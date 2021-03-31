Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)41.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00

22,96
İş Bankası (B)41.900,00-0,023,46
İş Bankası (C)4,830,21-31,00
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,270,93-15,28
İş Girişim19,041,440,47
İş GMYO1,940,00-23,62
İş Y. Men. Değ.15,53-0,58-6,43
İş Yat. Ort.3,240,00-3,66
İşbir Holding7.999,906,81191,97
Işık Plastik Sanayi45,681,06

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,511,3432,46
İttifak Holding2,751,4823,32
İz Hayvancılık Tarım18,81-2,544,50
İzmir Demir Çelik2,563,23-22,65
İzmir Fırça10,094,7881,47
Jantsa Jant Sanayi683,609,99106,09
Kafein Yazılım26,322,1723,11
Kaplamin32,504,84-3,85
Kardemir (A)6,32-1,406,22
Kardemir (B)6,33-1,0920,11
Kardemir (D)7,03-0,7121,63
Karel Elektronik29,421,5227,58
Karsan Otomotiv3,970,0022,15
Karsu Tekstil18,24-5,49113,33
Kartonsan70,952,75-25,75
Katmerciler Ekipman3,680,5519,48
Kent Gıda338,000,00-4,95
Kerevitaş Gıda5,640,36-14,29
Kervan Gıda17,84-3,2034,95
Kervansaray Yat. Holding0,775,48-38,89
Kiler GMYO2,20-0,90-12,35
Klimasan Klima21,242,3125,16
Koç Holding19,44-0,31-7,95
Konfrut Gıda18,18-1,577,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,309,96205,32
Konya Çimento1.113,800,52-1,43
Kordsa Teknik Tekstil24,341,5956,53
Koza Altın116,401,0420,37
Koza Madencilik13,910,80-10,20
Körfez GMYO6,65-0,4514,66
Kristal Kola2,791,82-28,83
Kron Telekomünikasyon51,404,5139,52
Kuştur Kuşadası Turizm327,809,27108,39
Kuyumcukent Gayrimenkul2,130,00-7,39
Kütahya Porselen52,80-0,194,66
Lider Faktoring3,44-0,860,88
Link Bilgisayar40,7010,0027,69
Logo Yazılım158,203,4026,06
Lokman Hekim Sağlık17,081,5558,85
Lüks Kadife83,954,29190,48
Makina Takım4,110,4920,53
Marka Yatırım Holding5,42-1,28-15,71
Marmaris Altınyunus214,30-0,2892,89
Marshall280,002,64-8,71
Martı GMYO2,710,37-1,45
Martı Otel2,360,8510,80
Mavi Giyim47,48-0,63-9,04
Mazhar Zorlu Holding39,000,0523,89
Mega Polietilen7,80-0,131,83
Menderes Tekstil3,020,00-2,27
Merit Turizm241,000,00187,93
Merko Gıda7,20-0,55-16,67
Metemtur Otelcilik27,282,0223,44
Metro Holding2,150,003,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,542,01-12,11
Metro Yatırım Ortaklığı2,090,48-10,30
Migros Ticaret34,80-0,57-18,69
Milpa4,802,784,35
Mistral GMYO4,890,623,82
MLP Sağlık20,86-0,574,98
MMC San. ve Tic. Yat.5,24-8,0713,91
Mondi Tire Kutsan6,440,47-15,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,680,1514,14
Net Holding4,63-6,0934,99
Netaş Telekom.28,662,212,07
Niğbaş Niğde Beton17,591,79-66,17
Nuh Çimento58,80-0,5922,43
Nurol GMYO16,47-0,60125,93
Odaş Elektrik3,460,58-11,28
Olmuksan-IP7,390,82-37,64
Orge Enerji Elektrik11,06-1,0749,86
Orma Orman Mahsulleri23,504,5459,65
Osmanlı Menkul32,500,495,04
Ostim Endüstriyel Yat2,85-3,063,49
Otokar373,80-0,0322,84
Oyak Çimento7,16-0,28-18,45
Oyak Yat. Ort.9,475,8136,26
Oylum Sınai Yatırımlar4,16-1,19-11,68
Özak GMYO5,160,001,18
Özbal Çelik Boru7,80-0,8919,08
Özderici GMYO1,96-0,51-11,71
Özerden Plastik9,010,110,11
Pamukova Elektrik30,46-0,3942,87
Panora GMYO7,232,4118,37
Papilon Savunma19,270,57-15,33
Park Elek.Madencilik5,271,15-1,86
Parsan33,280,4836,95
Pegasus72,95-0,55-2,21
Peker GMYO1,970,51-24,52
Penguen Gıda4,110,00-18,61
Pera GMYO1,940,5210,75
Pergamon Dış Ticaret28,569,2649,64
Petkim5,851,5617,47
Petrokent Turizm2.794,300,62208,29
Pınar Et ve Un22,180,00-4,73
Pınar Su7,910,006,46
Pınar Süt21,040,19-8,84
Plastikkart14,900,473,11
Polisan Holding3,180,63-17,62
Politeknik Metal336,003,38-17,18
Prizma Press Matbaacılık5,54-0,721,09
QNB Finans Fin. Kir.110,40-4,83-11,89
QNB Finansbank54,70-3,19-22,25
Ral Yatırım Holding3,99-0,50-10,14
Ray Sigorta11,882,68-23,11
Reysaş GMYO4,750,42-12,84
Reysaş Lojistik6,891,47-25,43
Rhea Girişim3,030,33-18,55
Rodrigo Tekstil22,2210,0062,07
Royal Halı3,482,651,16
RTA Laboratuvarları30,669,971,25
Sabancı Holding8,590,00-25,04
Safkar Ege Soğutmacılık10,361,07-4,78
Sanel Mühendislik5,242,7553,22
Sanifoam Sünger16,740,8423,09
Sanko Pazarlama13,703,7145,90
Saray Matbaacılık5,77-1,87-34,21
Sarkuysan13,211,9349,43
Sasa Polyester45,823,06126,61
Say Yenilenebilir Enerji26,10-1,14206,70
Sekuro Plastik31,841,14128,08
Selçuk Ecza Deposu10,59-0,19-22,42
Selçuk Gıda4,47-3,87-10,24
Senkron Güvenlik35,001,4533,28
Serve Film Prodüksiyon16,281,121,75
Servet GMYO99,20-0,8026,53
Seyitler Kimya34,14-0,1236,07
Silverline Endüstri6,182,15-28,14
Sinpaş GMYO4,382,584,78
Smartiks Yazılım7,060,86-20,32
Sodaş Sodyum Sanayii39,003,4548,09
Söktaş4,262,40-16,31
Sönmez Filament60,000,00-14,53
Sönmez Pamuklu22,484,75-6,33
Sumaş Suni Tahta76,00-2,5648,29
Şeker Fin. Kir.8,83-1,3437,97
Şekerbank1,200,00-20,53
Şişe Cam7,32-0,540,14
Şok Marketler Ticaret11,93-0,08-5,47
T. Halk Bankası4,340,00-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,500,00-14,68
T.S.K.B.1,350,00-22,70
T.Tuborg18,50-0,482,38
Taç Tarım Ürünleri25,849,96145,39
Tat Gıda9,49-0,21-17,92
TAV Havalimanları20,86-0,86-2,07
Taze Kuru Gıda230,000,886,33
Tek-Art Turizm1,79-0,56-11,39
Tekfen Holding14,89-0,40-9,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,421,285,01
Temapol Polimer Plastik17,810,7454,87
TGS Dış Ticaret17,9310,0041,07
Tofaş Oto. Fab.33,72-1,009,09
Torunlar GMYO3,200,00-17,95
Trabzon Liman29,381,31-8,53
Trabzonspor Sportif2,11-0,47-13,52
Trend GMYO7,06-0,56-43,83
TSKB GMYO5,930,683,13
Tuğçelik7,722,12-4,46
Tukaş7,972,44-17,75
Turcas Petrol4,500,22-7,22
Turkcell14,76-1,01-8,32
Tümosan Motor ve Traktör24,86-0,4076,69
Tüpraş90,05-0,50-16,62
Türk Hava Yolları12,59-0,94-2,48
Türk İlaç Serum60,909,93

Türk Prysmian Kablo11,712,00-3,22
Türk Telekom6,841,33-19,91
Türk Traktör210,500,2423,55
Türker Proje Gayrimenkul129,102,9514,35
Türkiye Sigorta6,200,32-6,06
Ufuk Yatırım19,891,8448,43
Ulaşlar Turizm Yat.5,12-0,9720,75
Ulusoy Elektrik56,456,119,93
Ulusoy Un Sanayi14,80-9,9828,70
Umpaş Holding2,001,52-23,37
Uşak Seramik2,382,591,71
Utopya Turizm41,00

5,67
Uzertaş Boya50,901,80-10,07
Ülker Bisküvi21,40-0,93-7,52
Vakıf Fin. Kir.21,74-9,94410,33
Vakıf GMYO3,160,32-12,71
Vakıf Yat. Ort.7,821,566,25
Vakıflar Bankası3,460,00-26,54
Vakko Tekstil13,829,94111,96
Vanet Gıda7,629,96-1,42
Verusa Holding57,200,1826,83
Verusaturk Girisim25,100,1691,90
Vestel38,380,6882,24
Vestel Beyaz Eşya60,404,6847,75
Viking Kağıt7,12-0,42-20,89
Yapı Kredi Koray GMYO7,011,7457,53
Yapı ve Kredi Bank.2,200,46-28,57
Yaprak Süt ve Besi Çift.95,60-2,4532,04
Yataş14,840,002,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,050,75-7,95
Yeni Gimat GMYO13,35-0,6015,16
Yeşil GMYO1,331,53-3,62
Yeşil Yapı1,882,172,17
Yeşil Yatırım Holding109,501,3914,84
Yibitaş İnşaat Malzeme15.250,000,00-2,24
Yonga Mobilya26,90-0,37-10,17
Yükselen Çelik4,751,50-9,21
Yünsa15,512,515,80
Zorlu Enerji2,331,75-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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