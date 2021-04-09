Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.720,00
|0,05
|-1,93
|İş Bankası (C)
|4,86
|-1,42
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|449.999,90
|18,42
|İş Fin.Kir.
|3,24
|-0,92
|-16,06
|İş Girişim
|19,13
|-2,10
|0,95
|İş GMYO
|1,94
|-1,52
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|16,28
|0,49
|-1,91
|İş Yat. Ort.
|2,99
|-1,64
|-11,09
|İşbir Holding
|8.000,00
|-5,88
|191,97
|Işık Plastik
|41,08
|-2,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|-1,71
|0,88
|İttifak Holding
|2,87
|8,71
|28,70
|İz Hayvancılık Tarım
|18,58
|1,42
|3,22
|İzmir Demir Çelik
|2,63
|0,38
|-20,53
|İzmir Fırça
|10,02
|4,16
|80,22
|Jantsa Jant Sanayi
|863,00
|1,53
|161,90
|Kafein Yazılım
|28,40
|-0,49
|32,83
|Kaplamin
|27,16
|-1,67
|-19,64
|Kardemir (A)
|6,15
|0,82
|3,36
|Kardemir (B)
|6,13
|0,33
|16,32
|Kardemir (D)
|7,49
|0,81
|29,58
|Karel Elektronik
|28,34
|-0,21
|22,90
|Karsan Otomotiv
|3,97
|2,32
|22,15
|Karsu Tekstil
|17,00
|-8,11
|98,83
|Kartonsan
|64,40
|-1,60
|-31,98
|Katmerciler Ekipman
|4,00
|4,99
|29,87
|Kent Gıda
|340,00
|1,16
|-4,39
|Kerevitaş Gıda
|6,13
|2,17
|-6,84
|Kervan Gıda
|18,06
|-1,74
|36,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|0,00
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,13
|-0,47
|-15,14
|Klimasan Klima
|25,96
|-2,04
|52,98
|Koç Holding
|19,32
|-1,18
|-8,52
|Konfrut Gıda
|19,36
|-2,42
|14,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,25
|-1,66
|200,89
|Konya Çimento
|1.073,20
|-0,68
|-5,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|-0,67
|52,03
|Koza Altın
|117,10
|-0,76
|21,10
|Koza Madencilik
|14,58
|-1,15
|-5,87
|Körfez GMYO
|6,16
|-2,53
|6,21
|Kristal Kola
|2,72
|1,12
|-30,61
|Kron Telekomünikasyon
|63,20
|2,93
|71,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|274,00
|1,48
|74,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|-2,97
|-0,43
|Kütahya Porselen
|54,95
|-1,17
|8,92
|Lider Faktoring
|3,18
|-1,55
|-6,74
|Link Bilgisayar
|40,78
|-1,97
|27,94
|Logo Yazılım
|174,70
|-0,11
|39,20
|Lokman Hekim Sağlık
|16,95
|-1,45
|57,64
|Lüks Kadife
|73,00
|0,34
|152,60
|Makina Takım
|3,82
|-0,78
|12,02
|Marka Yatırım Holding
|5,52
|-1,25
|-14,15
|Marmaris Altınyunus
|216,70
|-3,73
|95,05
|Marshall
|282,00
|-4,76
|-8,05
|Martı GMYO
|2,51
|-5,28
|-8,73
|Martı Otel
|2,14
|-2,28
|0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,98
|9,98
|Mavi Giyim
|45,04
|0,09
|-13,72
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|-0,26
|20,71
|Mega Polietilen
|7,60
|-1,94
|-0,78
|Menderes Tekstil
|2,86
|-1,72
|-7,44
|Merit Turizm
|245,00
|0,00
|192,71
|Merko Gıda
|7,38
|-2,25
|-14,58
|Metemtur Otelcilik
|25,24
|-1,79
|14,21
|Metro Holding
|2,12
|0,00
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|-1,95
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|-2,36
|-11,16
|Migros Ticaret
|38,56
|-0,92
|-9,91
|Milpa
|4,64
|-1,49
|0,87
|Mistral GMYO
|5,00
|5,93
|6,16
|MLP Sağlık
|21,78
|-0,37
|9,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,05
|3,95
|31,52
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-0,15
|-15,00
|Naturel Enerji
|42,18
|-1,91
|18,35
|Naturelgaz
|16,53
|9,98
|Net Holding
|4,84
|2,54
|41,11
|Netaş Telekom.
|27,24
|-0,58
|-2,99
|Niğbaş Niğde Beton
|18,00
|-0,66
|-65,38
|Nuh Çimento
|58,25
|0,43
|21,28
|Nurol GMYO
|16,19
|-0,06
|122,09
|Odaş Elektrik
|3,56
|0,00
|-8,72
|Olmuksan-IP
|7,76
|0,91
|-34,51
|Orge Enerji Elektrik
|11,99
|-1,56
|62,47
|Orma Orman Mahsulleri
|30,84
|9,99
|109,51
|Osmanlı Menkul
|35,44
|0,40
|14,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,69
|-0,74
|-2,32
|Otokar
|368,90
|-0,24
|21,23
|Oyak Çimento
|7,17
|-0,69
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|8,66
|-1,48
|24,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,23
|-0,70
|-10,19
|Özak GMYO
|4,95
|-0,20
|-2,94
|Özbal Çelik Boru
|8,67
|-2,03
|32,37
|Özderici GMYO
|1,94
|-1,52
|-12,61
|Özerden Plastik
|8,36
|-0,24
|-7,11
|Pamukova Elektrik
|38,36
|-3,96
|79,92
|Panora GMYO
|7,12
|1,14
|16,57
|Papilon Savunma
|20,52
|2,60
|-9,84
|Park Elek.Madencilik
|5,83
|-0,17
|8,57
|Parsan
|32,10
|-1,41
|32,10
|Pegasus
|70,90
|-2,21
|-4,96
|Peker GMYO
|1,90
|-2,06
|-27,20
|Penguen Gıda
|4,22
|1,20
|-16,44
|Pera GMYO
|1,72
|-1,71
|-1,81
|Pergamon Dış Ticaret
|25,98
|-0,99
|41,74
|Petkim
|6,08
|-0,33
|22,09
|Petrokent Turizm
|2.594,00
|3,35
|186,19
|Pınar Et ve Un
|25,44
|0,47
|9,28
|Pınar Su
|8,80
|0,23
|18,44
|Pınar Süt
|22,28
|-2,28
|-3,47
|Plastikkart
|14,22
|-0,63
|-1,59
|Polisan Holding
|3,21
|0,94
|-16,51
|Politeknik Metal
|325,50
|-0,82
|-19,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,38
|-1,10
|-1,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,20
|0,18
|-11,25
|QNB Finansbank
|51,10
|-2,67
|-27,36
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|18,10
|Ral Yatırım Holding
|3,80
|0,00
|-14,41
|Ray Sigorta
|13,14
|-2,23
|-14,95
|Reysaş GMYO
|4,75
|1,28
|-12,84
|Reysaş Lojistik
|7,02
|3,08
|-24,03
|Rhea Girişim
|2,89
|-1,70
|-22,31
|Rodrigo Tekstil
|20,50
|-1,63
|49,53
|Royal Halı
|3,63
|0,00
|5,52
|RTA Laboratuvarları
|31,28
|4,97
|3,30
|Sabancı Holding
|8,59
|-0,69
|-22,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,14
|-1,36
|-6,80
|Sanel Mühendislik
|4,80
|1,48
|40,35
|Sanifoam Sünger
|18,40
|-0,65
|35,29
|Sanko Pazarlama
|12,80
|3,81
|36,32
|Saray Matbaacılık
|7,15
|4,84
|-18,47
|Sarkuysan
|15,66
|-1,88
|77,15
|Sasa Polyester
|44,98
|-0,62
|122,45
|Say Yenilenebilir Enerji
|38,08
|5,90
|347,47
|Sekuro Plastik
|27,40
|-4,46
|96,28
|Selçuk Ecza Deposu
|10,43
|-1,60
|-23,59
|Selçuk Gıda
|4,25
|-2,75
|-14,66
|Senkron Güvenlik
|41,74
|-0,05
|58,95
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-5,56
|6,25
|Servet GMYO
|95,75
|-1,24
|22,13
|Seyitler Kimya
|31,98
|-0,62
|27,46
|Silverline Endüstri
|6,34
|-5,51
|-26,28
|Sinpaş GMYO
|4,21
|0,72
|0,72
|Smartiks Yazılım
|7,07
|0,71
|-20,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,22
|0,00
|33,73
|Söktaş
|4,71
|-1,87
|-7,47
|Sönmez Filament
|45,00
|-10,00
|-35,90
|Sönmez Pamuklu
|20,90
|0,67
|-12,92
|Sumaş Suni Tahta
|80,20
|0,25
|56,49
|Şeker Fin. Kir.
|9,22
|-1,39
|44,06
|Şekerbank
|1,17
|-0,85
|-22,52
|Şişe Cam
|7,37
|-0,94
|0,82
|Şok Marketler Ticaret
|12,94
|-2,04
|2,54
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,45
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,00
|4,17
|-19,51
|T.S.K.B.
|1,40
|-0,71
|-19,84
|T.Tuborg
|18,22
|0,11
|0,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,10
|-1,70
|119,37
|Tat Gıda
|10,05
|2,97
|-13,07
|TAV Havalimanları
|20,42
|-2,85
|-4,13
|Taze Kuru Gıda
|303,00
|9,47
|40,08
|Tek-Art Turizm
|1,75
|-1,13
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,39
|-1,09
|-6,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,65
|-0,78
|-1,02
|Temapol Polimer Plastik
|17,00
|-1,33
|47,83
|TGS Dış Ticaret
|15,82
|-2,94
|24,47
|Tofaş Oto. Fab.
|32,44
|-1,82
|4,95
|Torunlar GMYO
|3,28
|-1,50
|-15,90
|Trabzon Liman
|30,50
|-1,36
|-5,04
|Trabzonspor Sportif
|2,13
|0,95
|-12,70
|Trend GMYO
|6,93
|-1,70
|-44,87
|TSKB GMYO
|5,41
|-0,92
|-5,91
|Tuğçelik
|7,78
|-0,64
|-3,71
|Tukaş
|8,12
|-2,05
|-16,20
|Turcas Petrol
|4,37
|-1,13
|-9,90
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|14,52
|10,00
|Turkcell
|15,22
|-0,78
|-5,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,48
|-0,27
|59,77
|Tüpraş
|88,80
|-1,33
|-17,78
|Türk Hava Yolları
|12,41
|-0,96
|-3,87
|Türk İlaç Serum
|52,70
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|11,52
|-1,20
|-4,79
|Türk Telekom
|6,77
|-0,88
|-18,58
|Türk Traktör
|209,30
|-0,48
|22,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,10
|0,07
|30,29
|Türkiye Sigorta
|6,10
|-1,86
|-1,26
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,15
|-3,01
|21,46
|Ulusoy Elektrik
|55,65
|-0,36
|8,37
|Ulusoy Un Sanayi
|7,68
|1,72
|50,93
|Umpaş Holding
|1,98
|1,02
|-24,14
|Uşak Seramik
|2,41
|-1,23
|2,99
|Utopya Turizm
|19,64
|-9,99
|-49,38
|Uzertaş Boya
|49,00
|0,00
|-13,43
|Ülker Bisküvi
|21,62
|-0,18
|-6,57
|Vakıf Fin. Kir.
|24,40
|-1,05
|472,77
|Vakıf GMYO
|3,09
|-0,96
|-14,64
|Vakıf Yat. Ort.
|7,76
|-0,13
|5,43
|Vakıflar Bankası
|3,53
|0,57
|-25,05
|Vakko Tekstil
|14,12
|-4,59
|116,56
|Vanet Gıda
|7,12
|1,14
|-7,89
|Verusa Holding
|65,10
|1,72
|44,35
|Verusaturk Girisim
|26,08
|-1,51
|99,39
|Vestel
|36,96
|-0,11
|75,50
|Vestel Beyaz Eşya
|59,10
|-0,34
|44,57
|Viking Kağıt
|7,38
|1,65
|-18,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,52
|-0,13
|68,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-1,38
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|100,80
|-0,49
|39,23
|Yataş
|17,03
|-0,82
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,83
|-0,52
|-12,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,88
|0,55
|11,11
|Yeşil GMYO
|1,29
|-4,44
|-6,52
|Yeşil Yapı
|1,78
|-3,78
|-3,26
|Yeşil Yatırım Holding
|106,00
|-5,19
|11,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.399,90
|-0,21
|-1,28
|Yonga Mobilya
|26,20
|1,30
|-12,05
|Yükselen Çelik
|4,89
|1,45
|-6,53
|Yünsa
|14,14
|-0,42
|1,79
|Zorlu Enerji
|2,21
|0,00
|-20,22
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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