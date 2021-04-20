Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.449,90-0,13-7,53
İş Bankası (C)4,861,46-28,45
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,04-0,33-21,24
İş Girişim16,10-1,29-15,04
İş GMYO1,82-1,09-28,35
İş Y. Men. Değ.14,33-1,17-13,66
İş Yat. Ort.2,75-2,14-18,23
İşbir Holding6.365,00-5,00132,30
Işık Plastik31,64-6,61

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,85-6,57-17,04
İz Hayvancılık Tarım15,49-0,45-13,94
İzmir Demir Çelik2,21-2,21-33,22
İzmir Fırça7,082,3127,34
Jantsa Jant Sanayi664,202,98101,57
Kafein Yazılım24,92-0,4016,78
Kaplamin21,70-7,66-35,80
Kardemir (A)6,01-1,641,01
Kardemir (B)6,09-1,1415,56
Kardemir (D)7,19-1,2424,39
Karel Elektronik25,88-2,1912,23
Karsan Otomotiv3,53-3,298,62
Karsu Tekstil12,94-6,9151,35
Kartonsan55,20-3,66-41,69
Katmerciler Ekipman3,51-1,9613,96
Kent Gıda354,90-1,69-0,20
Kerevitaş Gıda5,27-0,75-19,91
Kervan Gıda16,30-3,6623,30
Kervansaray Yat. Holding0,560,00-55,56
Kiler GMYO1,81-2,69-27,89
Klimasan Klima22,16-5,4630,58
Koç Holding18,030,06-11,84
Konfrut Gıda15,99-1,48-5,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,35-6,75142,19
Konya Çimento847,30-4,69-25,02
Kordsa Teknik Tekstil21,88-1,3540,71
Koza Altın110,40-0,9914,17
Koza Madencilik13,68-2,36-11,68
Körfez GMYO4,77-4,41-17,76
Kristal Kola2,15-4,02-45,15
Kron Telekomünikasyon54,35-2,9547,53
Kuştur Kuşadası Turizm220,00-4,3539,86
Kuyumcukent Gayrimenkul2,19-3,95-4,78
Kütahya Porselen51,30-10,001,68
Lider Faktoring2,720,37-20,23
Link Bilgisayar35,46-3,9011,25
Logo Yazılım150,10-1,5720,50
Lokman Hekim Sağlık15,86-3,4747,50
Lüks Kadife53,85-9,9586,33
Makina Takım3,16-3,66-7,33
Marka Yatırım Holding6,06-0,66-5,75
Marmaris Altınyunus164,90-6,6848,42
Marshall250,80-3,54-18,23
Martı GMYO1,65-8,84-40,00
Martı Otel1,70-2,86-20,19
Matriks Bilgi Dağıtım41,00-5,31

Mavi Giyim41,24-2,78-21,00
Mazhar Zorlu Holding32,86-0,064,38
Mega Polietilen6,12-5,26-20,10
Menderes Tekstil2,32-4,53-24,92
Merit Turizm170,10-10,00103,23
Merko Gıda6,37-3,78-26,27
Metemtur Otelcilik24,02-2,368,69
Metro Holding1,95-2,50-6,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,11-4,95-26,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,991,53-14,59
Migros Ticaret35,48-2,10-17,10
Milpa4,08-5,34-11,30
Mistral GMYO4,59-2,13-2,55
MLP Sağlık22,42-1,6712,83
MMC San. ve Tic. Yat.4,65-7,001,09
Mondi Tire Kutsan5,36-3,25-29,47
Naturel Enerji36,96-4,504,09
Naturelgaz11,312,82

Net Holding5,49-1,7960,06
Netaş Telekom.22,76-3,15-18,95
Niğbaş Niğde Beton14,40-4,32-72,31
Nuh Çimento52,20-1,698,69
Nurol GMYO13,97-6,8791,63
Odaş Elektrik2,77-8,28-28,97
Olmuksan-IP7,08-0,70-40,25
Orge Enerji Elektrik11,504,3655,83
Orma Orman Mahsulleri32,84-9,98123,10
Osmanlı Menkul27,52-5,82-11,05
Ostim Endüstriyel Yat2,38-3,25-13,57
Otokar330,400,498,58
Oyak Çimento6,94-1,56-20,96
Oyak Yat. Ort.7,975,0114,68
Oylum Sınai Yatırımlar3,51-5,90-25,48
Özak GMYO4,57-2,14-10,39
Özbal Çelik Boru7,36-4,4212,37
Özderici GMYO1,60-4,19-27,93
Özerden Plastik7,17-0,42-20,33
Pamukova Elektrik30,04-4,6340,90
Panora GMYO6,40-1,234,78
Papilon Savunma16,51-4,12-27,46
Park Elek.Madencilik4,94-1,98-8,01
Parsan29,100,3419,75
Pegasus64,15-3,68-14,01
Peker GMYO1,46-9,88-44,06
Penguen Gıda3,55-2,74-29,70
Pera GMYO1,40-5,41-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,28-3,1321,56
Petkim6,57-0,6131,93
Petrokent Turizm2.218,60-1,43144,77
Pınar Et ve Un23,22-2,44-0,26
Pınar Su7,70-0,393,63
Pınar Süt19,92-2,06-13,69
Plastikkart12,44-2,51-13,91
Polisan Holding2,87-1,03-25,35
Politeknik Metal295,501,03-27,17
Prizma Press Matbaacılık5,121,79-6,57
QNB Finans Fin. Kir.93,95-1,26-25,02
QNB Finansbank47,000,00-33,19
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,66-9,76

Ral Yatırım Holding3,35-4,29-24,55
Ray Sigorta11,95-2,85-22,65
Reysaş GMYO4,26-3,40-21,83
Reysaş Lojistik2,95-5,75-42,98
Rhea Girişim2,04-2,39-45,16
Rodrigo Tekstil17,25-6,7625,82
Royal Halı3,20-4,48-6,98
RTA Laboratuvarları23,80-5,18-21,40
Sabancı Holding7,980,88-27,63
Safkar Ege Soğutmacılık7,89-4,94-27,48
Sanel Mühendislik4,46-9,9030,41
Sanifoam Sünger16,95-1,4524,63
Sanko Pazarlama10,45-6,3611,29
Saray Matbaacılık4,23-10,00-51,77
Sarkuysan14,64-6,4565,61
Sasa Polyester43,54-0,91115,33
Say Yenilenebilir Enerji21,32-9,58150,53
Sekuro Plastik19,35-4,8738,61
Selçuk Ecza Deposu10,09-3,63-24,88
Selçuk Gıda3,28-6,02-34,14
Senkron Güvenlik31,00-7,1918,05
Serve Film Prodüksiyon16,000,250,00
Servet GMYO90,40-4,8415,31
Seyitler Kimya22,46-9,80-10,49
Silverline Endüstri5,16-3,73-40,00
Sinpaş GMYO4,13-4,84-1,20
Smartiks Yazılım5,66-5,98-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii26,26-9,95-0,29
Söktaş3,94-4,83-22,59
Sönmez Filament38,788,51-44,76
Sönmez Pamuklu19,1410,00-20,25
Sumaş Suni Tahta61,00-8,7519,02
Şeker Fin. Kir.6,39-8,71-0,16
Şekerbank1,09-1,80-27,81
Şişe Cam7,23-0,55-1,09
Şok Marketler Ticaret12,66-1,940,32
T. Halk Bankası4,330,46-22,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,10-2,64-28,85
T.S.K.B.1,27-1,55-27,28
T.Tuborg16,83-1,00-6,86
Taç Tarım Ürünleri23,20-0,43120,32
Tat Gıda9,16-1,93-20,77
TAV Havalimanları18,76-2,85-11,92
Taze Kuru Gıda279,80-5,2529,36
Tek-Art Turizm1,45-2,68-28,22
Tekfen Holding15,90-0,87-3,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,73-1,47-16,04
Temapol Polimer Plastik14,06-5,2622,26
TGS Dış Ticaret12,03-5,79-5,35
Tofaş Oto. Fab.30,100,53-2,62
Torunlar GMYO3,653,11-6,41
Trabzon Liman26,36-4,49-17,93
Trabzonspor Sportif1,89-3,08-22,54
Trend GMYO5,52-5,80-56,09
TSKB GMYO4,200,24-26,96
Tuğçelik6,71-3,45-16,96
Tukaş7,16-2,59-26,11
Turcas Petrol3,74-2,60-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.13,17-6,53

Turkcell14,91-0,47-7,39
Tümosan Motor ve Traktör20,240,0043,85
Tüpraş86,90-0,63-19,54
Türk Hava Yolları11,34-2,24-12,16
Türk İlaç Serum36,82-7,58

Türk Prysmian Kablo9,39-4,67-22,40
Türk Telekom6,441,10-22,55
Türk Traktör216,10-3,9626,84
Türker Proje Gayrimenkul126,40-2,0211,96
Türkiye Sigorta5,621,26-9,03
Ufuk Yatırım16,73-9,2724,85
Ulaşlar Turizm Yat.4,17-5,23-1,65
Ulusoy Elektrik57,30-1,6311,59
Ulusoy Un Sanayi5,82-3,8014,38
Umpaş Holding1,56-3,70-40,23
Uşak Seramik2,25-1,75-3,85
Utopya Turizm19,69-1,55-49,25
Uzertaş Boya35,00-9,09-38,16
Ülker Bisküvi21,48-1,10-7,17
Vakıf Fin. Kir.23,22-3,89445,07
Vakıf GMYO2,82-2,42-22,10
Vakıf Yat. Ort.7,07-3,15-3,94
Vakıflar Bankası3,410,29-27,60
Vakko Tekstil13,68-2,22109,82
Vanet Gıda5,98-4,93-22,64
Verusa Holding55,20-1,8722,39
Verusaturk Girisim24,46-2,1687,00
Vestel31,321,8248,72
Vestel Beyaz Eşya54,10-1,6432,34
Viking Kağıt6,40-3,76-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,38-3,7743,37
Yapı ve Kredi Bank.2,121,92-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.95,55-6,7632,01
Yataş17,090,5918,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,20-5,88-27,27
Yeni Gimat GMYO12,27-0,415,85
Yeşil GMYO1,03-1,90-25,36
Yeşil Yapı1,37-3,52-25,54
Yeşil Yatırım Holding81,25-1,04-14,79
Yibitaş İnşaat Malzeme14.400,00-3,87-7,69
Yonga Mobilya22,82-2,31-23,39
Yükselen Çelik5,20-4,24-0,61
Yünsa11,60-3,65-16,50
Zorlu Enerji2,040,49-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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