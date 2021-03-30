Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.000,00 -2,28 3,70 İş Bankası (C) 4,82 -0,41 -31,14 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,28 -1,80 -15,03 İş Girişim 18,75 -3,65 -1,06 İş GMYO 1,93 -3,50 -24,02 İş Y. Men. Değ. 16,77 0,66 -5,04 İş Yat. Ort. 3,26 -2,40 -3,07 İşbir Holding 7.295,00 -3,34 166,24 Işık Plastik Sanayi 45,80 2,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,52 -4,40 33,33 İttifak Holding 2,65 -2,21 18,83 İz Hayvancılık Tarım 19,69 -1,84 9,39 İzmir Demir Çelik 2,51 -2,33 -24,16 İzmir Fırça 10,98 2,62 97,48 Jantsa Jant Sanayi 602,00 6,55 81,49 Kafein Yazılım 25,54 -2,52 19,46 Kaplamin 31,18 0,97 -7,75 Kardemir (A) 6,17 1,65 3,70 Kardemir (B) 6,19 1,64 17,46 Kardemir (D) 6,81 -0,87 17,82 Karel Elektronik 29,36 -0,27 27,32 Karsan Otomotiv 3,93 0,26 20,92 Karsu Tekstil 16,63 -5,51 94,50 Kartonsan 67,90 -1,88 -28,94 Katmerciler Ekipman 3,65 -2,93 18,51 Kent Gıda 340,50 -1,30 -4,25 Kerevitaş Gıda 5,79 3,39 -12,01 Kervan Gıda 18,70 7,78 41,45 Kervansaray Yat. Holding 0,73 0,00 -42,06 Kiler GMYO 2,24 -4,68 -10,76 Klimasan Klima 20,44 -2,20 20,45 Koç Holding 19,21 0,58 -9,04 Konfrut Gıda 19,07 1,71 12,84 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,50 -5,81 180,83 Konya Çimento 1.076,00 -2,48 -4,78 Kordsa Teknik Tekstil 24,20 -1,63 55,63 Koza Altın 115,80 -1,86 19,75 Koza Madencilik 13,68 -2,63 -11,68 Körfez GMYO 6,69 -2,76 15,34 Kristal Kola 2,78 0,36 -29,08 Kron Telekomünikasyon 48,60 -2,80 31,92 Kuştur Kuşadası Turizm 294,80 -7,00 87,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 2,33 -4,35 Kütahya Porselen 52,70 -0,09 4,46 Lider Faktoring 3,51 5,09 2,93 Link Bilgisayar 37,36 -2,10 17,21 Logo Yazılım 152,20 -2,69 21,27 Lokman Hekim Sağlık 16,60 -1,89 54,39 Lüks Kadife 80,50 9,97 178,55 Makina Takım 4,19 0,96 22,87 Marka Yatırım Holding 5,37 -2,54 -16,49 Marmaris Altınyunus 203,90 -2,21 83,53 Marshall 272,30 -2,96 -11,22 Martı GMYO 2,73 -0,73 -0,73 Martı Otel 2,35 -2,89 10,33 Mavi Giyim 47,82 -1,69 -8,39 Mazhar Zorlu Holding 37,70 -8,05 19,76 Mega Polietilen 7,94 0,00 3,66 Menderes Tekstil 2,96 -1,66 -4,21 Merit Turizm 250,00 -5,66 198,69 Merko Gıda 7,47 4,18 -13,54 Metemtur Otelcilik 26,24 -1,13 18,73 Metro Holding 2,15 -2,71 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 -1,57 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,11 -2,31 -9,44 Migros Ticaret 35,06 1,27 -18,08 Milpa 4,70 -0,84 2,17 Mistral GMYO 4,88 -0,81 3,61 MLP Sağlık 21,06 1,45 5,99 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -5,00 23,91 Mondi Tire Kutsan 6,41 -0,62 -15,66 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,34 -2,75 13,19 Net Holding 5,01 -1,76 46,06 Netaş Telekom. 27,98 -0,29 -0,36 Niğbaş Niğde Beton 17,78 -0,73 -65,81 Nuh Çimento 57,95 -2,52 20,66 Nurol GMYO 16,48 0,24 126,06 Odaş Elektrik 3,45 -0,86 -11,54 Olmuksan-IP 7,37 -2,25 -37,81 Orge Enerji Elektrik 10,94 0,92 48,24 Orma Orman Mahsulleri 22,50 3,21 52,85 Osmanlı Menkul 32,44 1,76 4,85 Ostim Endüstriyel Yat 3,08 3,01 11,85 Otokar 359,10 1,58 18,01 Oyak Çimento 7,17 -4,40 -18,34 Oyak Yat. Ort. 9,04 -1,31 30,07 Oylum Sınai Yatırımlar 4,30 4,37 -8,70 Özak GMYO 5,16 -0,96 1,18 Özbal Çelik Boru 7,77 0,65 18,63 Özderici GMYO 1,96 -3,92 -11,71 Özerden Plastik 9,30 -1,06 3,33 Pamukova Elektrik 29,10 -3,26 36,49 Panora GMYO 6,74 -3,99 10,35 Papilon Savunma 19,16 0,21 -15,82 Park Elek.Madencilik 5,28 0,96 -1,68 Parsan 32,50 0,62 33,74 Pegasus 73,40 -1,01 -1,61 Peker GMYO 1,98 -1,49 -24,14 Penguen Gıda 4,29 4,38 -15,05 Pera GMYO 1,95 -2,50 11,32 Pergamon Dış Ticaret 25,46 -2,08 33,40 Petkim 5,63 -1,40 13,05 Petrokent Turizm 2.733,10 -2,36 201,53 Pınar Et ve Un 22,40 2,10 -3,78 Pınar Su 7,96 -1,73 7,13 Pınar Süt 21,40 1,81 -7,28 Plastikkart 14,88 -0,13 2,98 Polisan Holding 3,18 -1,55 -17,62 Politeknik Metal 321,30 -1,14 -20,81 Prizma Press Matbaacılık 5,49 1,10 0,18 QNB Finans Fin. Kir. 115,00 -3,36 -8,22 QNB Finansbank 56,90 -1,90 -19,12 Ral Yatırım Holding 4,05 -1,46 -8,78 Ray Sigorta 11,85 -2,71 -23,30 Reysaş GMYO 4,73 -2,27 -13,21 Reysaş Lojistik 6,77 -1,46 -26,73 Rhea Girişim 3,05 -1,61 -18,01 Rodrigo Tekstil 20,58 -1,25 50,11 Royal Halı 3,40 -1,45 -1,16 RTA Laboratuvarları 27,88 9,94 -7,93 Sabancı Holding 8,53 -1,04 -25,57 Safkar Ege Soğutmacılık 10,28 -1,81 -5,51 Sanel Mühendislik 5,09 -8,78 48,83 Sanifoam Sünger 16,90 -0,47 24,26 Sanko Pazarlama 15,12 7,08 61,02 Saray Matbaacılık 5,54 3,55 -36,83 Sarkuysan 12,94 -2,78 46,38 Sasa Polyester 44,06 -0,68 117,90 Say Yenilenebilir Enerji 27,84 0,22 227,14 Sekuro Plastik 30,90 -0,83 121,35 Selçuk Ecza Deposu 10,86 4,52 -20,44 Selçuk Gıda 4,65 -3,53 -6,63 Senkron Güvenlik 34,50 -5,74 31,38 Serve Film Prodüksiyon 17,00 0,00 6,25 Servet GMYO 97,10 -3,09 23,85 Seyitler Kimya 34,18 -0,87 36,22 Silverline Endüstri 6,09 -1,62 -29,19 Sinpaş GMYO 4,16 1,46 -0,48 Smartiks Yazılım 7,08 -0,84 -20,09 Sodaş Sodyum Sanayii 37,60 -6,00 42,77 Söktaş 4,18 -2,34 -17,88 Sönmez Filament 61,60 -1,04 -12,25 Sönmez Pamuklu 22,06 -4,09 -8,08 Sumaş Suni Tahta 78,00 -2,50 52,20 Şeker Fin. Kir. 9,10 -3,29 42,19 Şekerbank 1,18 -0,84 -21,85 Şişe Cam 7,40 -0,13 1,23 Şok Marketler Ticaret 12,17 -0,33 -3,57 T. Halk Bankası 4,36 -1,36 -21,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,10 -0,07 -12,75 T.S.K.B. 1,36 -1,45 -22,13 T.Tuborg 18,59 -1,74 2,88 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,08 123,17 Tat Gıda 9,82 1,13 -15,06 TAV Havalimanları 21,38 -1,66 0,38 Taze Kuru Gıda 231,00 0,83 6,80 Tek-Art Turizm 1,81 -2,16 -10,40 Tekfen Holding 14,79 -1,47 -9,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,36 -3,54 4,54 Temapol Polimer Plastik 18,49 -5,86 60,78 TGS Dış Ticaret 16,47 -4,19 29,58 Tofaş Oto. Fab. 32,36 2,21 4,69 Torunlar GMYO 3,21 -3,60 -17,69 Trabzon Liman 28,88 -1,50 -10,09 Trabzonspor Sportif 2,15 0,94 -11,89 Trend GMYO 7,16 -2,19 -43,04 TSKB GMYO 5,89 -2,32 2,43 Tuğçelik 7,46 -0,40 -7,67 Tukaş 7,91 2,46 -18,37 Turcas Petrol 4,51 1,81 -7,01 Turkcell 14,65 -0,34 -9,01 Tümosan Motor ve Traktör 24,26 1,93 72,42 Tüpraş 91,05 -1,83 -15,69 Türk Hava Yolları 12,51 0,24 -3,10 Türk İlaç Serum 55,40 9,92 Türk Prysmian Kablo 11,47 -2,88 -5,21 Türk Telekom 6,63 -2,21 -22,37 Türk Traktör 208,10 0,58 22,15 Türker Proje Gayrimenkul 123,90 -3,58 9,74 Türkiye Sigorta 6,08 -0,33 -7,88 Ufuk Yatırım 20,10 -1,95 50,00 Ulaşlar Turizm Yat. 5,01 -1,57 18,16 Ulusoy Elektrik 53,10 -1,67 3,41 Ulusoy Un Sanayi 16,40 2,69 42,61 Umpaş Holding 2,03 -6,88 -22,22 Uşak Seramik 2,36 1,72 0,85 Utopya Turizm 40,04 -1,14 3,20 Uzertaş Boya 49,70 -8,22 -12,19 Ülker Bisküvi 21,46 -1,11 -7,26 Vakıf Fin. Kir. 24,76 -7,68 481,22 Vakıf GMYO 3,15 -3,67 -12,98 Vakıf Yat. Ort. 7,74 -2,52 5,16 Vakıflar Bankası 3,49 -0,85 -25,90 Vakko Tekstil 13,07 -6,38 100,46 Vanet Gıda 6,93 10,00 -10,35 Verusa Holding 57,20 1,15 26,83 Verusaturk Girisim 25,22 -5,68 92,81 Vestel 38,36 1,05 82,15 Vestel Beyaz Eşya 56,90 -0,70 39,19 Viking Kağıt 7,20 -0,41 -20,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,84 -1,72 53,71 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,00 -0,68 42,27 Yataş 14,69 -1,94 1,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 -0,75 -9,77 Yeni Gimat GMYO 13,76 -3,44 18,70 Yeşil GMYO 1,32 -2,22 -4,35 Yeşil Yapı 1,86 -3,63 1,09 Yeşil Yatırım Holding 110,70 -7,75 16,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.249,90 0,00 -2,25 Yonga Mobilya 27,42 -2,07 -8,43 Yükselen Çelik 4,73 -0,84 -9,59 Yünsa 15,15 -0,59 3,34 Zorlu Enerji 2,32 0,00 -16,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara