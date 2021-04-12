Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.700,00-0,15-1,97
İş Bankası (C)4,83-0,21-28,89
İş Bankası (Kur.)404.999,900,006,58
İş Fin.Kir.3,10-1,90-19,69
İş Girişim18,48-2,84-2,48
İş GMYO1,84-2,13-27,56
İş Y. Men. Değ.15,33-3,04-7,64
İş Yat. Ort.2,83-3,74-15,85
İşbir Holding7.450,00-3,25171,90
Işık Plastik38,14-4,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,09-3,54-4,39
İttifak Holding2,62-2,9617,49
İz Hayvancılık Tarım17,74-3,59-1,44
İzmir Demir Çelik2,56-3,40-22,65
İzmir Fırça9,43-8,0969,60
Jantsa Jant Sanayi803,30-3,09143,78
Kafein Yazılım28,261,6532,18
Kaplamin26,06-2,69-22,90
Kardemir (A)6,133,553,03
Kardemir (B)6,203,5117,65
Kardemir (D)7,23-1,5025,09
Karel Elektronik27,681,3920,03
Karsan Otomotiv3,77-0,2616,00
Karsu Tekstil15,93-5,7486,32
Kartonsan62,40-1,50-34,09
Katmerciler Ekipman3,990,2529,55
Kent Gıda370,009,144,05
Kerevitaş Gıda6,344,45-3,65
Kervan Gıda18,421,3839,33
Kervansaray Yat. Holding0,66-5,71-47,62
Kiler GMYO2,06-0,96-17,93
Klimasan Klima24,04-5,5041,66
Koç Holding18,90-1,82-10,51
Konfrut Gıda19,681,1316,45
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,90-0,40212,08
Konya Çimento1.012,10-3,67-10,43
Kordsa Teknik Tekstil22,84-1,0446,88
Koza Altın115,30-0,2619,23
Koza Madencilik14,38-1,37-7,17
Körfez GMYO5,92-1,332,07
Kristal Kola2,691,51-31,38
Kron Telekomünikasyon65,55-2,8977,93
Kuştur Kuşadası Turizm240,00-8,6152,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,19-3,10-4,78
Kütahya Porselen52,600,384,26
Lider Faktoring3,04-1,94-10,85
Link Bilgisayar39,06-2,5922,54
Logo Yazılım168,40-1,3534,18
Lokman Hekim Sağlık16,880,6656,99
Lüks Kadife73,951,37155,88
Makina Takım3,64-2,936,74
Marka Yatırım Holding5,25-1,87-18,35
Marmaris Altınyunus202,00-4,9081,82
Marshall269,00-4,07-12,29
Martı GMYO2,23-6,69-18,91
Martı Otel2,00-3,85-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım45,069,96

Mavi Giyim42,46-3,02-18,66
Mazhar Zorlu Holding35,02-1,6811,25
Mega Polietilen7,30-2,14-4,70
Menderes Tekstil2,71-1,81-12,30
Merit Turizm219,00-8,75161,65
Merko Gıda7,685,35-11,11
Metemtur Otelcilik25,703,2116,29
Metro Holding2,02-0,98-2,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,40-1,64-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-2,43-13,73
Migros Ticaret39,023,56-8,83
Milpa4,49-0,88-2,39
Mistral GMYO4,993,315,94
MLP Sağlık21,201,056,69
MMC San. ve Tic. Yat.5,500,9219,57
Mondi Tire Kutsan6,15-1,91-19,08
Naturel Enerji41,78-0,9517,23
Naturelgaz16,17-2,18

Net Holding4,820,4240,52
Netaş Telekom.26,12-1,21-6,98
Niğbaş Niğde Beton17,38-3,07-66,58
Nuh Çimento56,40-2,6717,43
Nurol GMYO15,34-4,07110,43
Odaş Elektrik3,580,85-8,21
Olmuksan-IP7,68-2,78-35,19
Orge Enerji Elektrik11,71-2,3458,67
Orma Orman Mahsulleri33,508,77127,58
Osmanlı Menkul34,442,3211,31
Ostim Endüstriyel Yat2,60-1,89-5,58
Otokar353,00-0,7316,01
Oyak Çimento7,03-0,71-19,93
Oyak Yat. Ort.8,28-3,5019,14
Oylum Sınai Yatırımlar4,252,66-9,77
Özak GMYO4,850,83-4,90
Özbal Çelik Boru8,33-3,9227,18
Özderici GMYO1,85-2,12-16,67
Özerden Plastik8,10-0,98-10,00
Pamukova Elektrik39,908,7287,15
Panora GMYO7,010,7214,77
Papilon Savunma19,11-2,20-16,04
Park Elek.Madencilik5,660,185,40
Parsan31,48-0,5129,55
Pegasus68,25-1,80-8,51
Peker GMYO1,912,69-26,82
Penguen Gıda4,427,80-12,48
Pera GMYO1,69-1,17-3,52
Pergamon Dış Ticaret24,62-3,8334,32
Petkim6,071,0021,89
Petrokent Turizm2.449,90-2,00170,29
Pınar Et ve Un26,644,4714,43
Pınar Su8,77-0,3418,03
Pınar Süt23,063,87-0,09
Plastikkart13,97-0,50-3,32
Polisan Holding3,08-1,60-19,89
Politeknik Metal324,00-0,31-20,14
Prizma Press Matbaacılık5,270,57-3,83
QNB Finans Fin. Kir.103,20-6,18-17,64
QNB Finansbank50,70-0,49-27,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri19,9110,00

Ral Yatırım Holding3,74-2,60-15,77
Ray Sigorta12,73-2,23-17,61
Reysaş GMYO4,50-2,39-17,43
Reysaş Lojistik6,75-2,46-26,95
Rhea Girişim2,70-4,26-27,42
Rodrigo Tekstil19,70-3,6243,69
Royal Halı3,56-1,393,49
RTA Laboratuvarları31,36-0,443,57
Sabancı Holding8,44-0,71-23,45
Safkar Ege Soğutmacılık9,75-2,79-10,39
Sanel Mühendislik4,600,8834,50
Sanifoam Sünger18,20-1,3633,82
Sanko Pazarlama12,931,2537,70
Saray Matbaacılık7,06-0,56-19,50
Sarkuysan16,03-0,6881,33
Sasa Polyester43,84-0,81116,82
Say Yenilenebilir Enerji36,54-3,79329,38
Sekuro Plastik25,44-4,6582,23
Selçuk Ecza Deposu10,401,76-23,81
Selçuk Gıda4,282,64-14,06
Senkron Güvenlik38,98-4,9348,44
Serve Film Prodüksiyon17,210,007,56
Servet GMYO92,00-2,0817,35
Seyitler Kimya29,00-4,5415,58
Silverline Endüstri6,01-2,12-30,12
Sinpaş GMYO4,210,960,72
Smartiks Yazılım6,93-0,72-21,78
Sodaş Sodyum Sanayii34,10-3,1829,48
Söktaş4,693,08-7,86
Sönmez Filament40,50-10,00-42,31
Sönmez Pamuklu17,85-8,84-25,62
Sumaş Suni Tahta79,002,6054,15
Şeker Fin. Kir.8,73-2,8936,41
Şekerbank1,12-1,75-25,83
Şişe Cam7,290,00-0,27
Şok Marketler Ticaret13,614,617,84
T. Halk Bankası4,621,76-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,000,00-19,51
T.S.K.B.1,360,74-22,13
T.Tuborg17,77-1,28-1,66
Taç Tarım Ürünleri25,004,17137,42
Tat Gıda10,966,41-5,20
TAV Havalimanları19,66-1,99-7,70
Taze Kuru Gıda334,809,9954,79
Tek-Art Turizm1,66-1,78-17,82
Tekfen Holding15,391,58-6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,97-1,72-6,34
Temapol Polimer Plastik15,63-5,1035,91
TGS Dış Ticaret15,00-3,2918,02
Tofaş Oto. Fab.31,66-1,982,42
Torunlar GMYO3,17-0,63-18,72
Trabzon Liman29,58-1,99-7,91
Trabzonspor Sportif2,01-3,37-17,62
Trend GMYO6,84-1,01-45,58
TSKB GMYO5,12-2,85-10,96
Tuğçelik7,52-1,05-6,93
Tukaş8,394,88-13,42
Turcas Petrol4,250,24-12,37
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,979,99

Turkcell15,160,26-5,84
Tümosan Motor ve Traktör21,78-2,5154,80
Tüpraş87,65-1,13-18,84
Türk Hava Yolları11,77-1,42-8,83
Türk İlaç Serum49,74-5,62

Türk Prysmian Kablo10,88-2,77-10,08
Türk Telekom6,61-0,90-20,51
Türk Traktör202,80-2,2719,03
Türker Proje Gayrimenkul148,401,0231,44
Türkiye Sigorta6,001,01-2,88
Ufuk Yatırım19,000,3741,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,88-4,6915,09
Ulusoy Elektrik55,50-1,868,08
Ulusoy Un Sanayi7,994,7257,02
Umpaş Holding2,106,06-19,54
Uşak Seramik2,24-2,18-4,27
Utopya Turizm21,609,98-44,33
Uzertaş Boya42,10-8,44-25,62
Ülker Bisküvi21,741,30-6,05
Vakıf Fin. Kir.24,661,07478,87
Vakıf GMYO2,95-2,32-18,51
Vakıf Yat. Ort.7,69-1,034,48
Vakıflar Bankası3,470,00-26,33
Vakko Tekstil12,33-7,4389,11
Vanet Gıda7,416,16-4,14
Verusa Holding61,30-1,9235,92
Verusaturk Girisim24,96-1,3490,83
Vestel36,26-0,0672,17
Vestel Beyaz Eşya57,40-1,5440,41
Viking Kağıt6,92-3,08-23,11
Yapı Kredi Koray GMYO7,441,7867,19
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,95-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.109,809,9651,66
Yataş17,380,8120,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,67-1,87-16,59
Yeni Gimat GMYO12,50-0,797,83
Yeşil GMYO1,22-3,94-11,59
Yeşil Yapı1,67-4,02-9,24
Yeşil Yatırım Holding96,10-4,850,79
Yibitaş İnşaat Malzeme14.311,10-6,16-8,26
Yonga Mobilya24,04-7,54-19,30
Yükselen Çelik5,011,42-4,24
Yünsa13,39-2,97-3,61
Zorlu Enerji2,10-1,87-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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