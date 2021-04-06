Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)40.352,300,01-0,36
İş Bankası (C)4,94-1,20-27,27
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,35-1,18-13,21
İş Girişim20,40-2,867,65
İş GMYO1,97-1,01-22,44
İş Y. Men. Değ.17,08-1,502,91
İş Yat. Ort.3,15-1,25-6,34
İşbir Holding8.847,00-0,01222,88
Işık Plastik Sanayi42,520,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-9,233,51
İttifak Holding2,750,7323,32
İz Hayvancılık Tarım19,031,065,72
İzmir Demir Çelik2,66-1,85-19,63
İzmir Fırça12,31-5,23121,40
Jantsa Jant Sanayi994,009,99201,66
Kafein Yazılım28,560,5633,58
Kaplamin28,28-2,62-16,33
Kardemir (A)6,16-0,653,53
Kardemir (B)6,17-1,1217,08
Kardemir (D)7,25-1,2325,43
Karel Elektronik30,120,9430,62
Karsan Otomotiv4,161,7128,00
Karsu Tekstil24,029,88180,94
Kartonsan68,70-0,15-27,44
Katmerciler Ekipman3,73-2,1021,10
Kent Gıda334,80-0,77-5,85
Kerevitaş Gıda5,79-0,69-12,01
Kervan Gıda18,08-1,3136,76
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO2,20-1,79-12,35
Klimasan Klima23,48-1,8438,36
Koç Holding19,89-0,85-5,82
Konfrut Gıda19,34-3,1114,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,55-2,45219,05
Konya Çimento1.137,500,350,66
Kordsa Teknik Tekstil25,201,9462,06
Koza Altın124,40-1,3528,65
Koza Madencilik15,370,59-0,77
Körfez GMYO6,61-0,6013,97
Kristal Kola2,76-1,08-29,59
Kron Telekomünikasyon62,203,6768,84
Kuştur Kuşadası Turizm274,100,0074,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,50-1,578,70
Kütahya Porselen53,900,376,84
Lider Faktoring3,35-0,59-1,76
Link Bilgisayar41,10-0,3428,94
Logo Yazılım182,00-0,7145,02
Lokman Hekim Sağlık17,260,8860,52
Lüks Kadife76,157,33163,49
Makina Takım4,03-1,2318,18
Marka Yatırım Holding6,441,580,16
Marmaris Altınyunus230,400,17107,38
Marshall265,20-1,08-13,53
Martı GMYO2,70-0,74-1,82
Martı Otel2,24-0,445,16
Matriks Bilgi Dağıtım30,80

Mavi Giyim46,64-1,44-10,65
Mazhar Zorlu Holding36,02-1,5814,42
Mega Polietilen8,250,737,70
Menderes Tekstil3,061,66-0,97
Merit Turizm240,00-1,28186,74
Merko Gıda7,24-0,14-16,20
Metemtur Otelcilik26,80-2,3321,27
Metro Holding2,30-3,3610,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,66-2,21-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,160,00-7,30
Migros Ticaret37,68-0,84-11,96
Milpa4,91-3,356,74
Mistral GMYO4,880,833,61
MLP Sağlık21,26-0,937,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,503,1741,30
Mondi Tire Kutsan6,670,00-12,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,462,2124,75
Naturelgaz Sanayi12,4310,00

Net Holding4,492,2830,90
Netaş Telekom.28,780,632,49
Niğbaş Niğde Beton18,57-3,03-64,29
Nuh Çimento60,200,9225,34
Nurol GMYO15,703,84115,36
Odaş Elektrik3,67-1,34-5,90
Olmuksan-IP8,160,99-31,14
Orge Enerji Elektrik12,19-0,8965,18
Orma Orman Mahsulleri26,12-9,9377,45
Osmanlı Menkul35,38-4,1714,35
Ostim Endüstriyel Yat2,800,721,68
Otokar372,700,1322,48
Oyak Çimento7,26-0,41-17,31
Oyak Yat. Ort.8,980,9029,21
Oylum Sınai Yatırımlar4,31-0,46-8,49
Özak GMYO5,09-1,17-0,20
Özbal Çelik Boru8,75-3,9533,59
Özderici GMYO1,98-1,49-10,81
Özerden Plastik8,20-3,64-8,89
Pamukova Elektrik33,540,9057,32
Panora GMYO7,02-1,5414,94
Papilon Savunma20,20-2,23-11,25
Park Elek.Madencilik5,81-0,858,19
Parsan34,54-1,0342,14
Pegasus75,95-0,331,81
Peker GMYO1,980,51-24,14
Penguen Gıda3,99-1,24-20,99
Pera GMYO1,86-1,066,18
Pergamon Dış Ticaret26,42-1,2744,14
Petkim6,07-1,4621,89
Petrokent Turizm2.602,00-3,63187,07
Pınar Et ve Un23,58-0,591,29
Pınar Su8,55-1,1615,07
Pınar Süt22,18-1,51-3,90
Plastikkart15,261,135,61
Polisan Holding3,300,10-14,17
Politeknik Metal342,30-1,07-15,63
Prizma Press Matbaacılık5,65-3,913,10
QNB Finans Fin. Kir.112,200,00-10,45
QNB Finansbank53,60-0,74-23,81
Ral Yatırım Holding3,77-1,31-15,09
Ray Sigorta14,50-4,29-6,15
Reysaş GMYO4,820,21-11,56
Reysaş Lojistik6,99-1,13-24,35
Rhea Girişim2,98-1,00-19,89
Rodrigo Tekstil21,00-0,1053,17
Royal Halı3,610,844,94
RTA Laboratuvarları28,804,73-4,89
Sabancı Holding8,77-1,02-20,46
Safkar Ege Soğutmacılık10,52-1,77-3,31
Sanel Mühendislik5,003,5246,20
Sanifoam Sünger19,69-1,5044,78
Sanko Pazarlama12,960,9338,02
Saray Matbaacılık5,86-0,85-33,18
Sarkuysan14,856,8367,99
Sasa Polyester46,88-0,26131,85
Say Yenilenebilir Enerji36,644,57330,55
Sekuro Plastik29,00-0,41107,74
Selçuk Ecza Deposu10,48-0,19-23,22
Selçuk Gıda4,451,60-10,64
Senkron Güvenlik42,349,9761,23
Serve Film Prodüksiyon17,200,007,50
Servet GMYO96,80-1,9323,47
Seyitler Kimya32,84-3,1330,88
Silverline Endüstri6,30-3,08-26,74
Sinpaş GMYO4,230,711,20
Smartiks Yazılım7,14-1,38-19,41
Sodaş Sodyum Sanayii36,700,6639,35
Söktaş4,886,09-4,13
Sönmez Filament57,500,00-18,09
Sönmez Pamuklu21,40-8,15-10,83
Sumaş Suni Tahta77,00-1,2850,24
Şeker Fin. Kir.9,60-1,9450,00
Şekerbank1,21-0,82-19,87
Şişe Cam7,42-0,671,50
Şok Marketler Ticaret12,720,710,79
T. Halk Bankası4,45-0,67-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,900,00-16,61
T.S.K.B.1,390,00-20,41
T.Tuborg18,70-0,433,49
Taç Tarım Ürünleri22,50-6,48113,68
Tat Gıda9,66-1,02-16,45
TAV Havalimanları22,000,643,29
Taze Kuru Gıda220,305,861,85
Tek-Art Turizm1,88-1,05-6,93
Tekfen Holding15,47-0,51-5,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,33-0,374,30
Temapol Polimer Plastik17,381,6451,13
TGS Dış Ticaret16,90-2,6532,97
Tofaş Oto. Fab.33,940,069,80
Torunlar GMYO3,37-2,60-13,59
Trabzon Liman32,08-2,67-0,12
Trabzonspor Sportif2,200,92-9,84
Trend GMYO6,90-0,14-45,11
TSKB GMYO5,50-0,54-4,35
Tuğçelik7,90-0,63-2,23
Tukaş8,14-0,73-16,00
Turcas Petrol4,590,88-5,36
Turkcell15,01-1,05-6,77
Tümosan Motor ve Traktör24,483,4773,99
Tüpraş92,00-0,33-14,81
Türk Hava Yolları13,070,081,24
Türk İlaç Serum59,15-9,97

Türk Prysmian Kablo11,90-0,34-1,65
Türk Telekom6,80-1,02-18,22
Türk Traktör225,002,0932,07
Türker Proje Gayrimenkul146,809,9630,03
Türkiye Sigorta6,68-1,761,21
Ufuk Yatırım19,60-1,3646,27
Ulaşlar Turizm Yat.5,52-2,4730,19
Ulusoy Elektrik57,352,4111,68
Ulusoy Un Sanayi16,081,0739,83
Umpaş Holding1,607,38-38,70
Uşak Seramik2,420,003,42
Utopya Turizm26,92-9,97-30,62
Uzertaş Boya43,300,37-23,50
Ülker Bisküvi22,04-1,34-4,75
Vakıf Fin. Kir.26,78-5,04528,64
Vakıf GMYO3,18-1,55-12,15
Vakıf Yat. Ort.7,780,005,71
Vakıflar Bankası3,60-0,55-23,57
Vakko Tekstil15,802,46142,33
Vanet Gıda7,06-3,95-8,67
Verusa Holding63,95-3,1141,80
Verusaturk Girisim25,94-3,3598,32
Vestel36,12-0,2271,51
Vestel Beyaz Eşya62,450,7352,76
Viking Kağıt7,450,27-17,22
Yapı Kredi Koray GMYO7,362,7965,39
Yapı ve Kredi Bank.2,21-1,34-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.100,004,1138,12
Yataş16,250,8712,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-0,75-9,77
Yeni Gimat GMYO13,07-0,3112,75
Yeşil GMYO1,29-2,27-6,52
Yeşil Yapı1,77-0,56-3,80
Yeşil Yatırım Holding95,45-3,680,10
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,300,000,00
Yonga Mobilya26,00-0,76-13,17
Yükselen Çelik4,850,21-7,30
Yünsa14,90-0,677,26
Zorlu Enerji2,29-0,43-17,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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