Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.700,00
|-0,15
|-1,97
|İş Bankası (C)
|4,83
|-0,21
|-28,89
|İş Bankası (Kur.)
|404.999,90
|0,00
|6,58
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-1,90
|-19,69
|İş Girişim
|18,48
|-2,84
|-2,48
|İş GMYO
|1,84
|-2,13
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|15,33
|-3,04
|-7,64
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-3,74
|-15,85
|İşbir Holding
|7.450,00
|-3,25
|171,90
|Işık Plastik
|38,14
|-4,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,09
|-3,54
|-4,39
|İttifak Holding
|2,62
|-2,96
|17,49
|İz Hayvancılık Tarım
|17,74
|-3,59
|-1,44
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|-3,40
|-22,65
|İzmir Fırça
|9,43
|-8,09
|69,60
|Jantsa Jant Sanayi
|803,30
|-3,09
|143,78
|Kafein Yazılım
|28,26
|1,65
|32,18
|Kaplamin
|26,06
|-2,69
|-22,90
|Kardemir (A)
|6,13
|3,55
|3,03
|Kardemir (B)
|6,20
|3,51
|17,65
|Kardemir (D)
|7,23
|-1,50
|25,09
|Karel Elektronik
|27,68
|1,39
|20,03
|Karsan Otomotiv
|3,77
|-0,26
|16,00
|Karsu Tekstil
|15,93
|-5,74
|86,32
|Kartonsan
|62,40
|-1,50
|-34,09
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|0,25
|29,55
|Kent Gıda
|370,00
|9,14
|4,05
|Kerevitaş Gıda
|6,34
|4,45
|-3,65
|Kervan Gıda
|18,42
|1,38
|39,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-5,71
|-47,62
|Kiler GMYO
|2,06
|-0,96
|-17,93
|Klimasan Klima
|24,04
|-5,50
|41,66
|Koç Holding
|18,90
|-1,82
|-10,51
|Konfrut Gıda
|19,68
|1,13
|16,45
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,90
|-0,40
|212,08
|Konya Çimento
|1.012,10
|-3,67
|-10,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,84
|-1,04
|46,88
|Koza Altın
|115,30
|-0,26
|19,23
|Koza Madencilik
|14,38
|-1,37
|-7,17
|Körfez GMYO
|5,92
|-1,33
|2,07
|Kristal Kola
|2,69
|1,51
|-31,38
|Kron Telekomünikasyon
|65,55
|-2,89
|77,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|240,00
|-8,61
|52,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,19
|-3,10
|-4,78
|Kütahya Porselen
|52,60
|0,38
|4,26
|Lider Faktoring
|3,04
|-1,94
|-10,85
|Link Bilgisayar
|39,06
|-2,59
|22,54
|Logo Yazılım
|168,40
|-1,35
|34,18
|Lokman Hekim Sağlık
|16,88
|0,66
|56,99
|Lüks Kadife
|73,95
|1,37
|155,88
|Makina Takım
|3,64
|-2,93
|6,74
|Marka Yatırım Holding
|5,25
|-1,87
|-18,35
|Marmaris Altınyunus
|202,00
|-4,90
|81,82
|Marshall
|269,00
|-4,07
|-12,29
|Martı GMYO
|2,23
|-6,69
|-18,91
|Martı Otel
|2,00
|-3,85
|-6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|45,06
|9,96
|Mavi Giyim
|42,46
|-3,02
|-18,66
|Mazhar Zorlu Holding
|35,02
|-1,68
|11,25
|Mega Polietilen
|7,30
|-2,14
|-4,70
|Menderes Tekstil
|2,71
|-1,81
|-12,30
|Merit Turizm
|219,00
|-8,75
|161,65
|Merko Gıda
|7,68
|5,35
|-11,11
|Metemtur Otelcilik
|25,70
|3,21
|16,29
|Metro Holding
|2,02
|-0,98
|-2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|-1,64
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|-2,43
|-13,73
|Migros Ticaret
|39,02
|3,56
|-8,83
|Milpa
|4,49
|-0,88
|-2,39
|Mistral GMYO
|4,99
|3,31
|5,94
|MLP Sağlık
|21,20
|1,05
|6,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|0,92
|19,57
|Mondi Tire Kutsan
|6,15
|-1,91
|-19,08
|Naturel Enerji
|41,78
|-0,95
|17,23
|Naturelgaz
|16,17
|-2,18
|Net Holding
|4,82
|0,42
|40,52
|Netaş Telekom.
|26,12
|-1,21
|-6,98
|Niğbaş Niğde Beton
|17,38
|-3,07
|-66,58
|Nuh Çimento
|56,40
|-2,67
|17,43
|Nurol GMYO
|15,34
|-4,07
|110,43
|Odaş Elektrik
|3,58
|0,85
|-8,21
|Olmuksan-IP
|7,68
|-2,78
|-35,19
|Orge Enerji Elektrik
|11,71
|-2,34
|58,67
|Orma Orman Mahsulleri
|33,50
|8,77
|127,58
|Osmanlı Menkul
|34,44
|2,32
|11,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,60
|-1,89
|-5,58
|Otokar
|353,00
|-0,73
|16,01
|Oyak Çimento
|7,03
|-0,71
|-19,93
|Oyak Yat. Ort.
|8,28
|-3,50
|19,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,25
|2,66
|-9,77
|Özak GMYO
|4,85
|0,83
|-4,90
|Özbal Çelik Boru
|8,33
|-3,92
|27,18
|Özderici GMYO
|1,85
|-2,12
|-16,67
|Özerden Plastik
|8,10
|-0,98
|-10,00
|Pamukova Elektrik
|39,90
|8,72
|87,15
|Panora GMYO
|7,01
|0,72
|14,77
|Papilon Savunma
|19,11
|-2,20
|-16,04
|Park Elek.Madencilik
|5,66
|0,18
|5,40
|Parsan
|31,48
|-0,51
|29,55
|Pegasus
|68,25
|-1,80
|-8,51
|Peker GMYO
|1,91
|2,69
|-26,82
|Penguen Gıda
|4,42
|7,80
|-12,48
|Pera GMYO
|1,69
|-1,17
|-3,52
|Pergamon Dış Ticaret
|24,62
|-3,83
|34,32
|Petkim
|6,07
|1,00
|21,89
|Petrokent Turizm
|2.449,90
|-2,00
|170,29
|Pınar Et ve Un
|26,64
|4,47
|14,43
|Pınar Su
|8,77
|-0,34
|18,03
|Pınar Süt
|23,06
|3,87
|-0,09
|Plastikkart
|13,97
|-0,50
|-3,32
|Polisan Holding
|3,08
|-1,60
|-19,89
|Politeknik Metal
|324,00
|-0,31
|-20,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,27
|0,57
|-3,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,20
|-6,18
|-17,64
|QNB Finansbank
|50,70
|-0,49
|-27,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|19,91
|10,00
|Ral Yatırım Holding
|3,74
|-2,60
|-15,77
|Ray Sigorta
|12,73
|-2,23
|-17,61
|Reysaş GMYO
|4,50
|-2,39
|-17,43
|Reysaş Lojistik
|6,75
|-2,46
|-26,95
|Rhea Girişim
|2,70
|-4,26
|-27,42
|Rodrigo Tekstil
|19,70
|-3,62
|43,69
|Royal Halı
|3,56
|-1,39
|3,49
|RTA Laboratuvarları
|31,36
|-0,44
|3,57
|Sabancı Holding
|8,44
|-0,71
|-23,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,75
|-2,79
|-10,39
|Sanel Mühendislik
|4,60
|0,88
|34,50
|Sanifoam Sünger
|18,20
|-1,36
|33,82
|Sanko Pazarlama
|12,93
|1,25
|37,70
|Saray Matbaacılık
|7,06
|-0,56
|-19,50
|Sarkuysan
|16,03
|-0,68
|81,33
|Sasa Polyester
|43,84
|-0,81
|116,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|36,54
|-3,79
|329,38
|Sekuro Plastik
|25,44
|-4,65
|82,23
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|1,76
|-23,81
|Selçuk Gıda
|4,28
|2,64
|-14,06
|Senkron Güvenlik
|38,98
|-4,93
|48,44
|Serve Film Prodüksiyon
|17,21
|0,00
|7,56
|Servet GMYO
|92,00
|-2,08
|17,35
|Seyitler Kimya
|29,00
|-4,54
|15,58
|Silverline Endüstri
|6,01
|-2,12
|-30,12
|Sinpaş GMYO
|4,21
|0,96
|0,72
|Smartiks Yazılım
|6,93
|-0,72
|-21,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,10
|-3,18
|29,48
|Söktaş
|4,69
|3,08
|-7,86
|Sönmez Filament
|40,50
|-10,00
|-42,31
|Sönmez Pamuklu
|17,85
|-8,84
|-25,62
|Sumaş Suni Tahta
|79,00
|2,60
|54,15
|Şeker Fin. Kir.
|8,73
|-2,89
|36,41
|Şekerbank
|1,12
|-1,75
|-25,83
|Şişe Cam
|7,29
|0,00
|-0,27
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|4,61
|7,84
|T. Halk Bankası
|4,62
|1,76
|-16,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,00
|0,00
|-19,51
|T.S.K.B.
|1,36
|0,74
|-22,13
|T.Tuborg
|17,77
|-1,28
|-1,66
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|4,17
|137,42
|Tat Gıda
|10,96
|6,41
|-5,20
|TAV Havalimanları
|19,66
|-1,99
|-7,70
|Taze Kuru Gıda
|334,80
|9,99
|54,79
|Tek-Art Turizm
|1,66
|-1,78
|-17,82
|Tekfen Holding
|15,39
|1,58
|-6,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,97
|-1,72
|-6,34
|Temapol Polimer Plastik
|15,63
|-5,10
|35,91
|TGS Dış Ticaret
|15,00
|-3,29
|18,02
|Tofaş Oto. Fab.
|31,66
|-1,98
|2,42
|Torunlar GMYO
|3,17
|-0,63
|-18,72
|Trabzon Liman
|29,58
|-1,99
|-7,91
|Trabzonspor Sportif
|2,01
|-3,37
|-17,62
|Trend GMYO
|6,84
|-1,01
|-45,58
|TSKB GMYO
|5,12
|-2,85
|-10,96
|Tuğçelik
|7,52
|-1,05
|-6,93
|Tukaş
|8,39
|4,88
|-13,42
|Turcas Petrol
|4,25
|0,24
|-12,37
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|15,97
|9,99
|Turkcell
|15,16
|0,26
|-5,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,78
|-2,51
|54,80
|Tüpraş
|87,65
|-1,13
|-18,84
|Türk Hava Yolları
|11,77
|-1,42
|-8,83
|Türk İlaç Serum
|49,74
|-5,62
|Türk Prysmian Kablo
|10,88
|-2,77
|-10,08
|Türk Telekom
|6,61
|-0,90
|-20,51
|Türk Traktör
|202,80
|-2,27
|19,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,40
|1,02
|31,44
|Türkiye Sigorta
|6,00
|1,01
|-2,88
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,37
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,88
|-4,69
|15,09
|Ulusoy Elektrik
|55,50
|-1,86
|8,08
|Ulusoy Un Sanayi
|7,99
|4,72
|57,02
|Umpaş Holding
|2,10
|6,06
|-19,54
|Uşak Seramik
|2,24
|-2,18
|-4,27
|Utopya Turizm
|21,60
|9,98
|-44,33
|Uzertaş Boya
|42,10
|-8,44
|-25,62
|Ülker Bisküvi
|21,74
|1,30
|-6,05
|Vakıf Fin. Kir.
|24,66
|1,07
|478,87
|Vakıf GMYO
|2,95
|-2,32
|-18,51
|Vakıf Yat. Ort.
|7,69
|-1,03
|4,48
|Vakıflar Bankası
|3,47
|0,00
|-26,33
|Vakko Tekstil
|12,33
|-7,43
|89,11
|Vanet Gıda
|7,41
|6,16
|-4,14
|Verusa Holding
|61,30
|-1,92
|35,92
|Verusaturk Girisim
|24,96
|-1,34
|90,83
|Vestel
|36,26
|-0,06
|72,17
|Vestel Beyaz Eşya
|57,40
|-1,54
|40,41
|Viking Kağıt
|6,92
|-3,08
|-23,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,44
|1,78
|67,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-0,95
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|109,80
|9,96
|51,66
|Yataş
|17,38
|0,81
|20,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,67
|-1,87
|-16,59
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|-0,79
|7,83
|Yeşil GMYO
|1,22
|-3,94
|-11,59
|Yeşil Yapı
|1,67
|-4,02
|-9,24
|Yeşil Yatırım Holding
|96,10
|-4,85
|0,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.311,10
|-6,16
|-8,26
|Yonga Mobilya
|24,04
|-7,54
|-19,30
|Yükselen Çelik
|5,01
|1,42
|-4,24
|Yünsa
|13,39
|-2,97
|-3,61
|Zorlu Enerji
|2,10
|-1,87
|-24,19
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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