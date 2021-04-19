Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.700,00-3,22-6,91
İş Bankası (C)4,84-1,43-28,75
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,09-1,59-19,95
İş Girişim16,67-3,64-12,03
İş GMYO1,87-3,11-26,38
İş Y. Men. Değ.14,67-4,05-11,61
İş Yat. Ort.2,83-2,08-15,85
İşbir Holding7.609,503,53177,72
Işık Plastik33,62-0,77

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,03-3,74-9,65
İttifak Holding2,03-4,25-8,97
İz Hayvancılık Tarım16,59-3,66-7,83
İzmir Demir Çelik2,28-6,17-31,11
İzmir Fırça7,650,5337,59
Jantsa Jant Sanayi676,90-4,98105,42
Kafein Yazılım25,74-4,1320,62
Kaplamin24,860,24-26,45
Kardemir (A)6,23-0,644,71
Kardemir (B)6,32-1,4019,92
Kardemir (D)7,22-2,9624,91
Karel Elektronik27,04-1,6717,26
Karsan Otomotiv3,831,8617,85
Karsu Tekstil13,693,9560,12
Kartonsan59,05-3,75-37,63
Katmerciler Ekipman3,64-3,1918,18
Kent Gıda370,001,094,05
Kerevitaş Gıda5,42-3,04-17,63
Kervan Gıda17,07-2,0129,12
Kervansaray Yat. Holding0,60-3,23-52,38
Kiler GMYO1,93-2,53-23,11
Klimasan Klima23,78-4,1940,13
Koç Holding18,02-0,88-11,89
Konfrut Gıda17,24-2,272,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,75-5,20169,21
Konya Çimento929,00-4,43-17,79
Kordsa Teknik Tekstil22,96-2,7947,65
Koza Altın115,201,0519,13
Koza Madencilik14,41-0,35-6,97
Körfez GMYO5,30-1,49-8,62
Kristal Kola2,33-6,05-40,56
Kron Telekomünikasyon57,25-2,8055,40
Kuştur Kuşadası Turizm256,303,8962,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,324,040,87
Kütahya Porselen56,600,2712,19
Lider Faktoring2,87-2,71-15,84
Link Bilgisayar37,50-2,3417,65
Logo Yazılım154,80-2,6424,28
Lokman Hekim Sağlık16,60-2,4754,39
Lüks Kadife60,40-9,04109,00
Makina Takım3,33-6,20-2,35
Marka Yatırım Holding6,006,57-6,69
Marmaris Altınyunus182,50-4,9564,27
Marshall260,000,81-15,23
Martı GMYO1,86-7,46-32,36
Martı Otel1,81-3,72-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım43,88-6,72

Mavi Giyim42,50-2,83-18,58
Mazhar Zorlu Holding33,080,495,08
Mega Polietilen6,68-4,57-12,79
Menderes Tekstil2,53-4,17-18,12
Merit Turizm198,00-3,41136,56
Merko Gıda6,75-3,71-21,88
Metemtur Otelcilik24,96-1,1112,94
Metro Holding2,05-3,30-1,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-2,15-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı2,02-0,49-13,30
Migros Ticaret36,78-2,75-14,07
Milpa4,43-3,49-3,70
Mistral GMYO4,71-2,480,00
MLP Sağlık22,200,5411,73
MMC San. ve Tic. Yat.5,20-1,8913,04
Mondi Tire Kutsan5,75-3,20-24,34
Naturel Enerji39,18-2,9510,34
Naturelgaz11,73-3,69

Net Holding5,68-1,0565,60
Netaş Telekom.24,32-4,25-13,39
Niğbaş Niğde Beton15,801,67-69,62
Nuh Çimento54,90-2,5714,31
Nurol GMYO15,00-2,66105,76
Odaş Elektrik3,13-6,57-19,74
Olmuksan-IP7,23-0,82-38,99
Orge Enerji Elektrik11,05-3,4949,73
Orma Orman Mahsulleri36,489,95147,83
Osmanlı Menkul30,58-2,92-1,16
Ostim Endüstriyel Yat2,54-1,93-7,76
Otokar339,50-2,2511,57
Oyak Çimento7,06-2,62-19,59
Oyak Yat. Ort.7,77-2,2611,80
Oylum Sınai Yatırımlar3,81-4,03-19,11
Özak GMYO4,75-2,66-6,86
Özbal Çelik Boru7,833,3019,54
Özderici GMYO1,74-4,40-21,62
Özerden Plastik8,000,00-11,11
Pamukova Elektrik32,00-5,8850,09
Panora GMYO6,63-3,918,55
Papilon Savunma17,62-3,72-22,58
Park Elek.Madencilik5,17-2,45-3,72
Parsan29,90-2,7323,05
Pegasus67,350,37-9,72
Peker GMYO1,62-10,00-37,93
Penguen Gıda3,77-4,56-25,35
Pera GMYO1,53-3,77-12,66
Pergamon Dış Ticaret23,58-2,8828,65
Petkim6,573,7931,93
Petrokent Turizm2.300,000,00153,75
Pınar Et ve Un23,82-3,172,32
Pınar Su7,84-3,335,52
Pınar Süt20,70-3,09-10,31
Plastikkart13,80-1,00-4,50
Polisan Holding2,99-1,97-22,23
Politeknik Metal299,90-2,31-26,08
Prizma Press Matbaacılık5,01-2,15-8,58
QNB Finans Fin. Kir.91,50-8,04-26,98
QNB Finansbank50,001,09-28,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,38-5,98

Ral Yatırım Holding3,63-2,16-18,24
Ray Sigorta12,400,00-19,74
Reysaş GMYO4,541,34-16,70
Reysaş Lojistik3,14-4,85-39,31
Rhea Girişim2,15-6,11-42,20
Rodrigo Tekstil18,00-8,1631,29
Royal Halı3,450,290,29
RTA Laboratuvarları24,760,65-18,23
Sabancı Holding8,07-1,59-26,81
Safkar Ege Soğutmacılık8,77-4,57-19,39
Sanel Mühendislik4,825,0140,94
Sanifoam Sünger18,003,4532,35
Sanko Pazarlama11,60-5,8423,54
Saray Matbaacılık4,86-6,90-44,58
Sarkuysan15,940,6380,32
Sasa Polyester45,020,18122,65
Say Yenilenebilir Enerji24,00-8,40182,02
Sekuro Plastik21,300,9552,58
Selçuk Ecza Deposu11,252,37-17,58
Selçuk Gıda3,76-2,84-24,50
Senkron Güvenlik33,70-7,6728,33
Serve Film Prodüksiyon16,00-3,030,00
Servet GMYO97,750,2624,68
Seyitler Kimya24,90-9,98-0,76
Silverline Endüstri5,60-3,45-34,88
Sinpaş GMYO4,434,985,98
Smartiks Yazılım6,25-3,85-29,46
Sodaş Sodyum Sanayii30,38-6,1815,36
Söktaş4,23-2,53-16,90
Sönmez Filament39,00-1,76-44,44
Sönmez Pamuklu18,307,71-23,75
Sumaş Suni Tahta66,70-9,9930,15
Şeker Fin. Kir.7,42-4,5015,94
Şekerbank1,11-1,77-26,49
Şişe Cam7,370,270,82
Şok Marketler Ticaret13,05-1,443,41
T. Halk Bankası4,38-1,13-21,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,26-0,09-25,11
T.S.K.B.1,29-0,77-26,14
T.Tuborg17,60-0,28-2,60
Taç Tarım Ürünleri25,000,40137,42
Tat Gıda9,42-2,69-18,52
TAV Havalimanları19,73-1,35-7,37
Taze Kuru Gıda295,309,9836,52
Tek-Art Turizm1,56-2,50-22,77
Tekfen Holding15,880,38-3,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,18-5,17-12,52
Temapol Polimer Plastik15,40-3,1433,91
TGS Dış Ticaret13,23-5,634,09
Tofaş Oto. Fab.30,10-2,40-2,62
Torunlar GMYO3,842,95-1,54
Trabzon Liman28,90-0,96-10,02
Trabzonspor Sportif2,013,08-17,62
Trend GMYO5,89-6,51-53,14
TSKB GMYO4,38-4,16-23,83
Tuğçelik7,19-3,10-11,01
Tukaş7,49-2,73-22,70
Turcas Petrol3,95-3,66-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,23-9,07

Turkcell15,07-0,07-6,40
Tümosan Motor ve Traktör21,34-0,6551,67
Tüpraş88,15-1,23-18,38
Türk Hava Yolları11,700,43-9,37
Türk İlaç Serum38,907,40

Türk Prysmian Kablo10,05-3,18-16,94
Türk Telekom6,55-0,91-21,23
Türk Traktör218,601,8228,31
Türker Proje Gayrimenkul132,20-3,5717,09
Türkiye Sigorta5,63-1,75-8,87
Ufuk Yatırım18,889,4540,90
Ulaşlar Turizm Yat.4,52-4,846,60
Ulusoy Elektrik57,40-3,0411,78
Ulusoy Un Sanayi6,33-4,5224,40
Umpaş Holding1,630,00-37,55
Uşak Seramik2,312,21-1,28
Utopya Turizm20,001,01-48,45
Uzertaş Boya42,000,00-25,80
Ülker Bisküvi21,92-0,36-5,27
Vakıf Fin. Kir.23,607,37453,99
Vakıf GMYO2,97-2,94-17,96
Vakıf Yat. Ort.7,400,410,54
Vakıflar Bankası3,43-1,44-27,18
Vakko Tekstil14,352,50120,09
Vanet Gıda6,34-3,79-17,98
Verusa Holding57,50-2,2927,49
Verusaturk Girisim25,60-3,4095,72
Vestel31,54-3,5549,76
Vestel Beyaz Eşya53,25-3,7130,26
Viking Kağıt6,46-3,29-28,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,860,5954,16
Yapı ve Kredi Bank.2,12-1,85-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,60-2,1848,62
Yataş16,90-2,2616,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,552,31-19,32
Yeni Gimat GMYO12,45-1,747,40
Yeşil GMYO1,10-5,17-20,29
Yeşil Yapı1,49-5,10-19,02
Yeşil Yatırım Holding85,95-5,60-9,86
Yibitaş İnşaat Malzeme14.980,100,00-3,97
Yonga Mobilya22,64-9,51-24,00
Yükselen Çelik5,443,423,98
Yünsa12,56-3,98-9,58
Zorlu Enerji2,120,95-23,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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