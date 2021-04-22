Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)35.035,400,39-13,49
İş Bankası (C)4,810,84-29,19
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,910,34-24,61
İş Girişim16,251,56-14,25
İş GMYO1,78-1,11-29,92
İş Y. Men. Değ.14,212,08-14,38
İş Yat. Ort.2,712,65-19,42
İşbir Holding5.900,00-1,67115,33
Işık Plastik28,741,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-2,13-19,30
İttifak Holding1,833,39-17,94
İz Hayvancılık Tarım16,722,33-7,11
İzmir Demir Çelik2,143,88-35,34
İzmir Fırça7,10-1,3927,70
Jantsa Jant Sanayi738,001,23123,97
Kafein Yazılım23,400,439,65
Kaplamin20,502,55-39,35
Kardemir (A)5,800,69-2,52
Kardemir (B)5,810,3510,25
Kardemir (D)6,971,0120,59
Karel Elektronik26,588,2215,26
Karsan Otomotiv3,291,541,23
Karsu Tekstil11,65-2,2736,26
Kartonsan49,180,12-48,05
Katmerciler Ekipman3,354,048,77
Kent Gıda355,000,00-0,17
Kerevitaş Gıda4,990,81-24,16
Kervan Gıda15,39-0,4516,41
Kervansaray Yat. Holding0,689,68-46,03
Kiler GMYO1,703,66-32,27
Klimasan Klima21,08-1,3124,22
Koç Holding16,94-0,88-17,17
Konfrut Gıda14,640,00-13,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji54,108,59128,46
Konya Çimento845,50-0,84-25,18
Kordsa Teknik Tekstil21,103,0335,69
Koza Altın108,002,7611,69
Koza Madencilik13,312,38-14,07
Körfez GMYO4,32-0,69-25,52
Kristal Kola1,991,02-49,23
Kron Telekomünikasyon52,00-1,8941,15
Kuştur Kuşadası Turizm213,004,8735,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,050,49-10,87
Kütahya Porselen48,56-0,12-3,75
Lider Faktoring2,513,29-26,39
Link Bilgisayar33,803,556,04
Logo Yazılım147,000,3418,02
Lokman Hekim Sağlık15,48-0,8343,97
Lüks Kadife49,983,0972,94
Makina Takım3,043,75-10,85
Marka Yatırım Holding5,50-2,65-14,46
Marmaris Altınyunus163,001,8846,71
Marshall234,605,20-23,51
Martı GMYO1,76-1,12-36,00
Martı Otel1,632,52-23,47
Matriks Bilgi Dağıtım43,00-1,96

Mavi Giyim40,660,00-22,11
Mazhar Zorlu Holding30,00-1,96-4,70
Mega Polietilen5,924,41-22,72
Menderes Tekstil2,204,27-28,80
Merit Turizm165,007,7797,13
Merko Gıda5,83-0,51-32,52
Metemtur Yatırım24,924,1812,76
Metro Holding1,84-1,08-11,54
Metro Petrol ve Tesisleri1,99-0,50-31,14
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-2,87-12,88
Migros Ticaret34,760,23-18,79
Milpa3,890,00-15,43
Mistral GMYO4,574,34-2,97
MLP Sağlık22,00-1,7910,72
MMC San. ve Tic. Yat.5,659,7122,83
Mondi Tire Kutsan5,284,76-30,53
Naturel Enerji35,103,17-1,15
Naturelgaz10,09-2,89

Net Holding5,180,5851,02
Netaş Telekom.22,364,39-20,37
Niğbaş Niğde Beton13,284,73-74,46
Nuh Çimento52,400,779,10
Nurol GMYO11,40-9,9556,38
Odaş Elektrik2,41-1,63-38,21
Olmuksan-IP7,17-0,42-39,49
Orge Enerji Elektrik10,43-0,6741,33
Orma Orman Mahsulleri26,62-9,9580,84
Osmanlı Menkul27,169,96-12,22
Ostim Endüstriyel Yat2,210,91-19,75
Otokar317,903,484,47
Oyak Çimento6,921,32-21,18
Oyak Yat. Ort.7,48-1,457,63
Oylum Sınai Yatırımlar3,342,77-29,09
Özak GMYO4,410,46-13,53
Özbal Çelik Boru7,164,839,31
Özderici GMYO1,522,70-31,53
Özerden Plastik7,17-0,97-20,33
Pamukova Elektrik29,984,2440,62
Panora GMYO6,100,66-0,13
Papilon Savunma15,852,26-30,36
Park Elek.Madencilik4,910,61-8,57
Parsan27,201,1911,93
Pegasus61,601,32-17,43
Peker GMYO1,30-1,52-50,19
Penguen Gıda3,351,82-33,66
Pera GMYO1,230,00-29,78
Pergamon Dış Ticaret23,200,8726,58
Petkim6,35-0,4727,51
Petrokent Turizm2.182,203,18140,75
Pınar Et ve Un21,98-1,43-5,58
Pınar Su7,384,09-0,67
Pınar Süt19,010,11-17,63
Plastikkart12,010,17-16,89
Polisan Holding2,751,85-28,47
Politeknik Metal287,001,77-29,26
Prizma Press Matbaacılık4,920,41-10,22
QNB Finans Fin. Kir.89,00-0,45-28,97
QNB Finansbank41,000,00-41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,16-3,13

Ral Yatırım Holding2,98-1,00-32,88
Ray Sigorta11,891,71-23,04
Reysaş GMYO4,121,48-24,40
Reysaş Lojistik2,98-1,32-42,40
Rhea Girişim2,05-1,44-44,89
Rodrigo Tekstil17,202,3825,46
Royal Halı3,150,00-8,43
RTA Laboratuvarları23,960,17-20,87
Sabancı Holding7,810,26-29,17
Safkar Ege Soğutmacılık7,945,17-27,02
Sanel Mühendislik4,020,0017,54
Sanifoam Sünger15,734,7315,66
Sanko Pazarlama10,438,0811,08
Saray Matbaacılık3,892,10-55,64
Sarkuysan14,203,4260,63
Sasa Polyester44,52-0,18120,18
Say Yenilenebilir Enerji24,400,00186,72
Sekuro Plastik22,769,9563,04
Selçuk Ecza Deposu9,663,21-28,08
Selçuk Gıda2,92-4,26-41,37
Senkron Güvenlik34,000,8929,47
Serve Film Prodüksiyon15,557,24-2,81
Servet GMYO76,65-5,89-2,23
Seyitler Kimya19,45-3,62-22,48
Silverline Endüstri4,881,88-43,26
Sinpaş GMYO3,72-4,37-11,00
Smartiks Yazılım5,382,48-39,28
Sodaş Sodyum Sanayii26,947,762,29
Söktaş3,952,07-22,40
Sönmez Filament37,501,63-46,58
Sönmez Pamuklu15,53-9,87-35,29
Sumaş Suni Tahta59,609,9616,29
Şeker Fin. Kir.6,316,05-1,41
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,160,42-2,05
Şok Marketler Ticaret12,321,90-2,38
T. Halk Bankası4,180,00-24,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-4,02-32,39
T.S.K.B.1,220,83-30,15
T.Tuborg16,004,92-11,46
Taç Tarım Ürünleri23,200,00120,32
Tat Gıda9,261,31-19,91
TAV Havalimanları18,12-0,17-14,93
Taze Kuru Gıda239,300,0010,63
Tek-Art Turizm1,382,22-31,68
Tekfen Holding15,390,92-6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,838,08-15,26
Temapol Polimer Plastik13,463,3817,04
TGS Dış Ticaret12,18-1,30-4,17
Tofaş Oto. Fab.28,760,35-6,96
Torunlar GMYO3,50-2,51-10,26
Trabzon Liman25,204,91-21,54
Trabzonspor Sportif1,81-0,55-25,82
Trend GMYO5,260,38-58,15
TSKB GMYO4,183,21-27,30
Tuğçelik6,280,96-22,28
Tukaş6,972,20-28,07
Turcas Petrol3,532,92-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,20-4,27

Turkcell14,851,23-7,76
Tümosan Motor ve Traktör18,861,9534,04
Tüpraş87,002,35-19,44
Türk Hava Yolları11,041,28-14,48
Türk İlaç Serum33,94-3,80

Türk Prysmian Kablo8,953,83-26,03
Türk Telekom6,16-0,16-25,92
Türk Traktör205,501,6320,62
Türker Proje Gayrimenkul120,900,337,09
Türkiye Sigorta5,410,56-12,43
Ufuk Yatırım13,80-9,802,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,224,98-0,47
Ulusoy Elektrik54,950,737,01
Ulusoy Un Sanayi5,421,316,51
Umpaş Holding1,7610,00-32,57
Uşak Seramik2,40-0,832,56
Utopya Turizm22,80-1,30-41,24
Uzertaş Boya31,200,00-44,88
Ülker Bisküvi20,961,35-9,42
Vakıf Fin. Kir.21,248,26398,59
Vakıf GMYO2,660,00-26,52
Vakıf Yat. Ort.6,13-1,61-16,71
Vakıflar Bankası3,390,59-28,03
Vakko Tekstil12,581,6292,94
Vanet Gıda5,603,70-27,55
Verusa Holding53,050,8617,63
Verusaturk Girisim25,540,3195,26
Vestel30,303,5543,87
Vestel Beyaz Eşya53,55-0,6530,99
Viking Kağıt5,98-0,50-33,56
Yapı Kredi Koray GMYO5,781,9429,89
Yapı ve Kredi Bank.2,090,97-30,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.83,85-1,0615,84
Yataş15,70-1,388,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,74-4,20-37,73
Yeni Gimat GMYO12,391,476,88
Yeşil GMYO1,040,00-24,64
Yeşil Yapı1,36-2,16-26,09
Yeşil Yatırım Holding72,05-1,97-24,44
Yibitaş İnşaat Malzeme13.499,900,00-13,46
Yonga Mobilya21,863,70-26,62
Yükselen Çelik5,140,19-1,76
Yünsa11,111,65-20,02
Zorlu Enerji1,980,51-28,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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