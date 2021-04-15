Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.450,00
|0,39
|-2,59
|İş Bankası (C)
|5,18
|3,19
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|328.050,00
|-13,67
|İş Fin.Kir.
|3,19
|0,95
|-17,36
|İş Girişim
|17,37
|-1,25
|-8,34
|İş GMYO
|1,93
|-1,53
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|15,29
|-1,92
|-7,88
|İş Yat. Ort.
|2,93
|-1,68
|-12,88
|İşbir Holding
|7.847,40
|-0,03
|186,40
|Işık Plastik
|35,20
|-4,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,08
|-2,70
|-5,26
|İttifak Holding
|2,42
|-6,92
|8,52
|İz Hayvancılık Tarım
|17,61
|1,73
|-2,17
|İzmir Demir Çelik
|2,57
|-0,39
|-22,35
|İzmir Fırça
|8,63
|6,41
|55,22
|Jantsa Jant Sanayi
|761,90
|-2,96
|131,22
|Kafein Yazılım
|26,90
|-2,18
|25,82
|Kaplamin
|25,66
|-2,66
|-24,08
|Kardemir (A)
|6,40
|2,73
|7,56
|Kardemir (B)
|6,45
|2,54
|22,39
|Kardemir (D)
|7,68
|3,78
|32,87
|Karel Elektronik
|27,18
|-0,66
|17,87
|Karsan Otomotiv
|3,80
|1,06
|16,92
|Karsu Tekstil
|15,08
|-7,20
|76,37
|Kartonsan
|62,45
|-2,04
|-34,04
|Katmerciler Ekipman
|3,83
|-3,77
|24,35
|Kent Gıda
|352,30
|3,16
|-0,93
|Kerevitaş Gıda
|5,68
|-0,35
|-13,68
|Kervan Gıda
|17,06
|-4,43
|29,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|1,54
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,01
|-1,47
|-19,92
|Klimasan Klima
|23,54
|0,34
|38,72
|Koç Holding
|18,74
|0,70
|-8,37
|Konfrut Gıda
|18,14
|-1,95
|7,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,20
|-2,67
|192,23
|Konya Çimento
|982,80
|-3,08
|-13,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,86
|-2,56
|47,01
|Koza Altın
|114,40
|-2,56
|18,30
|Koza Madencilik
|14,28
|-2,26
|-7,81
|Körfez GMYO
|5,54
|-1,77
|-4,48
|Kristal Kola
|2,66
|1,92
|-32,14
|Kron Telekomünikasyon
|59,45
|-1,16
|61,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|261,50
|0,00
|66,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-1,78
|-3,91
|Kütahya Porselen
|56,85
|0,26
|12,69
|Lider Faktoring
|3,00
|-3,54
|-12,02
|Link Bilgisayar
|39,38
|-2,48
|23,55
|Logo Yazılım
|162,20
|0,06
|29,24
|Lokman Hekim Sağlık
|16,68
|0,06
|55,13
|Lüks Kadife
|74,00
|2,28
|156,06
|Makina Takım
|3,56
|-3,26
|4,40
|Marka Yatırım Holding
|5,26
|-0,38
|-18,20
|Marmaris Altınyunus
|197,90
|-2,13
|78,13
|Marshall
|268,50
|-0,19
|-12,46
|Martı GMYO
|2,00
|-3,85
|-27,27
|Martı Otel
|1,93
|-4,46
|-9,39
|Matriks Bilgi Dağıtım
|56,90
|4,40
|Mavi Giyim
|43,14
|-0,28
|-17,36
|Mazhar Zorlu Holding
|34,98
|0,11
|11,12
|Mega Polietilen
|7,10
|-1,39
|-7,31
|Menderes Tekstil
|2,69
|-1,47
|-12,94
|Merit Turizm
|215,00
|4,88
|156,87
|Merko Gıda
|7,20
|-0,14
|-16,67
|Metemtur Otelcilik
|25,48
|1,92
|15,29
|Metro Holding
|2,01
|0,00
|-3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|0,43
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|5,50
|-9,44
|Migros Ticaret
|37,66
|-0,42
|-12,01
|Milpa
|4,67
|-1,06
|1,52
|Mistral GMYO
|4,88
|-0,61
|3,61
|MLP Sağlık
|21,76
|-1,27
|9,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|10,00
|19,57
|Mondi Tire Kutsan
|6,05
|-0,66
|-20,39
|Naturel Enerji
|40,44
|-1,37
|13,47
|Naturelgaz
|12,82
|-6,90
|Net Holding
|5,31
|4,12
|54,81
|Netaş Telekom.
|25,36
|-2,84
|-9,69
|Niğbaş Niğde Beton
|16,12
|-0,37
|-69,00
|Nuh Çimento
|57,45
|2,50
|19,62
|Nurol GMYO
|15,59
|0,58
|113,85
|Odaş Elektrik
|3,68
|0,82
|-5,64
|Olmuksan-IP
|7,39
|-0,54
|-37,64
|Orge Enerji Elektrik
|11,85
|-1,33
|60,57
|Orma Orman Mahsulleri
|30,18
|-9,96
|105,03
|Osmanlı Menkul
|32,46
|0,12
|4,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,63
|-1,13
|-4,50
|Otokar
|354,40
|0,11
|16,47
|Oyak Çimento
|7,17
|-1,38
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|8,14
|0,25
|17,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,01
|-0,99
|-14,86
|Özak GMYO
|4,90
|-1,01
|-3,92
|Özbal Çelik Boru
|7,73
|1,05
|18,02
|Özderici GMYO
|1,83
|-0,54
|-17,57
|Özerden Plastik
|8,60
|4,50
|-4,44
|Pamukova Elektrik
|34,94
|0,11
|63,88
|Panora GMYO
|7,18
|-0,83
|17,56
|Papilon Savunma
|18,43
|-1,23
|-19,02
|Park Elek.Madencilik
|5,45
|0,55
|1,49
|Parsan
|31,28
|-1,14
|28,72
|Pegasus
|69,30
|0,29
|-7,10
|Peker GMYO
|2,00
|2,56
|-23,37
|Penguen Gıda
|4,02
|-0,25
|-20,40
|Pera GMYO
|1,63
|-1,81
|-6,95
|Pergamon Dış Ticaret
|24,98
|4,08
|36,29
|Petkim
|6,29
|2,28
|26,31
|Petrokent Turizm
|2.260,40
|-4,70
|149,38
|Pınar Et ve Un
|24,30
|-0,65
|4,38
|Pınar Su
|8,20
|-1,09
|10,36
|Pınar Süt
|21,60
|-0,83
|-6,41
|Plastikkart
|14,20
|-1,25
|-1,73
|Polisan Holding
|3,08
|-1,28
|-19,89
|Politeknik Metal
|315,80
|-1,07
|-22,16
|Prizma Press Matbaacılık
|5,17
|1,17
|-5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,90
|3,90
|-17,08
|QNB Finansbank
|48,80
|1,84
|-30,63
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,48
|9,97
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|0,00
|-16,44
|Ray Sigorta
|12,80
|-0,78
|-17,15
|Reysaş GMYO
|4,58
|-0,65
|-15,96
|Reysaş Lojistik
|6,44
|-2,42
|-30,30
|Rhea Girişim
|2,44
|-1,61
|-34,41
|Rodrigo Tekstil
|20,00
|2,56
|45,88
|Royal Halı
|3,47
|0,29
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|27,00
|1,81
|-10,83
|Sabancı Holding
|8,47
|0,12
|-23,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,33
|-1,79
|-14,25
|Sanel Mühendislik
|4,40
|0,00
|28,65
|Sanifoam Sünger
|17,55
|0,86
|29,04
|Sanko Pazarlama
|12,63
|-0,86
|34,50
|Saray Matbaacılık
|5,80
|-9,94
|-33,87
|Sarkuysan
|16,00
|6,52
|81,00
|Sasa Polyester
|47,44
|1,93
|134,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,50
|2,81
|234,90
|Sekuro Plastik
|22,20
|-2,03
|59,03
|Selçuk Ecza Deposu
|10,37
|1,47
|-24,03
|Selçuk Gıda
|3,97
|-1,49
|-20,28
|Senkron Güvenlik
|38,50
|1,32
|46,61
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|-2,37
|3,13
|Servet GMYO
|101,40
|6,46
|29,34
|Seyitler Kimya
|27,96
|-1,13
|11,43
|Silverline Endüstri
|5,83
|-1,52
|-32,21
|Sinpaş GMYO
|4,16
|0,00
|-0,48
|Smartiks Yazılım
|6,66
|1,99
|-24,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,66
|1,11
|24,01
|Söktaş
|4,42
|-2,00
|-13,16
|Sönmez Filament
|32,04
|-2,38
|-54,36
|Sönmez Pamuklu
|15,72
|-0,25
|-34,50
|Sumaş Suni Tahta
|84,90
|4,56
|65,66
|Şeker Fin. Kir.
|8,23
|-1,67
|28,59
|Şekerbank
|1,17
|2,63
|-22,52
|Şişe Cam
|7,33
|-0,27
|0,27
|Şok Marketler Ticaret
|12,89
|-1,15
|2,14
|T. Halk Bankası
|4,49
|1,81
|-19,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,00
|1,01
|-22,73
|T.S.K.B.
|1,35
|1,50
|-22,70
|T.Tuborg
|18,06
|0,00
|-0,06
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|10,09
|1,10
|-12,73
|TAV Havalimanları
|20,18
|2,02
|-5,26
|Taze Kuru Gıda
|298,30
|-9,99
|37,91
|Tek-Art Turizm
|1,62
|0,00
|-19,80
|Tekfen Holding
|15,23
|-0,78
|-7,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,23
|0,91
|-4,30
|Temapol Polimer Plastik
|16,72
|6,63
|45,39
|TGS Dış Ticaret
|14,66
|0,00
|15,34
|Tofaş Oto. Fab.
|30,48
|-1,80
|-1,39
|Torunlar GMYO
|3,81
|8,86
|-2,31
|Trabzon Liman
|29,48
|-1,99
|-8,22
|Trabzonspor Sportif
|1,96
|0,00
|-19,67
|Trend GMYO
|6,67
|-1,04
|-46,94
|TSKB GMYO
|5,09
|-2,30
|-11,48
|Tuğçelik
|7,36
|-1,08
|-8,91
|Tukaş
|7,85
|-0,63
|-18,99
|Turcas Petrol
|4,21
|-1,41
|-13,20
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|17,38
|-9,99
|Turkcell
|14,93
|0,13
|-7,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,64
|-2,70
|53,80
|Tüpraş
|90,00
|1,07
|-16,67
|Türk Hava Yolları
|12,01
|0,67
|-6,97
|Türk İlaç Serum
|39,46
|-7,15
|Türk Prysmian Kablo
|10,54
|-1,31
|-12,89
|Türk Telekom
|6,59
|-0,30
|-20,75
|Türk Traktör
|209,10
|-1,83
|22,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,10
|-0,77
|25,86
|Türkiye Sigorta
|5,78
|-0,17
|-6,44
|Ufuk Yatırım
|18,00
|0,00
|34,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,65
|-4,32
|9,67
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|-1,14
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|6,89
|-1,85
|35,40
|Umpaş Holding
|1,73
|-9,90
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,35
|0,43
|0,43
|Utopya Turizm
|19,16
|-6,54
|-50,62
|Uzertaş Boya
|43,98
|0,00
|-22,30
|Ülker Bisküvi
|21,78
|-0,37
|-5,88
|Vakıf Fin. Kir.
|23,62
|-3,59
|454,46
|Vakıf GMYO
|2,97
|0,00
|-17,96
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|-0,80
|0,82
|Vakıflar Bankası
|3,57
|2,29
|-24,20
|Vakko Tekstil
|14,97
|6,25
|129,60
|Vanet Gıda
|6,71
|-2,04
|-13,20
|Verusa Holding
|58,45
|-0,51
|29,60
|Verusaturk Girisim
|25,44
|-0,47
|94,50
|Vestel
|33,52
|-3,18
|59,16
|Vestel Beyaz Eşya
|55,30
|-2,81
|35,27
|Viking Kağıt
|6,68
|-1,62
|-25,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,91
|-0,14
|55,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|2,79
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,60
|-3,15
|48,62
|Yataş
|16,90
|-2,20
|16,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,51
|-0,57
|-20,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,94
|1,49
|11,63
|Yeşil GMYO
|1,20
|-1,64
|-13,04
|Yeşil Yapı
|1,61
|-3,01
|-12,50
|Yeşil Yatırım Holding
|96,40
|-1,63
|1,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.007,10
|0,00
|-10,21
|Yonga Mobilya
|26,10
|0,46
|-12,38
|Yükselen Çelik
|5,05
|-0,39
|-3,48
|Yünsa
|13,29
|-1,85
|-4,33
|Zorlu Enerji
|2,18
|1,40
|-21,30
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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