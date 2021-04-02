Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|42.250,00
|0,50
|4,32
|İş Bankası (C)
|5,07
|2,25
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,40
|0,59
|-11,92
|İş Girişim
|20,94
|5,92
|10,50
|İş GMYO
|2,01
|0,00
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|16,72
|3,02
|0,74
|İş Yat. Ort.
|3,26
|0,31
|-3,07
|İşbir Holding
|8.950,00
|2,29
|226,64
|Işık Plastik Sanayi
|44,12
|-2,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,40
|-5,41
|22,81
|İttifak Holding
|2,73
|-1,09
|22,42
|İz Hayvancılık Tarım
|20,96
|3,35
|16,44
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|0,39
|-22,04
|İzmir Fırça
|11,81
|9,96
|112,41
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|9,99
|149,32
|Kafein Yazılım
|26,82
|-0,67
|25,44
|Kaplamin
|30,40
|-4,28
|-10,06
|Kardemir (A)
|6,25
|-1,11
|5,04
|Kardemir (B)
|6,24
|-1,42
|18,41
|Kardemir (D)
|7,22
|-0,41
|24,91
|Karel Elektronik
|29,88
|1,98
|29,58
|Karsan Otomotiv
|4,14
|3,24
|27,38
|Karsu Tekstil
|19,99
|1,52
|133,80
|Kartonsan
|70,50
|0,36
|-25,53
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|-0,27
|21,43
|Kent Gıda
|354,50
|0,00
|-0,31
|Kerevitaş Gıda
|5,79
|2,12
|-12,01
|Kervan Gıda
|18,06
|-0,77
|36,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|1,27
|-36,51
|Kiler GMYO
|2,22
|-0,89
|-11,55
|Klimasan Klima
|23,10
|3,31
|36,12
|Koç Holding
|20,24
|0,60
|-4,17
|Konfrut Gıda
|21,10
|5,50
|24,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|84,00
|5,66
|254,73
|Konya Çimento
|1.166,30
|5,26
|3,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,52
|1,03
|64,12
|Koza Altın
|122,60
|1,49
|26,78
|Koza Madencilik
|14,69
|2,30
|-5,16
|Körfez GMYO
|6,68
|-0,60
|15,17
|Kristal Kola
|2,93
|1,03
|-25,26
|Kron Telekomünikasyon
|59,80
|5,10
|62,32
|Kuştur Kuşadası Turizm
|310,90
|2,27
|97,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|1,83
|-3,48
|Kütahya Porselen
|53,60
|-0,28
|6,24
|Lider Faktoring
|3,45
|0,29
|1,17
|Link Bilgisayar
|41,12
|-2,74
|29,00
|Logo Yazılım
|162,40
|2,27
|29,40
|Lokman Hekim Sağlık
|17,30
|-1,31
|60,90
|Lüks Kadife
|82,85
|-3,55
|186,68
|Makina Takım
|4,19
|1,45
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|5,86
|1,91
|-8,86
|Marmaris Altınyunus
|228,10
|1,47
|105,31
|Marshall
|280,50
|0,32
|-8,54
|Martı GMYO
|2,75
|-1,08
|0,00
|Martı Otel
|2,35
|-0,42
|10,33
|Mavi Giyim
|48,10
|3,00
|-7,85
|Mazhar Zorlu Holding
|38,52
|0,00
|22,36
|Mega Polietilen
|7,75
|0,26
|1,17
|Menderes Tekstil
|3,09
|0,32
|0,00
|Merit Turizm
|270,00
|2,27
|222,58
|Merko Gıda
|7,38
|1,79
|-14,58
|Metemtur Otelcilik
|28,86
|-0,07
|30,59
|Metro Holding
|2,12
|-0,47
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|1,92
|-8,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|-3,10
|-6,01
|Migros Ticaret
|38,56
|6,40
|-9,91
|Milpa
|5,07
|-0,20
|10,22
|Mistral GMYO
|4,92
|0,41
|4,46
|MLP Sağlık
|21,38
|0,66
|7,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|6,35
|34,78
|Mondi Tire Kutsan
|6,61
|1,07
|-13,03
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,76
|-0,85
|17,17
|Naturelgaz Sanayi
|10,28
|9,95
|Net Holding
|4,41
|2,56
|28,57
|Netaş Telekom.
|28,80
|-0,76
|2,56
|Niğbaş Niğde Beton
|20,82
|9,35
|-59,96
|Nuh Çimento
|60,15
|0,25
|25,24
|Nurol GMYO
|16,48
|-2,83
|126,06
|Odaş Elektrik
|3,52
|-1,40
|-9,74
|Olmuksan-IP
|7,37
|-0,81
|-37,81
|Orge Enerji Elektrik
|12,90
|7,14
|74,80
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|3,02
|90,22
|Osmanlı Menkul
|38,48
|7,91
|24,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,86
|-0,69
|3,86
|Otokar
|372,50
|0,89
|22,42
|Oyak Çimento
|7,18
|-0,42
|-18,22
|Oyak Yat. Ort.
|9,07
|-0,33
|30,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,24
|-0,70
|-9,98
|Özak GMYO
|5,17
|0,00
|1,37
|Özbal Çelik Boru
|8,30
|-0,12
|26,72
|Özderici GMYO
|1,99
|0,00
|-10,36
|Özerden Plastik
|8,85
|0,57
|-1,67
|Pamukova Elektrik
|31,02
|-0,39
|45,50
|Panora GMYO
|7,11
|-1,80
|16,41
|Papilon Savunma
|20,20
|1,05
|-11,25
|Park Elek.Madencilik
|5,96
|3,83
|10,99
|Parsan
|34,68
|0,58
|42,72
|Pegasus
|75,15
|1,90
|0,74
|Peker GMYO
|1,99
|-0,50
|-23,75
|Penguen Gıda
|4,15
|0,97
|-17,82
|Pera GMYO
|1,92
|0,00
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|26,18
|-1,13
|37,17
|Petkim
|6,05
|0,00
|21,49
|Petrokent Turizm
|2.800,00
|0,65
|208,91
|Pınar Et ve Un
|23,38
|3,45
|0,43
|Pınar Su
|7,93
|0,25
|6,73
|Pınar Süt
|22,04
|2,04
|-4,51
|Plastikkart
|15,25
|0,39
|5,54
|Polisan Holding
|3,30
|0,30
|-14,51
|Politeknik Metal
|358,50
|2,22
|-11,64
|Prizma Press Matbaacılık
|5,80
|1,40
|5,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,60
|0,09
|-6,94
|QNB Finansbank
|57,10
|1,96
|-18,83
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|0,00
|-12,16
|Ray Sigorta
|14,16
|9,94
|-8,35
|Reysaş GMYO
|4,83
|0,42
|-11,38
|Reysaş Lojistik
|7,01
|1,01
|-24,13
|Rhea Girişim
|3,14
|1,62
|-15,59
|Rodrigo Tekstil
|23,50
|-2,08
|71,41
|Royal Halı
|3,70
|1,37
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|32,80
|-2,73
|8,32
|Sabancı Holding
|9,21
|2,45
|-19,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,74
|2,38
|-1,29
|Sanel Mühendislik
|5,10
|-0,39
|49,12
|Sanifoam Sünger
|18,27
|3,87
|34,34
|Sanko Pazarlama
|13,08
|-2,53
|39,30
|Saray Matbaacılık
|5,88
|-1,51
|-32,95
|Sarkuysan
|13,25
|-0,75
|49,89
|Sasa Polyester
|47,40
|0,21
|134,42
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,38
|0,38
|268,74
|Sekuro Plastik
|30,40
|-2,12
|117,77
|Selçuk Ecza Deposu
|10,84
|0,93
|-20,59
|Selçuk Gıda
|4,49
|0,00
|-9,84
|Senkron Güvenlik
|35,00
|-0,57
|33,28
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|2,91
|10,62
|Servet GMYO
|97,20
|-1,77
|23,98
|Seyitler Kimya
|33,30
|-0,89
|32,72
|Silverline Endüstri
|6,25
|0,48
|-27,33
|Sinpaş GMYO
|4,46
|1,59
|6,70
|Smartiks Yazılım
|7,22
|1,26
|-18,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,60
|3,21
|46,57
|Söktaş
|4,44
|0,00
|-12,77
|Sönmez Filament
|58,80
|-4,39
|-16,24
|Sönmez Pamuklu
|21,88
|0,55
|-8,83
|Sumaş Suni Tahta
|79,80
|2,44
|55,71
|Şeker Fin. Kir.
|10,50
|7,91
|64,06
|Şekerbank
|1,21
|-1,63
|-19,87
|Şişe Cam
|7,42
|0,00
|1,50
|Şok Marketler Ticaret
|12,41
|2,22
|-1,66
|T. Halk Bankası
|4,48
|0,90
|-19,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,48
|2,77
|-11,53
|T.S.K.B.
|1,40
|0,72
|-19,84
|T.Tuborg
|19,10
|0,58
|5,70
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|4,35
|150,71
|Tat Gıda
|9,79
|1,24
|-15,32
|TAV Havalimanları
|21,32
|2,30
|0,09
|Taze Kuru Gıda
|228,50
|-1,08
|5,64
|Tek-Art Turizm
|1,83
|0,55
|-9,41
|Tekfen Holding
|15,25
|0,59
|-7,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,71
|0,00
|7,28
|Temapol Polimer Plastik
|17,58
|-1,12
|52,87
|TGS Dış Ticaret
|17,57
|-2,93
|38,24
|Tofaş Oto. Fab.
|34,20
|1,73
|10,64
|Torunlar GMYO
|3,23
|-0,31
|-17,18
|Trabzon Liman
|32,96
|7,71
|2,62
|Trabzonspor Sportif
|2,30
|1,77
|-5,74
|Trend GMYO
|7,08
|-0,28
|-43,68
|TSKB GMYO
|5,98
|-1,16
|4,00
|Tuğçelik
|8,08
|-0,49
|0,00
|Tukaş
|8,10
|1,50
|-16,41
|Turcas Petrol
|4,59
|1,10
|-5,36
|Turkcell
|15,21
|-0,46
|-5,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,38
|-0,97
|73,28
|Tüpraş
|92,75
|0,43
|-14,12
|Türk Hava Yolları
|13,07
|0,54
|1,24
|Türk İlaç Serum
|60,30
|-9,93
|Türk Prysmian Kablo
|12,07
|2,64
|-0,25
|Türk Telekom
|6,84
|0,88
|-17,74
|Türk Traktör
|212,80
|1,24
|24,90
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,10
|-2,13
|17,89
|Türkiye Sigorta
|6,76
|4,00
|2,42
|Ufuk Yatırım
|20,54
|-0,77
|53,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,06
|6,88
|42,92
|Ulusoy Elektrik
|57,40
|0,35
|11,78
|Ulusoy Un Sanayi
|16,55
|8,03
|43,91
|Umpaş Holding
|1,83
|0,00
|-29,89
|Uşak Seramik
|2,39
|0,00
|2,14
|Utopya Turizm
|33,22
|-9,97
|-14,38
|Uzertaş Boya
|52,00
|4,88
|-8,13
|Ülker Bisküvi
|21,88
|1,30
|-5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|27,98
|9,98
|556,81
|Vakıf GMYO
|3,20
|-0,31
|-11,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,96
|-1,73
|8,15
|Vakıflar Bankası
|3,66
|1,10
|-22,29
|Vakko Tekstil
|16,11
|5,99
|147,09
|Vanet Gıda
|7,93
|-5,37
|2,59
|Verusa Holding
|59,75
|2,14
|32,48
|Verusaturk Girisim
|25,50
|0,95
|94,95
|Vestel
|37,32
|0,11
|77,21
|Vestel Beyaz Eşya
|62,80
|-1,26
|53,62
|Viking Kağıt
|7,29
|-0,55
|-19,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,82
|-0,73
|53,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|1,33
|-23,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,00
|-2,73
|47,79
|Yataş
|15,25
|-0,39
|5,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,11
|-1,44
|-6,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,23
|-0,23
|14,13
|Yeşil GMYO
|1,34
|0,00
|-2,90
|Yeşil Yapı
|1,83
|-1,61
|-0,54
|Yeşil Yatırım Holding
|105,50
|-0,47
|10,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.151,10
|-3,26
|3,53
|Yonga Mobilya
|27,50
|0,73
|-8,16
|Yükselen Çelik
|4,87
|0,00
|-6,92
|Yünsa
|15,06
|-0,86
|8,41
|Zorlu Enerji
|2,36
|0,43
|-14,80
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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