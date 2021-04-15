Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.450,00 0,39 -2,59 İş Bankası (C) 5,18 3,19 -23,74 İş Bankası (Kur.) 328.050,00 -13,67 İş Fin.Kir. 3,19 0,95 -17,36 İş Girişim 17,37 -1,25 -8,34 İş GMYO 1,93 -1,53 -24,02 İş Y. Men. Değ. 15,29 -1,92 -7,88 İş Yat. Ort. 2,93 -1,68 -12,88 İşbir Holding 7.847,40 -0,03 186,40 Işık Plastik 35,20 -4,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,08 -2,70 -5,26 İttifak Holding 2,42 -6,92 8,52 İz Hayvancılık Tarım 17,61 1,73 -2,17 İzmir Demir Çelik 2,57 -0,39 -22,35 İzmir Fırça 8,63 6,41 55,22 Jantsa Jant Sanayi 761,90 -2,96 131,22 Kafein Yazılım 26,90 -2,18 25,82 Kaplamin 25,66 -2,66 -24,08 Kardemir (A) 6,40 2,73 7,56 Kardemir (B) 6,45 2,54 22,39 Kardemir (D) 7,68 3,78 32,87 Karel Elektronik 27,18 -0,66 17,87 Karsan Otomotiv 3,80 1,06 16,92 Karsu Tekstil 15,08 -7,20 76,37 Kartonsan 62,45 -2,04 -34,04 Katmerciler Ekipman 3,83 -3,77 24,35 Kent Gıda 352,30 3,16 -0,93 Kerevitaş Gıda 5,68 -0,35 -13,68 Kervan Gıda 17,06 -4,43 29,05 Kervansaray Yat. Holding 0,66 1,54 -47,62 Kiler GMYO 2,01 -1,47 -19,92 Klimasan Klima 23,54 0,34 38,72 Koç Holding 18,74 0,70 -8,37 Konfrut Gıda 18,14 -1,95 7,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,20 -2,67 192,23 Konya Çimento 982,80 -3,08 -13,03 Kordsa Teknik Tekstil 22,86 -2,56 47,01 Koza Altın 114,40 -2,56 18,30 Koza Madencilik 14,28 -2,26 -7,81 Körfez GMYO 5,54 -1,77 -4,48 Kristal Kola 2,66 1,92 -32,14 Kron Telekomünikasyon 59,45 -1,16 61,37 Kuştur Kuşadası Turizm 261,50 0,00 66,24 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -1,78 -3,91 Kütahya Porselen 56,85 0,26 12,69 Lider Faktoring 3,00 -3,54 -12,02 Link Bilgisayar 39,38 -2,48 23,55 Logo Yazılım 162,20 0,06 29,24 Lokman Hekim Sağlık 16,68 0,06 55,13 Lüks Kadife 74,00 2,28 156,06 Makina Takım 3,56 -3,26 4,40 Marka Yatırım Holding 5,26 -0,38 -18,20 Marmaris Altınyunus 197,90 -2,13 78,13 Marshall 268,50 -0,19 -12,46 Martı GMYO 2,00 -3,85 -27,27 Martı Otel 1,93 -4,46 -9,39 Matriks Bilgi Dağıtım 56,90 4,40 Mavi Giyim 43,14 -0,28 -17,36 Mazhar Zorlu Holding 34,98 0,11 11,12 Mega Polietilen 7,10 -1,39 -7,31 Menderes Tekstil 2,69 -1,47 -12,94 Merit Turizm 215,00 4,88 156,87 Merko Gıda 7,20 -0,14 -16,67 Metemtur Otelcilik 25,48 1,92 15,29 Metro Holding 2,01 0,00 -3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,36 0,43 -18,34 Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 5,50 -9,44 Migros Ticaret 37,66 -0,42 -12,01 Milpa 4,67 -1,06 1,52 Mistral GMYO 4,88 -0,61 3,61 MLP Sağlık 21,76 -1,27 9,51 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 10,00 19,57 Mondi Tire Kutsan 6,05 -0,66 -20,39 Naturel Enerji 40,44 -1,37 13,47 Naturelgaz 12,82 -6,90 Net Holding 5,31 4,12 54,81 Netaş Telekom. 25,36 -2,84 -9,69 Niğbaş Niğde Beton 16,12 -0,37 -69,00 Nuh Çimento 57,45 2,50 19,62 Nurol GMYO 15,59 0,58 113,85 Odaş Elektrik 3,68 0,82 -5,64 Olmuksan-IP 7,39 -0,54 -37,64 Orge Enerji Elektrik 11,85 -1,33 60,57 Orma Orman Mahsulleri 30,18 -9,96 105,03 Osmanlı Menkul 32,46 0,12 4,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,63 -1,13 -4,50 Otokar 354,40 0,11 16,47 Oyak Çimento 7,17 -1,38 -18,34 Oyak Yat. Ort. 8,14 0,25 17,12 Oylum Sınai Yatırımlar 4,01 -0,99 -14,86 Özak GMYO 4,90 -1,01 -3,92 Özbal Çelik Boru 7,73 1,05 18,02 Özderici GMYO 1,83 -0,54 -17,57 Özerden Plastik 8,60 4,50 -4,44 Pamukova Elektrik 34,94 0,11 63,88 Panora GMYO 7,18 -0,83 17,56 Papilon Savunma 18,43 -1,23 -19,02 Park Elek.Madencilik 5,45 0,55 1,49 Parsan 31,28 -1,14 28,72 Pegasus 69,30 0,29 -7,10 Peker GMYO 2,00 2,56 -23,37 Penguen Gıda 4,02 -0,25 -20,40 Pera GMYO 1,63 -1,81 -6,95 Pergamon Dış Ticaret 24,98 4,08 36,29 Petkim 6,29 2,28 26,31 Petrokent Turizm 2.260,40 -4,70 149,38 Pınar Et ve Un 24,30 -0,65 4,38 Pınar Su 8,20 -1,09 10,36 Pınar Süt 21,60 -0,83 -6,41 Plastikkart 14,20 -1,25 -1,73 Polisan Holding 3,08 -1,28 -19,89 Politeknik Metal 315,80 -1,07 -22,16 Prizma Press Matbaacılık 5,17 1,17 -5,66 QNB Finans Fin. Kir. 103,90 3,90 -17,08 QNB Finansbank 48,80 1,84 -30,63 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,48 9,97 Ral Yatırım Holding 3,71 0,00 -16,44 Ray Sigorta 12,80 -0,78 -17,15 Reysaş GMYO 4,58 -0,65 -15,96 Reysaş Lojistik 6,44 -2,42 -30,30 Rhea Girişim 2,44 -1,61 -34,41 Rodrigo Tekstil 20,00 2,56 45,88 Royal Halı 3,47 0,29 0,87 RTA Laboratuvarları 27,00 1,81 -10,83 Sabancı Holding 8,47 0,12 -23,18 Safkar Ege Soğutmacılık 9,33 -1,79 -14,25 Sanel Mühendislik 4,40 0,00 28,65 Sanifoam Sünger 17,55 0,86 29,04 Sanko Pazarlama 12,63 -0,86 34,50 Saray Matbaacılık 5,80 -9,94 -33,87 Sarkuysan 16,00 6,52 81,00 Sasa Polyester 47,44 1,93 134,62 Say Yenilenebilir Enerji 28,50 2,81 234,90 Sekuro Plastik 22,20 -2,03 59,03 Selçuk Ecza Deposu 10,37 1,47 -24,03 Selçuk Gıda 3,97 -1,49 -20,28 Senkron Güvenlik 38,50 1,32 46,61 Serve Film Prodüksiyon 16,50 -2,37 3,13 Servet GMYO 101,40 6,46 29,34 Seyitler Kimya 27,96 -1,13 11,43 Silverline Endüstri 5,83 -1,52 -32,21 Sinpaş GMYO 4,16 0,00 -0,48 Smartiks Yazılım 6,66 1,99 -24,83 Sodaş Sodyum Sanayii 32,66 1,11 24,01 Söktaş 4,42 -2,00 -13,16 Sönmez Filament 32,04 -2,38 -54,36 Sönmez Pamuklu 15,72 -0,25 -34,50 Sumaş Suni Tahta 84,90 4,56 65,66 Şeker Fin. Kir. 8,23 -1,67 28,59 Şekerbank 1,17 2,63 -22,52 Şişe Cam 7,33 -0,27 0,27 Şok Marketler Ticaret 12,89 -1,15 2,14 T. Halk Bankası 4,49 1,81 -19,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,00 1,01 -22,73 T.S.K.B. 1,35 1,50 -22,70 T.Tuborg 18,06 0,00 -0,06 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 10,09 1,10 -12,73 TAV Havalimanları 20,18 2,02 -5,26 Taze Kuru Gıda 298,30 -9,99 37,91 Tek-Art Turizm 1,62 0,00 -19,80 Tekfen Holding 15,23 -0,78 -7,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,23 0,91 -4,30 Temapol Polimer Plastik 16,72 6,63 45,39 TGS Dış Ticaret 14,66 0,00 15,34 Tofaş Oto. Fab. 30,48 -1,80 -1,39 Torunlar GMYO 3,81 8,86 -2,31 Trabzon Liman 29,48 -1,99 -8,22 Trabzonspor Sportif 1,96 0,00 -19,67 Trend GMYO 6,67 -1,04 -46,94 TSKB GMYO 5,09 -2,30 -11,48 Tuğçelik 7,36 -1,08 -8,91 Tukaş 7,85 -0,63 -18,99 Turcas Petrol 4,21 -1,41 -13,20 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 17,38 -9,99 Turkcell 14,93 0,13 -7,27 Tümosan Motor ve Traktör 21,64 -2,70 53,80 Tüpraş 90,00 1,07 -16,67 Türk Hava Yolları 12,01 0,67 -6,97 Türk İlaç Serum 39,46 -7,15 Türk Prysmian Kablo 10,54 -1,31 -12,89 Türk Telekom 6,59 -0,30 -20,75 Türk Traktör 209,10 -1,83 22,73 Türker Proje Gayrimenkul 142,10 -0,77 25,86 Türkiye Sigorta 5,78 -0,17 -6,44 Ufuk Yatırım 18,00 0,00 34,33 Ulaşlar Turizm Yat. 4,65 -4,32 9,67 Ulusoy Elektrik 56,55 -1,14 10,13 Ulusoy Un Sanayi 6,89 -1,85 35,40 Umpaş Holding 1,73 -9,90 -33,72 Uşak Seramik 2,35 0,43 0,43 Utopya Turizm 19,16 -6,54 -50,62 Uzertaş Boya 43,98 0,00 -22,30 Ülker Bisküvi 21,78 -0,37 -5,88 Vakıf Fin. Kir. 23,62 -3,59 454,46 Vakıf GMYO 2,97 0,00 -17,96 Vakıf Yat. Ort. 7,42 -0,80 0,82 Vakıflar Bankası 3,57 2,29 -24,20 Vakko Tekstil 14,97 6,25 129,60 Vanet Gıda 6,71 -2,04 -13,20 Verusa Holding 58,45 -0,51 29,60 Verusaturk Girisim 25,44 -0,47 94,50 Vestel 33,52 -3,18 59,16 Vestel Beyaz Eşya 55,30 -2,81 35,27 Viking Kağıt 6,68 -1,62 -25,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,91 -0,14 55,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 2,79 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,60 -3,15 48,62 Yataş 16,90 -2,20 16,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,51 -0,57 -20,23 Yeni Gimat GMYO 12,94 1,49 11,63 Yeşil GMYO 1,20 -1,64 -13,04 Yeşil Yapı 1,61 -3,01 -12,50 Yeşil Yatırım Holding 96,40 -1,63 1,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.007,10 0,00 -10,21 Yonga Mobilya 26,10 0,46 -12,38 Yükselen Çelik 5,05 -0,39 -3,48 Yünsa 13,29 -1,85 -4,33 Zorlu Enerji 2,18 1,40 -21,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara