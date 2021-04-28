Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.900,002,31-1,48
İş Bankası (C)4,870,83-28,31
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,021,68-21,76
İş Girişim17,344,02-8,50
İş GMYO1,861,64-26,77
İş Y. Men. Değ.15,06-2,14-9,26
İş Yat. Ort.2,85-0,35-15,26
İşbir Holding7.650,002,32179,20
Işık Plastik29,34-3,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-2,02-14,91
İttifak Holding1,79-1,10-19,73
İz Hayvancılık Tarım18,05-4,850,28
İzmir Demir Çelik2,210,00-33,22
İzmir Fırça9,431,9569,60
Jantsa Jant Sanayi716,000,49117,29
Kafein Yazılım24,84-1,4316,40
Kaplamin25,181,78-25,50
Kardemir (A)6,141,493,19
Kardemir (B)6,220,8118,03
Kardemir (D)7,241,8325,26
Karel Elektronik28,00-0,3621,42
Karsan Otomotiv3,461,766,46
Karsu Tekstil13,50-3,0257,89
Kartonsan49,84-1,11-47,36
Katmerciler Ekipman3,35-0,898,77
Kent Gıda335,40-6,78-5,68
Kerevitaş Gıda5,27-4,36-19,91
Kervan Gıda16,14-2,5422,09
Kervansaray Yat. Holding0,73-9,88-42,06
Kiler GMYO1,84-0,54-26,69
Klimasan Klima22,341,1831,64
Koç Holding18,360,49-10,23
Konfrut Gıda16,05-5,03-5,03
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,152,87187,80
Konya Çimento877,70-0,90-22,33
Kordsa Teknik Tekstil22,18-1,5142,64
Koza Altın108,50-1,6312,20
Koza Madencilik13,49-2,03-12,91
Körfez GMYO5,01-0,99-13,62
Kristal Kola2,23-5,91-43,11
Kron Telekomünikasyon55,40-1,0750,38
Kuştur Kuşadası Turizm295,009,1887,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,160,00-6,09
Kütahya Porselen50,551,000,20
Lider Faktoring2,94-1,67-13,78
Link Bilgisayar35,30-1,4010,75
Logo Yazılım156,500,9725,64
Lokman Hekim Sağlık16,06-2,0749,36
Lüks Kadife63,509,96119,72
Makina Takım3,18-0,63-6,74
Marka Yatırım Holding5,22-0,95-18,82
Marmaris Altınyunus212,20-0,3391,00
Marshall243,001,67-20,77
Martı GMYO1,73-2,81-37,09
Martı Otel1,94-2,51-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım37,78-4,11

Mavi Giyim42,72-1,02-18,16
Mazhar Zorlu Holding31,980,761,59
Mega Polietilen6,34-2,76-17,23
Menderes Tekstil2,351,29-23,95
Merit Turizm224,009,97167,62
Merko Gıda6,61-3,22-23,50
Metemtur Yatırım27,708,6325,34
Metro Holding1,88-1,05-9,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,18-1,36-24,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,093,98-10,30
Migros Ticaret36,44-2,20-14,86
Milpa4,06-3,10-11,74
Mistral GMYO4,770,001,27
MLP Sağlık22,70-0,7014,24
MMC San. ve Tic. Yat.7,519,9663,26
Mondi Tire Kutsan5,50-0,72-27,63
Naturel Enerji36,90-0,433,92
Naturelgaz10,20-3,77

Net Holding5,743,9967,35
Netaş Telekom.23,90-1,24-14,89
Niğbaş Niğde Beton15,95-5,40-69,33
Nuh Çimento53,651,2311,71
Nurol GMYO13,341,2182,99
Odaş Elektrik2,461,65-36,92
Olmuksan-IP7,43-0,67-37,30
Orge Enerji Elektrik10,99-2,3148,92
Orma Orman Mahsulleri32,00-3,03117,39
Osmanlı Menkul27,36-0,87-11,57
Ostim Endüstriyel Yat2,21-2,21-19,75
Otokar329,401,988,25
Oyak Çimento6,89-0,58-21,53
Oyak Yat. Ort.7,88-1,2513,38
Oylum Sınai Yatırımlar3,64-2,93-22,72
Özak GMYO4,47-0,89-12,35
Özbal Çelik Boru6,92-1,145,65
Özderici GMYO1,52-0,65-31,53
Özerden Plastik8,032,95-10,78
Pamukova Elektrik30,500,5343,06
Panora GMYO6,25-0,952,33
Papilon Savunma16,73-0,65-26,49
Park Elek.Madencilik5,02-1,38-6,52
Parsan29,241,8820,33
Pegasus69,200,87-7,24
Peker GMYO1,22-0,81-53,26
Penguen Gıda3,64-7,14-27,92
Pera GMYO1,34-1,47-23,50
Pergamon Dış Ticaret24,30-1,1432,58
Petkim6,44-1,2329,32
Petrokent Turizm2.619,908,21189,04
Pınar Et ve Un24,84-4,396,70
Pınar Su8,05-3,948,34
Pınar Süt20,16-1,66-12,65
Plastikkart13,652,63-5,54
Polisan Holding2,901,40-24,57
Politeknik Metal305,00-1,61-24,83
Prizma Press Matbaacılık5,12-2,48-6,57
QNB Finans Fin. Kir.104,004,05-17,00
QNB Finansbank49,508,55-29,64
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri21,38-3,87

Ral Yatırım Holding3,494,80-21,40
Ray Sigorta12,14-1,38-21,42
Reysaş GMYO4,653,79-14,68
Reysaş Lojistik3,899,89-24,82
Rhea Girişim2,210,91-40,59
Rodrigo Tekstil17,352,0626,55
Royal Halı3,400,00-1,16
RTA Laboratuvarları24,00-1,23-20,74
Sabancı Holding8,07-0,37-26,81
Safkar Ege Soğutmacılık8,43-3,21-22,52
Sanel Mühendislik3,99-1,7216,67
Sanifoam Sünger16,351,6820,22
Sanko Pazarlama11,34-3,7420,77
Saray Matbaacılık3,95-0,75-54,96
Sarkuysan14,80-0,8767,42
Sasa Polyester36,24-1,20141,85
Say Yenilenebilir Enerji27,70-4,48225,50
Sekuro Plastik28,784,58106,16
Selçuk Ecza Deposu9,93-1,78-26,07
Selçuk Gıda3,61-5,00-27,51
Senkron Güvenlik32,320,0623,08
Serve Film Prodüksiyon15,900,32-0,62
Servet GMYO89,45-1,0014,09
Seyitler Kimya25,209,950,43
Silverline Endüstri5,37-2,01-37,56
Sinpaş GMYO4,050,50-3,11
Smartiks Yazılım6,11-3,02-31,04
Sodaş Sodyum Sanayii28,906,179,74
Söktaş4,10-1,91-19,45
Sönmez Filament34,505,57-50,85
Sönmez Pamuklu17,00-0,06-29,17
Sumaş Suni Tahta65,50-9,1527,80
Şeker Fin. Kir.7,25-0,5513,28
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,34-0,270,41
Şok Marketler Ticaret12,22-1,61-3,17
T. Halk Bankası4,210,72-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,14-1,69-28,72
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg17,000,00-5,92
Taç Tarım Ürünleri24,000,00127,92
Tat Gıda9,67-2,91-16,36
TAV Havalimanları20,222,12-5,07
Taze Kuru Gıda287,1010,0032,73
Tek-Art Turizm1,520,00-24,75
Tekfen Holding16,30-0,06-0,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,90-2,28-20,32
Temapol Polimer Plastik13,86-3,0820,52
TGS Dış Ticaret12,48-1,89-1,81
Tofaş Oto. Fab.30,440,66-1,52
Torunlar GMYO3,550,57-8,97
Trabzon Liman27,72-1,70-13,70
Trabzonspor Sportif1,880,53-22,95
Trend GMYO6,19-2,06-50,76
TSKB GMYO4,32-1,37-24,87
Tuğçelik7,780,26-3,71
Tukaş7,25-2,68-25,18
Turcas Petrol3,63-1,36-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,07-2,89

Turkcell15,350,66-4,66
Tümosan Motor ve Traktör20,382,4144,85
Tüpraş86,700,23-19,72
Türk Hava Yolları11,90-0,25-7,82
Türk İlaç Serum39,80-7,36

Türk Prysmian Kablo9,44-0,84-21,98
Türk Telekom6,40-0,47-23,03
Türk Traktör215,302,3326,37
Türker Proje Gayrimenkul130,00-0,7615,15
Türkiye Sigorta5,54-1,42-10,33
Ufuk Yatırım19,0310,0042,01
Ulaşlar Turizm Yat.5,16-3,0121,70
Ulusoy Elektrik55,85-1,338,76
Ulusoy Un Sanayi6,11-2,5520,07
Umpaş Holding1,708,28-34,87
Uşak Seramik2,611,1611,54
Utopya Turizm24,502,94-36,86
Uzertaş Boya45,649,98-19,36
Ülker Bisküvi21,820,28-5,70
Vakıf Fin. Kir.27,103,99536,15
Vakıf GMYO2,671,83-19,83
Vakıf Yat. Ort.7,046,99-4,35
Vakıflar Bankası3,420,00-27,39
Vakko Tekstil12,950,78106,66
Vanet Gıda6,43-3,89-16,82
Verusa Holding55,101,7522,17
Verusaturk Girisim28,680,28119,27
Vestel30,40-4,8244,35
Vestel Beyaz Eşya52,25-2,7027,81
Viking Kağıt6,55-2,96-27,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,90-2,4832,58
Yapı ve Kredi Bank.2,100,96-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.88,75-3,1122,61
Yataş15,99-1,6010,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,89-1,03-34,32
Yeni Gimat GMYO12,740,009,90
Yeşil GMYO1,141,79-17,39
Yeşil Yapı1,442,13-21,74
Yeşil Yatırım Holding79,901,78-16,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.109,90

-9,55
Yonga Mobilya24,18-7,00-18,83
Yükselen Çelik5,633,877,61
Yünsa11,890,34-14,41
Zorlu Enerji2,03-0,49-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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