Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)42.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)42.250,000,504,32
İş Bankası (C)5,072,25-25,36
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,400,59-11,92
İş Girişim20,945,9210,50
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.16,723,020,74
İş Yat. Ort.3,260,31-3,07
İşbir Holding8.950,002,29226,64
Işık Plastik Sanayi44,12-2,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,40-5,4122,81
İttifak Holding2,73-1,0922,42
İz Hayvancılık Tarım20,963,3516,44
İzmir Demir Çelik2,580,39-22,04
İzmir Fırça11,819,96112,41
Jantsa Jant Sanayi827,009,99149,32
Kafein Yazılım26,82-0,6725,44
Kaplamin30,40-4,28-10,06
Kardemir (A)6,25-1,115,04
Kardemir (B)6,24-1,4218,41
Kardemir (D)7,22-0,4124,91
Karel Elektronik29,881,9829,58
Karsan Otomotiv4,143,2427,38
Karsu Tekstil19,991,52133,80
Kartonsan70,500,36-25,53
Katmerciler Ekipman3,74-0,2721,43
Kent Gıda354,500,00-0,31
Kerevitaş Gıda5,792,12-12,01
Kervan Gıda18,06-0,7736,61
Kervansaray Yat. Holding0,801,27-36,51
Kiler GMYO2,22-0,89-11,55
Klimasan Klima23,103,3136,12
Koç Holding20,240,60-4,17
Konfrut Gıda21,105,5024,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji84,005,66254,73
Konya Çimento1.166,305,263,21
Kordsa Teknik Tekstil25,521,0364,12
Koza Altın122,601,4926,78
Koza Madencilik14,692,30-5,16
Körfez GMYO6,68-0,6015,17
Kristal Kola2,931,03-25,26
Kron Telekomünikasyon59,805,1062,32
Kuştur Kuşadası Turizm310,902,2797,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,221,83-3,48
Kütahya Porselen53,60-0,286,24
Lider Faktoring3,450,291,17
Link Bilgisayar41,12-2,7429,00
Logo Yazılım162,402,2729,40
Lokman Hekim Sağlık17,30-1,3160,90
Lüks Kadife82,85-3,55186,68
Makina Takım4,191,4522,87
Marka Yatırım Holding5,861,91-8,86
Marmaris Altınyunus228,101,47105,31
Marshall280,500,32-8,54
Martı GMYO2,75-1,080,00
Martı Otel2,35-0,4210,33
Mavi Giyim48,103,00-7,85
Mazhar Zorlu Holding38,520,0022,36
Mega Polietilen7,750,261,17
Menderes Tekstil3,090,320,00
Merit Turizm270,002,27222,58
Merko Gıda7,381,79-14,58
Metemtur Otelcilik28,86-0,0730,59
Metro Holding2,12-0,471,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,651,92-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı2,19-3,10-6,01
Migros Ticaret38,566,40-9,91
Milpa5,07-0,2010,22
Mistral GMYO4,920,414,46
MLP Sağlık21,380,667,60
MMC San. ve Tic. Yat.6,206,3534,78
Mondi Tire Kutsan6,611,07-13,03
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,76-0,8517,17
Naturelgaz Sanayi10,289,95

Net Holding4,412,5628,57
Netaş Telekom.28,80-0,762,56
Niğbaş Niğde Beton20,829,35-59,96
Nuh Çimento60,150,2525,24
Nurol GMYO16,48-2,83126,06
Odaş Elektrik3,52-1,40-9,74
Olmuksan-IP7,37-0,81-37,81
Orge Enerji Elektrik12,907,1474,80
Orma Orman Mahsulleri28,003,0290,22
Osmanlı Menkul38,487,9124,37
Ostim Endüstriyel Yat2,86-0,693,86
Otokar372,500,8922,42
Oyak Çimento7,18-0,42-18,22
Oyak Yat. Ort.9,07-0,3330,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,24-0,70-9,98
Özak GMYO5,170,001,37
Özbal Çelik Boru8,30-0,1226,72
Özderici GMYO1,990,00-10,36
Özerden Plastik8,850,57-1,67
Pamukova Elektrik31,02-0,3945,50
Panora GMYO7,11-1,8016,41
Papilon Savunma20,201,05-11,25
Park Elek.Madencilik5,963,8310,99
Parsan34,680,5842,72
Pegasus75,151,900,74
Peker GMYO1,99-0,50-23,75
Penguen Gıda4,150,97-17,82
Pera GMYO1,920,009,61
Pergamon Dış Ticaret26,18-1,1337,17
Petkim6,050,0021,49
Petrokent Turizm2.800,000,65208,91
Pınar Et ve Un23,383,450,43
Pınar Su7,930,256,73
Pınar Süt22,042,04-4,51
Plastikkart15,250,395,54
Polisan Holding3,300,30-14,51
Politeknik Metal358,502,22-11,64
Prizma Press Matbaacılık5,801,405,84
QNB Finans Fin. Kir.116,600,09-6,94
QNB Finansbank57,101,96-18,83
Ral Yatırım Holding3,900,00-12,16
Ray Sigorta14,169,94-8,35
Reysaş GMYO4,830,42-11,38
Reysaş Lojistik7,011,01-24,13
Rhea Girişim3,141,62-15,59
Rodrigo Tekstil23,50-2,0871,41
Royal Halı3,701,377,56
RTA Laboratuvarları32,80-2,738,32
Sabancı Holding9,212,45-19,63
Safkar Ege Soğutmacılık10,742,38-1,29
Sanel Mühendislik5,10-0,3949,12
Sanifoam Sünger18,273,8734,34
Sanko Pazarlama13,08-2,5339,30
Saray Matbaacılık5,88-1,51-32,95
Sarkuysan13,25-0,7549,89
Sasa Polyester47,400,21134,42
Say Yenilenebilir Enerji31,380,38268,74
Sekuro Plastik30,40-2,12117,77
Selçuk Ecza Deposu10,840,93-20,59
Selçuk Gıda4,490,00-9,84
Senkron Güvenlik35,00-0,5733,28
Serve Film Prodüksiyon17,702,9110,62
Servet GMYO97,20-1,7723,98
Seyitler Kimya33,30-0,8932,72
Silverline Endüstri6,250,48-27,33
Sinpaş GMYO4,461,596,70
Smartiks Yazılım7,221,26-18,51
Sodaş Sodyum Sanayii38,603,2146,57
Söktaş4,440,00-12,77
Sönmez Filament58,80-4,39-16,24
Sönmez Pamuklu21,880,55-8,83
Sumaş Suni Tahta79,802,4455,71
Şeker Fin. Kir.10,507,9164,06
Şekerbank1,21-1,63-19,87
Şişe Cam7,420,001,50
Şok Marketler Ticaret12,412,22-1,66
T. Halk Bankası4,480,90-19,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,482,77-11,53
T.S.K.B.1,400,72-19,84
T.Tuborg19,100,585,70
Taç Tarım Ürünleri26,404,35150,71
Tat Gıda9,791,24-15,32
TAV Havalimanları21,322,300,09
Taze Kuru Gıda228,50-1,085,64
Tek-Art Turizm1,830,55-9,41
Tekfen Holding15,250,59-7,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,710,007,28
Temapol Polimer Plastik17,58-1,1252,87
TGS Dış Ticaret17,57-2,9338,24
Tofaş Oto. Fab.34,201,7310,64
Torunlar GMYO3,23-0,31-17,18
Trabzon Liman32,967,712,62
Trabzonspor Sportif2,301,77-5,74
Trend GMYO7,08-0,28-43,68
TSKB GMYO5,98-1,164,00
Tuğçelik8,08-0,490,00
Tukaş8,101,50-16,41
Turcas Petrol4,591,10-5,36
Turkcell15,21-0,46-5,53
Tümosan Motor ve Traktör24,38-0,9773,28
Tüpraş92,750,43-14,12
Türk Hava Yolları13,070,541,24
Türk İlaç Serum60,30-9,93

Türk Prysmian Kablo12,072,64-0,25
Türk Telekom6,840,88-17,74
Türk Traktör212,801,2424,90
Türker Proje Gayrimenkul133,10-2,1317,89
Türkiye Sigorta6,764,002,42
Ufuk Yatırım20,54-0,7753,28
Ulaşlar Turizm Yat.6,066,8842,92
Ulusoy Elektrik57,400,3511,78
Ulusoy Un Sanayi16,558,0343,91
Umpaş Holding1,830,00-29,89
Uşak Seramik2,390,002,14
Utopya Turizm33,22-9,97-14,38
Uzertaş Boya52,004,88-8,13
Ülker Bisküvi21,881,30-5,45
Vakıf Fin. Kir.27,989,98556,81
Vakıf GMYO3,20-0,31-11,60
Vakıf Yat. Ort.7,96-1,738,15
Vakıflar Bankası3,661,10-22,29
Vakko Tekstil16,115,99147,09
Vanet Gıda7,93-5,372,59
Verusa Holding59,752,1432,48
Verusaturk Girisim25,500,9594,95
Vestel37,320,1177,21
Vestel Beyaz Eşya62,80-1,2653,62
Viking Kağıt7,29-0,55-19,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,82-0,7353,26
Yapı ve Kredi Bank.2,281,33-23,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,00-2,7347,79
Yataş15,25-0,395,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,11-1,44-6,59
Yeni Gimat GMYO13,23-0,2314,13
Yeşil GMYO1,340,00-2,90
Yeşil Yapı1,83-1,61-0,54
Yeşil Yatırım Holding105,50-0,4710,64
Yibitaş İnşaat Malzeme16.151,10-3,263,53
Yonga Mobilya27,500,73-8,16
Yükselen Çelik4,870,00-6,92
Yünsa15,06-0,868,41
Zorlu Enerji2,360,43-14,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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