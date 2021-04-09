Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.720,000,05-1,93
İş Bankası (C)4,86-1,42-28,45
İş Bankası (Kur.)449.999,90

18,42
İş Fin.Kir.3,24-0,92-16,06
İş Girişim19,13-2,100,95
İş GMYO1,94-1,52-23,62
İş Y. Men. Değ.16,280,49-1,91
İş Yat. Ort.2,99-1,64-11,09
İşbir Holding8.000,00-5,88191,97
Işık Plastik41,08-2,98

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,15-1,710,88
İttifak Holding2,878,7128,70
İz Hayvancılık Tarım18,581,423,22
İzmir Demir Çelik2,630,38-20,53
İzmir Fırça10,024,1680,22
Jantsa Jant Sanayi863,001,53161,90
Kafein Yazılım28,40-0,4932,83
Kaplamin27,16-1,67-19,64
Kardemir (A)6,150,823,36
Kardemir (B)6,130,3316,32
Kardemir (D)7,490,8129,58
Karel Elektronik28,34-0,2122,90
Karsan Otomotiv3,972,3222,15
Karsu Tekstil17,00-8,1198,83
Kartonsan64,40-1,60-31,98
Katmerciler Ekipman4,004,9929,87
Kent Gıda340,001,16-4,39
Kerevitaş Gıda6,132,17-6,84
Kervan Gıda18,06-1,7436,61
Kervansaray Yat. Holding0,710,00-43,65
Kiler GMYO2,13-0,47-15,14
Klimasan Klima25,96-2,0452,98
Koç Holding19,32-1,18-8,52
Konfrut Gıda19,36-2,4214,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,25-1,66200,89
Konya Çimento1.073,20-0,68-5,03
Kordsa Teknik Tekstil23,64-0,6752,03
Koza Altın117,10-0,7621,10
Koza Madencilik14,58-1,15-5,87
Körfez GMYO6,16-2,536,21
Kristal Kola2,721,12-30,61
Kron Telekomünikasyon63,202,9371,55
Kuştur Kuşadası Turizm274,001,4874,19
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-2,97-0,43
Kütahya Porselen54,95-1,178,92
Lider Faktoring3,18-1,55-6,74
Link Bilgisayar40,78-1,9727,94
Logo Yazılım174,70-0,1139,20
Lokman Hekim Sağlık16,95-1,4557,64
Lüks Kadife73,000,34152,60
Makina Takım3,82-0,7812,02
Marka Yatırım Holding5,52-1,25-14,15
Marmaris Altınyunus216,70-3,7395,05
Marshall282,00-4,76-8,05
Martı GMYO2,51-5,28-8,73
Martı Otel2,14-2,280,47
Matriks Bilgi Dağıtım40,989,98

Mavi Giyim45,040,09-13,72
Mazhar Zorlu Holding38,00-0,2620,71
Mega Polietilen7,60-1,94-0,78
Menderes Tekstil2,86-1,72-7,44
Merit Turizm245,000,00192,71
Merko Gıda7,38-2,25-14,58
Metemtur Otelcilik25,24-1,7914,21
Metro Holding2,120,001,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-1,95-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,07-2,36-11,16
Migros Ticaret38,56-0,92-9,91
Milpa4,64-1,490,87
Mistral GMYO5,005,936,16
MLP Sağlık21,78-0,379,61
MMC San. ve Tic. Yat.6,053,9531,52
Mondi Tire Kutsan6,46-0,15-15,00
Naturel Enerji42,18-1,9118,35
Naturelgaz16,539,98

Net Holding4,842,5441,11
Netaş Telekom.27,24-0,58-2,99
Niğbaş Niğde Beton18,00-0,66-65,38
Nuh Çimento58,250,4321,28
Nurol GMYO16,19-0,06122,09
Odaş Elektrik3,560,00-8,72
Olmuksan-IP7,760,91-34,51
Orge Enerji Elektrik11,99-1,5662,47
Orma Orman Mahsulleri30,849,99109,51
Osmanlı Menkul35,440,4014,54
Ostim Endüstriyel Yat2,69-0,74-2,32
Otokar368,90-0,2421,23
Oyak Çimento7,17-0,69-18,34
Oyak Yat. Ort.8,66-1,4824,60
Oylum Sınai Yatırımlar4,23-0,70-10,19
Özak GMYO4,95-0,20-2,94
Özbal Çelik Boru8,67-2,0332,37
Özderici GMYO1,94-1,52-12,61
Özerden Plastik8,36-0,24-7,11
Pamukova Elektrik38,36-3,9679,92
Panora GMYO7,121,1416,57
Papilon Savunma20,522,60-9,84
Park Elek.Madencilik5,83-0,178,57
Parsan32,10-1,4132,10
Pegasus70,90-2,21-4,96
Peker GMYO1,90-2,06-27,20
Penguen Gıda4,221,20-16,44
Pera GMYO1,72-1,71-1,81
Pergamon Dış Ticaret25,98-0,9941,74
Petkim6,08-0,3322,09
Petrokent Turizm2.594,003,35186,19
Pınar Et ve Un25,440,479,28
Pınar Su8,800,2318,44
Pınar Süt22,28-2,28-3,47
Plastikkart14,22-0,63-1,59
Polisan Holding3,210,94-16,51
Politeknik Metal325,50-0,82-19,77
Prizma Press Matbaacılık5,38-1,10-1,82
QNB Finans Fin. Kir.111,200,18-11,25
QNB Finansbank51,10-2,67-27,36
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri18,10

Ral Yatırım Holding3,800,00-14,41
Ray Sigorta13,14-2,23-14,95
Reysaş GMYO4,751,28-12,84
Reysaş Lojistik7,023,08-24,03
Rhea Girişim2,89-1,70-22,31
Rodrigo Tekstil20,50-1,6349,53
Royal Halı3,630,005,52
RTA Laboratuvarları31,284,973,30
Sabancı Holding8,59-0,69-22,09
Safkar Ege Soğutmacılık10,14-1,36-6,80
Sanel Mühendislik4,801,4840,35
Sanifoam Sünger18,40-0,6535,29
Sanko Pazarlama12,803,8136,32
Saray Matbaacılık7,154,84-18,47
Sarkuysan15,66-1,8877,15
Sasa Polyester44,98-0,62122,45
Say Yenilenebilir Enerji38,085,90347,47
Sekuro Plastik27,40-4,4696,28
Selçuk Ecza Deposu10,43-1,60-23,59
Selçuk Gıda4,25-2,75-14,66
Senkron Güvenlik41,74-0,0558,95
Serve Film Prodüksiyon17,00-5,566,25
Servet GMYO95,75-1,2422,13
Seyitler Kimya31,98-0,6227,46
Silverline Endüstri6,34-5,51-26,28
Sinpaş GMYO4,210,720,72
Smartiks Yazılım7,070,71-20,20
Sodaş Sodyum Sanayii35,220,0033,73
Söktaş4,71-1,87-7,47
Sönmez Filament45,00-10,00-35,90
Sönmez Pamuklu20,900,67-12,92
Sumaş Suni Tahta80,200,2556,49
Şeker Fin. Kir.9,22-1,3944,06
Şekerbank1,17-0,85-22,52
Şişe Cam7,37-0,940,82
Şok Marketler Ticaret12,94-2,042,54
T. Halk Bankası4,430,45-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,004,17-19,51
T.S.K.B.1,40-0,71-19,84
T.Tuborg18,220,110,83
Taç Tarım Ürünleri23,10-1,70119,37
Tat Gıda10,052,97-13,07
TAV Havalimanları20,42-2,85-4,13
Taze Kuru Gıda303,009,4740,08
Tek-Art Turizm1,75-1,13-13,37
Tekfen Holding15,39-1,09-6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,65-0,78-1,02
Temapol Polimer Plastik17,00-1,3347,83
TGS Dış Ticaret15,82-2,9424,47
Tofaş Oto. Fab.32,44-1,824,95
Torunlar GMYO3,28-1,50-15,90
Trabzon Liman30,50-1,36-5,04
Trabzonspor Sportif2,130,95-12,70
Trend GMYO6,93-1,70-44,87
TSKB GMYO5,41-0,92-5,91
Tuğçelik7,78-0,64-3,71
Tukaş8,12-2,05-16,20
Turcas Petrol4,37-1,13-9,90
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,5210,00

Turkcell15,22-0,78-5,47
Tümosan Motor ve Traktör22,48-0,2759,77
Tüpraş88,80-1,33-17,78
Türk Hava Yolları12,41-0,96-3,87
Türk İlaç Serum52,709,93

Türk Prysmian Kablo11,52-1,20-4,79
Türk Telekom6,77-0,88-18,58
Türk Traktör209,30-0,4822,85
Türker Proje Gayrimenkul147,100,0730,29
Türkiye Sigorta6,10-1,86-1,26
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,15-3,0121,46
Ulusoy Elektrik55,65-0,368,37
Ulusoy Un Sanayi7,681,7250,93
Umpaş Holding1,981,02-24,14
Uşak Seramik2,41-1,232,99
Utopya Turizm19,64-9,99-49,38
Uzertaş Boya49,000,00-13,43
Ülker Bisküvi21,62-0,18-6,57
Vakıf Fin. Kir.24,40-1,05472,77
Vakıf GMYO3,09-0,96-14,64
Vakıf Yat. Ort.7,76-0,135,43
Vakıflar Bankası3,530,57-25,05
Vakko Tekstil14,12-4,59116,56
Vanet Gıda7,121,14-7,89
Verusa Holding65,101,7244,35
Verusaturk Girisim26,08-1,5199,39
Vestel36,96-0,1175,50
Vestel Beyaz Eşya59,10-0,3444,57
Viking Kağıt7,381,65-18,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,52-0,1368,99
Yapı ve Kredi Bank.2,15-1,38-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.100,80-0,4939,23
Yataş17,03-0,8217,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,83-0,52-12,95
Yeni Gimat GMYO12,880,5511,11
Yeşil GMYO1,29-4,44-6,52
Yeşil Yapı1,78-3,78-3,26
Yeşil Yatırım Holding106,00-5,1911,17
Yibitaş İnşaat Malzeme15.399,90-0,21-1,28
Yonga Mobilya26,201,30-12,05
Yükselen Çelik4,891,45-6,53
Yünsa14,14-0,421,79
Zorlu Enerji2,210,00-20,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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