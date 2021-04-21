Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.449,70

-7,53
İş Bankası (C)4,78-1,04-29,63
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,94-2,33-23,83
İş Girişim16,271,43-14,14
İş GMYO1,81-2,16-28,74
İş Y. Men. Değ.14,471,19-12,82
İş Yat. Ort.2,68-2,55-20,31
İşbir Holding6.316,600,00130,53
Işık Plastik29,96-4,59

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,990,00-13,16
İttifak Holding1,80-3,74-19,28
İz Hayvancılık Tarım16,90-0,59-6,11
İzmir Demir Çelik2,13-3,18-35,64
İzmir Fırça7,392,6432,91
Jantsa Jant Sanayi769,908,51133,65
Kafein Yazılım23,84-1,8111,72
Kaplamin20,50-5,79-39,35
Kardemir (A)5,94-1,16-0,17
Kardemir (B)6,08-2,5615,37
Kardemir (D)7,15-0,6923,70
Karel Elektronik25,560,1610,84
Karsan Otomotiv3,36-3,723,38
Karsu Tekstil12,14-8,3141,99
Kartonsan50,50-5,43-46,66
Katmerciler Ekipman3,35-4,018,77
Kent Gıda355,001,43-0,17
Kerevitaş Gıda4,99-3,85-24,16
Kervan Gıda15,66-4,5118,46
Kervansaray Yat. Holding0,628,77-50,79
Kiler GMYO1,71-4,47-31,87
Klimasan Klima21,26-3,3625,28
Koç Holding17,57-1,62-14,09
Konfrut Gıda15,17-6,70-10,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji52,95-4,34123,61
Konya Çimento864,103,08-23,53
Kordsa Teknik Tekstil21,26-2,2136,72
Koza Altın107,40-1,4711,07
Koza Madencilik13,39-1,40-13,56
Körfez GMYO4,61-4,55-20,52
Kristal Kola2,02-5,61-48,47
Kron Telekomünikasyon52,90-3,6443,59
Kuştur Kuşadası Turizm200,10-7,4027,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,16-1,82-6,09
Kütahya Porselen48,64-5,19-3,59
Lider Faktoring2,47-5,73-27,57
Link Bilgisayar33,74-4,265,85
Logo Yazılım154,103,8423,72
Lokman Hekim Sağlık15,30-4,0842,29
Lüks Kadife49,88-7,3772,60
Makina Takım3,06-3,47-10,26
Marka Yatırım Holding6,170,49-4,04
Marmaris Altınyunus161,00-0,4344,91
Marshall236,00-3,04-23,05
Martı GMYO1,80-5,26-34,55
Martı Otel1,59-5,36-25,35
Matriks Bilgi Dağıtım43,007,82

Mavi Giyim41,06-2,52-21,34
Mazhar Zorlu Holding32,00-2,321,65
Mega Polietilen5,87-3,45-23,37
Menderes Tekstil2,300,00-25,57
Merit Turizm154,00-9,4783,99
Merko Gıda5,99-5,37-30,67
Metemtur Yatırım24,362,4410,23
Metro Holding1,87-2,60-10,10
Metro Petrol ve Tesisleri2,01-4,29-30,45
Metro Yatırım Ortaklığı2,137,04-8,58
Migros Ticaret36,181,29-15,47
Milpa3,92-3,21-14,78
Mistral GMYO4,34-4,41-7,86
MLP Sağlık22,48-2,5213,14
MMC San. ve Tic. Yat.5,000,008,70
Mondi Tire Kutsan5,22-3,15-31,32
Naturel Enerji35,60-4,400,26
Naturelgaz10,57-4,17

Net Holding5,16-1,7150,44
Netaş Telekom.22,42-2,01-20,16
Niğbaş Niğde Beton13,26-5,62-74,50
Nuh Çimento52,55-3,409,41
Nurol GMYO12,89-8,3276,82
Odaş Elektrik2,48-8,82-36,41
Olmuksan-IP7,171,85-39,49
Orge Enerji Elektrik10,60-4,5043,63
Orma Orman Mahsulleri29,56-9,99100,82
Osmanlı Menkul25,50-7,07-17,58
Ostim Endüstriyel Yat2,27-4,22-17,57
Otokar317,70-2,704,41
Oyak Çimento6,87-0,87-21,75
Oyak Yat. Ort.7,63-8,519,78
Oylum Sınai Yatırımlar3,30-5,44-29,94
Özak GMYO4,50-2,17-11,76
Özbal Çelik Boru6,98-4,906,56
Özderici GMYO1,52-3,80-31,53
Özerden Plastik7,677,72-14,78
Pamukova Elektrik29,38-5,2337,80
Panora GMYO6,16-1,440,86
Papilon Savunma15,78-3,19-30,67
Park Elek.Madencilik5,00-1,77-6,89
Parsan27,72-2,8714,07
Pegasus63,400,96-15,01
Peker GMYO1,470,68-43,68
Penguen Gıda3,32-6,21-34,26
Pera GMYO1,33-1,48-24,07
Pergamon Dış Ticaret23,400,4327,67
Petkim6,42-2,2828,92
Petrokent Turizm2.115,00-3,91133,34
Pınar Et ve Un22,90-1,89-1,63
Pınar Su7,34-3,42-1,21
Pınar Süt19,20-3,03-16,81
Plastikkart11,74-3,37-18,75
Polisan Holding2,74-4,53-28,73
Politeknik Metal280,20-2,13-30,94
Prizma Press Matbaacılık5,10-3,23-6,93
QNB Finans Fin. Kir.90,00-1,69-28,17
QNB Finansbank44,26-0,09-37,09
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,845,08

Ral Yatırım Holding3,07-5,54-30,86
Ray Sigorta11,60-4,53-24,92
Reysaş GMYO4,10-2,84-24,77
Reysaş Lojistik2,93-2,33-43,37
Rhea Girişim2,03-3,33-45,43
Rodrigo Tekstil17,250,0025,82
Royal Halı3,27-0,61-4,94
RTA Laboratuvarları22,80-0,35-24,70
Sabancı Holding7,82-1,01-29,08
Safkar Ege Soğutmacılık7,67-3,28-29,50
Sanel Mühendislik4,23-5,1623,68
Sanifoam Sünger16,11-1,4718,46
Sanko Pazarlama9,93-5,255,75
Saray Matbaacılık3,96-6,38-54,85
Sarkuysan14,06-3,3059,05
Sasa Polyester43,00-1,38112,66
Say Yenilenebilir Enerji24,724,48190,48
Sekuro Plastik19,594,0940,33
Selçuk Ecza Deposu9,73-2,89-27,56
Selçuk Gıda3,14-5,99-36,95
Senkron Güvenlik37,002,7840,90
Serve Film Prodüksiyon14,40-9,94-10,00
Servet GMYO85,85-5,149,50
Seyitler Kimya20,50-8,56-18,30
Silverline Endüstri4,86-4,14-43,49
Sinpaş GMYO4,00-2,91-4,31
Smartiks Yazılım5,45-2,85-38,49
Sodaş Sodyum Sanayii27,080,302,83
Söktaş3,93-4,15-22,79
Sönmez Filament34,52-6,60-50,83
Sönmez Pamuklu17,23-9,98-28,21
Sumaş Suni Tahta55,10-8,477,51
Şeker Fin. Kir.5,89-7,54-7,97
Şekerbank1,06-2,75-29,80
Şişe Cam7,05-2,35-3,56
Şok Marketler Ticaret12,36-1,59-2,06
T. Halk Bankası4,21-1,17-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,000,18-29,17
T.S.K.B.1,25-0,79-28,43
T.Tuborg16,72-1,07-7,47
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,08123,17
Tat Gıda9,16-0,43-20,77
TAV Havalimanları18,19-2,31-14,60
Taze Kuru Gıda247,00-7,0714,19
Tek-Art Turizm1,38-4,83-31,68
Tekfen Holding15,650,64-4,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,41-2,53-18,54
Temapol Polimer Plastik13,25-4,5415,22
TGS Dış Ticaret12,230,74-3,78
Tofaş Oto. Fab.28,76-4,32-6,96
Torunlar GMYO3,61-2,17-7,44
Trabzon Liman25,34-4,95-21,11
Trabzonspor Sportif1,84-1,60-24,59
Trend GMYO5,36-3,77-57,36
TSKB GMYO4,23-0,24-26,43
Tuğçelik6,39-3,47-20,92
Tukaş6,87-3,38-29,10
Turcas Petrol3,55-3,53-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.13,060,54

Turkcell14,68-0,81-8,82
Tümosan Motor ve Traktör18,97-5,6234,83
Tüpraş86,05-0,58-20,32
Türk Hava Yolları11,08-0,72-14,18
Türk İlaç Serum36,92-2,38

Türk Prysmian Kablo8,89-3,89-26,53
Türk Telekom6,27-1,72-24,60
Türk Traktör203,40-3,8819,39
Türker Proje Gayrimenkul120,30-3,996,55
Türkiye Sigorta5,40-3,57-12,59
Ufuk Yatırım15,30-10,0014,18
Ulaşlar Turizm Yat.4,06-4,47-4,25
Ulusoy Elektrik54,60-5,456,33
Ulusoy Un Sanayi5,37-5,795,53
Umpaş Holding1,502,74-42,53
Uşak Seramik2,402,562,56
Utopya Turizm23,1010,00-40,46
Uzertaş Boya31,90-7,96-43,64
Ülker Bisküvi21,160,28-8,56
Vakıf Fin. Kir.20,50-5,79381,22
Vakıf GMYO2,76-3,16-23,76
Vakıf Yat. Ort.6,33-8,53-13,99
Vakıflar Bankası3,34-1,18-29,09
Vakko Tekstil12,74-7,3595,40
Vanet Gıda5,56-5,28-28,07
Verusa Holding52,50-3,9316,41
Verusaturk Girisim24,92-1,3590,52
Vestel30,04-2,0942,64
Vestel Beyaz Eşya53,60-2,7231,12
Viking Kağıt6,10-3,94-32,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,94-5,5633,48
Yapı ve Kredi Bank.2,07-2,36-30,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.87,00-7,5920,20
Yataş16,62-1,0715,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,86-9,78-35,00
Yeni Gimat GMYO12,21-1,775,33
Yeşil GMYO1,030,98-25,36
Yeşil Yapı1,411,44-23,37
Yeşil Yatırım Holding74,75-4,29-21,60
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,00-0,21-10,26
Yonga Mobilya21,00-3,23-29,50
Yükselen Çelik5,04-2,14-3,67
Yünsa11,01-4,18-20,74
Zorlu Enerji2,00-1,48-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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