Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.450,000,39-2,59
İş Bankası (C)5,183,19-23,74
İş Bankası (Kur.)328.050,00

-13,67
İş Fin.Kir.3,190,95-17,36
İş Girişim17,37-1,25-8,34
İş GMYO1,93-1,53-24,02
İş Y. Men. Değ.15,29-1,92-7,88
İş Yat. Ort.2,93-1,68-12,88
İşbir Holding7.847,40-0,03186,40
Işık Plastik35,20-4,03

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,08-2,70-5,26
İttifak Holding2,42-6,928,52
İz Hayvancılık Tarım17,611,73-2,17
İzmir Demir Çelik2,57-0,39-22,35
İzmir Fırça8,636,4155,22
Jantsa Jant Sanayi761,90-2,96131,22
Kafein Yazılım26,90-2,1825,82
Kaplamin25,66-2,66-24,08
Kardemir (A)6,402,737,56
Kardemir (B)6,452,5422,39
Kardemir (D)7,683,7832,87
Karel Elektronik27,18-0,6617,87
Karsan Otomotiv3,801,0616,92
Karsu Tekstil15,08-7,2076,37
Kartonsan62,45-2,04-34,04
Katmerciler Ekipman3,83-3,7724,35
Kent Gıda352,303,16-0,93
Kerevitaş Gıda5,68-0,35-13,68
Kervan Gıda17,06-4,4329,05
Kervansaray Yat. Holding0,661,54-47,62
Kiler GMYO2,01-1,47-19,92
Klimasan Klima23,540,3438,72
Koç Holding18,740,70-8,37
Konfrut Gıda18,14-1,957,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,20-2,67192,23
Konya Çimento982,80-3,08-13,03
Kordsa Teknik Tekstil22,86-2,5647,01
Koza Altın114,40-2,5618,30
Koza Madencilik14,28-2,26-7,81
Körfez GMYO5,54-1,77-4,48
Kristal Kola2,661,92-32,14
Kron Telekomünikasyon59,45-1,1661,37
Kuştur Kuşadası Turizm261,500,0066,24
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-1,78-3,91
Kütahya Porselen56,850,2612,69
Lider Faktoring3,00-3,54-12,02
Link Bilgisayar39,38-2,4823,55
Logo Yazılım162,200,0629,24
Lokman Hekim Sağlık16,680,0655,13
Lüks Kadife74,002,28156,06
Makina Takım3,56-3,264,40
Marka Yatırım Holding5,26-0,38-18,20
Marmaris Altınyunus197,90-2,1378,13
Marshall268,50-0,19-12,46
Martı GMYO2,00-3,85-27,27
Martı Otel1,93-4,46-9,39
Matriks Bilgi Dağıtım56,904,40

Mavi Giyim43,14-0,28-17,36
Mazhar Zorlu Holding34,980,1111,12
Mega Polietilen7,10-1,39-7,31
Menderes Tekstil2,69-1,47-12,94
Merit Turizm215,004,88156,87
Merko Gıda7,20-0,14-16,67
Metemtur Otelcilik25,481,9215,29
Metro Holding2,010,00-3,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,360,43-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,115,50-9,44
Migros Ticaret37,66-0,42-12,01
Milpa4,67-1,061,52
Mistral GMYO4,88-0,613,61
MLP Sağlık21,76-1,279,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,5010,0019,57
Mondi Tire Kutsan6,05-0,66-20,39
Naturel Enerji40,44-1,3713,47
Naturelgaz12,82-6,90

Net Holding5,314,1254,81
Netaş Telekom.25,36-2,84-9,69
Niğbaş Niğde Beton16,12-0,37-69,00
Nuh Çimento57,452,5019,62
Nurol GMYO15,590,58113,85
Odaş Elektrik3,680,82-5,64
Olmuksan-IP7,39-0,54-37,64
Orge Enerji Elektrik11,85-1,3360,57
Orma Orman Mahsulleri30,18-9,96105,03
Osmanlı Menkul32,460,124,91
Ostim Endüstriyel Yat2,63-1,13-4,50
Otokar354,400,1116,47
Oyak Çimento7,17-1,38-18,34
Oyak Yat. Ort.8,140,2517,12
Oylum Sınai Yatırımlar4,01-0,99-14,86
Özak GMYO4,90-1,01-3,92
Özbal Çelik Boru7,731,0518,02
Özderici GMYO1,83-0,54-17,57
Özerden Plastik8,604,50-4,44
Pamukova Elektrik34,940,1163,88
Panora GMYO7,18-0,8317,56
Papilon Savunma18,43-1,23-19,02
Park Elek.Madencilik5,450,551,49
Parsan31,28-1,1428,72
Pegasus69,300,29-7,10
Peker GMYO2,002,56-23,37
Penguen Gıda4,02-0,25-20,40
Pera GMYO1,63-1,81-6,95
Pergamon Dış Ticaret24,984,0836,29
Petkim6,292,2826,31
Petrokent Turizm2.260,40-4,70149,38
Pınar Et ve Un24,30-0,654,38
Pınar Su8,20-1,0910,36
Pınar Süt21,60-0,83-6,41
Plastikkart14,20-1,25-1,73
Polisan Holding3,08-1,28-19,89
Politeknik Metal315,80-1,07-22,16
Prizma Press Matbaacılık5,171,17-5,66
QNB Finans Fin. Kir.103,903,90-17,08
QNB Finansbank48,801,84-30,63
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,489,97

Ral Yatırım Holding3,710,00-16,44
Ray Sigorta12,80-0,78-17,15
Reysaş GMYO4,58-0,65-15,96
Reysaş Lojistik6,44-2,42-30,30
Rhea Girişim2,44-1,61-34,41
Rodrigo Tekstil20,002,5645,88
Royal Halı3,470,290,87
RTA Laboratuvarları27,001,81-10,83
Sabancı Holding8,470,12-23,18
Safkar Ege Soğutmacılık9,33-1,79-14,25
Sanel Mühendislik4,400,0028,65
Sanifoam Sünger17,550,8629,04
Sanko Pazarlama12,63-0,8634,50
Saray Matbaacılık5,80-9,94-33,87
Sarkuysan16,006,5281,00
Sasa Polyester47,441,93134,62
Say Yenilenebilir Enerji28,502,81234,90
Sekuro Plastik22,20-2,0359,03
Selçuk Ecza Deposu10,371,47-24,03
Selçuk Gıda3,97-1,49-20,28
Senkron Güvenlik38,501,3246,61
Serve Film Prodüksiyon16,50-2,373,13
Servet GMYO101,406,4629,34
Seyitler Kimya27,96-1,1311,43
Silverline Endüstri5,83-1,52-32,21
Sinpaş GMYO4,160,00-0,48
Smartiks Yazılım6,661,99-24,83
Sodaş Sodyum Sanayii32,661,1124,01
Söktaş4,42-2,00-13,16
Sönmez Filament32,04-2,38-54,36
Sönmez Pamuklu15,72-0,25-34,50
Sumaş Suni Tahta84,904,5665,66
Şeker Fin. Kir.8,23-1,6728,59
Şekerbank1,172,63-22,52
Şişe Cam7,33-0,270,27
Şok Marketler Ticaret12,89-1,152,14
T. Halk Bankası4,491,81-19,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,001,01-22,73
T.S.K.B.1,351,50-22,70
T.Tuborg18,060,00-0,06
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda10,091,10-12,73
TAV Havalimanları20,182,02-5,26
Taze Kuru Gıda298,30-9,9937,91
Tek-Art Turizm1,620,00-19,80
Tekfen Holding15,23-0,78-7,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,230,91-4,30
Temapol Polimer Plastik16,726,6345,39
TGS Dış Ticaret14,660,0015,34
Tofaş Oto. Fab.30,48-1,80-1,39
Torunlar GMYO3,818,86-2,31
Trabzon Liman29,48-1,99-8,22
Trabzonspor Sportif1,960,00-19,67
Trend GMYO6,67-1,04-46,94
TSKB GMYO5,09-2,30-11,48
Tuğçelik7,36-1,08-8,91
Tukaş7,85-0,63-18,99
Turcas Petrol4,21-1,41-13,20
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,38-9,99

Turkcell14,930,13-7,27
Tümosan Motor ve Traktör21,64-2,7053,80
Tüpraş90,001,07-16,67
Türk Hava Yolları12,010,67-6,97
Türk İlaç Serum39,46-7,15

Türk Prysmian Kablo10,54-1,31-12,89
Türk Telekom6,59-0,30-20,75
Türk Traktör209,10-1,8322,73
Türker Proje Gayrimenkul142,10-0,7725,86
Türkiye Sigorta5,78-0,17-6,44
Ufuk Yatırım18,000,0034,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,65-4,329,67
Ulusoy Elektrik56,55-1,1410,13
Ulusoy Un Sanayi6,89-1,8535,40
Umpaş Holding1,73-9,90-33,72
Uşak Seramik2,350,430,43
Utopya Turizm19,16-6,54-50,62
Uzertaş Boya43,980,00-22,30
Ülker Bisküvi21,78-0,37-5,88
Vakıf Fin. Kir.23,62-3,59454,46
Vakıf GMYO2,970,00-17,96
Vakıf Yat. Ort.7,42-0,800,82
Vakıflar Bankası3,572,29-24,20
Vakko Tekstil14,976,25129,60
Vanet Gıda6,71-2,04-13,20
Verusa Holding58,45-0,5129,60
Verusaturk Girisim25,44-0,4794,50
Vestel33,52-3,1859,16
Vestel Beyaz Eşya55,30-2,8135,27
Viking Kağıt6,68-1,62-25,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,91-0,1455,28
Yapı ve Kredi Bank.2,212,79-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,60-3,1548,62
Yataş16,90-2,2016,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,51-0,57-20,23
Yeni Gimat GMYO12,941,4911,63
Yeşil GMYO1,20-1,64-13,04
Yeşil Yapı1,61-3,01-12,50
Yeşil Yatırım Holding96,40-1,631,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.007,100,00-10,21
Yonga Mobilya26,100,46-12,38
Yükselen Çelik5,05-0,39-3,48
Yünsa13,29-1,85-4,33
Zorlu Enerji2,181,40-21,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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