Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.700,00 -0,15 -1,97 İş Bankası (C) 4,83 -0,21 -28,89 İş Bankası (Kur.) 404.999,90 0,00 6,58 İş Fin.Kir. 3,10 -1,90 -19,69 İş Girişim 18,48 -2,84 -2,48 İş GMYO 1,84 -2,13 -27,56 İş Y. Men. Değ. 15,33 -3,04 -7,64 İş Yat. Ort. 2,83 -3,74 -15,85 İşbir Holding 7.450,00 -3,25 171,90 Işık Plastik 38,14 -4,36 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,09 -3,54 -4,39 İttifak Holding 2,62 -2,96 17,49 İz Hayvancılık Tarım 17,74 -3,59 -1,44 İzmir Demir Çelik 2,56 -3,40 -22,65 İzmir Fırça 9,43 -8,09 69,60 Jantsa Jant Sanayi 803,30 -3,09 143,78 Kafein Yazılım 28,26 1,65 32,18 Kaplamin 26,06 -2,69 -22,90 Kardemir (A) 6,13 3,55 3,03 Kardemir (B) 6,20 3,51 17,65 Kardemir (D) 7,23 -1,50 25,09 Karel Elektronik 27,68 1,39 20,03 Karsan Otomotiv 3,77 -0,26 16,00 Karsu Tekstil 15,93 -5,74 86,32 Kartonsan 62,40 -1,50 -34,09 Katmerciler Ekipman 3,99 0,25 29,55 Kent Gıda 370,00 9,14 4,05 Kerevitaş Gıda 6,34 4,45 -3,65 Kervan Gıda 18,42 1,38 39,33 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -5,71 -47,62 Kiler GMYO 2,06 -0,96 -17,93 Klimasan Klima 24,04 -5,50 41,66 Koç Holding 18,90 -1,82 -10,51 Konfrut Gıda 19,68 1,13 16,45 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,90 -0,40 212,08 Konya Çimento 1.012,10 -3,67 -10,43 Kordsa Teknik Tekstil 22,84 -1,04 46,88 Koza Altın 115,30 -0,26 19,23 Koza Madencilik 14,38 -1,37 -7,17 Körfez GMYO 5,92 -1,33 2,07 Kristal Kola 2,69 1,51 -31,38 Kron Telekomünikasyon 65,55 -2,89 77,93 Kuştur Kuşadası Turizm 240,00 -8,61 52,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,19 -3,10 -4,78 Kütahya Porselen 52,60 0,38 4,26 Lider Faktoring 3,04 -1,94 -10,85 Link Bilgisayar 39,06 -2,59 22,54 Logo Yazılım 168,40 -1,35 34,18 Lokman Hekim Sağlık 16,88 0,66 56,99 Lüks Kadife 73,95 1,37 155,88 Makina Takım 3,64 -2,93 6,74 Marka Yatırım Holding 5,25 -1,87 -18,35 Marmaris Altınyunus 202,00 -4,90 81,82 Marshall 269,00 -4,07 -12,29 Martı GMYO 2,23 -6,69 -18,91 Martı Otel 2,00 -3,85 -6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 45,06 9,96 Mavi Giyim 42,46 -3,02 -18,66 Mazhar Zorlu Holding 35,02 -1,68 11,25 Mega Polietilen 7,30 -2,14 -4,70 Menderes Tekstil 2,71 -1,81 -12,30 Merit Turizm 219,00 -8,75 161,65 Merko Gıda 7,68 5,35 -11,11 Metemtur Otelcilik 25,70 3,21 16,29 Metro Holding 2,02 -0,98 -2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 -1,64 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 -2,43 -13,73 Migros Ticaret 39,02 3,56 -8,83 Milpa 4,49 -0,88 -2,39 Mistral GMYO 4,99 3,31 5,94 MLP Sağlık 21,20 1,05 6,69 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 0,92 19,57 Mondi Tire Kutsan 6,15 -1,91 -19,08 Naturel Enerji 41,78 -0,95 17,23 Naturelgaz 16,17 -2,18 Net Holding 4,82 0,42 40,52 Netaş Telekom. 26,12 -1,21 -6,98 Niğbaş Niğde Beton 17,38 -3,07 -66,58 Nuh Çimento 56,40 -2,67 17,43 Nurol GMYO 15,34 -4,07 110,43 Odaş Elektrik 3,58 0,85 -8,21 Olmuksan-IP 7,68 -2,78 -35,19 Orge Enerji Elektrik 11,71 -2,34 58,67 Orma Orman Mahsulleri 33,50 8,77 127,58 Osmanlı Menkul 34,44 2,32 11,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,60 -1,89 -5,58 Otokar 353,00 -0,73 16,01 Oyak Çimento 7,03 -0,71 -19,93 Oyak Yat. Ort. 8,28 -3,50 19,14 Oylum Sınai Yatırımlar 4,25 2,66 -9,77 Özak GMYO 4,85 0,83 -4,90 Özbal Çelik Boru 8,33 -3,92 27,18 Özderici GMYO 1,85 -2,12 -16,67 Özerden Plastik 8,10 -0,98 -10,00 Pamukova Elektrik 39,90 8,72 87,15 Panora GMYO 7,01 0,72 14,77 Papilon Savunma 19,11 -2,20 -16,04 Park Elek.Madencilik 5,66 0,18 5,40 Parsan 31,48 -0,51 29,55 Pegasus 68,25 -1,80 -8,51 Peker GMYO 1,91 2,69 -26,82 Penguen Gıda 4,42 7,80 -12,48 Pera GMYO 1,69 -1,17 -3,52 Pergamon Dış Ticaret 24,62 -3,83 34,32 Petkim 6,07 1,00 21,89 Petrokent Turizm 2.449,90 -2,00 170,29 Pınar Et ve Un 26,64 4,47 14,43 Pınar Su 8,77 -0,34 18,03 Pınar Süt 23,06 3,87 -0,09 Plastikkart 13,97 -0,50 -3,32 Polisan Holding 3,08 -1,60 -19,89 Politeknik Metal 324,00 -0,31 -20,14 Prizma Press Matbaacılık 5,27 0,57 -3,83 QNB Finans Fin. Kir. 103,20 -6,18 -17,64 QNB Finansbank 50,70 -0,49 -27,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 19,91 10,00 Ral Yatırım Holding 3,74 -2,60 -15,77 Ray Sigorta 12,73 -2,23 -17,61 Reysaş GMYO 4,50 -2,39 -17,43 Reysaş Lojistik 6,75 -2,46 -26,95 Rhea Girişim 2,70 -4,26 -27,42 Rodrigo Tekstil 19,70 -3,62 43,69 Royal Halı 3,56 -1,39 3,49 RTA Laboratuvarları 31,36 -0,44 3,57 Sabancı Holding 8,44 -0,71 -23,45 Safkar Ege Soğutmacılık 9,75 -2,79 -10,39 Sanel Mühendislik 4,60 0,88 34,50 Sanifoam Sünger 18,20 -1,36 33,82 Sanko Pazarlama 12,93 1,25 37,70 Saray Matbaacılık 7,06 -0,56 -19,50 Sarkuysan 16,03 -0,68 81,33 Sasa Polyester 43,84 -0,81 116,82 Say Yenilenebilir Enerji 36,54 -3,79 329,38 Sekuro Plastik 25,44 -4,65 82,23 Selçuk Ecza Deposu 10,40 1,76 -23,81 Selçuk Gıda 4,28 2,64 -14,06 Senkron Güvenlik 38,98 -4,93 48,44 Serve Film Prodüksiyon 17,21 0,00 7,56 Servet GMYO 92,00 -2,08 17,35 Seyitler Kimya 29,00 -4,54 15,58 Silverline Endüstri 6,01 -2,12 -30,12 Sinpaş GMYO 4,21 0,96 0,72 Smartiks Yazılım 6,93 -0,72 -21,78 Sodaş Sodyum Sanayii 34,10 -3,18 29,48 Söktaş 4,69 3,08 -7,86 Sönmez Filament 40,50 -10,00 -42,31 Sönmez Pamuklu 17,85 -8,84 -25,62 Sumaş Suni Tahta 79,00 2,60 54,15 Şeker Fin. Kir. 8,73 -2,89 36,41 Şekerbank 1,12 -1,75 -25,83 Şişe Cam 7,29 0,00 -0,27 Şok Marketler Ticaret 13,61 4,61 7,84 T. Halk Bankası 4,62 1,76 -16,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,00 0,00 -19,51 T.S.K.B. 1,36 0,74 -22,13 T.Tuborg 17,77 -1,28 -1,66 Taç Tarım Ürünleri 25,00 4,17 137,42 Tat Gıda 10,96 6,41 -5,20 TAV Havalimanları 19,66 -1,99 -7,70 Taze Kuru Gıda 334,80 9,99 54,79 Tek-Art Turizm 1,66 -1,78 -17,82 Tekfen Holding 15,39 1,58 -6,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,97 -1,72 -6,34 Temapol Polimer Plastik 15,63 -5,10 35,91 TGS Dış Ticaret 15,00 -3,29 18,02 Tofaş Oto. Fab. 31,66 -1,98 2,42 Torunlar GMYO 3,17 -0,63 -18,72 Trabzon Liman 29,58 -1,99 -7,91 Trabzonspor Sportif 2,01 -3,37 -17,62 Trend GMYO 6,84 -1,01 -45,58 TSKB GMYO 5,12 -2,85 -10,96 Tuğçelik 7,52 -1,05 -6,93 Tukaş 8,39 4,88 -13,42 Turcas Petrol 4,25 0,24 -12,37 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,97 9,99 Turkcell 15,16 0,26 -5,84 Tümosan Motor ve Traktör 21,78 -2,51 54,80 Tüpraş 87,65 -1,13 -18,84 Türk Hava Yolları 11,77 -1,42 -8,83 Türk İlaç Serum 49,74 -5,62 Türk Prysmian Kablo 10,88 -2,77 -10,08 Türk Telekom 6,61 -0,90 -20,51 Türk Traktör 202,80 -2,27 19,03 Türker Proje Gayrimenkul 148,40 1,02 31,44 Türkiye Sigorta 6,00 1,01 -2,88 Ufuk Yatırım 19,00 0,37 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,88 -4,69 15,09 Ulusoy Elektrik 55,50 -1,86 8,08 Ulusoy Un Sanayi 7,99 4,72 57,02 Umpaş Holding 2,10 6,06 -19,54 Uşak Seramik 2,24 -2,18 -4,27 Utopya Turizm 21,60 9,98 -44,33 Uzertaş Boya 42,10 -8,44 -25,62 Ülker Bisküvi 21,74 1,30 -6,05 Vakıf Fin. Kir. 24,66 1,07 478,87 Vakıf GMYO 2,95 -2,32 -18,51 Vakıf Yat. Ort. 7,69 -1,03 4,48 Vakıflar Bankası 3,47 0,00 -26,33 Vakko Tekstil 12,33 -7,43 89,11 Vanet Gıda 7,41 6,16 -4,14 Verusa Holding 61,30 -1,92 35,92 Verusaturk Girisim 24,96 -1,34 90,83 Vestel 36,26 -0,06 72,17 Vestel Beyaz Eşya 57,40 -1,54 40,41 Viking Kağıt 6,92 -3,08 -23,11 Yapı Kredi Koray GMYO 7,44 1,78 67,19 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -0,95 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 109,80 9,96 51,66 Yataş 17,38 0,81 20,28 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,67 -1,87 -16,59 Yeni Gimat GMYO 12,50 -0,79 7,83 Yeşil GMYO 1,22 -3,94 -11,59 Yeşil Yapı 1,67 -4,02 -9,24 Yeşil Yatırım Holding 96,10 -4,85 0,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.311,10 -6,16 -8,26 Yonga Mobilya 24,04 -7,54 -19,30 Yükselen Çelik 5,01 1,42 -4,24 Yünsa 13,39 -2,97 -3,61 Zorlu Enerji 2,10 -1,87 -24,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara