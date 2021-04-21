Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.449,70 -7,53 İş Bankası (C) 4,78 -1,04 -29,63 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,94 -2,33 -23,83 İş Girişim 16,27 1,43 -14,14 İş GMYO 1,81 -2,16 -28,74 İş Y. Men. Değ. 14,47 1,19 -12,82 İş Yat. Ort. 2,68 -2,55 -20,31 İşbir Holding 6.316,60 0,00 130,53 Işık Plastik 29,96 -4,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 0,00 -13,16 İttifak Holding 1,80 -3,74 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 16,90 -0,59 -6,11 İzmir Demir Çelik 2,13 -3,18 -35,64 İzmir Fırça 7,39 2,64 32,91 Jantsa Jant Sanayi 769,90 8,51 133,65 Kafein Yazılım 23,84 -1,81 11,72 Kaplamin 20,50 -5,79 -39,35 Kardemir (A) 5,94 -1,16 -0,17 Kardemir (B) 6,08 -2,56 15,37 Kardemir (D) 7,15 -0,69 23,70 Karel Elektronik 25,56 0,16 10,84 Karsan Otomotiv 3,36 -3,72 3,38 Karsu Tekstil 12,14 -8,31 41,99 Kartonsan 50,50 -5,43 -46,66 Katmerciler Ekipman 3,35 -4,01 8,77 Kent Gıda 355,00 1,43 -0,17 Kerevitaş Gıda 4,99 -3,85 -24,16 Kervan Gıda 15,66 -4,51 18,46 Kervansaray Yat. Holding 0,62 8,77 -50,79 Kiler GMYO 1,71 -4,47 -31,87 Klimasan Klima 21,26 -3,36 25,28 Koç Holding 17,57 -1,62 -14,09 Konfrut Gıda 15,17 -6,70 -10,24 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 52,95 -4,34 123,61 Konya Çimento 864,10 3,08 -23,53 Kordsa Teknik Tekstil 21,26 -2,21 36,72 Koza Altın 107,40 -1,47 11,07 Koza Madencilik 13,39 -1,40 -13,56 Körfez GMYO 4,61 -4,55 -20,52 Kristal Kola 2,02 -5,61 -48,47 Kron Telekomünikasyon 52,90 -3,64 43,59 Kuştur Kuşadası Turizm 200,10 -7,40 27,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,16 -1,82 -6,09 Kütahya Porselen 48,64 -5,19 -3,59 Lider Faktoring 2,47 -5,73 -27,57 Link Bilgisayar 33,74 -4,26 5,85 Logo Yazılım 154,10 3,84 23,72 Lokman Hekim Sağlık 15,30 -4,08 42,29 Lüks Kadife 49,88 -7,37 72,60 Makina Takım 3,06 -3,47 -10,26 Marka Yatırım Holding 6,17 0,49 -4,04 Marmaris Altınyunus 161,00 -0,43 44,91 Marshall 236,00 -3,04 -23,05 Martı GMYO 1,80 -5,26 -34,55 Martı Otel 1,59 -5,36 -25,35 Matriks Bilgi Dağıtım 43,00 7,82 Mavi Giyim 41,06 -2,52 -21,34 Mazhar Zorlu Holding 32,00 -2,32 1,65 Mega Polietilen 5,87 -3,45 -23,37 Menderes Tekstil 2,30 0,00 -25,57 Merit Turizm 154,00 -9,47 83,99 Merko Gıda 5,99 -5,37 -30,67 Metemtur Yatırım 24,36 2,44 10,23 Metro Holding 1,87 -2,60 -10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,01 -4,29 -30,45 Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 7,04 -8,58 Migros Ticaret 36,18 1,29 -15,47 Milpa 3,92 -3,21 -14,78 Mistral GMYO 4,34 -4,41 -7,86 MLP Sağlık 22,48 -2,52 13,14 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 0,00 8,70 Mondi Tire Kutsan 5,22 -3,15 -31,32 Naturel Enerji 35,60 -4,40 0,26 Naturelgaz 10,57 -4,17 Net Holding 5,16 -1,71 50,44 Netaş Telekom. 22,42 -2,01 -20,16 Niğbaş Niğde Beton 13,26 -5,62 -74,50 Nuh Çimento 52,55 -3,40 9,41 Nurol GMYO 12,89 -8,32 76,82 Odaş Elektrik 2,48 -8,82 -36,41 Olmuksan-IP 7,17 1,85 -39,49 Orge Enerji Elektrik 10,60 -4,50 43,63 Orma Orman Mahsulleri 29,56 -9,99 100,82 Osmanlı Menkul 25,50 -7,07 -17,58 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -4,22 -17,57 Otokar 317,70 -2,70 4,41 Oyak Çimento 6,87 -0,87 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,63 -8,51 9,78 Oylum Sınai Yatırımlar 3,30 -5,44 -29,94 Özak GMYO 4,50 -2,17 -11,76 Özbal Çelik Boru 6,98 -4,90 6,56 Özderici GMYO 1,52 -3,80 -31,53 Özerden Plastik 7,67 7,72 -14,78 Pamukova Elektrik 29,38 -5,23 37,80 Panora GMYO 6,16 -1,44 0,86 Papilon Savunma 15,78 -3,19 -30,67 Park Elek.Madencilik 5,00 -1,77 -6,89 Parsan 27,72 -2,87 14,07 Pegasus 63,40 0,96 -15,01 Peker GMYO 1,47 0,68 -43,68 Penguen Gıda 3,32 -6,21 -34,26 Pera GMYO 1,33 -1,48 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 23,40 0,43 27,67 Petkim 6,42 -2,28 28,92 Petrokent Turizm 2.115,00 -3,91 133,34 Pınar Et ve Un 22,90 -1,89 -1,63 Pınar Su 7,34 -3,42 -1,21 Pınar Süt 19,20 -3,03 -16,81 Plastikkart 11,74 -3,37 -18,75 Polisan Holding 2,74 -4,53 -28,73 Politeknik Metal 280,20 -2,13 -30,94 Prizma Press Matbaacılık 5,10 -3,23 -6,93 QNB Finans Fin. Kir. 90,00 -1,69 -28,17 QNB Finansbank 44,26 -0,09 -37,09 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,84 5,08 Ral Yatırım Holding 3,07 -5,54 -30,86 Ray Sigorta 11,60 -4,53 -24,92 Reysaş GMYO 4,10 -2,84 -24,77 Reysaş Lojistik 2,93 -2,33 -43,37 Rhea Girişim 2,03 -3,33 -45,43 Rodrigo Tekstil 17,25 0,00 25,82 Royal Halı 3,27 -0,61 -4,94 RTA Laboratuvarları 22,80 -0,35 -24,70 Sabancı Holding 7,82 -1,01 -29,08 Safkar Ege Soğutmacılık 7,67 -3,28 -29,50 Sanel Mühendislik 4,23 -5,16 23,68 Sanifoam Sünger 16,11 -1,47 18,46 Sanko Pazarlama 9,93 -5,25 5,75 Saray Matbaacılık 3,96 -6,38 -54,85 Sarkuysan 14,06 -3,30 59,05 Sasa Polyester 43,00 -1,38 112,66 Say Yenilenebilir Enerji 24,72 4,48 190,48 Sekuro Plastik 19,59 4,09 40,33 Selçuk Ecza Deposu 9,73 -2,89 -27,56 Selçuk Gıda 3,14 -5,99 -36,95 Senkron Güvenlik 37,00 2,78 40,90 Serve Film Prodüksiyon 14,40 -9,94 -10,00 Servet GMYO 85,85 -5,14 9,50 Seyitler Kimya 20,50 -8,56 -18,30 Silverline Endüstri 4,86 -4,14 -43,49 Sinpaş GMYO 4,00 -2,91 -4,31 Smartiks Yazılım 5,45 -2,85 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 27,08 0,30 2,83 Söktaş 3,93 -4,15 -22,79 Sönmez Filament 34,52 -6,60 -50,83 Sönmez Pamuklu 17,23 -9,98 -28,21 Sumaş Suni Tahta 55,10 -8,47 7,51 Şeker Fin. Kir. 5,89 -7,54 -7,97 Şekerbank 1,06 -2,75 -29,80 Şişe Cam 7,05 -2,35 -3,56 Şok Marketler Ticaret 12,36 -1,59 -2,06 T. Halk Bankası 4,21 -1,17 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,00 0,18 -29,17 T.S.K.B. 1,25 -0,79 -28,43 T.Tuborg 16,72 -1,07 -7,47 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,08 123,17 Tat Gıda 9,16 -0,43 -20,77 TAV Havalimanları 18,19 -2,31 -14,60 Taze Kuru Gıda 247,00 -7,07 14,19 Tek-Art Turizm 1,38 -4,83 -31,68 Tekfen Holding 15,65 0,64 -4,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,41 -2,53 -18,54 Temapol Polimer Plastik 13,25 -4,54 15,22 TGS Dış Ticaret 12,23 0,74 -3,78 Tofaş Oto. Fab. 28,76 -4,32 -6,96 Torunlar GMYO 3,61 -2,17 -7,44 Trabzon Liman 25,34 -4,95 -21,11 Trabzonspor Sportif 1,84 -1,60 -24,59 Trend GMYO 5,36 -3,77 -57,36 TSKB GMYO 4,23 -0,24 -26,43 Tuğçelik 6,39 -3,47 -20,92 Tukaş 6,87 -3,38 -29,10 Turcas Petrol 3,55 -3,53 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 13,06 0,54 Turkcell 14,68 -0,81 -8,82 Tümosan Motor ve Traktör 18,97 -5,62 34,83 Tüpraş 86,05 -0,58 -20,32 Türk Hava Yolları 11,08 -0,72 -14,18 Türk İlaç Serum 36,92 -2,38 Türk Prysmian Kablo 8,89 -3,89 -26,53 Türk Telekom 6,27 -1,72 -24,60 Türk Traktör 203,40 -3,88 19,39 Türker Proje Gayrimenkul 120,30 -3,99 6,55 Türkiye Sigorta 5,40 -3,57 -12,59 Ufuk Yatırım 15,30 -10,00 14,18 Ulaşlar Turizm Yat. 4,06 -4,47 -4,25 Ulusoy Elektrik 54,60 -5,45 6,33 Ulusoy Un Sanayi 5,37 -5,79 5,53 Umpaş Holding 1,50 2,74 -42,53 Uşak Seramik 2,40 2,56 2,56 Utopya Turizm 23,10 10,00 -40,46 Uzertaş Boya 31,90 -7,96 -43,64 Ülker Bisküvi 21,16 0,28 -8,56 Vakıf Fin. Kir. 20,50 -5,79 381,22 Vakıf GMYO 2,76 -3,16 -23,76 Vakıf Yat. Ort. 6,33 -8,53 -13,99 Vakıflar Bankası 3,34 -1,18 -29,09 Vakko Tekstil 12,74 -7,35 95,40 Vanet Gıda 5,56 -5,28 -28,07 Verusa Holding 52,50 -3,93 16,41 Verusaturk Girisim 24,92 -1,35 90,52 Vestel 30,04 -2,09 42,64 Vestel Beyaz Eşya 53,60 -2,72 31,12 Viking Kağıt 6,10 -3,94 -32,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,94 -5,56 33,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,07 -2,36 -30,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 87,00 -7,59 20,20 Yataş 16,62 -1,07 15,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,86 -9,78 -35,00 Yeni Gimat GMYO 12,21 -1,77 5,33 Yeşil GMYO 1,03 0,98 -25,36 Yeşil Yapı 1,41 1,44 -23,37 Yeşil Yatırım Holding 74,75 -4,29 -21,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,00 -0,21 -10,26 Yonga Mobilya 21,00 -3,23 -29,50 Yükselen Çelik 5,04 -2,14 -3,67 Yünsa 11,01 -4,18 -20,74 Zorlu Enerji 2,00 -1,48 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı