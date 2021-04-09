Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.720,00 0,05 -1,93 İş Bankası (C) 4,86 -1,42 -28,45 İş Bankası (Kur.) 449.999,90 18,42 İş Fin.Kir. 3,24 -0,92 -16,06 İş Girişim 19,13 -2,10 0,95 İş GMYO 1,94 -1,52 -23,62 İş Y. Men. Değ. 16,28 0,49 -1,91 İş Yat. Ort. 2,99 -1,64 -11,09 İşbir Holding 8.000,00 -5,88 191,97 Işık Plastik 41,08 -2,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,15 -1,71 0,88 İttifak Holding 2,87 8,71 28,70 İz Hayvancılık Tarım 18,58 1,42 3,22 İzmir Demir Çelik 2,63 0,38 -20,53 İzmir Fırça 10,02 4,16 80,22 Jantsa Jant Sanayi 863,00 1,53 161,90 Kafein Yazılım 28,40 -0,49 32,83 Kaplamin 27,16 -1,67 -19,64 Kardemir (A) 6,15 0,82 3,36 Kardemir (B) 6,13 0,33 16,32 Kardemir (D) 7,49 0,81 29,58 Karel Elektronik 28,34 -0,21 22,90 Karsan Otomotiv 3,97 2,32 22,15 Karsu Tekstil 17,00 -8,11 98,83 Kartonsan 64,40 -1,60 -31,98 Katmerciler Ekipman 4,00 4,99 29,87 Kent Gıda 340,00 1,16 -4,39 Kerevitaş Gıda 6,13 2,17 -6,84 Kervan Gıda 18,06 -1,74 36,61 Kervansaray Yat. Holding 0,71 0,00 -43,65 Kiler GMYO 2,13 -0,47 -15,14 Klimasan Klima 25,96 -2,04 52,98 Koç Holding 19,32 -1,18 -8,52 Konfrut Gıda 19,36 -2,42 14,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,25 -1,66 200,89 Konya Çimento 1.073,20 -0,68 -5,03 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 -0,67 52,03 Koza Altın 117,10 -0,76 21,10 Koza Madencilik 14,58 -1,15 -5,87 Körfez GMYO 6,16 -2,53 6,21 Kristal Kola 2,72 1,12 -30,61 Kron Telekomünikasyon 63,20 2,93 71,55 Kuştur Kuşadası Turizm 274,00 1,48 74,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 -2,97 -0,43 Kütahya Porselen 54,95 -1,17 8,92 Lider Faktoring 3,18 -1,55 -6,74 Link Bilgisayar 40,78 -1,97 27,94 Logo Yazılım 174,70 -0,11 39,20 Lokman Hekim Sağlık 16,95 -1,45 57,64 Lüks Kadife 73,00 0,34 152,60 Makina Takım 3,82 -0,78 12,02 Marka Yatırım Holding 5,52 -1,25 -14,15 Marmaris Altınyunus 216,70 -3,73 95,05 Marshall 282,00 -4,76 -8,05 Martı GMYO 2,51 -5,28 -8,73 Martı Otel 2,14 -2,28 0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 40,98 9,98 Mavi Giyim 45,04 0,09 -13,72 Mazhar Zorlu Holding 38,00 -0,26 20,71 Mega Polietilen 7,60 -1,94 -0,78 Menderes Tekstil 2,86 -1,72 -7,44 Merit Turizm 245,00 0,00 192,71 Merko Gıda 7,38 -2,25 -14,58 Metemtur Otelcilik 25,24 -1,79 14,21 Metro Holding 2,12 0,00 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 -1,95 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 -2,36 -11,16 Migros Ticaret 38,56 -0,92 -9,91 Milpa 4,64 -1,49 0,87 Mistral GMYO 5,00 5,93 6,16 MLP Sağlık 21,78 -0,37 9,61 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 3,95 31,52 Mondi Tire Kutsan 6,46 -0,15 -15,00 Naturel Enerji 42,18 -1,91 18,35 Naturelgaz 16,53 9,98 Net Holding 4,84 2,54 41,11 Netaş Telekom. 27,24 -0,58 -2,99 Niğbaş Niğde Beton 18,00 -0,66 -65,38 Nuh Çimento 58,25 0,43 21,28 Nurol GMYO 16,19 -0,06 122,09 Odaş Elektrik 3,56 0,00 -8,72 Olmuksan-IP 7,76 0,91 -34,51 Orge Enerji Elektrik 11,99 -1,56 62,47 Orma Orman Mahsulleri 30,84 9,99 109,51 Osmanlı Menkul 35,44 0,40 14,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,69 -0,74 -2,32 Otokar 368,90 -0,24 21,23 Oyak Çimento 7,17 -0,69 -18,34 Oyak Yat. Ort. 8,66 -1,48 24,60 Oylum Sınai Yatırımlar 4,23 -0,70 -10,19 Özak GMYO 4,95 -0,20 -2,94 Özbal Çelik Boru 8,67 -2,03 32,37 Özderici GMYO 1,94 -1,52 -12,61 Özerden Plastik 8,36 -0,24 -7,11 Pamukova Elektrik 38,36 -3,96 79,92 Panora GMYO 7,12 1,14 16,57 Papilon Savunma 20,52 2,60 -9,84 Park Elek.Madencilik 5,83 -0,17 8,57 Parsan 32,10 -1,41 32,10 Pegasus 70,90 -2,21 -4,96 Peker GMYO 1,90 -2,06 -27,20 Penguen Gıda 4,22 1,20 -16,44 Pera GMYO 1,72 -1,71 -1,81 Pergamon Dış Ticaret 25,98 -0,99 41,74 Petkim 6,08 -0,33 22,09 Petrokent Turizm 2.594,00 3,35 186,19 Pınar Et ve Un 25,44 0,47 9,28 Pınar Su 8,80 0,23 18,44 Pınar Süt 22,28 -2,28 -3,47 Plastikkart 14,22 -0,63 -1,59 Polisan Holding 3,21 0,94 -16,51 Politeknik Metal 325,50 -0,82 -19,77 Prizma Press Matbaacılık 5,38 -1,10 -1,82 QNB Finans Fin. Kir. 111,20 0,18 -11,25 QNB Finansbank 51,10 -2,67 -27,36 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 18,10 Ral Yatırım Holding 3,80 0,00 -14,41 Ray Sigorta 13,14 -2,23 -14,95 Reysaş GMYO 4,75 1,28 -12,84 Reysaş Lojistik 7,02 3,08 -24,03 Rhea Girişim 2,89 -1,70 -22,31 Rodrigo Tekstil 20,50 -1,63 49,53 Royal Halı 3,63 0,00 5,52 RTA Laboratuvarları 31,28 4,97 3,30 Sabancı Holding 8,59 -0,69 -22,09 Safkar Ege Soğutmacılık 10,14 -1,36 -6,80 Sanel Mühendislik 4,80 1,48 40,35 Sanifoam Sünger 18,40 -0,65 35,29 Sanko Pazarlama 12,80 3,81 36,32 Saray Matbaacılık 7,15 4,84 -18,47 Sarkuysan 15,66 -1,88 77,15 Sasa Polyester 44,98 -0,62 122,45 Say Yenilenebilir Enerji 38,08 5,90 347,47 Sekuro Plastik 27,40 -4,46 96,28 Selçuk Ecza Deposu 10,43 -1,60 -23,59 Selçuk Gıda 4,25 -2,75 -14,66 Senkron Güvenlik 41,74 -0,05 58,95 Serve Film Prodüksiyon 17,00 -5,56 6,25 Servet GMYO 95,75 -1,24 22,13 Seyitler Kimya 31,98 -0,62 27,46 Silverline Endüstri 6,34 -5,51 -26,28 Sinpaş GMYO 4,21 0,72 0,72 Smartiks Yazılım 7,07 0,71 -20,20 Sodaş Sodyum Sanayii 35,22 0,00 33,73 Söktaş 4,71 -1,87 -7,47 Sönmez Filament 45,00 -10,00 -35,90 Sönmez Pamuklu 20,90 0,67 -12,92 Sumaş Suni Tahta 80,20 0,25 56,49 Şeker Fin. Kir. 9,22 -1,39 44,06 Şekerbank 1,17 -0,85 -22,52 Şişe Cam 7,37 -0,94 0,82 Şok Marketler Ticaret 12,94 -2,04 2,54 T. Halk Bankası 4,43 0,45 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,00 4,17 -19,51 T.S.K.B. 1,40 -0,71 -19,84 T.Tuborg 18,22 0,11 0,83 Taç Tarım Ürünleri 23,10 -1,70 119,37 Tat Gıda 10,05 2,97 -13,07 TAV Havalimanları 20,42 -2,85 -4,13 Taze Kuru Gıda 303,00 9,47 40,08 Tek-Art Turizm 1,75 -1,13 -13,37 Tekfen Holding 15,39 -1,09 -6,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,65 -0,78 -1,02 Temapol Polimer Plastik 17,00 -1,33 47,83 TGS Dış Ticaret 15,82 -2,94 24,47 Tofaş Oto. Fab. 32,44 -1,82 4,95 Torunlar GMYO 3,28 -1,50 -15,90 Trabzon Liman 30,50 -1,36 -5,04 Trabzonspor Sportif 2,13 0,95 -12,70 Trend GMYO 6,93 -1,70 -44,87 TSKB GMYO 5,41 -0,92 -5,91 Tuğçelik 7,78 -0,64 -3,71 Tukaş 8,12 -2,05 -16,20 Turcas Petrol 4,37 -1,13 -9,90 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 14,52 10,00 Turkcell 15,22 -0,78 -5,47 Tümosan Motor ve Traktör 22,48 -0,27 59,77 Tüpraş 88,80 -1,33 -17,78 Türk Hava Yolları 12,41 -0,96 -3,87 Türk İlaç Serum 52,70 9,93 Türk Prysmian Kablo 11,52 -1,20 -4,79 Türk Telekom 6,77 -0,88 -18,58 Türk Traktör 209,30 -0,48 22,85 Türker Proje Gayrimenkul 147,10 0,07 30,29 Türkiye Sigorta 6,10 -1,86 -1,26 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,15 -3,01 21,46 Ulusoy Elektrik 55,65 -0,36 8,37 Ulusoy Un Sanayi 7,68 1,72 50,93 Umpaş Holding 1,98 1,02 -24,14 Uşak Seramik 2,41 -1,23 2,99 Utopya Turizm 19,64 -9,99 -49,38 Uzertaş Boya 49,00 0,00 -13,43 Ülker Bisküvi 21,62 -0,18 -6,57 Vakıf Fin. Kir. 24,40 -1,05 472,77 Vakıf GMYO 3,09 -0,96 -14,64 Vakıf Yat. Ort. 7,76 -0,13 5,43 Vakıflar Bankası 3,53 0,57 -25,05 Vakko Tekstil 14,12 -4,59 116,56 Vanet Gıda 7,12 1,14 -7,89 Verusa Holding 65,10 1,72 44,35 Verusaturk Girisim 26,08 -1,51 99,39 Vestel 36,96 -0,11 75,50 Vestel Beyaz Eşya 59,10 -0,34 44,57 Viking Kağıt 7,38 1,65 -18,00 Yapı Kredi Koray GMYO 7,52 -0,13 68,99 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -1,38 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 100,80 -0,49 39,23 Yataş 17,03 -0,82 17,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,83 -0,52 -12,95 Yeni Gimat GMYO 12,88 0,55 11,11 Yeşil GMYO 1,29 -4,44 -6,52 Yeşil Yapı 1,78 -3,78 -3,26 Yeşil Yatırım Holding 106,00 -5,19 11,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.399,90 -0,21 -1,28 Yonga Mobilya 26,20 1,30 -12,05 Yükselen Çelik 4,89 1,45 -6,53 Yünsa 14,14 -0,42 1,79 Zorlu Enerji 2,21 0,00 -20,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara