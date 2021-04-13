Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.000,100,00-6,17
İş Bankası (C)4,76-0,63-29,92
İş Bankası (Kur.)404.999,90

6,58
İş Fin.Kir.2,98-2,93-22,80
İş Girişim17,52-3,68-7,55
İş GMYO1,77-3,28-30,31
İş Y. Men. Değ.14,92-1,52-10,11
İş Yat. Ort.2,68-4,63-20,31
İşbir Holding8.000,005,81191,97
Işık Plastik35,56-3,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-6,67-14,04
İttifak Holding2,42-3,208,52
İz Hayvancılık Tarım17,26-1,71-4,11
İzmir Demir Çelik2,38-5,93-28,09
İzmir Fırça8,38-9,3150,72
Jantsa Jant Sanayi771,303,38134,07
Kafein Yazılım26,90-4,8825,82
Kaplamin24,70-3,97-26,92
Kardemir (A)6,07-2,412,02
Kardemir (B)6,10-2,2415,75
Kardemir (D)7,29-0,6826,12
Karel Elektronik26,26-2,0113,88
Karsan Otomotiv3,59-2,4510,46
Karsu Tekstil16,69-9,9895,20
Kartonsan59,30-2,23-37,36
Katmerciler Ekipman3,63-2,9417,86
Kent Gıda410,009,9515,30
Kerevitaş Gıda5,94-5,86-9,73
Kervan Gıda17,75-3,0634,27
Kervansaray Yat. Holding0,65-4,41-48,41
Kiler GMYO1,94-2,51-22,71
Klimasan Klima23,42-5,1138,01
Koç Holding18,30-1,40-13,35
Konfrut Gıda18,40-6,178,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,40-3,43197,30
Konya Çimento960,30-3,26-15,02
Kordsa Teknik Tekstil21,82-2,8540,32
Koza Altın112,400,4516,24
Koza Madencilik14,171,07-8,52
Körfez GMYO5,31-7,33-8,45
Kristal Kola2,58-4,09-34,18
Kron Telekomünikasyon64,95-4,3476,30
Kuştur Kuşadası Turizm224,40-9,8142,66
Kuyumcukent Gayrimenkul2,222,78-3,48
Kütahya Porselen54,952,238,92
Lider Faktoring2,87-4,33-15,84
Link Bilgisayar37,30-2,6117,02
Logo Yazılım160,80-0,7428,13
Lokman Hekim Sağlık15,75-2,8446,48
Lüks Kadife67,00-4,29131,83
Makina Takım3,42-5,000,29
Marka Yatırım Holding5,02-0,40-21,93
Marmaris Altınyunus189,60-5,2570,66
Marshall270,200,82-11,90
Martı GMYO2,271,79-17,45
Martı Otel1,87-3,61-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım49,569,99

Mavi Giyim42,702,35-18,20
Mazhar Zorlu Holding35,003,9211,18
Mega Polietilen6,98-2,38-8,88
Menderes Tekstil2,58-3,73-16,50
Merit Turizm205,00-6,39144,92
Merko Gıda7,21-3,35-16,55
Metemtur Otelcilik24,80-1,2012,22
Metro Holding1,96-2,97-5,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,23-3,04-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,043,03-12,45
Migros Ticaret37,92-2,77-11,40
Milpa4,35-2,90-5,43
Mistral GMYO4,85-2,612,97
MLP Sağlık20,74-1,894,38
MMC San. ve Tic. Yat.4,90-2,586,52
Mondi Tire Kutsan5,93-2,63-21,97
Naturel Enerji39,26-3,4010,16
Naturelgaz13,72-7,80

Net Holding5,080,9948,10
Netaş Telekom.24,86-3,19-11,47
Niğbaş Niğde Beton16,35-3,82-68,56
Nuh Çimento52,95-4,7710,25
Nurol GMYO15,08-1,95106,86
Odaş Elektrik3,47-2,25-11,03
Olmuksan-IP7,44-2,23-37,22
Orge Enerji Elektrik11,641,3957,72
Orma Orman Mahsulleri37,269,98153,13
Osmanlı Menkul32,48-4,194,98
Ostim Endüstriyel Yat2,50-2,72-9,22
Otokar342,60-0,2912,59
Oyak Çimento6,92-0,29-21,18
Oyak Yat. Ort.7,92-2,5813,96
Oylum Sınai Yatırımlar3,99-5,45-15,29
Özak GMYO4,70-2,29-7,84
Özbal Çelik Boru7,58-5,6015,73
Özderici GMYO1,76-3,30-20,72
Özerden Plastik7,50-4,82-16,67
Pamukova Elektrik35,901,0768,39
Panora GMYO6,81-3,1311,50
Papilon Savunma17,88-4,59-21,44
Park Elek.Madencilik5,30-3,64-1,30
Parsan30,04-3,5923,62
Pegasus66,90-2,19-10,32
Peker GMYO1,931,58-26,05
Penguen Gıda4,23-6,21-16,24
Pera GMYO1,58-3,07-9,80
Pergamon Dış Ticaret23,46-3,6228,00
Petkim5,93-1,5019,08
Petrokent Turizm2.185,00-7,03141,06
Pınar Et ve Un25,20-7,088,25
Pınar Su8,22-4,5310,63
Pınar Süt21,90-5,77-5,11
Plastikkart13,29-1,99-8,03
Polisan Holding2,93-3,30-23,79
Politeknik Metal320,10-0,22-21,10
Prizma Press Matbaacılık5,14-3,20-6,20
QNB Finans Fin. Kir.96,00-7,60-23,38
QNB Finansbank49,001,45-30,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri21,909,99

Ral Yatırım Holding3,64-2,67-18,02
Ray Sigorta12,15-2,17-21,36
Reysaş GMYO4,40-1,57-19,27
Reysaş Lojistik6,39-3,33-30,84
Rhea Girişim2,36-7,09-36,56
Rodrigo Tekstil20,705,3450,98
Royal Halı3,50-1,411,74
RTA Laboratuvarları32,16-1,056,21
Sabancı Holding8,11-2,05-26,45
Safkar Ege Soğutmacılık8,99-5,47-17,37
Sanel Mühendislik4,10-6,3919,88
Sanifoam Sünger17,00-4,3925,00
Sanko Pazarlama12,31-2,7631,10
Saray Matbaacılık7,11-0,42-18,93
Sarkuysan14,89-4,6768,44
Sasa Polyester41,74-2,02106,43
Say Yenilenebilir Enerji30,78-10,00261,69
Sekuro Plastik23,20-3,4166,19
Selçuk Ecza Deposu9,95-2,83-27,11
Selçuk Gıda4,13-3,95-17,07
Senkron Güvenlik39,466,9450,27
Serve Film Prodüksiyon16,47-0,182,94
Servet GMYO90,501,0015,43
Seyitler Kimya27,80-0,7110,80
Silverline Endüstri5,53-4,49-35,70
Sinpaş GMYO4,15-0,95-0,72
Smartiks Yazılım6,52-4,12-26,41
Sodaş Sodyum Sanayii31,60-7,0019,99
Söktaş4,39-4,15-13,75
Sönmez Filament36,46-9,98-48,06
Sönmez Pamuklu17,680,17-26,33
Sumaş Suni Tahta75,20-3,5946,73
Şeker Fin. Kir.8,15-6,1127,34
Şekerbank1,09-2,68-27,81
Şişe Cam7,20-0,69-1,50
Şok Marketler Ticaret13,20-3,014,60
T. Halk Bankası4,34-2,69-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,52-2,41-24,28
T.S.K.B.1,29-3,73-26,14
T.Tuborg17,60-0,85-2,60
Taç Tarım Ürünleri23,20-6,98120,32
Tat Gıda10,21-7,10-11,69
TAV Havalimanları19,27-2,18-9,53
Taze Kuru Gıda368,209,9870,23
Tek-Art Turizm1,54-3,75-23,76
Tekfen Holding14,73-2,00-10,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,840,85-7,36
Temapol Polimer Plastik14,29-5,3624,26
TGS Dış Ticaret14,62-0,8115,03
Tofaş Oto. Fab.30,18-3,27-2,37
Torunlar GMYO3,25-1,81-16,67
Trabzon Liman28,38-3,14-11,64
Trabzonspor Sportif1,990,00-18,44
Trend GMYO6,74-1,61-46,38
TSKB GMYO4,76-2,46-17,22
Tuğçelik7,12-2,20-11,88
Tukaş7,94-4,11-18,06
Turcas Petrol4,06-2,64-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,569,96

Turkcell14,55-1,49-9,63
Tümosan Motor ve Traktör21,261,7251,10
Tüpraş85,40-1,84-20,93
Türk Hava Yolları11,65-2,67-9,76
Türk İlaç Serum43,04-9,27

Türk Prysmian Kablo10,09-5,08-16,61
Türk Telekom6,40-0,16-23,03
Türk Traktör204,102,5619,80
Türker Proje Gayrimenkul147,30-4,1630,47
Türkiye Sigorta5,66-3,90-8,39
Ufuk Yatırım16,67-9,8924,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,51-3,436,37
Ulusoy Elektrik53,50-4,464,19
Ulusoy Un Sanayi7,37-7,3044,84
Umpaş Holding1,95-5,34-25,29
Uşak Seramik2,14-1,38-8,55
Utopya Turizm18,67-9,98-51,88
Uzertaş Boya43,00-1,96-24,03
Ülker Bisküvi21,12-0,56-8,73
Vakıf Fin. Kir.21,58-9,93406,57
Vakıf GMYO2,81-3,44-22,38
Vakıf Yat. Ort.7,47-1,971,49
Vakıflar Bankası3,39-1,45-28,03
Vakko Tekstil12,44-0,6490,80
Vanet Gıda7,24-5,61-6,34
Verusa Holding58,45-1,7629,60
Verusaturk Girisim24,10-2,9084,25
Vestel33,84-4,6860,68
Vestel Beyaz Eşya55,35-2,5535,40
Viking Kağıt6,71-1,76-25,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,81-6,8453,03
Yapı ve Kredi Bank.2,03-1,93-32,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.120,709,9366,71
Yataş16,64-2,8015,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,44-3,10-21,82
Yeni Gimat GMYO12,25-0,815,68
Yeşil GMYO1,17-1,68-15,22
Yeşil Yapı1,58-1,86-14,13
Yeşil Yatırım Holding94,401,51-1,00
Yibitaş İnşaat Malzeme14.247,90-1,40-8,67
Yonga Mobilya25,200,00-15,41
Yükselen Çelik4,77-2,65-8,83
Yünsa12,92-1,52-6,99
Zorlu Enerji2,03-1,93-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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