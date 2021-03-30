Borsada günün ilk yarısı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.000,00-2,283,70
İş Bankası (C)4,82-0,41-31,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,28-1,80-15,03
İş Girişim18,75-3,65-1,06
İş GMYO1,93-3,50-24,02
İş Y. Men. Değ.16,770,66-5,04
İş Yat. Ort.3,26-2,40-3,07
İşbir Holding7.295,00-3,34166,24
Işık Plastik Sanayi45,802,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,52-4,4033,33
İttifak Holding2,65-2,2118,83
İz Hayvancılık Tarım19,69-1,849,39
İzmir Demir Çelik2,51-2,33-24,16
İzmir Fırça10,982,6297,48
Jantsa Jant Sanayi602,006,5581,49
Kafein Yazılım25,54-2,5219,46
Kaplamin31,180,97-7,75
Kardemir (A)6,171,653,70
Kardemir (B)6,191,6417,46
Kardemir (D)6,81-0,8717,82
Karel Elektronik29,36-0,2727,32
Karsan Otomotiv3,930,2620,92
Karsu Tekstil16,63-5,5194,50
Kartonsan67,90-1,88-28,94
Katmerciler Ekipman3,65-2,9318,51
Kent Gıda340,50-1,30-4,25
Kerevitaş Gıda5,793,39-12,01
Kervan Gıda18,707,7841,45
Kervansaray Yat. Holding0,730,00-42,06
Kiler GMYO2,24-4,68-10,76
Klimasan Klima20,44-2,2020,45
Koç Holding19,210,58-9,04
Konfrut Gıda19,071,7112,84
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,50-5,81180,83
Konya Çimento1.076,00-2,48-4,78
Kordsa Teknik Tekstil24,20-1,6355,63
Koza Altın115,80-1,8619,75
Koza Madencilik13,68-2,63-11,68
Körfez GMYO6,69-2,7615,34
Kristal Kola2,780,36-29,08
Kron Telekomünikasyon48,60-2,8031,92
Kuştur Kuşadası Turizm294,80-7,0087,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,202,33-4,35
Kütahya Porselen52,70-0,094,46
Lider Faktoring3,515,092,93
Link Bilgisayar37,36-2,1017,21
Logo Yazılım152,20-2,6921,27
Lokman Hekim Sağlık16,60-1,8954,39
Lüks Kadife80,509,97178,55
Makina Takım4,190,9622,87
Marka Yatırım Holding5,37-2,54-16,49
Marmaris Altınyunus203,90-2,2183,53
Marshall272,30-2,96-11,22
Martı GMYO2,73-0,73-0,73
Martı Otel2,35-2,8910,33
Mavi Giyim47,82-1,69-8,39
Mazhar Zorlu Holding37,70-8,0519,76
Mega Polietilen7,940,003,66
Menderes Tekstil2,96-1,66-4,21
Merit Turizm250,00-5,66198,69
Merko Gıda7,474,18-13,54
Metemtur Otelcilik26,24-1,1318,73
Metro Holding2,15-2,713,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-1,57-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,11-2,31-9,44
Migros Ticaret35,061,27-18,08
Milpa4,70-0,842,17
Mistral GMYO4,88-0,813,61
MLP Sağlık21,061,455,99
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-5,0023,91
Mondi Tire Kutsan6,41-0,62-15,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,34-2,7513,19
Net Holding5,01-1,7646,06
Netaş Telekom.27,98-0,29-0,36
Niğbaş Niğde Beton17,78-0,73-65,81
Nuh Çimento57,95-2,5220,66
Nurol GMYO16,480,24126,06
Odaş Elektrik3,45-0,86-11,54
Olmuksan-IP7,37-2,25-37,81
Orge Enerji Elektrik10,940,9248,24
Orma Orman Mahsulleri22,503,2152,85
Osmanlı Menkul32,441,764,85
Ostim Endüstriyel Yat3,083,0111,85
Otokar359,101,5818,01
Oyak Çimento7,17-4,40-18,34
Oyak Yat. Ort.9,04-1,3130,07
Oylum Sınai Yatırımlar4,304,37-8,70
Özak GMYO5,16-0,961,18
Özbal Çelik Boru7,770,6518,63
Özderici GMYO1,96-3,92-11,71
Özerden Plastik9,30-1,063,33
Pamukova Elektrik29,10-3,2636,49
Panora GMYO6,74-3,9910,35
Papilon Savunma19,160,21-15,82
Park Elek.Madencilik5,280,96-1,68
Parsan32,500,6233,74
Pegasus73,40-1,01-1,61
Peker GMYO1,98-1,49-24,14
Penguen Gıda4,294,38-15,05
Pera GMYO1,95-2,5011,32
Pergamon Dış Ticaret25,46-2,0833,40
Petkim5,63-1,4013,05
Petrokent Turizm2.733,10-2,36201,53
Pınar Et ve Un22,402,10-3,78
Pınar Su7,96-1,737,13
Pınar Süt21,401,81-7,28
Plastikkart14,88-0,132,98
Polisan Holding3,18-1,55-17,62
Politeknik Metal321,30-1,14-20,81
Prizma Press Matbaacılık5,491,100,18
QNB Finans Fin. Kir.115,00-3,36-8,22
QNB Finansbank56,90-1,90-19,12
Ral Yatırım Holding4,05-1,46-8,78
Ray Sigorta11,85-2,71-23,30
Reysaş GMYO4,73-2,27-13,21
Reysaş Lojistik6,77-1,46-26,73
Rhea Girişim3,05-1,61-18,01
Rodrigo Tekstil20,58-1,2550,11
Royal Halı3,40-1,45-1,16
RTA Laboratuvarları27,889,94-7,93
Sabancı Holding8,53-1,04-25,57
Safkar Ege Soğutmacılık10,28-1,81-5,51
Sanel Mühendislik5,09-8,7848,83
Sanifoam Sünger16,90-0,4724,26
Sanko Pazarlama15,127,0861,02
Saray Matbaacılık5,543,55-36,83
Sarkuysan12,94-2,7846,38
Sasa Polyester44,06-0,68117,90
Say Yenilenebilir Enerji27,840,22227,14
Sekuro Plastik30,90-0,83121,35
Selçuk Ecza Deposu10,864,52-20,44
Selçuk Gıda4,65-3,53-6,63
Senkron Güvenlik34,50-5,7431,38
Serve Film Prodüksiyon17,000,006,25
Servet GMYO97,10-3,0923,85
Seyitler Kimya34,18-0,8736,22
Silverline Endüstri6,09-1,62-29,19
Sinpaş GMYO4,161,46-0,48
Smartiks Yazılım7,08-0,84-20,09
Sodaş Sodyum Sanayii37,60-6,0042,77
Söktaş4,18-2,34-17,88
Sönmez Filament61,60-1,04-12,25
Sönmez Pamuklu22,06-4,09-8,08
Sumaş Suni Tahta78,00-2,5052,20
Şeker Fin. Kir.9,10-3,2942,19
Şekerbank1,18-0,84-21,85
Şişe Cam7,40-0,131,23
Şok Marketler Ticaret12,17-0,33-3,57
T. Halk Bankası4,36-1,36-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,10-0,07-12,75
T.S.K.B.1,36-1,45-22,13
T.Tuborg18,59-1,742,88
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,08123,17
Tat Gıda9,821,13-15,06
TAV Havalimanları21,38-1,660,38
Taze Kuru Gıda231,000,836,80
Tek-Art Turizm1,81-2,16-10,40
Tekfen Holding14,79-1,47-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,36-3,544,54
Temapol Polimer Plastik18,49-5,8660,78
TGS Dış Ticaret16,47-4,1929,58
Tofaş Oto. Fab.32,362,214,69
Torunlar GMYO3,21-3,60-17,69
Trabzon Liman28,88-1,50-10,09
Trabzonspor Sportif2,150,94-11,89
Trend GMYO7,16-2,19-43,04
TSKB GMYO5,89-2,322,43
Tuğçelik7,46-0,40-7,67
Tukaş7,912,46-18,37
Turcas Petrol4,511,81-7,01
Turkcell14,65-0,34-9,01
Tümosan Motor ve Traktör24,261,9372,42
Tüpraş91,05-1,83-15,69
Türk Hava Yolları12,510,24-3,10
Türk İlaç Serum55,409,92

Türk Prysmian Kablo11,47-2,88-5,21
Türk Telekom6,63-2,21-22,37
Türk Traktör208,100,5822,15
Türker Proje Gayrimenkul123,90-3,589,74
Türkiye Sigorta6,08-0,33-7,88
Ufuk Yatırım20,10-1,9550,00
Ulaşlar Turizm Yat.5,01-1,5718,16
Ulusoy Elektrik53,10-1,673,41
Ulusoy Un Sanayi16,402,6942,61
Umpaş Holding2,03-6,88-22,22
Uşak Seramik2,361,720,85
Utopya Turizm40,04-1,143,20
Uzertaş Boya49,70-8,22-12,19
Ülker Bisküvi21,46-1,11-7,26
Vakıf Fin. Kir.24,76-7,68481,22
Vakıf GMYO3,15-3,67-12,98
Vakıf Yat. Ort.7,74-2,525,16
Vakıflar Bankası3,49-0,85-25,90
Vakko Tekstil13,07-6,38100,46
Vanet Gıda6,9310,00-10,35
Verusa Holding57,201,1526,83
Verusaturk Girisim25,22-5,6892,81
Vestel38,361,0582,15
Vestel Beyaz Eşya56,90-0,7039,19
Viking Kağıt7,20-0,41-20,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,84-1,7253,71
Yapı ve Kredi Bank.2,190,00-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.103,00-0,6842,27
Yataş14,69-1,941,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-0,75-9,77
Yeni Gimat GMYO13,76-3,4418,70
Yeşil GMYO1,32-2,22-4,35
Yeşil Yapı1,86-3,631,09
Yeşil Yatırım Holding110,70-7,7516,10
Yibitaş İnşaat Malzeme15.249,900,00-2,25
Yonga Mobilya27,42-2,07-8,43
Yükselen Çelik4,73-0,84-9,59
Yünsa15,15-0,593,34
Zorlu Enerji2,320,00-16,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mahir Ünal Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Özge Özder Şeyma Subaşı Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:36:41. #1.15#
title