat Gıda 9,67 -2,91 -16,36 TAV Havalimanları 20,22 2,12 -5,07 Taze Kuru Gıda 287,10 10,00 32,73 Tek-Art Turizm 1,52 0,00 -24,75 Tekfen Holding 16,30 -0,06 -0,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,90 -2,28 -20,32 Temapol Polimer Plastik 13,86 -3,08 20,52 TGS Dış Ticaret 12,48 -1,89 -1,81 Tofaş Oto. Fab. 30,44 0,66 -1,52 Torunlar GMYO 3,55 0,57 -8,97 Trabzon Liman 27,72 -1,70 -13,70 Trabzonspor Sportif 1,88 0,53 -22,95 Trend GMYO 6,19 -2,06 -50,76 TSKB GMYO 4,32 -1,37 -24,87 Tuğçelik 7,78 0,26 -3,71 Tukaş 7,25 -2,68 -25,18 Turcas Petrol 3,63 -1,36 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,07 -2,89 Turkcell 15,35 0,66 -4,66 Tümosan Motor ve Traktör 20,38 2,41 44,85 Tüpraş 86,70 0,23 -19,72 Türk Hava Yolları 11,90 -0,25 -7,82 Türk İlaç Serum 39,80 -7,36 Türk Prysmian Kablo 9,44 -0,84 -21,98 Türk Telekom 6,40 -0,47 -23,03 Türk Traktör 215,30 2,33 26,37 Türker Proje Gayrimenkul 130,00 -0,76 15,15 Türkiye Sigorta 5,54 -1,42 -10,33 Ufuk Yatırım 19,03 10,00 42,01 Ulaşlar Turizm Yat. 5,16 -3,01 21,70 Ulusoy Elektrik 55,85 -1,33 8,76 Ulusoy Un Sanayi 6,11 -2,55 20,07 Umpaş Holding 1,70 8,28 -34,87 Uşak Seramik 2,61 1,16 11,54 Utopya Turizm 24,50 2,94 -36,86 Uzertaş Boya 45,64 9,98 -19,36 Ülker Bisküvi 21,82 0,28 -5,70 Vakıf Fin. Kir. 27,10 3,99 536,15 Vakıf GMYO 2,67 1,83 -19,83 Vakıf Yat. Ort. 7,04 6,99 -4,35 Vakıflar Bankası 3,42 0,00 -27,39 Vakko Tekstil 12,95 0,78 106,66 Vanet Gıda 6,43 -3,89 -16,82 Verusa Holding 55,10 1,75 22,17 Verusaturk Girisim 28,68 0,28 119,27 Vestel 30,40 -4,82 44,35 Vestel Beyaz Eşya 52,25 -2,70 27,81 Viking Kağıt 6,55 -2,96 -27,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,90 -2,48 32,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,96 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 88,75 -3,11 22,61 Yataş 15,99 -1,60 10,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,89 -1,03 -34,32 Yeni Gimat GMYO 12,74 0,00 9,90 Yeşil GMYO 1,14 1,79 -17,39 Yeşil Yapı 1,44 2,13 -21,74 Yeşil Yatırım Holding 79,90 1,78 -16,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.109,90 -9,55 Yonga Mobilya 24,18 -7,00 -18,83 Yükselen Çelik 5,63 3,87 7,61 Yünsa 11,89 0,34 -14,41 Zorlu Enerji 2,03 -0,49 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! 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