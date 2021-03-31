Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)41.

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.000,00 22,96 İş Bankası (B) 41.900,00 -0,02 3,46 İş Bankası (C) 4,83 0,21 -31,00 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,27 0,93 -15,28 İş Girişim 19,04 1,44 0,47 İş GMYO 1,94 0,00 -23,62 İş Y. Men. Değ. 15,53 -0,58 -6,43 İş Yat. Ort. 3,24 0,00 -3,66 İşbir Holding 7.999,90 6,81 191,97 Işık Plastik Sanayi 45,68 1,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,51 1,34 32,46 İttifak Holding 2,75 1,48 23,32 İz Hayvancılık Tarım 18,81 -2,54 4,50 İzmir Demir Çelik 2,56 3,23 -22,65 İzmir Fırça 10,09 4,78 81,47 Jantsa Jant Sanayi 683,60 9,99 106,09 Kafein Yazılım 26,32 2,17 23,11 Kaplamin 32,50 4,84 -3,85 Kardemir (A) 6,32 -1,40 6,22 Kardemir (B) 6,33 -1,09 20,11 Kardemir (D) 7,03 -0,71 21,63 Karel Elektronik 29,42 1,52 27,58 Karsan Otomotiv 3,97 0,00 22,15 Karsu Tekstil 18,24 -5,49 113,33 Kartonsan 70,95 2,75 -25,75 Katmerciler Ekipman 3,68 0,55 19,48 Kent Gıda 338,00 0,00 -4,95 Kerevitaş Gıda 5,64 0,36 -14,29 Kervan Gıda 17,84 -3,20 34,95 Kervansaray Yat. Holding 0,77 5,48 -38,89 Kiler GMYO 2,20 -0,90 -12,35 Klimasan Klima 21,24 2,31 25,16 Koç Holding 19,44 -0,31 -7,95 Konfrut Gıda 18,18 -1,57 7,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,30 9,96 205,32 Konya Çimento 1.113,80 0,52 -1,43 Kordsa Teknik Tekstil 24,34 1,59 56,53 Koza Altın 116,40 1,04 20,37 Koza Madencilik 13,91 0,80 -10,20 Körfez GMYO 6,65 -0,45 14,66 Kristal Kola 2,79 1,82 -28,83 Kron Telekomünikasyon 51,40 4,51 39,52 Kuştur Kuşadası Turizm 327,80 9,27 108,39 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 0,00 -7,39 Kütahya Porselen 52,80 -0,19 4,66 Lider Faktoring 3,44 -0,86 0,88 Link Bilgisayar 40,70 10,00 27,69 Logo Yazılım 158,20 3,40 26,06 Lokman Hekim Sağlık 17,08 1,55 58,85 Lüks Kadife 83,95 4,29 190,48 Makina Takım 4,11 0,49 20,53 Marka Yatırım Holding 5,42 -1,28 -15,71 Marmaris Altınyunus 214,30 -0,28 92,89 Marshall 280,00 2,64 -8,71 Martı GMYO 2,71 0,37 -1,45 Martı Otel 2,36 0,85 10,80 Mavi Giyim 47,48 -0,63 -9,04 Mazhar Zorlu Holding 39,00 0,05 23,89 Mega Polietilen 7,80 -0,13 1,83 Menderes Tekstil 3,02 0,00 -2,27 Merit Turizm 241,00 0,00 187,93 Merko Gıda 7,20 -0,55 -16,67 Metemtur Otelcilik 27,28 2,02 23,44 Metro Holding 2,15 0,00 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,54 2,01 -12,11 Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 0,48 -10,30 Migros Ticaret 34,80 -0,57 -18,69 Milpa 4,80 2,78 4,35 Mistral GMYO 4,89 0,62 3,82 MLP Sağlık 20,86 -0,57 4,98 MMC San. ve Tic. Yat. 5,24 -8,07 13,91 Mondi Tire Kutsan 6,44 0,47 -15,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,68 0,15 14,14 Net Holding 4,63 -6,09 34,99 Netaş Telekom. 28,66 2,21 2,07 Niğbaş Niğde Beton 17,59 1,79 -66,17 Nuh Çimento 58,80 -0,59 22,43 Nurol GMYO 16,47 -0,60 125,93 Odaş Elektrik 3,46 0,58 -11,28 Olmuksan-IP 7,39 0,82 -37,64 Orge Enerji Elektrik 11,06 -1,07 49,86 Orma Orman Mahsulleri 23,50 4,54 59,65 Osmanlı Menkul 32,50 0,49 5,04 Ostim Endüstriyel Yat 2,85 -3,06 3,49 Otokar 373,80 -0,03 22,84 Oyak Çimento 7,16 -0,28 -18,45 Oyak Yat. Ort. 9,47 5,81 36,26 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 -1,19 -11,68 Özak GMYO 5,16 0,00 1,18 Özbal Çelik Boru 7,80 -0,89 19,08 Özderici GMYO 1,96 -0,51 -11,71 Özerden Plastik 9,01 0,11 0,11 Pamukova Elektrik 30,46 -0,39 42,87 Panora GMYO 7,23 2,41 18,37 Papilon Savunma 19,27 0,57 -15,33 Park Elek.Madencilik 5,27 1,15 -1,86 Parsan 33,28 0,48 36,95 Pegasus 72,95 -0,55 -2,21 Peker GMYO 1,97 0,51 -24,52 Penguen Gıda 4,11 0,00 -18,61 Pera GMYO 1,94 0,52 10,75 Pergamon Dış Ticaret 28,56 9,26 49,64 Petkim 5,85 1,56 17,47 Petrokent Turizm 2.794,30 0,62 208,29 Pınar Et ve Un 22,18 0,00 -4,73 Pınar Su 7,91 0,00 6,46 Pınar Süt 21,04 0,19 -8,84 Plastikkart 14,90 0,47 3,11 Polisan Holding 3,18 0,63 -17,62 Politeknik Metal 336,00 3,38 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 5,54 -0,72 1,09 QNB Finans Fin. Kir. 110,40 -4,83 -11,89 QNB Finansbank 54,70 -3,19 -22,25 Ral Yatırım Holding 3,99 -0,50 -10,14 Ray Sigorta 11,88 2,68 -23,11 Reysaş GMYO 4,75 0,42 -12,84 Reysaş Lojistik 6,89 1,47 -25,43 Rhea Girişim 3,03 0,33 -18,55 Rodrigo Tekstil 22,22 10,00 62,07 Royal Halı 3,48 2,65 1,16 RTA Laboratuvarları 30,66 9,97 1,25 Sabancı Holding 8,59 0,00 -25,04 Safkar Ege Soğutmacılık 10,36 1,07 -4,78 Sanel Mühendislik 5,24 2,75 53,22 Sanifoam Sünger 16,74 0,84 23,09 Sanko Pazarlama 13,70 3,71 45,90 Saray Matbaacılık 5,77 -1,87 -34,21 Sarkuysan 13,21 1,93 49,43 Sasa Polyester 45,82 3,06 126,61 Say Yenilenebilir Enerji 26,10 -1,14 206,70 Sekuro Plastik 31,84 1,14 128,08 Selçuk Ecza Deposu 10,59 -0,19 -22,42 Selçuk Gıda 4,47 -3,87 -10,24 Senkron Güvenlik 35,00 1,45 33,28 Serve Film Prodüksiyon 16,28 1,12 1,75 Servet GMYO 99,20 -0,80 26,53 Seyitler Kimya 34,14 -0,12 36,07 Silverline Endüstri 6,18 2,15 -28,14 Sinpaş GMYO 4,38 2,58 4,78 Smartiks Yazılım 7,06 0,86 -20,32 Sodaş Sodyum Sanayii 39,00 3,45 48,09 Söktaş 4,26 2,40 -16,31 Sönmez Filament 60,00 0,00 -14,53 Sönmez Pamuklu 22,48 4,75 -6,33 Sumaş Suni Tahta 76,00 -2,56 48,29 Şeker Fin. Kir. 8,83 -1,34 37,97 Şekerbank 1,20 0,00 -20,53 Şişe Cam 7,32 -0,54 0,14 Şok Marketler Ticaret 11,93 -0,08 -5,47 T. Halk Bankası 4,34 0,00 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,50 0,00 -14,68 T.S.K.B. 1,35 0,00 -22,70 T.Tuborg 18,50 -0,48 2,38 Taç Tarım Ürünleri 25,84 9,96 145,39 Tat Gıda 9,49 -0,21 -17,92 TAV Havalimanları 20,86 -0,86 -2,07 Taze Kuru Gıda 230,00 0,88 6,33 Tek-Art Turizm 1,79 -0,56 -11,39 Tekfen Holding 14,89 -0,40 -9,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,42 1,28 5,01 Temapol Polimer Plastik 17,81 0,74 54,87 TGS Dış Ticaret 17,93 10,00 41,07 Tofaş Oto. Fab. 33,72 -1,00 9,09 Torunlar GMYO 3,20 0,00 -17,95 Trabzon Liman 29,38 1,31 -8,53 Trabzonspor Sportif 2,11 -0,47 -13,52 Trend GMYO 7,06 -0,56 -43,83 TSKB GMYO 5,93 0,68 3,13 Tuğçelik 7,72 2,12 -4,46 Tukaş 7,97 2,44 -17,75 Turcas Petrol 4,50 0,22 -7,22 Turkcell 14,76 -1,01 -8,32 Tümosan Motor ve Traktör 24,86 -0,40 76,69 Tüpraş 90,05 -0,50 -16,62 Türk Hava Yolları 12,59 -0,94 -2,48 Türk İlaç Serum 60,90 9,93 Türk Prysmian Kablo 11,71 2,00 -3,22 Türk Telekom 6,84 1,33 -19,91 Türk Traktör 210,50 0,24 23,55 Türker Proje Gayrimenkul 129,10 2,95 14,35 Türkiye Sigorta 6,20 0,32 -6,06 Ufuk Yatırım 19,89 1,84 48,43 Ulaşlar Turizm Yat. 5,12 -0,97 20,75 Ulusoy Elektrik 56,45 6,11 9,93 Ulusoy Un Sanayi 14,80 -9,98 28,70 Umpaş Holding 2,00 1,52 -23,37 Uşak Seramik 2,38 2,59 1,71 Utopya Turizm 41,00 5,67 Uzertaş Boya 50,90 1,80 -10,07 Ülker Bisküvi 21,40 -0,93 -7,52 Vakıf Fin. Kir. 21,74 -9,94 410,33 Vakıf GMYO 3,16 0,32 -12,71 Vakıf Yat. Ort. 7,82 1,56 6,25 Vakıflar Bankası 3,46 0,00 -26,54 Vakko Tekstil 13,82 9,94 111,96 Vanet Gıda 7,62 9,96 -1,42 Verusa Holding 57,20 0,18 26,83 Verusaturk Girisim 25,10 0,16 91,90 Vestel 38,38 0,68 82,24 Vestel Beyaz Eşya 60,40 4,68 47,75 Viking Kağıt 7,12 -0,42 -20,89 Yapı Kredi Koray GMYO 7,01 1,74 57,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,46 -28,57 Yaprak Süt ve Besi Çift. 95,60 -2,45 32,04 Yataş 14,84 0,00 2,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 0,75 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,35 -0,60 15,16 Yeşil GMYO 1,33 1,53 -3,62 Yeşil Yapı 1,88 2,17 2,17 Yeşil Yatırım Holding 109,50 1,39 14,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 0,00 -2,24 Yonga Mobilya 26,90 -0,37 -10,17 Yükselen Çelik 4,75 1,50 -9,21 Yünsa 15,51 2,51 5,80 Zorlu Enerji 2,33 1,75 -15,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu